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Выпуск графического редактора GIMP 2.10.32

15.06.2022 23:10

Опубликован выпуск графического редактора GIMP 2.10.32. Для установки доступны пакеты в формате flatpak (пакет snap пока не готов). Выпуск в основном включает исправления ошибок. Все усилия по наращиванию функциональности сосредоточены на подготовке ветки GIMP 3, которая находится на стадии тестирования предварительных выпусков.

Из изменений в GIMP 2.10.32 можно отметить:

  • Улучшена поддержка формата TIFF. Добавлена возможность импорта изображений в формате TIFF с цветовой моделью CMYK(A) и глубиной цвета 8- и 16-бит. Также добавлена поддержка импорта и экспорта формата BigTIFF, позволяющего создавать файлы, размером более 4 ГБ.
  • Добавлена поддержка импорта изображений в формате JPEG XL.
  • В диалоге экспорта изображений в формате DDS добавлена опция для вертикального переворачивания изображений перед сохранением, упрощающая создание ресурсов для игровых движков, а также реализована настройка для экспорта всех видимых слоёв.
  • Улучшена обработка метаданных в файлах PSD, в том числе обеспечено игнорирования слишком большого числа тегов Xmp.photoshop.DocumentAncestors, подставляемых из-за ошибки в Photoshop.
  • Улучшен импорт в формате XCF и обработка повреждённых файлов.
  • Добавлена поддержка загрузки файлов EPS с прозрачностью.
  • Улучшен импорт и экспорт индексированных изображений с прозрачностью.
  • В диалоге экспорта в формат WebP добавлены опции для сохранения метаданных в формате IPTC и генерации миниатюр.
  • В инструменты для работы с текстом добавлена поддержка разных вариантов локализованных глифов, выбираемых в зависимости от выставленного языка (например, при использовании кириллицы можно выбирать варианты, специфичные для отдельных языков).
  • В диалогах Layer, Channel и Path во всех официальных темах оформления в полях с переключателями "👁️" и "🔗" добавлен индикатор наведения курсора.
  • В тёмной теме для меню с переключателями добавлен новый эффект наведения курсора.
  • В теме цветных пиктограмм реализованы более контрастные и заметные при наведении мыши пиктограммы закрытия и отсоединения вкладки.
  • В теме цветных пиктограмм более явно обозначены отличия пиктограмм с разорванными и целыми цепочками.
  • В плагин для создания скриншотов на платформе Windows добавлена опция для оставления на изображении курсора мыши (для остальных платформ подобная опция была доступна ранее).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.gimp.org/news/2022...)
  2. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.30
  3. OpenNews: Четвёртый предварительный выпуск графического редактора GIMP 3.0
  4. OpenNews: Прекращение разработки Glimpse, форка графического редактора GIMP
  5. OpenNews: Третий предварительный выпуск графического редактора GIMP 3.0
  6. OpenNews: Второй предварительный выпуск графического редактора GIMP 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57363-gimp
Ключевые слова: gimp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, ананимус (?), 23:26, 15/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    а когда выпустят третю версию? в которой нормальная работа со слоями, бетта вроде давно уже была запущенна
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:47, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда там переход на gtk5 начнут? И я не понимаю зачем они libsoup захардкодили, этого дерьма у меня никогда не будет. Мне хватит одного libneon. Зачем ему вообще сетевые либы?

    Вообще, печально, Krita местами не совсем удобна, скажем, для такой задачи как, например, удалить существующую надпись и добавить новый слой с текстом. Хотя я смог обойтись без фотошопа, но подобное могло бы решаться и по-эффективнее.

     
     
  • 3.11, prokoudine (ok), 00:11, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И я не понимаю зачем они libsoup захардкодили

    Нет, не захардкодили. Гимп может хоть курлом пользоваться, там разные бэкенды на выбор.

    > Зачем ему вообще сетевые либы?

    Чтобы забирать файлы изображений с серверов напрямую.

