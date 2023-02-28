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Выпуск графического редактора GIMP 2.10.34

28.02.2023 14:52

Опубликован выпуск графического редактора GIMP 2.10.34. Для установки доступны пакеты в формате flatpak (пакет snap пока не готов). Выпуск в основном включает исправления ошибок. Все усилия по наращиванию функциональности сосредоточены на подготовке ветки GIMP 3, которая находится на стадии тестирования предварительных выпусков.

Из изменений в GIMP 2.10.34 можно отметить:

  • В диалоге установки размера холста добавлена возможность выбора предопределённых шаблонов, описывающих типовые размеры, соответствующие распространённым форматам страниц (A1, A2, A3 и т.п.) Размер рассчитывается на основании фактического размера с учётом выбранного DPI. Если при изменении размера холста DPI шаблона и текущего изображения отличаются, на выбор предлагается изменить DPI для изображения или масштабировать шаблон для его приведения к DPI изображения.
  • В диалогах Layer, Channel и Path добавлен небольшой заголовок над списком элементов, содержащий подсказки о возможности активации переключателей "👁️" и "🔗".
  • На платформе Linux реализация инструмента "пипетка" возвращена на старый код для определения цвета произвольной точки, использующий X11, так как переход на использование "порталов" для окружений на базе Wayland, привёл к регрессивным изменениям из-за того, что большинство порталов не возвращают информацию о цвете. Кроме того, полностью переписан код для определения цвета на платформе Windows.
  • Улучшена поддержка формата TIFF. Обеспечен корректный импорт сокращённых (reduced) страниц из файлов TIFF, которые теперь могут быть загружены в виде отдельного слоя. В диалог импорта добавлен переключатель для загрузки сокращённых страниц, который по умолчанию активирован, но отключается если в файле имеется только одно сокращённое изображение и оно занимает вторую позицию (предполагается, что в этом случае сокращённое изображение является миниатюрой основного изображения).
  • При экспорте в файлы в формате PSD реализована возможность включения контуров. Для PSD также реализована поддержка загрузки слов с признаком обрезки.
  • Добавлена поддержка экспорта изображений в формате JPEG XL. Возможность импорта файлов в формате JPEG XL расширена поддержкой метаданных.
  • Добавлена поддержка прозрачности в PDF. В диалог импорта файлов в формате PDF добавлена опция для заливки прозрачных областей белым цветом, а в диалоге экспорта добавлена опция для заливки прозрачных областей цветом фона.
  • Предоставлена возможность экспорта в формате RAW изображений с произвольным значением глубины цвета.
  • В диалогах выбора цвета и изменения цвета фона/переднего плана обеспечено сохранение между сеансами выбранной градации цвета (0..100 или 0..255) и цветовой модели (LCh или HSV).
  • Обновлены версии библиотек babl 0.1.102 и GEGL 0.4.42.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.gimp.org/news/2023...)
  2. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.99.14
  3. OpenNews: Выпуск графического редактора Pinta 2.1
  4. OpenNews: Выпуск растрового графического редактора Krita 5.1
  5. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.32
  6. OpenNews: Прекращение разработки Glimpse, форка графического редактора GIMP
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58723-gimp
Ключевые слова: gimp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (66) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:05, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Обновлены версии библиотек babl 0.1.102 и GEGL 0.4.42

    Забавно. У меня babl обновился до версии 0.1.100, которая имеет веселый баг - напрочь отваливается функция вырезания/копирования. Но ее пофиксили в версии 0.1.102 уже после релиза гимпа.

    В любом случае, имейте в виду: дождитесь babl 0.1.102.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 15:06, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    babl 0.1.102 уже давно в репах
     
     
  • 3.3, Аноним (2), 15:12, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Тут можно отследить протухшесть твоего дистрибутива https://repology.org/project/babl/history

    Просто выбирайте норм дистрибутив и такого не будет.

     
     
  • 4.4, Аноним (1), 15:19, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще-то арч. Да, там еще сотая версия почему-то до сих пор. Протухший? Не думаю. Значит совсем скоро обновят.
    Я-то откатился до 98-й, с которой все работает. Но комент был для тех, кто не в курсе, чтобы просто предупредить.
     
