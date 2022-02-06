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Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.1.2 и начало тестирования Inkscape 1.2

06.02.2022 13:17

Доступно обновление свободного векторного графического редактора Inkscape 1.1.2. Редактор предоставляет гибкие инструменты для рисования и обеспечивает поддержку чтения и сохранения изображений в форматах SVG, OpenDocument Drawing, DXF, WMF, EMF, sk1, PDF, EPS, PostScript и PNG. Готовые сборки Inkscape подготовлены для Linux (AppImage, Snap, Flatpak), macOS и Windows. При подготовке новой версии основное внимание было уделено повышению стабильности и устранению ошибок.

Одновременно началось альфа-тестирование нового значительного выпуска Inkscape 1.2, в котором предложены заметные изменения в интерфейсе:

  • Добавлена поддержка многостраничных документов, позволяющих размещать в одном документе несколько страниц, импортировать их из многостраничных PDF-файлов и выборочно выбирать страницы при экспорте.
  • Переделано отображение палитры и добавлен новый диалог для настройки оформления панели с палитрой, позволяющий динамически c мгновенным предпросмотром результата менять размер, число элементов, раскладку и отступы в палитре.
  • Добавлен новый интерфейс для управления привязкой к границам имеющихся фигур (Snapping to guides, прилипание к направляющим), позволяющий выравнивать объекты непосредственно на холсте, минимизируя обращение к панели "Align & Distribute".
  • Переделана панель для работы с градиентами. Управление градиентами объединено с диалогом управления заливкой и обводкой. Упрощена тонкая настройка параметров градиентов. Добавлен список цветов опорных точек для упрощения выбора опорной точки градиента.
  • Добавлена поддержка дизеринга (Dithering), позволяющая увеличить качество экспорта и отображения изображений с палитрой ограниченного размера (отсутствующие цвета воссоздаются путём перемешивания имеющихся цветов).
  • Объединены диалоги Слои ('Layers') и Объекты ('Objects').
  • Предоставлена возможность редактирования маркеров и штриховых текстур.
  • Все опции выравнивания перемещены в один диалог.
  • Предоставлена возможность настройки содержимого панели инструментов.
  • Реализован live-эффект "Копии" ("Copies") для создания мозаичных текстур на лету.
  • Добавлена поддержка экспорта в пакетном режиме, позволяющего сохранить результат сразу в нескольких форматах, включая SVG и PDF.


  1. Главная ссылка к новости (https://inkscape.org/news/2022...)
  2. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.1
  3. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.0
  4. OpenNews: Выпуск векторного графического редактора sK1 2.0RC2
  5. OpenNews: Выпуск экспериментального векторного графического редактора VPaint 1.7
  6. OpenNews: Выпуск программы для дизайна макетов интерфейсов Akira 0.0.14
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56649-inkscape
Ключевые слова: inkscape
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Обсуждение (106) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:25, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Альфа Inkscape 1.2 выглядит невероятно вкусной, джвадцать лет ждал некоторые из представленных фишек. Ребята, а есть где-то готовые сборки альфы под GNU/Linux, там AppImage или Flatpak? Сборки стабильной версии то вижу, а вот на альфу что-то не могу найти, или может туплю.
     
     
  • 2.6, prokoudine (ok), 14:03, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Есть аппимидж.

    https://inkscape.org/release/inkscape-1.2/?latest=1

    Плюс можно на гитлабе забирать сборки в нем же на каждый коммит.

     
     
  • 3.24, Аноним (24), 16:15, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > сборки в нем же на каждый коммит.

    Вот уж бессмысленная и беспощадная трата электричества. А не этот ваш майнинг.

     
     
  • 4.29, prokoudine (ok), 16:30, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Исправил ошибку, дал пользователю ссылку для тестирования, получил обратную связь.
     
     
  • 5.32, Аноним (24), 16:53, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и каков процент таких коммитов? Есть же Nightly, как компромисс.
     
     
  • 6.56, prokoudine (ok), 19:39, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Суть CI в том и заключается, что в любой момент софт должен собираться в любой поддерживаемой системе. А раз он и так собирается, то чего б заодно не упаковать для людей?
     
