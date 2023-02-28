Выпуск графического редактора GIMP 2.10.34

2.2 , Аноним ( 2 ), 15:06, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – babl 0.1.102 уже давно в репах

3.3 , Аноним ( 2 ), 15:12, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Тут можно отследить протухшесть твоего дистрибутива https://repology.org/project/babl/history Просто выбирайте норм дистрибутив и такого не будет.

4.4 , Аноним ( 1 ), 15:19, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вообще-то арч. Да, там еще сотая версия почему-то до сих пор. Протухший? Не думаю. Значит совсем скоро обновят.

Я-то откатился до 98-й, с которой все работает. Но комент был для тех, кто не в курсе, чтобы просто предупредить.

5.6 , Аноним ( 6 ), 15:21, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да никто вручную ничего не ставит. Все ждут когда мейнтейнеры дистрибутива соизволят через 2 года поднять хотя бы вторую цифру версии.

6.11 , Аноним ( 11 ), 15:41, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Все ждут Никто не ждет, тебе кажется. Обычный человек не заходит рандомно на сайт гимпа каждые N минут, чтобы узнать, не вышла ли там новая версия.

7.19 , Аноним ( 6 ), 16:32, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Да потому что все заходят на опеннет видят новость и уже после этого начинают ждать. Всё так.

8.33 , Аноним ( 33 ), 17:10, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать все должны не заходить на эту гнилую помойку, а подписываться на соцсети своих л... 9.61 , Аноним ( 61 ), 20:21, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Так гнилая помойка это твой рот ... 5.7 , Аноним ( 2 ), 15:22, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Под норм я понимаю что такое не попадает к пользователям, либо оперативно обновляется, ещё до того, как они успеют столкнуться с проблемой. А рач да, привыкай собрать софт из гита, иначе на нём жизни нет.

6.10 , Аноним ( 1 ), 15:38, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Та как бы давно привык. Очень удобно и гибко. Свалил с тупого как валенок дебиана и его ада с зависимостями и ни о чем не жалею.

4.5 , Аноним ( 6 ), 15:20, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Сайт который самым наглядным способом показывает ущербность концепции дистрибутивов.

5.8 , chatgpt ( ? ), 15:31, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ущербность тут ты свою показываешь. Купи rhel, представь что других дистрибутивов нет и живи на нем как на винде.

5.9 , Аноним ( 11 ), 15:36, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – дистрибутив - это значит, что пакет прошел проверку как минимум мейнтейнером, а как максимум - тестерами дистрибутива. В итоге пользователю падают уже проверенные обновы. Ну а в обожаемом тобой вантузе играешь в русскую рулетку, не поломали ли тебе разрабы своей обновой что-то ненароком. Потому что между тобой и разрабами нет прослойки в виде дистрибьютора.

6.18 , Аноним ( 6 ), 16:31, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем им его проходить? Почему на шиндоуз никто ничего не проходит и всё просто работает. Почему никогда не было такого чтобы разраб что-то поломал? Это ты где-то баек про шинды наслушался?

7.25 , Аноним ( 2 ), 16:50, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Почему на шиндоуз никто ничего не проходит и всё просто работает. Хм. Потому что это не так? > Почему никогда не было такого чтобы разраб что-то поломал? Потому что это не так? Даже при наличии штата для QA всё равно пролазят совершенно дикие вещи, на которые потом в поддержке (платного то продукта!) говорят "всё норм, не рефлексируйте". > Это ты где-то баек про шинды наслушался? Ты наслушался баек и теперь проецируешь?

8.63 , Аноним ( 61 ), 20:23, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Ну дикие вещи только у тебя в штанах все это знают Но обычный линуксовый пакет ... 9.67 , Аноним ( 2 ), 20:27, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ты гонишь, я всю жизнь использую обычные убунтовские пакеты в кастомной генте и ... 4.12 , Аноним ( 1 ), 16:01, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – pkgs.org удобнее, имхо (с) ОП

3.13 , Аноним ( 1 ), 16:03, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это в каких именно? В твоих влажных? Ну ок: https://pkgs.org/search/?q=babl

4.34 , Аноним ( 34 ), 17:10, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Нууу без скриптов сайт не пашет

Не то что packages.debian.org