     
  • 5.6, Аноним (6), 15:21, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да никто вручную ничего не ставит. Все ждут когда мейнтейнеры дистрибутива соизволят через 2 года поднять хотя бы вторую цифру версии.
     
     
  • 6.11, Аноним (11), 15:41, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Все ждут

    Никто не ждет, тебе кажется. Обычный человек не заходит рандомно на сайт гимпа каждые N минут, чтобы узнать, не вышла ли там новая версия.

     
     
  • 7.19, Аноним (6), 16:32, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да потому что все заходят на опеннет видят новость и уже после этого начинают ждать. Всё так.  
     
     
  • 8.33, Аноним (33), 17:10, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    все должны не заходить на эту гнилую помойку, а подписываться на соцсети своих л... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.61, Аноним (61), 20:21, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так гнилая помойка это твой рот ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.7, Аноним (2), 15:22, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Под норм я понимаю что такое не попадает к пользователям, либо оперативно обновляется, ещё до того, как они успеют столкнуться с проблемой. А рач да, привыкай собрать софт из гита, иначе на нём жизни нет.
     
     
  • 6.10, Аноним (1), 15:38, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Та как бы давно привык. Очень удобно и гибко. Свалил с тупого как валенок дебиана и его ада с зависимостями и ни о чем не жалею.
     
  • 4.5, Аноним (6), 15:20, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сайт который самым наглядным способом показывает ущербность концепции дистрибутивов.
     
     
  • 5.8, chatgpt (?), 15:31, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ущербность тут ты свою показываешь. Купи rhel, представь что других дистрибутивов нет и живи на нем как на винде.
     
  • 5.9, Аноним (11), 15:36, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дистрибутив - это значит, что пакет прошел проверку как минимум мейнтейнером, а как максимум - тестерами дистрибутива. В итоге пользователю падают уже проверенные обновы. Ну а в обожаемом тобой вантузе играешь в русскую рулетку, не поломали ли тебе разрабы своей обновой что-то ненароком. Потому что между тобой и разрабами нет прослойки в виде дистрибьютора.
     
     
  • 6.18, Аноним (6), 16:31, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем им его проходить? Почему на шиндоуз никто ничего не проходит и всё просто работает. Почему никогда не было такого чтобы разраб что-то поломал? Это ты где-то баек про шинды наслушался?
     
     
  • 7.25, Аноним (2), 16:50, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Почему на шиндоуз никто ничего не проходит и всё просто работает.

    Хм. Потому что это не так?

    > Почему никогда не было такого чтобы разраб что-то поломал?

    Потому что это не так? Даже при наличии штата для QA всё равно пролазят совершенно дикие вещи, на которые потом в поддержке (платного то продукта!) говорят "всё норм, не рефлексируйте".

    > Это ты где-то баек про шинды наслушался?

    Ты наслушался баек и теперь проецируешь?

     
     
  • 8.63, Аноним (61), 20:23, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну дикие вещи только у тебя в штанах все это знают Но обычный линуксовый пакет ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.67, Аноним (2), 20:27, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты гонишь, я всю жизнь использую обычные убунтовские пакеты в кастомной генте и ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.12, Аноним (1), 16:01, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    pkgs.org удобнее, имхо (с) ОП
     
  • 3.13, Аноним (1), 16:03, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это в каких именно? В твоих влажных? Ну ок: https://pkgs.org/search/?q=babl
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 17:10, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нууу без скриптов сайт не пашет
    Не то что packages.debian.org
     

  • 1.14, Аноним (14), 16:24, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужен ли гимпу at-spi2-core? Посмотрел зависимости на сайте, там его нет, но в генте в ебилд его почему-то засунули.
     
     
  • 2.22, Аноним (1), 16:38, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще, не нужен. В арче не добавляют.
     

  • 1.15, Аноним (15), 16:29, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Люблю слушать байки на тему "GIMP - это аналог Фотошопа". Кто начнёт?
     
     
  • 2.16, Аноним (6), 16:29, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Всем кстати пофиг что ты там любишь.
     
