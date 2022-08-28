Выпуск графического редактора GIMP 2.99.12 с начальной поддержкой CMYK

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|1.4, Аноним (4), 11:59, 28/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Gimp-gimp-gimp, cmyk-cmyk-cmyk!
Сколько там лет обещанного ждут? Кажется, в 2007 году нам уже обещали gimp на gegl.
То есть, где-то 15?
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|2.21, Аноним (21), 13:00, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага. У меня тоже всплыли воспоминания как в 2007 выписывал LinuxFormat и там были статьи что вот-вот перейдут на gegl и всё будет.
P.S. Я не жалуюсь, просто вспомнилось. GIMP - это один из немногих достойных opensource проектов для десктопа. Спасибо авторам и успехов в развитии.
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|2.11, Аноним (9), 12:15, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ахтунг! сейчас придёт тот кукарек и напишет про недовзлёт без его ненаглядных кутей, а после себя залайкает скриптом
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|3.18, n00by (ok), 12:44, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто-то портировал GIMP на Qt, но его патчи не принимают? Вот это новость. Ну развивал бы отдельно, «все хотели» же форк. ;)
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|4.22, Аноним (9), 13:05, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ахах конечно, местный флудер сделал то, для чего нужна сплоченная команда всего гимпа
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|3.25, Аноним (2), 13:40, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты не прав, лайкают это не скриптом. Просто это здоровая идея и единственное будущее для проекта (на данный момент).
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|4.27, Аноним (27), 13:48, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У кутини может и вообще будущего нет с их полупроприентарной политикой. Да и зачем нужен какой-то сторонний тулкит? Стандарт - ГТК, как не крути.
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|5.28, n00by (ok), 13:58, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да и зачем нужен какой-то сторонний тулкит?
Ну представьте, все эти Анонимы потом напишут в резюме - руководил разработкой GIMP, расставляя лайки на Опеннет.
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|5.31, Аноним (2), 14:14, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Стандарт чего? Ну и изначально тулкит написали под гимп, но теперь этот тулкит токсичная игрушка корпораций. Вместо развития программы, будет вечное подстраивание под тулкит.
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|1.12, Аноним (12), 12:16, 28/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть же время до 25 года,че так торопиться и вяленый и хайдипиай, ужос нах. Эйбиэм рулит.
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|2.16, prokoudine (ok), 12:41, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> на питоне не юзабельно, пусть на си переписывают
Languages
C - 94.7%
Python - 1.0%
Makefile - 1.0%
Scheme - 0.8%
C++ - 0.7%
Meson - 0.6%
Other - 1.2%
Плохая Ванга, негодная. Несите другую, годную.
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|1.26, Анонн (?), 13:47, 28/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Джва года ждал этого!
Хотя постойте... почти 15 лет кормили обещаниями и даже сейчас не закончено! И оно уже стало не нужно.
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|2.32, pashev.ru (?), 14:23, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Народ (по невежеству) возмущается, что autotools требуют Перла (это не так), но почему-то молчит о Питоне для Meson, SCons... о Яве для Bazel...
Ку-ку!
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|1.33, V2K (?), 14:24, 28/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Гимп с Корелом и рядом не лежал. Такое печальное и обидное подделие, что ажъ плакатъ хочется... а так всё хорошо начиналось
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