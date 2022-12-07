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Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.2.2

07.12.2022 08:58

Доступно обновление свободного векторного графического редактора Inkscape 1.2.2. Редактор предоставляет гибкие инструменты для рисования и обеспечивает поддержку чтения и сохранения изображений в форматах SVG, OpenDocument Drawing, DXF, WMF, EMF, sk1, PDF, EPS, PostScript и PNG. Готовые сборки Inkscape подготовлены для Linux (AppImage, Snap, Flatpak), macOS и Windows.

При подготовке новой версии основное внимание было уделено повышению стабильности и устранению ошибок. Среди изменений:

  • Во всех сборках и для всех операционных систем включена возможность импорта из OpenClipart.
  • В сборках для macOS налажена проверка правописания и возвращены в меню элементы для отката изменений (undo/redo).
  • Повышена производительность отрисовки и экспорта за счёт отключения по умолчанию дизеринга, при котором отсутствующие цвета воссоздаются путём перемешивания имеющихся цветов.
  • В дополнениях, изменяющих цвета, разрешено изменение цветов в шаблонах заливки.
  • Решены проблемы при использовании инструмента "Измеритель".
  • Устранены проблемы при экспорте в формате DXF14.


  1. Главная ссылка к новости (https://inkscape.org/news/2022...)
  2. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.2
  3. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.1.2 и начало тестирования Inkscape 1.2
  4. OpenNews: Выпуск векторного графического редактора sK1 2.0RC2
  5. OpenNews: Выпуск экспериментального векторного графического редактора VPaint 1.7
  6. OpenNews: Объявлено о скором открытии кода векторного графического редактора Gravit
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58281-inkscape
Ключевые слова: inkscape
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Ю.Т. (?), 09:07, 07/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    Это не перевод отч
    "Повышена производительность" - чего? Очевидно, отрисовки? И почему речь при этом об "ограниченной палитре изображений"
    "Налажен" экспорт - это как?
     
     
  • 2, Ю.Т. (?), 09:10, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это была случайная отправка.
    *Это не перевод отчёта об изменениях, поэтому вопросы сюда.
    *Кроме того, ограниченная палитра изображений не делает необходимым дизеринг.
     

  • 3, Аноним (3), 09:21, 07/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    супер, палочка-выручалочка для моих повседневных задач!
     
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