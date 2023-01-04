Выпуск графического редактора Pinta 2.1

После года разработки опубликован релиз открытого растрового графического редактора Pinta 2.1, представляющего собой попытку переписать программу Paint.NET с использованием GTK. Редактор предоставляет базовый набор возможностей для рисования и обработки изображений, ориентируясь на начинающих пользователей. Интерфейс максимально упрощен, редактор поддерживает неограниченный буфер отката изменений, позволяет работать с несколькими слоями, укомплектован набором инструментов для наложения различных эффектов и корректировки изображений. Код Pinta распространяется под лицензией MIT. Проект написан на языке C# с использованием Mono и обвязки Gtk#. Бинарные сборки подготовлены для Linux (Flatpak, Snap), macOS и Windows. В новом выпуске: Пикторгаммы заменены на символьные SVG-изображения, более подходящие для использования с тёмными темами оформления и экранами с высокой плотностью пикселей.

В инструмент для работы с градиентами добавлен режим прозрачности.

Упрощена работа с метками перемещения выделения и точками управления формой при использовании увеличенных или мелких изображений.

В окружениях на базе протокола Wayland функциональность создания скриншотов переведена на XDG-портал screenshot.

Повышена производительность отрисовки холста.

Добавлена возможность загрузки файлов из виртуальных файловых систем, таких как Google Drive.

Улучшена поддержка файлов в формате ".ora".

На платформах Linux и macOS в диалоге открытия файлов обеспечена проверка MIME-типов, что позволяет отображать в списке файлы с изображениями, имеющие неизвестные расширения.

Добавлена поддержка формата WebP.

Программа переведена на использование фреймворка .NET 7 (поддержка сборки с .NET 6 сохранена).