     
     
  • 4.14, Аноним (5), 00:20, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит, получается, в моей Gentoo захардкодили. Я не совсем готов сопровождать ещё и ебилд гимпа. Хотелось бы, конечно, чтобы это вообще отключалось. Krita, вон, тоже стала требовать сеть с полгода назад, раньше это "приветственное окно" было просто пустым без сети, и всё. В итоге, скачал ФШ и не парюсь больше из-за программ с кучей стрёмных бесполезных зависимостей, зонды вырезаны поставщиком и никакой сети ему не надо.
     
     
  • 5.34, Аноним (34), 02:29, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фотошоп выпустил бесплатную версию для браузера, пользуйся
     
     
  • 6.36, iPony129412 (?), 05:28, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А туда пустят без «введите карту VISA/Mastercard для тестового списания»?
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:36, 15/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Очередное нытье УГ интерфейса, а фошотоп топчег был всегда, есть и будет.
     
     
  • 2.4, Аноним (5), 23:39, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я согласен, но поскольку ФШ теперь только облачный, у сабжа есть все шансы его догнать (путь и не в большинстве сложных инструментов, но хотя бы в юзабилити). Вероятно, для начала, придётся поменять тулкит на Qt,
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 23:52, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >Вероятно, для начала, придётся поменять тулкит на Qt

    Да, они с гтк2 на гтк3 8 лет перейти не могут, но сейчас пальцами щёлкнут и всё с нуля под qt самоперепишется. Я когда читаю подобные комментарии мне всегда интересно что у вас вообще в голове происходит когда вы это пишите, белый шум?

     
     
  • 4.8, Аноним (5), 00:01, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так и Qt это не GTK, в нём есть хорошая совместимость и понятно куда и как мигрировать, есть определённая стратегия развития наконец, тогда больше такого вот "8 лет" не будет.
     
     
  • 5.9, Аноним (6), 00:03, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "Хорошая совместимость" и "стратегия развития" за тебя с нуля необьятную программу не перепишет.
     
  • 4.19, Аноним (19), 01:21, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пишут такие комментарии те кто не зарабатывают написанием кода и не иметю понятия что такое фреймворк и что значит перенести с одного на другой.
     
     
  • 5.23, Аноним (5), 01:44, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну почему же, я лично участвовал в миграции с гтк на кутэ несколько раз, в нём всё намного проще и приятнее. Есть пример нескольких известных проектов, в достаточно сжатые сроки совершивших такую миграцию. В том числе, коммерческих. Так что, тут надо определиться, что важнее, сэкономить на разработке под токсичный тулкит и потратить время на миграцию на качественный удобный тулкит, с риском не завершить её в ближайшие годы, или же продолжать городить костыли и страдать, с риском застрять на старой версии тулкита и необходимостью всё время подстраиваться под 1 вендора, вместо того, чтобы заниматься разработкой своего софта.
     
     
  • 6.25, prokoudine (ok), 01:53, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Всё очень красиво написано, но есть пара непоняток. Например, токсичный тулкит -- это Qt, который ходит по рукам не первый год и скачивание которого ещё не так давно пытались превратить в сущий ад?
     
     
  • 7.29, Аноним (29), 01:58, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А зачем вообще менять тулкит? Gtk+2 же работает нормально.
     
  • 4.32, Аноним (29), 02:05, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не надо GIMP'а на GTK+3, пожалуйста. Inkscape вон перешёл. В итоге работает ощутимо медленнее и чаще зависает.

    Такое ощущение, что GTK+3 вообще не предназначен для серьёзного софта.

     
  • 3.20, Аноним (19), 01:22, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >Вероятно, для начала, придётся поменять тулкит на Qt,

    Вот только не на Qt а на tde trinity TQt.

     
     
  • 4.22, Аноним (5), 01:36, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тогда на современных мониторах лагать будет, да и виджеты там такое себе.
     