     
  • 7.91, Аноним (91), 10:33, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почему ды не упаковать в нативные пакеты и не опубликовать репозиторий на GitLab Pages, как я делаю?
     
     
  • 8.99, prokoudine (ok), 11:44, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нативные пакеты 8212 это что DEB и RPM Наверное, потому, что никто не взялс... текст свёрнут, показать
     
  • 2.23, Самокатофил (?), 16:04, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > невероятно вкусной

    ох уж эти аналогии

    > джвадцать лет ждал

    и мемчики невпопад

    > фишек

    Эйчар, я узнал тебя!

     
     
  • 3.28, Аноним (1), 16:29, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как, выпустил пар? Стало легче? Можешь ещё попридираться к орфографии и грамматике, это широкое поле для выплёскивания желчи. Не держи в себе.
     
     
  • 4.30, Самокатофил (?), 16:39, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Ну как, выпустил пар? Стало легче? Можешь ещё попридираться к орфографии и
    > грамматике, это широкое поле для выплёскивания желчи. Не держи в себе.

    Ну такой вот я "токсичный", дружище, а ты эйчар с "вкусными фишками". ;)

    Вы пишете новости в стиле "в новом релизе пипка ченджлога увеличилась на 50 коммитов, приняло участие в оргии на 20% больше разработчиков", а мы вас за это хотя б желчью по сусалам малёха туда сюда.

     
  • 4.69, Аноним (69), 20:33, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Человек ошибся, его поправили.
    Вы хотите чтобы всеобщая образованность упала? Хотите чтобы все писали в стиле "Лол што, ватафак?"
    Пишите литературным русским языком!
     
     
  • 5.74, Аноним (74), 22:25, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Тут вроде не кружок литературного чтения.
     
  • 5.84, Ordu (ok), 03:50, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Вы хотите чтобы всеобщая образованность упала?

    Ессь ыщо адна пазиция па этаму вапросу. Называиццо "пох".

    > Хотите чтобы все писали в стиле "Лол што, ватафак?"

    Йе, мине нраиццо. Хачу. Толька не "што", а "шта". И слитна: лолшта.

    > Пишите литературным русским языком!

    Апизательно.

    > Человек ошибся, его поправили.

    Он написал именно то, что хотел написать. Не то, что ты хотел, чтобы он написал, а то, что он сам хотел. Не нравится, не читай.

     
     
  • 6.90, Аноним (90), 10:23, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне вот интересно — а как это: «не нравится, не читай»? Я
     
  • 6.108, Аноним (108), 17:52, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно! Иди на ..., а если не нравится, иди в ..... .
     

  • 1.2, user90 (?), 13:28, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    DXF - тут, в этом?? Я аж чуть булочкой не поперхнулся))
     
     
  • 2.13, prokoudine (ok), 15:18, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В чём проблема? Inkscape умеренно популярен у всяких умельцев с домашними станками ЧПУ. Разумеется там есть базовая поддержка DXF. Он даже G-Code генерить может (наши русские парни это расширение и написали).
     
     
  • 3.33, user90 (?), 17:05, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Грязные извращенцы) Чертить в сабже - все равно что эц самое вприсядку.
     
     
  • 4.37, Аноним (37), 17:49, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Всяко лучше чем в богомерзком Visio
     
     
  • 5.50, Аноним (50), 19:15, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Для простеньких вещей Visio не плох. Может быть - наилучший.
     
  • 5.64, Аноним (64), 20:09, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    LO Draw
     
  • 4.58, llolik (ok), 19:44, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну не только чертить. У нас в местной полиграфии его используют для резки на плёнках, например. Берут, рисуют (или оконтуривают готовый растровый макет) и всё. Раньше в hpgl переводили и слали на резак. С InkCut можно и прямо из Inkscape на резак слать. Очень удобно. Да и вообще, у Ink-а работа именно с контурами довольно удобная и фичастая, на самом деле.
     
  • 3.72, Аноним (72), 22:12, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. А лазерные резаки многие хотят КорольДров. Я пробовал sk1 - даже прокатило. но по понятным причинам sk1...
     
