Выпуск графического редактора GIMP 2.10.34

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|1.1, Аноним (1), 15:05, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Обновлены версии библиотек babl 0.1.102 и GEGL 0.4.42
Забавно. У меня babl обновился до версии 0.1.100, которая имеет веселый баг - напрочь отваливается функция вырезания/копирования. Но ее пофиксили в версии 0.1.102 уже после релиза гимпа.
В любом случае, имейте в виду: дождитесь babl 0.1.102.
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|4.4, Аноним (1), 15:19, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вообще-то арч. Да, там еще сотая версия почему-то до сих пор. Протухший? Не думаю. Значит совсем скоро обновят.
Я-то откатился до 98-й, с которой все работает. Но комент был для тех, кто не в курсе, чтобы просто предупредить.
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|5.6, Аноним (6), 15:21, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да никто вручную ничего не ставит. Все ждут когда мейнтейнеры дистрибутива соизволят через 2 года поднять хотя бы вторую цифру версии.
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|6.11, Аноним (11), 15:41, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Все ждут
Никто не ждет, тебе кажется. Обычный человек не заходит рандомно на сайт гимпа каждые N минут, чтобы узнать, не вышла ли там новая версия.
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|7.19, Аноним (6), 16:32, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да потому что все заходят на опеннет видят новость и уже после этого начинают ждать. Всё так.
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|8.33, Аноним (33), 17:10, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
все должны не заходить на эту гнилую помойку, а подписываться на соцсети своих л... текст свёрнут, показать
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|5.7, Аноним (2), 15:22, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Под норм я понимаю что такое не попадает к пользователям, либо оперативно обновляется, ещё до того, как они успеют столкнуться с проблемой. А рач да, привыкай собрать софт из гита, иначе на нём жизни нет.
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|6.10, Аноним (1), 15:38, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Та как бы давно привык. Очень удобно и гибко. Свалил с тупого как валенок дебиана и его ада с зависимостями и ни о чем не жалею.
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|4.5, Аноним (6), 15:20, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сайт который самым наглядным способом показывает ущербность концепции дистрибутивов.
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|5.8, chatgpt (?), 15:31, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ущербность тут ты свою показываешь. Купи rhel, представь что других дистрибутивов нет и живи на нем как на винде.
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|5.9, Аноним (11), 15:36, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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дистрибутив - это значит, что пакет прошел проверку как минимум мейнтейнером, а как максимум - тестерами дистрибутива. В итоге пользователю падают уже проверенные обновы. Ну а в обожаемом тобой вантузе играешь в русскую рулетку, не поломали ли тебе разрабы своей обновой что-то ненароком. Потому что между тобой и разрабами нет прослойки в виде дистрибьютора.
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|6.18, Аноним (6), 16:31, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем им его проходить? Почему на шиндоуз никто ничего не проходит и всё просто работает. Почему никогда не было такого чтобы разраб что-то поломал? Это ты где-то баек про шинды наслушался?
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|7.25, Аноним (2), 16:50, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почему на шиндоуз никто ничего не проходит и всё просто работает.
Хм. Потому что это не так?
> Почему никогда не было такого чтобы разраб что-то поломал?
Потому что это не так? Даже при наличии штата для QA всё равно пролазят совершенно дикие вещи, на которые потом в поддержке (платного то продукта!) говорят "всё норм, не рефлексируйте".
> Это ты где-то баек про шинды наслушался?
Ты наслушался баек и теперь проецируешь?
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|8.63, Аноним (61), 20:23, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Ну дикие вещи только у тебя в штанах все это знают Но обычный линуксовый пакет ... текст свёрнут, показать
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|9.67, Аноним (2), 20:27, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты гонишь, я всю жизнь использую обычные убунтовские пакеты в кастомной генте и ... текст свёрнут, показать
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|4.34, Аноним (34), 17:10, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нууу без скриптов сайт не пашет
Не то что packages.debian.org
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|1.14, Аноним (14), 16:24, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нужен ли гимпу at-spi2-core? Посмотрел зависимости на сайте, там его нет, но в генте в ебилд его почему-то засунули.
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|1.15, Аноним (15), 16:29, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Люблю слушать байки на тему "GIMP - это аналог Фотошопа". Кто начнёт?
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|2.20, Аноним (20), 16:33, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да кто такой этот Ваш фотошоп...? Это который аналог GIMP? А, ну ещё и проприетарный... всё понятно
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|3.46, Аноним (46), 18:44, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это который, к кому подходят плагины от GIMP-а, кто не в курсе.
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|2.23, AKTEON (?), 16:43, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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(Высовываясь из окопчика)
GIMP - это аналог фотошопа, написанный сексистами.
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|2.24, llolik (ok), 16:47, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При том, что даже на сайте программы английским по белому написано (в FAQ), что никто не планирует и не планировал делать аналог Фотошопа.