     
  • 5.27, Аноним (29), 01:55, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    - Лагать не будет. С HiDPI тоже проблем не должно быть.
    - Виджеты норм, плюс есть QtCurve.

    Но всеравно вряд ли кто займется портом под TQt.

     
     
  • 6.28, Аноним (5), 01:58, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я помню, что QtCurve был дико тормозной даже на 1280х960, после него тот же гтк просто реактивный. Хотя там тоже тормозные движки были.
     
     
  • 7.30, Аноним (29), 02:01, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то не наблюдаю, у меня летает.
     
     
  • 8.31, Аноним (5), 02:04, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Погоняй бенчи отрисовки, интпут лага, загрузки процессора, и всего прочего Особ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.26, Аноним (29), 01:54, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто на TQt к сожалению это портировать не будет.

    У Qt порта были бы перспективы ИМХО, но разработчикам виднее. Может быть, они решат форкнуть GTK? И будет он снова GIMP ToolKit, как некогда.

     
  • 3.33, Аноним (33), 02:14, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После того, как фотошоп стал облачным, у сабжа исчезли все шансы его догнать. Сколько там подписка сейчас, 10$ в месяц? А напомнить, сколько он стоил раньше?
     

  • 1.7, Фамилиямояслишкомизвест... (?), 23:58, 15/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Лунатики, которые топят за фотошоп в сравнении с GIMP, — сто процентов — нихера и 5% возможностей фотошопа не курят.
     
     
  • 2.10, Аноним (5), 00:04, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Достаточно 1 более удобной и качественной функции фотошопа, чтобы ставить это в укор гимпу. Многие хотели бы обходиться без фотошопа, по-возможности. Вместо этого получаем корявый бесплатный "аналог", хотя никаких причин, почему непременно должно быть ощутимо хуже, не существует.
     
     
  • 3.12, Онаним (?), 00:12, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всё очень просто, и гимп на уровень фотошопа не выйдет никогда, даже если в нём будет масса нужных и полезных функций, и все они будут "лучше, чем у фотошопа". Всё равно будут грабли по UI/UX, etc. Почему?
    По банальной и неустранимой причине: фотошоп изначально заточен на _коммерческих_ клиентов, а у них потребности от разрозненного по вкусам коммюнити очень сильно отличаются.
     
     
  • 4.21, Аноним (19), 01:26, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не в коммерческих клиентах дело а в строгом, удобном и понятном UX винды, на которой и завоевал мировую популярность ФШ, Гном уродство. Графический редактор под Гном будет таким же уродским. Я давно говорю что надо копировать один в один старые версии Фотошопа и 3Д Макса. Но копировать надо под нормальный UI, например TDE Trinity.
     
     
  • 5.24, Аноним (33), 01:46, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У фотошопа чуть ли не с самого начала был кастомный интерфейс, и ноги там растут с Мака скорее. Что интересно, за все эти годы он особо и не изменился.
     
  • 2.15, Вы забыли заполнить поле (?), 00:25, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зато они професси.анально закрашивают пдыщики на фоточках для соцсетей

     

  • 1.13, Аноним (13), 00:19, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда на сайте появится Appimage?
     
  • 1.16, Аноним (16), 00:58, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    пишите, когда на С перепишут. эта питонячья поделка стартует минут 30
     
     
  • 2.17, prokoudine (ok), 01:12, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > пишите, когда на С перепишут. эта питонячья поделка стартует минут 30

    Изначально написан на C. От питона в нём только пригоршня плагинов. Стартует за несколько секунд (зависон на перечитывании шрифтов починен несколько лет назад).

     
     
  • 3.18, Аноним (16), 01:14, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    попался
     

  • 1.35, iPony129412 (?), 05:26, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    После многих лет не выдержал, и перешёл на Pixelmator Pro.
    С GIMP можно конечно, но жёстко.

    Ну если линуксы, то только так…

     

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