     
  • 4.79, Аноним (79), 00:21, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эх, знал автора, хороший был мужик :(
     
  • 2.35, ИмяХ (?), 17:25, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что не так? DXF - простейший формат, было бы удивительно, если бы он его не поддерживал.
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:39, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Когда на qt перепишут?
     
     
  • 2.4, Аноним (-), 13:55, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Никогда.
     
  • 2.36, ИмяХ (?), 17:26, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хочешь - перепиши.
     
  • 2.63, Тот_Самый_Анонимус (?), 20:07, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никогда. Выбор гтк это как родовая травма — навсегда. ГИМП, Инкскейп и прочие обречены быть на гтк вечно. Переписывать под нормальную среду разработки — всё равно что с нуля писать.
     
     
  • 3.70, hshhhhh (ok), 21:23, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    GimpToolKit это родовая травма GIMP, тут не поспоришь.
     
     
  • 4.92, Скелетоны пляшуть (?), 10:46, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > GimpToolKit это родовая травма GIMP, тут не поспоришь.

    Это было очень давно и уже не правда. От того изначального тулкита уже ничего не осталось.
    Сейчас корпорасы из Красношапки/IBM прибрали к своим рукам и пилят под свои нужды. Теперь это GnomeToolKit по факту.

     
  • 4.101, Аноним (101), 12:48, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь у GTK травмы уже две. Теперь оно ещё и GNOME Tool Kit.
     

  • 1.5, InuYasha (??), 13:56, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Пытался этим попользоваться сперва году так в 2008, потом 2015. Это были самые кошмарные впечатления от открытого софта. Особенно весело было во времена прозрачности и градиентов win7 наблюдать иконки а-ля win3.11 в этой ГТК-поделке, глюки с отрисовкой меню, когда каждый школьник мог сделать лучше в какой-нибудь дельфе... Это было днище.
    Сейчас, как погляжу, стало лучше. Но контролы какие-то вертикально вытянутые, в результате чего окошки занимают неприлично много места. Вощм, UX под вопросом. И скриншоты (их собственные!) С ГРАДИЕНТАМИ в GIF - это просто смехопанорама.
    А вот это - вообще пробитие: https://inkscape.org/~Moini/%E2%98%85welcome-dialog-inkscape-11 потому GTK - никогда.
     
     
  • 2.7, prokoudine (ok), 14:11, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Начнем, пожалуй, с того, что ты не застал 3.11. Этим же и закончим.
     
     
  • 3.8, InuYasha (??), 14:32, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это с чего ты взял, интересно мне знать? Ну, хорошо, я с доса сразу на 95 переходил, потому что 311 был совсем унылым, но я и сейчас не каждый год новую ОС ставлю. И не каждые 5 лет... И вообще не собираюсь, насколько это возможно.
     
     
  • 4.11, prokoudine (ok), 15:11, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +17 +/
    > Это с чего ты взял, интересно мне знать?

    "иконки а-ля win3.11 в этой ГТК-поделке" — вот с этого. Ты просто не видел 3.11. Ты и 95 в не очень осмысленном возрасте застал.

    Алсо:

    > когда каждый школьник мог сделать лучше в какой-нибудь дельфе...

    Да не вопрос, каждый школьник в дельфи налабает векторный редактор с алгоритмами вычислительной геометрии. В школе же проходят кривые Безье чуть ли не в пятом классе, а свой движок твердотельного параметрического моделирования пишут в качестве четвертной контрольной максимум в девятом классе, и то если это школа для отстающих.

     
     
  • 5.81, Аноним (90), 01:19, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И всё-таки оформление лучше было бы поручить школьнику.
     
     
  • 6.104, InuYasha (??), 16:46, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но только - отличнику :D

    Жаль, с бомбо-тредом удалили и нормальные комментарии. :(
    Вощем, я лично не против проекта, и в нём зарыт довольно богатый функционал, но "из коробки" его осваивать (было) не очень весело.
    А nurbs-ы я тоже рисовал, в 3Д (и в qt, lol). Да, задача не тривиальная, но реальная.
    Тут наверняка будут ругаться за упоминание Visio или Иллюстратора, но в первом можно, хотя бы, без танцев с мануалом методом, близким к тыку, сделать несколько схем к статье и быстро ембеддить в док для отправки в редакцию, где они могут его отредактировать как им вздумается (в одном журнале всю мою схему как-то перекрасили градиентами под общий стиль журнала - забавно).

