Выпуск графического редактора Pinta 2.1

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|1.2, Аноним (2), 23:24, 04/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хоть одна попытка создать адекватный аналог paint.net. До последнего как до луны, но пока paint.net под вайн не запустить деваться некуда.((
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|1.3, Аноним (3), 23:29, 04/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В отличие от гимпа умеет легко рисовать примитивные фигуры и линии. Нужно!
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|1.4, Аноним (2), 23:34, 04/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Гимп контринтуитивный кусок говна, я основные функции монстра фотошопа освоил за пару дней, а в гимпе боль и мучение сделать элементарные вещи. А Paint.Net это гениальный продукт.
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|2.17, Аноним (16), 03:52, 05/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что может быть сложного в тыканье кнопок? Гимп осваивается с первой попытки что-то в нём сделать, очевидно. А уж script-fu оставляет фотохрень строго на помойке
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|1.5, Растоман (?), 23:35, 04/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> переписать программу Paint.NET с использованием GTK на языке C#
я аж смузи поперхнулся
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|2.8, Dzen Python (ok), 23:49, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это было еще до того, как появился электрон.
Гугли mono и почему в конце концов скурвился Мигель де Икаса.
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|3.13, папа Мигеля (?), 01:24, 05/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мигель так-то красавчик. Хотел принести линуксоидам нормальный гуй. Ешьте теперь гтк из-под шапки.
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|3.18, Аноним (16), 03:54, 05/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О, нарния на связи. Мигель - один из самых успешных опенсурс разработчиков.
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|1.6, Аноним (6), 23:38, 04/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> написан на языке C# с использованием Mono
не взлетит. Пусть перепишет на нормальный язык. Нормальный язык = не привязанный к конкретной корпорации.
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|2.9, Dzen Python (ok), 23:51, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хм. А почему те же самые аргументы, но сказанные в отношении rustc вызывают такие ультимативные боли у ра...прогрессивной гендерфлюидной молодёжи с синими волосами и в подвёрнутых джинсиках?
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|3.10, Аноним (6), 23:53, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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кто о чем, а этот про гендерфлюидность. Видимо в детстве его избили гендерфлюиды.
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|1.7, Dzen Python (ok), 23:49, 04/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Первые 4 поста словно писаны одним человеком - фанатом пейнт-дот-нета.
Который ниасилил ни гимп, ни другие редакторы, но мнение своё имеет.
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