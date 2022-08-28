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Выпуск графического редактора GIMP 2.99.12 с начальной поддержкой CMYK

28.08.2022 11:26

Доступен для тестирования выпуск графического редактора GIMP 2.99.12, продолжающий развитие функциональности будущей стабильной ветки GIMP 3.0, в которой выполнен переход на GTK3, добавлена штатная поддержка Wayland и HiDPI, проведена значительная чистка кодовой базы, предложен новый API для разработки плагинов, реализовано кэширование отрисовки, добавлена поддержка выделения нескольких слоёв (Multi-layer selection) и обеспечено редактирование в исходном цветовом пространстве. Для установки доступен пакет в формате flatpak (org.gimp.GIMP в репозитории flathub-beta), а также сборки для Windows и macOS .

Среди изменений:

  • Предложена и задействована по умолчанию новая тема оформления, доступная в светлом и тёмном вариантах, объединённых в одной теме. Новая тема реализована в серых тонах и построена с использованием CSS-подобной системы определения стилей, применяемой в GTK 3. Тёмный вариант темы включается при выборе настройки "Использовать вариацию тёмной темы, если доступно" ("Use dark theme variant if available").
  • Реализована начальная поддержка цветовой модели CMYK, а также пересмотрены многие аспекты, связанные с преобразованием и отображением цветов.
    • Обеспечено сохранение данных, используемых при имитации цветовых пространств, непосредственно в файлы в формате XCF, в которых хранятся данные изображения. Данные имитации, которые используются при работе с профилем цветопробы, в схемах цветопередачи и при компенсации точки чёрного, ранее терялись после перезапуска сеанса с программой. Сохранение данных имитации позволяет упростить рабочие процессы, например, связанные с подготовками материалов для вывода на печать, в которых работа осуществляется в цветовом пространстве RGB, а результат формируется в пространстве CMYK, и постоянно необходимо оценивать как будет выглядеть финальное изображение c учётом изменения цветового охвата. Ранее доступные операции с цветопробами (профиль для цветопробы, цветопередача цветопробы и компенсация точки чёрного) перемещены из меню "Просмотр/Управление цветом" (View/Color Management) в "Изображение/Управление цветом" (Image/Color Management).
    • В строку состояния добавлен наглядный переключатель для быстрого переключения между обычным режимом и цветопробой, используемой для оценки образца воспроизведения цвета. При клике на переключателе правой кнопкой мыши отображается панель для изменения настроек программной цветопробы.
    • При включении профиля имитации CMYK многие инструменты, включая пипетку, выборочные точки и выбор цвета, переведены на отображение цветов в цветовом пространстве CMYK.
    • Расширена поддержка CMYK в коде, связанном с экспортом и импортом изображений в форматах JPEG, TIFF и PSD. Например, для JPEG и TIFF реализована возможность экспорта с использованием профиля цветопробы, а для JPEG и PSD код импорта переведён на использование GEGL/babl и обеспечено сохранение присутствующего в изображении профиля CMYK в форме профиля цветопробы.
    • API для разработки плагинов расширен функциями получения и установки профиля цветопробы. В виджетах GimpColorNotebook, GimpColorSelection и GimpColorSelector, предоставляемых библиотекой libgimpwidgets, реализована работа с учётом имитации цветовых пространств.
  • Реализована поддержка изменения размера кистей прямо на холсте, не отвлекаясь на корректировку настроек в панели. Размер кисти теперь можно изменять через движение мышью при нажатой правой кнопке мыши и удерживании клавиши Alt.
  • Предоставлена возможность настройки модификаторов клавиш, действующих при нажатии кнопок мыши на холсте, таких как Ctrl для масштабирования, Shift для поворота холста и Alt для выбора слоёв или изменения размера кистей.
  • Добавлена возможность использования альтернативного поведения при масштабировании, которое включается через меню "Параметры > Взаимодействие с холстом" ("Preferences > Canvas Interaction"). Если старый алгоритм обеспечивал непрерывное увеличение или уменьшение масштаба в зависимости от времени движения мыши (при удержании клавиши Ctrl и средней кнопки мыши), то новый алгоритм учитывает не продолжительность движения, а расстояние на которое переместилась мышь (чем больше движение, тем больше изменяется масштаб). В настройки дополнительно добавлен параметр, регулирующий зависимость изменения масштаба от скорости перемещения мыши.
