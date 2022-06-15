Выпуск графического редактора GIMP 2.10.32

2.4 , Аноним ( 5 ), 23:39, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Я согласен, но поскольку ФШ теперь только облачный, у сабжа есть все шансы его догнать (путь и не в большинстве сложных инструментов, но хотя бы в юзабилити). Вероятно, для начала, придётся поменять тулкит на Qt,

3.6 , Аноним ( 6 ), 23:52, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – >Вероятно, для начала, придётся поменять тулкит на Qt Да, они с гтк2 на гтк3 8 лет перейти не могут, но сейчас пальцами щёлкнут и всё с нуля под qt самоперепишется. Я когда читаю подобные комментарии мне всегда интересно что у вас вообще в голове происходит когда вы это пишите, белый шум?

4.8 , Аноним ( 5 ), 00:01, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так и Qt это не GTK, в нём есть хорошая совместимость и понятно куда и как мигрировать, есть определённая стратегия развития наконец, тогда больше такого вот "8 лет" не будет.

5.9 , Аноним ( 6 ), 00:03, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – "Хорошая совместимость" и "стратегия развития" за тебя с нуля необьятную программу не перепишет.

4.19 , Аноним ( 19 ), 01:21, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пишут такие комментарии те кто не зарабатывают написанием кода и не иметю понятия что такое фреймворк и что значит перенести с одного на другой.

5.23 , Аноним ( 5 ), 01:44, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ну почему же, я лично участвовал в миграции с гтк на кутэ несколько раз, в нём всё намного проще и приятнее. Есть пример нескольких известных проектов, в достаточно сжатые сроки совершивших такую миграцию. В том числе, коммерческих. Так что, тут надо определиться, что важнее, сэкономить на разработке под токсичный тулкит и потратить время на миграцию на качественный удобный тулкит, с риском не завершить её в ближайшие годы, или же продолжать городить костыли и страдать, с риском застрять на старой версии тулкита и необходимостью всё время подстраиваться под 1 вендора, вместо того, чтобы заниматься разработкой своего софта.

6.25 , prokoudine ( ok ), 01:53, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Всё очень красиво написано, но есть пара непоняток. Например, токсичный тулкит -- это Qt, который ходит по рукам не первый год и скачивание которого ещё не так давно пытались превратить в сущий ад?

7.29 , Аноним ( 29 ), 01:58, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А зачем вообще менять тулкит? Gtk+2 же работает нормально.

4.32 , Аноним ( 29 ), 02:05, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И не надо GIMP'а на GTK+3, пожалуйста. Inkscape вон перешёл. В итоге работает ощутимо медленнее и чаще зависает. Такое ощущение, что GTK+3 вообще не предназначен для серьёзного софта.

3.20 , Аноним ( 19 ), 01:22, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – >Вероятно, для начала, придётся поменять тулкит на Qt, Вот только не на Qt а на tde trinity TQt.

4.22 , Аноним ( 5 ), 01:36, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Тогда на современных мониторах лагать будет, да и виджеты там такое себе.

5.27 , Аноним ( 29 ), 01:55, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – - Лагать не будет. С HiDPI тоже проблем не должно быть.

- Виджеты норм, плюс есть QtCurve. Но всеравно вряд ли кто займется портом под TQt.

6.28 , Аноним ( 5 ), 01:58, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я помню, что QtCurve был дико тормозной даже на 1280х960, после него тот же гтк просто реактивный. Хотя там тоже тормозные движки были.

7.30 , Аноним ( 29 ), 02:01, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что-то не наблюдаю, у меня летает.

8.31 , Аноним ( 5 ), 02:04, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Погоняй бенчи отрисовки, интпут лага, загрузки процессора, и всего прочего Особ... 4.26 , Аноним ( 29 ), 01:54, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Никто на TQt к сожалению это портировать не будет. У Qt порта были бы перспективы ИМХО, но разработчикам виднее. Может быть, они решат форкнуть GTK? И будет он снова GIMP ToolKit, как некогда.

3.33 , Аноним ( 33 ), 02:14, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – После того, как фотошоп стал облачным, у сабжа исчезли все шансы его догнать. Сколько там подписка сейчас, 10$ в месяц? А напомнить, сколько он стоил раньше?