     
  • 2.9, n00by (ok), 14:33, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    GIF анимированный же.
     
  • 2.10, AlexYeCu_not_logged (?), 15:03, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Особенно весело было во времена прозрачности и градиентов win7 наблюдать иконки а-ля win3.11 в этой ГТК-поделке

    Ох как я тебя понимаю: каждый раз как вижу TotalCommander, Notepad++ или cmd.exe — вот прям те же чувства накатывают; страдаю — аж кушать не могу.

     
     
  • 3.17, bnm (?), 15:30, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Людей которые пользуются обычным проводником считаю неумелыми юзерами, также как тех кто пользуется айфонами
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 15:33, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    То что ты называешь "обычным проводником" explorer.exe из WinXP удобнее чем Total Commander в разы. В проводнике все делается удобнее и быстрее.
     
     
  • 5.27, Аноним (24), 16:22, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему?
     
  • 5.51, Аноним (50), 19:17, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ты гонишь?!..
     
  • 5.62, InuYasha (??), 20:04, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но я бы отметил, что этот explorer надо предварительно нехило так настроить. И с каждой новой вендой это всё более сложный квест. Не всегда даже рег-файлом можно обойтись. :-/
     
     
  • 6.111, Аноним (19), 18:53, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    explorer++, 7+ taskbar tweaker, classic shell
     
  • 4.67, Роман (??), 20:19, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предположить что человек одновременно может юзать телефоны на разных OS или скажем два разных компа с разными DE тебе юношеский максимализм не позволяет?
     
  • 4.68, Роман (??), 20:21, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предположить что человек одновременно может юзать телефоны на разных OS или скажем два разных компа с разными DE тебе юношеский максимализм не позволяет?
     
  • 2.12, hshhhhh (ok), 15:18, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Но контролы какие-то вертикально вытянутые, в результате чего окошки занимают неприлично много места.

    Эм, добро пожаловать в мир UI оптимизированных под тачскрины? Сейчас всё вытянуто.

     
     
  • 3.18, Аноним (19), 15:31, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как они себе представляют процесс? Я возьму экран с тачскрином и буду по нему елозить указательным пальцем?  
     
  • 2.65, Тот_Самый_Анонимус (?), 20:14, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Пытался этим попользоваться сперва году так в 2008, потом 2015.

    Инк до версии 1.0 вообще безглючный был. В версии 1.0, когда темы значков добавили, появились глюки с отображением значков на винде, когда используешь не дефолтную тему с монструозными значками, за компактную.

    А так хз что у вас там за страдания. Функциональность окупает гтк-шное уродство. Альтернатив всё равно нет.

     
  • 2.110, Ordu (ok), 18:37, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пытался этим попользоваться сперва году так в 2008, потом 2015. Это были самые кошмарные впечатления от открытого софта.

    Спасибо, что поделился с нами этим. Полегчало?

    > наблюдать иконки а-ля win3.11
    > контролы какие-то вертикально вытянутые
    > UX под вопросом

    Оу, иксперд по UX в треде? Татьяныч? Я не узнал вас в гриме. Иконки и вытянутость контролов -- это последнее на что имеет смысл обращать внимание. Вопрос в том, что программа позволяет сделать, как много усилий требуется, чтобы научиться ею пользоваться, и как много усилий требуется для того, чтобы пользоваться.

    > А вот это - вообще пробитие: https://inkscape.org/~Moini/%E2%98%85welcome-...

    И что там не так? Тут не все мнят себя икспердами в UX, и не всем понятно, что не так с этим скриншотом. Поделись мудростью, объясни в чём дело. И расскажи как бы ты в дельфях сделал лучше.

     
     
  • 3.112, prokoudine (ok), 19:19, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там содержимое доступного поля заполнено таблицей, которую ничто не подпирает снизу (в кьюте для этого пружинка этакая есть, ну или была раньше во всяком  случае). А поскольку размер поля зависит от того, какого размера рисуются остальные страницы notebook, то виджеты в этой таблице зверски раздувает по высоте. Методы борьбы с этим есть, но пока вот не применены.
     