     
  • 3.38, Аноним (15), 17:36, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если пофиг, то зачем пишешь?
     
     
  • 4.43, Аноним (6), 18:29, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы ты был в курсе. Всегда ваш помощник Капитана Очевидность.  
     
  • 2.20, Аноним (20), 16:33, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да кто такой этот Ваш фотошоп...? Это который аналог GIMP? А, ну ещё и проприетарный... всё понятно
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 18:44, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это который, к кому подходят плагины от GIMP-а, кто не в курсе.
     
  • 2.23, AKTEON (?), 16:43, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (Высовываясь из окопчика)
    GIMP  - это аналог фотошопа, написанный сексистами.
     
  • 2.24, llolik (ok), 16:47, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При том, что даже на сайте программы английским по белому написано (в FAQ), что никто не планирует и не планировал делать аналог Фотошопа.
     
     
  • 3.32, anonymous (??), 17:07, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Задним числом написали, ибо десятками лет надоело отвечать на вопрос кому нужно нелинейное 8 битное угребище, а когда господа таки раскошелились на жалкое подобие линейного движка (заметьте, даже не Lab а тупо эржэбэ с большей чем 8 бит точностью в стиле форошопа 1995 года, но уже прогресс небывалый) поздняк метаться ибо в фотрошопах ИИ вырезает обьекты по 1 клику а на днях уверен прикрутят кучу пакости на базе стабильных диффузий. А мы пока лет за 10 наклянчивать Lab будем.
     
  • 3.42, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 18:15, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем это писать было? Они же не написали что гимп — не аналог винрара. Значит что-то в этом есть.
     
     
  • 4.48, llolik (ok), 19:00, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А зачем это писать было?

    Потому что аналогии с Фотошопом всех изрядно заутомили. В том числе и авторов. Поэтому и написано, что цели делать второй Фотошоп не стояло.

     
  • 2.30, Аноним (34), 17:02, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кому хватает gimp все-равно должен
    чувствовать неполноценность и ущербность?
     
  • 2.60, Аноним (60), 20:20, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чел, посмотри на дизайн этого сайта. Люди сидящие здесь вряд ли хоть что-то смыслят в дизайне и вряд ли проливают кровь от поехавших шрифтов и выезжающего текста за пределы кнопок в 90% опенсорсных поделий. Есть пара-тройка смыслящих, таких как я, но мы тут чисто поугарать над пенсионерами.
     

  • 1.17, Совершенно другой аноним (?), 16:30, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё-таки Wayland странная вещь:

    > реализация инструмента "пипетка" возвращена на старый код для определения цвета произвольной точки, использующий X11, так как переход на использование "порталов" для окружений на базе Wayland, привёл к регрессивным изменениям из-за того, что большинство порталов не возвращают информацию о цвете
    > We used to follow recommendations for the new Wayland path, which is to favor color-picking “portals” when available. Unfortunately most (if not all?) these portals still don’t give any color-management information about the returned color.

     
     
  • 2.26, llolik (ok), 16:51, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего странного? Протокол управления цветом (многострадальный) ещё не допилен ( https://gitlab.freedesktop.org/wayland/wayland-protocols/-/merge_requests/14 ). Как только, так сразу. И в порталах тоже.
     
     
  • 3.29, Совершенно другой аноним (?), 17:02, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тем не менее странно. X-ы, в котором оно реализовано и работает - плохие и устарели, а Wayland в котором этот протокол уже три года пишут и никак не могут доделать - хороший и прогрессивный.
     
     
  • 4.39, Аноним (39), 17:47, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они не плохие и не устарели, просто их не хотят поддерживать.
    Можете записаться в разработчики и дальше развивать Xorg кто вам запрещае?
     
     
  • 5.45, pashev.ru (?), 18:43, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К тому времени, когда Вайланд допилят, желающие его (Вайланд) поддерживать тоже испарятся.
     
  • 4.51, llolik (ok), 19:14, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тем не менее странно. X-ы, в котором оно реализовано и работает.

    И лучше даже не пытаться смотреть, через какую житрозакрученную задницу это реализовано. И не иксами, а сторонними демонами. И относительно недавно (лет 10 назад). HDR в Иксах не поддерживается. насколько я знаю, и не будет.