  • Настройки указателей инструментов реорганизованы и перемещены из вкладки "Окна изображений" ("Image Windows") во вкладку "Параметры > Устройства ввода" ("Preferences > Input Devices"). Улучшена обработка опции "Показывать контур кисти" при отключённой опции "Показывать указатель для инструментов рисования". Улучшена реализация режима "Указатель в форме точки" (Point-like Сursor), предназначенного для сенсорных экранов, который теперь корректно работает на тёмном и светлом фоне.
  • В инструменте "Плоская заливка" переработан и реорганизован режим "Определение контурного рисунка" ("Fill by line art detection"). Добавлена новая опция "Обводить границы заливки" ("Stroke borders").
  • В диалог приветствия запуска программы (Welcome Dialog) добавлена вкладка для просмотра примечаний к новому выпуску и списка наиболее заметных улучшений. Для некоторых элементов списка показывается значок воспроизведения, позволяющий запустить наглядную демонстрацию отдельных новшеств.
  • Расширены возможности экранного жеста "щипок". Кроме масштабирования щипком теперь также можно вращать холст, одновременно с масштабированием. Щипком или колесом мыши также можно менять масштаб эскизов изображений в стыкуемых панелях (слои, каналы, контуры).
  • Добавлена поддержка загрузки изображений в формате WBMP, а также импорта и экспорта в формате ANI, применяемом для анимированный курсоров мыши. Улучшена поддержка форматов изображений PSD, SVG, GIF, PNG, DDS, FLI. В PSD добавлена поддержка дополнительных масок слоёв и изображений с наложением полутонов (duotone). Для анимированных GIF реализована опция "Количество повторов" ("Number of repeats"). Для PNG добавлена опция для оптимизации размера палитры, позволяющая максимально ужать палитру. Для формата DDS обеспечена работа с 16-разрядными масками и добавлена поддержка изображений с одним 16-разрядным каналом.
  • Переделан диалог для экспорта изображений в RAW-форматах. Предоставлена возможность экспорта в формате RAW изображений с любым значением глубины цвета.
  • Выполнена работа по устранению проблем, возникающих при использовании протокола Wayland. Работа в окружениях на базе Wayland стала заметно стабильней, хотя остаются нерешёнными некоторые известные проблемы, напрямую не связанные с GIMP и вызванные ошибками в композитных серверах или недоработками в протоколе. Например, наблюдаются сбои при запуске в окружении Sway и остаются нерешёнными проблемы, связанные с отсутствием средств управления цветом в Wayland.
  • Значительно улучшена поддержка сценариев Script-fu. В сервере для выполнения скриптов (script-fu-server) добавлена возможность подключения собственных плагинов, выполняемых в отдельных процессах. Предложен новый отдельно запускаемый интерпретатор Script-fu (gimp-script-fu-interpreter-3.0). Проведена реструктуризация API для Script-fu, который приближен к основному API libgimp.
  • Реализована полноценная поддержка сборки с использованием инструментария Meson вместо autotools. Использование Meson рекомендовано для всех поддерживаемых платформ.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.gimp.org/news/2022...)
  2. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.32
  3. OpenNews: Четвёртый предварительный выпуск графического редактора GIMP 3.0
  4. OpenNews: Прекращение разработки Glimpse, форка графического редактора GIMP
  5. OpenNews: Третий предварительный выпуск графического редактора GIMP 3.0
  6. OpenNews: Проект GIMP празднует двадцатипятилетие
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57690-gimp
Ключевые слова: gimp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:53, 28/08/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:56, 28/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Свершилось, еп. А 16 битный цвет в нём поддерживается?
     
     
  • 2.5, mikhailnov (ok), 12:00, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Довольно давно уже
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:59, 28/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Gimp-gimp-gimp, cmyk-cmyk-cmyk!

    Сколько там лет обещанного ждут? Кажется, в 2007 году нам уже обещали gimp на gegl.

    То есть, где-то 15?

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:13, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эх, 2007...
     
  • 2.10, Аноним (1), 12:15, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Лохи ждут сколько скажут.  
     
