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Выпуск графического редактора GIMP 2.10.30

21.12.2021 15:57

Опубликован выпуск графического редактора GIMP 2.10.30. Для установки доступны пакеты в формате flatpak (пакет snap пока не готов). Выпуск в основном включает исправления ошибок. Все усилия по наращиванию функциональности сосредоточены на подготовке ветки GIMP 3, которая находится на стадии тестирования предварительных выпусков.

Из изменений в GIMP 2.10.30 можно отметить:

  • Улучшена поддержка форматов файлов AVIF, HEIF, PSD, DDS, RGBE и PBM. Например, для экспорта AVIF задействован кодировщик от проекта AOM, а в формате PSD добавлена поддержка дополнительных вариантов содержимого (маски слоёв неверной размерности, CMYK без прозрачности или без слоёв, объединённые изображения с 16-битами на цветовой канал RGBA, имеющие непрозрачный альфа-канал).
  • Для Linux и систем, в которых для доступа к ресурсам вне контейнера применяются порталы Freedesktop, обеспечена работа инструмента определения цвета на экране (color picker) через обращение к API Freedesktop. Кроме того, инструмент для создания скриншотов теперь рассматривает API Freedesktop как приоритетный и при его наличии использует вместо API, специфичных для KDE и GNOME (в KDE 5.20 и GNOME Shell 41 данные API были ограничены из соображений безопасности).
  • Из ветки 2.99.8 перенесено изменение для корректного отображения границы выделенной области в выпусках macOS начиная с "Big Sur", в которых ранее не показывались контуры на холсте.
  • На платформе Windows осуществлён переход на использование API WcsGetDefaultColorProfile() вместо функции GetICMProfile(), корректная работа которой была нарушена в Windows 11 (наблюдается сбой при попытке получения профиля монитора).
  • В основной состав и плагины внесены улучшения, связанные с поддержкой метаданных.
  • В инструменте работы с текстом прекращено применение системных настроек субпиксельного рендеринга шрифтов, так как данный вид отрисовки шрифтов предназначен для улучшения отображения GUI на жидкокристаллических мониторах и не рассчитан на использование в изображениях, которые могут масштабироваться, выводиться на печать и показываться на разных типах экранов.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.gimp.org/news/2021...)
  2. OpenNews: Четвёртый предварительный выпуск графического редактора GIMP 3.0
  3. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.28
  4. OpenNews: Прекращение разработки Glimpse, форка графического редактора GIMP
  5. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.1
  6. OpenNews: Опубликован графический редактор Pinta 1.7, выступающий в роли аналога Paint.NET
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56385-gimp
Ключевые слова: gimp
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, iPony129412 (?), 16:04, 21/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    HEIF прям плохо поддерживался.
    Цвета коробились.
     
  • 2, Анондель (?), 16:11, 21/12/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    CMYK по-прежнему не завезли?
     
     
  • 3, Аноним (3), 16:19, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, без прозрачности или без слоёв
     

  • 4, Шарп (ok), 16:23, 21/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    GIMP, там GTK с ума сошёл. Режет себя по-живому. Сделай что-нибудь.
     
  • 5, Аноним (5), 16:24, 21/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    И бросить жалко, и тащить тяжело.
     
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