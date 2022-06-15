Выпуск графического редактора GIMP 2.10.32

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|1.2, ананимус (?), 23:26, 15/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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а когда выпустят третю версию? в которой нормальная работа со слоями, бетта вроде давно уже была запущенна
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|2.5, Аноним (5), 23:47, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда там переход на gtk5 начнут? И я не понимаю зачем они libsoup захардкодили, этого дерьма у меня никогда не будет. Мне хватит одного libneon. Зачем ему вообще сетевые либы?
Вообще, печально, Krita местами не совсем удобна, скажем, для такой задачи как, например, удалить существующую надпись и добавить новый слой с текстом. Хотя я смог обойтись без фотошопа, но подобное могло бы решаться и по-эффективнее.
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|3.11, prokoudine (ok), 00:11, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И я не понимаю зачем они libsoup захардкодили
Нет, не захардкодили. Гимп может хоть курлом пользоваться, там разные бэкенды на выбор.
> Зачем ему вообще сетевые либы?
Чтобы забирать файлы изображений с серверов напрямую.
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|4.14, Аноним (5), 00:20, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Значит, получается, в моей Gentoo захардкодили. Я не совсем готов сопровождать ещё и ебилд гимпа. Хотелось бы, конечно, чтобы это вообще отключалось. Krita, вон, тоже стала требовать сеть с полгода назад, раньше это "приветственное окно" было просто пустым без сети, и всё. В итоге, скачал ФШ и не парюсь больше из-за программ с кучей стрёмных бесполезных зависимостей, зонды вырезаны поставщиком и никакой сети ему не надо.
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|1.3, Аноним (3), 23:36, 15/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Очередное нытье УГ интерфейса, а фошотоп топчег был всегда, есть и будет.
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|2.4, Аноним (5), 23:39, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я согласен, но поскольку ФШ теперь только облачный, у сабжа есть все шансы его догнать (путь и не в большинстве сложных инструментов, но хотя бы в юзабилити). Вероятно, для начала, придётся поменять тулкит на Qt,
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|3.6, Аноним (6), 23:52, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>Вероятно, для начала, придётся поменять тулкит на Qt
Да, они с гтк2 на гтк3 8 лет перейти не могут, но сейчас пальцами щёлкнут и всё с нуля под qt самоперепишется. Я когда читаю подобные комментарии мне всегда интересно что у вас вообще в голове происходит когда вы это пишите, белый шум?
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|4.8, Аноним (5), 00:01, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так и Qt это не GTK, в нём есть хорошая совместимость и понятно куда и как мигрировать, есть определённая стратегия развития наконец, тогда больше такого вот "8 лет" не будет.
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|5.9, Аноним (6), 00:03, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"Хорошая совместимость" и "стратегия развития" за тебя с нуля необьятную программу не перепишет.
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|4.19, Аноним (19), 01:21, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пишут такие комментарии те кто не зарабатывают написанием кода и не иметю понятия что такое фреймворк и что значит перенести с одного на другой.
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|5.23, Аноним (5), 01:44, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну почему же, я лично участвовал в миграции с гтк на кутэ несколько раз, в нём всё намного проще и приятнее. Есть пример нескольких известных проектов, в достаточно сжатые сроки совершивших такую миграцию. В том числе, коммерческих. Так что, тут надо определиться, что важнее, сэкономить на разработке под токсичный тулкит и потратить время на миграцию на качественный удобный тулкит, с риском не завершить её в ближайшие годы, или же продолжать городить костыли и страдать, с риском застрять на старой версии тулкита и необходимостью всё время подстраиваться под 1 вендора, вместо того, чтобы заниматься разработкой своего софта.
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|6.25, prokoudine (ok), 01:53, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Всё очень красиво написано, но есть пара непоняток. Например, токсичный тулкит -- это Qt, который ходит по рукам не первый год и скачивание которого ещё не так давно пытались превратить в сущий ад?
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|4.32, Аноним (29), 02:05, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И не надо GIMP'а на GTK+3, пожалуйста. Inkscape вон перешёл. В итоге работает ощутимо медленнее и чаще зависает.
Такое ощущение, что GTK+3 вообще не предназначен для серьёзного софта.
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|3.20, Аноним (19), 01:22, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>Вероятно, для начала, придётся поменять тулкит на Qt,
Вот только не на Qt а на tde trinity TQt.
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|4.22, Аноним (5), 01:36, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тогда на современных мониторах лагать будет, да и виджеты там такое себе.
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|5.27, Аноним (29), 01:55, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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- Лагать не будет. С HiDPI тоже проблем не должно быть.
- Виджеты норм, плюс есть QtCurve.
Но всеравно вряд ли кто займется портом под TQt.
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|6.28, Аноним (5), 01:58, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я помню, что QtCurve был дико тормозной даже на 1280х960, после него тот же гтк просто реактивный. Хотя там тоже тормозные движки были.
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|8.31, Аноним (5), 02:04, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Погоняй бенчи отрисовки, интпут лага, загрузки процессора, и всего прочего Особ... текст свёрнут, показать
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|4.26, Аноним (29), 01:54, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никто на TQt к сожалению это портировать не будет.
У Qt порта были бы перспективы ИМХО, но разработчикам виднее. Может быть, они решат форкнуть GTK? И будет он снова GIMP ToolKit, как некогда.
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|3.33, Аноним (33), 02:14, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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После того, как фотошоп стал облачным, у сабжа исчезли все шансы его догнать. Сколько там подписка сейчас, 10$ в месяц? А напомнить, сколько он стоил раньше?
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|2.10, Аноним (5), 00:04, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Достаточно 1 более удобной и качественной функции фотошопа, чтобы ставить это в укор гимпу. Многие хотели бы обходиться без фотошопа, по-возможности. Вместо этого получаем корявый бесплатный "аналог", хотя никаких причин, почему непременно должно быть ощутимо хуже, не существует.
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|3.12, Онаним (?), 00:12, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Всё очень просто, и гимп на уровень фотошопа не выйдет никогда, даже если в нём будет масса нужных и полезных функций, и все они будут "лучше, чем у фотошопа". Всё равно будут грабли по UI/UX, etc. Почему?
По банальной и неустранимой причине: фотошоп изначально заточен на _коммерческих_ клиентов, а у них потребности от разрозненного по вкусам коммюнити очень сильно отличаются.
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|4.21, Аноним (19), 01:26, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не в коммерческих клиентах дело а в строгом, удобном и понятном UX винды, на которой и завоевал мировую популярность ФШ, Гном уродство. Графический редактор под Гном будет таким же уродским. Я давно говорю что надо копировать один в один старые версии Фотошопа и 3Д Макса. Но копировать надо под нормальный UI, например TDE Trinity.
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|5.24, Аноним (33), 01:46, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У фотошопа чуть ли не с самого начала был кастомный интерфейс, и ноги там растут с Мака скорее. Что интересно, за все эти годы он особо и не изменился.
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|1.16, Аноним (16), 00:58, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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пишите, когда на С перепишут. эта питонячья поделка стартует минут 30
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|2.17, prokoudine (ok), 01:12, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> пишите, когда на С перепишут. эта питонячья поделка стартует минут 30
Изначально написан на C. От питона в нём только пригоршня плагинов. Стартует за несколько секунд (зависон на перечитывании шрифтов починен несколько лет назад).
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|1.35, iPony129412 (?), 05:26, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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После многих лет не выдержал, и перешёл на Pixelmator Pro.
С GIMP можно конечно, но жёстко.
Ну если линуксы, то только так…
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