  • 2.21, Аноним (21), 13:00, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага. У меня тоже всплыли воспоминания как в 2007 выписывал LinuxFormat и там были статьи что вот-вот перейдут на gegl и всё будет.

    P.S. Я не жалуюсь, просто вспомнилось. GIMP - это один из немногих достойных opensource проектов для десктопа. Спасибо авторам и успехов в развитии.

     

  • 1.6, mikhailnov (ok), 12:01, 28/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    GIMP на GTK+3 года 4 назад был хорош, мне нравился. С тех пор не пробовал.
     
     
  • 2.11, Аноним (9), 12:15, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ахтунг! сейчас придёт тот кукарек и напишет про недовзлёт без его ненаглядных кутей, а после себя залайкает скриптом
     
     
  • 3.18, n00by (ok), 12:44, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то портировал GIMP на Qt, но его патчи не принимают? Вот это новость. Ну развивал бы отдельно, «все хотели» же форк. ;)
     
     
  • 4.22, Аноним (9), 13:05, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ахах конечно, местный флудер сделал то, для чего нужна сплоченная команда всего гимпа
     
  • 3.25, Аноним (2), 13:40, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не прав, лайкают это не скриптом. Просто это здоровая идея и единственное будущее для проекта (на данный момент).
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 13:48, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У кутини может и вообще будущего нет с их полупроприентарной политикой. Да и зачем нужен какой-то сторонний тулкит? Стандарт - ГТК, как не крути.
     
     
  • 5.28, n00by (ok), 13:58, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Да и зачем нужен какой-то сторонний тулкит?

    Ну представьте, все эти Анонимы потом напишут в резюме - руководил разработкой GIMP, расставляя лайки на Опеннет.

     
  • 5.31, Аноним (2), 14:14, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стандарт чего? Ну и изначально тулкит написали под гимп, но теперь этот тулкит токсичная игрушка корпораций. Вместо развития программы, будет вечное подстраивание под тулкит.
     

  • 1.12, Аноним (12), 12:16, 28/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Есть же время до 25 года,че так торопиться и вяленый и хайдипиай, ужос нах. Эйбиэм рулит.
     
  • 1.13, Аноним (13), 12:20, 28/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    на питоне не юзабельно, пусть на си переписывают
     
     
  • 2.14, Cpapa (?), 12:26, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Cи понятнее меньшинству
     
  • 2.16, prokoudine (ok), 12:41, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > на питоне не юзабельно, пусть на си переписывают

    Languages

    C - 94.7%

    Python - 1.0%

    Makefile - 1.0%

    Scheme - 0.8%

    C++ - 0.7%

    Meson - 0.6%

    Other - 1.2%

    Плохая Ванга, негодная. Несите другую, годную.

     
     
  • 3.17, Анна Нист (?), 12:44, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На Java работало бы с большим КПД
     
     
  • 4.19, prokoudine (ok), 12:48, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, на эрланге.
     
     
  • 5.20, YetAnotherOnanym (ok), 12:58, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И обрабатывало бы десять миллионов изображений одновременно.
     
     
  • 6.23, Аноним (23), 13:12, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ... но маленьких!
     

  • 1.15, Аноним (15), 12:28, 28/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То есть, в GTK 2 не будет CMYK
     
  • 1.24, iPony129412 (?), 13:14, 28/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему постоянно какие-то суслики? 🤨
     
     
  • 2.29, prokoudine (ok), 14:08, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://film.zemarmot.net/en/

    Это анимационный проект текущего мейнтейнера GIMP и его жены.

     

  • 1.26, Анонн (?), 13:47, 28/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Джва года ждал этого!
    Хотя постойте... почти 15 лет кормили обещаниями и даже сейчас не закончено! И оно уже стало не нужно.
     
  • 1.30, pashev.ru (?), 14:14, 28/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Остановитесь!

    http://www.rojtberg.net/1481/do-not-use-meson/

     
     
  • 2.32, pashev.ru (?), 14:23, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Народ (по невежеству) возмущается, что autotools требуют Перла (это не так), но почему-то молчит о Питоне для Meson, SCons... о Яве для Bazel...

    Ку-ку!

     

  • 1.33, V2K (?), 14:24, 28/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гимп с Корелом и рядом не лежал. Такое печальное и обидное подделие, что ажъ плакатъ хочется... а так всё хорошо начиналось
     

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