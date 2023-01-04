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Выпуск графического редактора Pinta 2.1

04.01.2023 23:02

После года разработки опубликован релиз открытого растрового графического редактора Pinta 2.1, представляющего собой попытку переписать программу Paint.NET с использованием GTK. Редактор предоставляет базовый набор возможностей для рисования и обработки изображений, ориентируясь на начинающих пользователей. Интерфейс максимально упрощен, редактор поддерживает неограниченный буфер отката изменений, позволяет работать с несколькими слоями, укомплектован набором инструментов для наложения различных эффектов и корректировки изображений. Код Pinta распространяется под лицензией MIT. Проект написан на языке C# с использованием Mono и обвязки Gtk#. Бинарные сборки подготовлены для Linux (Flatpak, Snap), macOS и Windows.

В новом выпуске:

  • Пикторгаммы заменены на символьные SVG-изображения, более подходящие для использования с тёмными темами оформления и экранами с высокой плотностью пикселей.
  • В инструмент для работы с градиентами добавлен режим прозрачности.
  • Упрощена работа с метками перемещения выделения и точками управления формой при использовании увеличенных или мелких изображений.
  • В окружениях на базе протокола Wayland функциональность создания скриншотов переведена на XDG-портал screenshot.
  • Повышена производительность отрисовки холста.
  • Добавлена возможность загрузки файлов из виртуальных файловых систем, таких как Google Drive.
  • Улучшена поддержка файлов в формате ".ora".
  • На платформах Linux и macOS в диалоге открытия файлов обеспечена проверка MIME-типов, что позволяет отображать в списке файлы с изображениями, имеющие неизвестные расширения.
  • Добавлена поддержка формата WebP.
  • Программа переведена на использование фреймворка .NET 7 (поддержка сборки с .NET 6 сохранена).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.pinta-project.com/...)
  2. OpenNews: Выпуск графического редактора Pinta 2.0
  3. OpenNews: Выпуск редактора изображений Photoflare 1.6.10
  4. OpenNews: Выпуск растрового графического редактора Krita 5.1
  5. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.99.14
  6. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.2.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58432-pinta
Ключевые слова: pinta, image
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:23, 04/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да, вот только ей до Paint.Net как до Зимбабве раком
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 03:42, 05/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "с использованием GTK".
    И что-то пошло не так...
     
  • 2.16, Аноним (16), 03:49, 05/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего бы? Все функции доступные в пейнт.нет на месте
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:24, 04/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хоть одна попытка создать адекватный аналог paint.net. До последнего как до луны, но пока paint.net под вайн не запустить деваться некуда.((
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:29, 04/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В отличие от гимпа умеет легко рисовать примитивные фигуры и линии. Нужно!
     
  • 1.4, Аноним (2), 23:34, 04/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гимп контринтуитивный кусок говна, я основные функции монстра фотошопа освоил за пару дней, а в гимпе боль и мучение сделать элементарные вещи. А Paint.Net это гениальный продукт.
     
     
  • 2.17, Аноним (16), 03:52, 05/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что может быть сложного в тыканье кнопок? Гимп осваивается с первой попытки что-то в нём сделать, очевидно. А уж script-fu оставляет фотохрень строго на помойке
     

  • 1.5, Растоман (?), 23:35, 04/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > переписать программу Paint.NET с использованием GTK на языке C#

    я аж смузи поперхнулся

     
     
  • 2.8, Dzen Python (ok), 23:49, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это было еще до того, как появился электрон.
    Гугли mono и почему в конце концов скурвился Мигель де Икаса.
     
     
  • 3.13, папа Мигеля (?), 01:24, 05/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мигель так-то красавчик. Хотел принести линуксоидам нормальный гуй. Ешьте теперь гтк из-под шапки.
     
  • 3.18, Аноним (16), 03:54, 05/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, нарния на связи. Мигель - один из самых успешных опенсурс разработчиков.
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:38, 04/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > написан на языке C# с использованием Mono

    не взлетит. Пусть перепишет на нормальный язык. Нормальный язык = не привязанный к конкретной корпорации.

     
     
  • 2.9, Dzen Python (ok), 23:51, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хм. А почему те же самые аргументы, но сказанные в отношении rustc вызывают такие ультимативные боли у ра...прогрессивной гендерфлюидной молодёжи с синими волосами и в подвёрнутых джинсиках?
     
     
  • 3.10, Аноним (6), 23:53, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кто о чем, а этот про гендерфлюидность. Видимо в детстве его избили гендерфлюиды.
     

  • 1.7, Dzen Python (ok), 23:49, 04/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Первые 4 поста словно писаны одним человеком - фанатом пейнт-дот-нета.
    Который ниасилил ни гимп, ни другие редакторы, но мнение своё имеет.
     
  • 1.11, Аноним (11), 00:07, 05/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интерфейс выглядит красиво и функционально, что редкость для GTK.
     
  • 1.12, DEF (?), 00:20, 05/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слишком мощный редактор. GIMP'а более чем хватает.
     
  • 1.14, Аноним (14), 02:56, 05/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для Linux (Flatpak, Snap)

    ненужно

    > ч/б иконки

    ненужно2

     
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