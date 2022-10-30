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Распространение вредоносных файлов через рекламу GIMP в Google

30.10.2022 08:09

В поисковой системе Google выявлено появление мошеннических рекламных записей, показываемых на первых местах поисковой выдачи и нацеленных на распространение вредоносного ПО, прикрываясь продвижением свободного графического редактора GIMP. Рекламная ссылка оформлена таким образом, что у пользователей не возникает сомнений, что переход будет осуществлён на официальный сайт проекта www.gimp.org, но на деле осуществляется проброс на подконтрольные злоумышленникам домены gilimp.org или gimp.monster.

Содержимое открываемых сайтов повторяет оригинальный сайт gimp.org, но при попытке загрузки осуществляется перенаправление на сервисы Dropbox и Transfer.sh, через которые отдаётся файл Setup.exe с вредоносным кодом. Несовпадение адреса перехода и показываемого в выдаче Google URL объясняется особенностями настройки объявлений в сети Google AdSense, в которой имеется возможность задания отдельных URL для отображения и перехода (подразумевается, что для перехода может использоваться промежуточный проброс для оценки эффективности рекламы). По правилам Google в рекламном блоке и на финальной странице должен использоваться один домен, но, судя по всему, соблюдение правил предварительно не проверяется и регулируется на уровне реакции на жалобы.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: SourceForge передал аккаунт GIMP в руки распространителей рекламного ПО
  3. OpenNews: Проект GIMP прекратил использование SourceForge из-за недовольства рекламной политикой сервиса
  4. OpenNews: SourceForge отреагировал на критику проекта GIMP
  5. OpenNews: Выпуск PhotoGIMP 2020, модификации GIMP, стилизованной под Photoshop
  6. OpenNews: Попытка мошенников продавать переименованный Blender не удалась
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58006-gimp
Ключевые слова: gimp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:05, 30/10/2022 [ответить]  
    		• +2 +/
    > объясняется особенностями настройки объявлений в сети Google AdSense, в которой имеется возможность задания отдельных URL для отображения и перехода

    "И кто это сделал?!" (с)

     
  • 1.3, Аноним (3), 09:21, 30/10/2022 [ответить]  
    		• +6 +/
    Правильный заголовок будет такой: Google уже не гнушается ставить в выдаче вирусные сайты выше официальных.
     
     
  • 2.4, Аноним (1), 09:24, 30/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Даже так: гугл сделала инструмент для вирусных ссылок.
     
     
  • 3.6, _kp (ok), 09:57, 30/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Гугл распространяет вирусы!

    Ни с какими левыми сайтами пользователь Гугла не взаимодействует, и не собирался, более того и реклама ему даром не нужна.

     

  • 1.5, Аноним (5), 09:55, 30/10/2022 [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну они же только на словах "подбирают для нас лучшие предложения". А на деле кто больше платит, тот и выше. Все поисковики только и живут, что за счет платной рекламы и платного продвижения сайтов вверх по выдаче.
     
     
  • 2.7, Аноним (1), 10:11, 30/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    + "рекомендации" от Конгресса. Причём Цукерберг - самый частый гость на ковре, ежеквартально...
     

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