     
  • 2.40, iPeador (?), 18:01, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Луддиты, расслабьтесь и получите удовольствие.
     

  • 1.21, pic (?), 16:36, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обновление по flatpak вроде ещё неделю назад прилетело.
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 17:04, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну так на опеннете всегда исключительно актуальная и достоверная информация
     

  • 1.27, Аноним (34), 17:00, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без flatpak только исходники?
     
     
  • 2.35, Аноним (31), 17:13, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    шта?
     
  • 2.47, Аноним (47), 18:59, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С фига ли?
    https://download.gimp.org/gimp/v2.10/windows/gimp-2.10.34-setup.exe
     

  • 1.28, Аноним (-), 17:01, 28/02/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.36, Аноним (36), 17:14, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хорошая замена фотошопу.
     
     
  • 2.59, Аноним (60), 20:16, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если тебе фотошоп нужен только для кадрирования и поворота изображений - то да.
     

  • 1.37, Аноним (-), 17:19, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Очевидно, что пока не переделают на Qt - не взлетит.
     
     
  • 2.41, iPeador (?), 18:03, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это будет уже не GIMP, а QIMP.
     
     
  • 3.44, Аноним (6), 18:31, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так Gtk и ненужен. Всё должно быть на Qt.
     
     
  • 4.58, Аноним (60), 20:15, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Всё должно быть на Qt.

    Tcl/Tk

     

  • 1.49, Аноним (49), 19:06, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какой же GTK уродский, впрочем Qt не лучше. Альтернативы? А их нет, кроме поделок на электроне.
    Столько лет, а всё ещё не готов для десктопа. Чехарда со сменой версий KDE/Qt продолжается уже десятилетиями, GTK уже 4 версии, а тут едва запиливают 3. Срачи X11/Wayland не утихают. Список можно продолжать до бесконечности. А есть что-то хорошее?
     
     
  • 2.53, Аноним (53), 19:21, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А есть что-то хорошее?

    Есть - gtk2

     
  • 2.55, Аноним (60), 20:03, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > поделок на электроне

    Что плохого в электроне? Сейчас почти все приложения на телефоны делаются на флуттере и реакт натив. И за этим будущее. P.S. Луддиты минусами вы не остановите прогресс.

     
  • 2.57, Аноним (60), 20:12, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Столько лет, а всё ещё не готов для десктопа.

    Согласен. Как дизайнер могу за час более 100 косяков найти в любом DE любого дистрибутива. Могу даже на спор, пишите ник в телеге, обсудим. Причём косяки эти будут сугубо академические, а не вкусовщина. И это только про дизайн.

     
  • 2.62, Аноним (62), 20:22, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У опенсорса нет цели, только путь. В основном, по граблям.
     
  • 2.65, Аноним (61), 20:25, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как оно может быть готово для десктопа если самый простой софт надо ставить через 33 контейнера?
     

  • 1.50, Копетан О (?), 19:10, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как там поживает его форк, в котором избавились от оскорбительного слова "Gimp" в названии?
     
     
  • 2.52, llolik (ok), 19:20, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как там поживает его форк, в котором избавились от оскорбительного слова "Gimp"
    > в названии?

    Last commit on May 23, 2021 . Вот как-то так и поживает.

     

  • 1.54, Аноним (60), 19:57, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сыну поручили в школе сделать плакат. Ни в ФШ, ни в гимпе, ранее не работал. С гимпом возился несколько часов не вылезая из гугла, в ФШ сделал всё то же самое за 5 минут. Выводы делаем сами, где вливаются миллиарды на интуитивно понятное управление, а где кодят васяны за тарелку риса.
     
     
  • 2.56, Аноним (20), 20:06, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если Вам рисовать - Krita
     
  • 2.64, Аноним (62), 20:24, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С плакатом в инкскейп.
     
  • 2.66, Аноним (61), 20:26, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плакат сыну а возился ты? Так ещё и не смог в самый элементарный гимп. У тебя явные проблемы и с развитием и с самооценкой.  
     

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