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|3.32, anonymous (??), 17:07, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Задним числом написали, ибо десятками лет надоело отвечать на вопрос кому нужно нелинейное 8 битное угребище, а когда господа таки раскошелились на жалкое подобие линейного движка (заметьте, даже не Lab а тупо эржэбэ с большей чем 8 бит точностью в стиле форошопа 1995 года, но уже прогресс небывалый) поздняк метаться ибо в фотрошопах ИИ вырезает обьекты по 1 клику а на днях уверен прикрутят кучу пакости на базе стабильных диффузий. А мы пока лет за 10 наклянчивать Lab будем.
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|4.48, llolik (ok), 19:00, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А зачем это писать было?
Потому что аналогии с Фотошопом всех изрядно заутомили. В том числе и авторов. Поэтому и написано, что цели делать второй Фотошоп не стояло.
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|2.30, Аноним (34), 17:02, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Кому хватает gimp все-равно должен
чувствовать неполноценность и ущербность?
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|2.60, Аноним (60), 20:20, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чел, посмотри на дизайн этого сайта. Люди сидящие здесь вряд ли хоть что-то смыслят в дизайне и вряд ли проливают кровь от поехавших шрифтов и выезжающего текста за пределы кнопок в 90% опенсорсных поделий. Есть пара-тройка смыслящих, таких как я, но мы тут чисто поугарать над пенсионерами.
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|1.17, Совершенно другой аноним (?), 16:30, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всё-таки Wayland странная вещь:
> реализация инструмента "пипетка" возвращена на старый код для определения цвета произвольной точки, использующий X11, так как переход на использование "порталов" для окружений на базе Wayland, привёл к регрессивным изменениям из-за того, что большинство порталов не возвращают информацию о цвете
> We used to follow recommendations for the new Wayland path, which is to favor color-picking “portals” when available. Unfortunately most (if not all?) these portals still don’t give any color-management information about the returned color.
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|3.29, Совершенно другой аноним (?), 17:02, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тем не менее странно. X-ы, в котором оно реализовано и работает - плохие и устарели, а Wayland в котором этот протокол уже три года пишут и никак не могут доделать - хороший и прогрессивный.
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|4.39, Аноним (39), 17:47, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они не плохие и не устарели, просто их не хотят поддерживать.
Можете записаться в разработчики и дальше развивать Xorg кто вам запрещае?
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|5.45, pashev.ru (?), 18:43, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К тому времени, когда Вайланд допилят, желающие его (Вайланд) поддерживать тоже испарятся.
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|4.51, llolik (ok), 19:14, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тем не менее странно. X-ы, в котором оно реализовано и работает.
И лучше даже не пытаться смотреть, через какую житрозакрученную задницу это реализовано. И не иксами, а сторонними демонами. И относительно недавно (лет 10 назад). HDR в Иксах не поддерживается. насколько я знаю, и не будет.
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|2.31, Аноним (31), 17:04, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну так на опеннете всегда исключительно актуальная и достоверная информация
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|2.59, Аноним (60), 20:16, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если тебе фотошоп нужен только для кадрирования и поворота изображений - то да.
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|1.49, Аноним (49), 19:06, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какой же GTK уродский, впрочем Qt не лучше. Альтернативы? А их нет, кроме поделок на электроне.
Столько лет, а всё ещё не готов для десктопа. Чехарда со сменой версий KDE/Qt продолжается уже десятилетиями, GTK уже 4 версии, а тут едва запиливают 3. Срачи X11/Wayland не утихают. Список можно продолжать до бесконечности. А есть что-то хорошее?
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|2.55, Аноним (60), 20:03, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> поделок на электроне
Что плохого в электроне? Сейчас почти все приложения на телефоны делаются на флуттере и реакт натив. И за этим будущее. P.S. Луддиты минусами вы не остановите прогресс.
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|2.57, Аноним (60), 20:12, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Столько лет, а всё ещё не готов для десктопа.
Согласен. Как дизайнер могу за час более 100 косяков найти в любом DE любого дистрибутива. Могу даже на спор, пишите ник в телеге, обсудим. Причём косяки эти будут сугубо академические, а не вкусовщина. И это только про дизайн.
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|2.65, Аноним (61), 20:25, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как оно может быть готово для десктопа если самый простой софт надо ставить через 33 контейнера?
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|1.50, Копетан О (?), 19:10, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как там поживает его форк, в котором избавились от оскорбительного слова "Gimp" в названии?
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|2.52, llolik (ok), 19:20, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как там поживает его форк, в котором избавились от оскорбительного слова "Gimp"
> в названии?
Last commit on May 23, 2021 . Вот как-то так и поживает.
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|1.54, Аноним (60), 19:57, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сыну поручили в школе сделать плакат. Ни в ФШ, ни в гимпе, ранее не работал. С гимпом возился несколько часов не вылезая из гугла, в ФШ сделал всё то же самое за 5 минут. Выводы делаем сами, где вливаются миллиарды на интуитивно понятное управление, а где кодят васяны за тарелку риса.
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|2.66, Аноним (61), 20:26, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Плакат сыну а возился ты? Так ещё и не смог в самый элементарный гимп. У тебя явные проблемы и с развитием и с самооценкой.
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