  • 2.117, _hide_ (ok), 10:46, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полностью с вами согласен. Самое важное в приложении -- иконка запуска. Особенно для векторного редактора в системе, не поддерживающей векторные иконки. Особенно для неродного для винды тулкита. Но можно в настройках поискать еще более вырвиглазную тему, чтобы на винду похоже стало )))
     

  • 1.14, RAMbug (?), 15:29, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    На месте разработчиков мне было бы стыдно выносить это за пределы фридрисктопа.
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 17:54, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поэтому ты не разраработчик, а потреб**дь
     
     
  • 3.41, RAMbug (?), 18:18, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Потреб**ди — все, кто ходит в магазин, разработчики в том числе.

    Но ты, судя по всему, достиг полной автономии и живёшь исключительно своими силами и дарами природы?

     
     
  • 4.47, Аноним (47), 19:02, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Потреб**ди — все, кто ходит в магазин, разработчики в том числе.

    Нет, это конкретно такие как ты.

     
  • 4.71, Аноним (38), 21:35, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, потреб**дь - это тот, кто с радостью покупает/использует то, что производят "хорошие" компании или то что рекомендовали "эксперты", а за всё остальное им стыдно.
    Не думай, не решай, делай как тебе скажут и жизнь будет хороша.
     
     
  • 5.75, DarWinux (?), 22:39, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ты не покупаешь продукцию трансконтинентальных корпораций, не жрёшь в их тошниловках по типу кфс/макдоналдс, не пользуешься их сервисами?

    Если ответ отрицательный, то вуапще красаучег слющай.

    А если положительный, то ты  тоже потреб*дь, только ещё и лицемерная.

     
     
  • 6.78, Мент (?), 23:51, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он лицемер.
    Все линаксиоды конченные лицемеры
     
     
  • 7.103, Аноним (101), 13:03, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А менты, они ж конечно, чессно исполняют свой долг.
     
  • 6.107, Аноним (38), 17:43, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых, не трансконтинентальные, а транснациональные, во-вторых, эти товары не возможно не покупать, т.к. 90% производятся только ими, а остальное есть только локально в отдельных населённых пунктах.
    В-третьих питаться в макдаке и ему подобных = питаться на помоями за дорого.
    И не пользоваться всякими "сервисами" невозможно, т.к. приходится общаться со всякими очень "умными" людьми, которые отказываются общаться с тобой иными способами.
     
  • 6.109, prokoudine (ok), 18:07, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стерлигов, перелогинься :)
     

  • 1.15, Аноним (19), 15:29, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что лучше Krita или  Inkscape?
     
     
  • 2.20, hshhhhh (ok), 15:40, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Что лучше Krita или  Inkscape?

    Что лучше: растровый или векторный редактор?

     
     
  • 3.42, Аноним (42), 18:33, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Крите есть векторные слои.
     
     
  • 4.82, Аноним (82), 01:59, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в Inkscape есть поддержка імпорта и манипуляции с растром, так что 1:1.
     
     
  • 5.106, Аноним (106), 17:33, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Крите есть KDE, а в гимпе нет. Похоже Krita выиграла с разгромным счетом 2:1. Это была невероятная, неповторимая и фантастическая гонка.  Крита сражалась и победила. Давайте все вместе отдадим должное нашим спортсменам. Ой, о чем это я…
     
  • 2.21, Аноним (21), 15:43, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это как RAR и 7z сравнивать -   найдеться куча плюсов и минусов ....
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 16:44, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не... скорее как tar и rar.
     
     
  • 4.39, Аноним (39), 18:00, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не, сравнивать рар с 7з вполне коректно, они оба вендошлак неспособный сохранять файлы целиком. Тар совсем из другой оперы.
     
     
  • 5.52, Аноним (50), 19:19, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуюсь на Linux 7zip как основным архиватором. Эффектно, эффективно и успешно. Ты нет?
     
     
  • 6.54, Аноним (39), 19:28, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что там эффективного? По скорости нет, по степени сжатия нет, по качеству сохранения файлов нет. Да даже дедуплицировать одинаковые данные не может. Я его использую только чтобы вендузятники не спрашивали, но он совершенно не годится для архивации чего бы то ни было.
     
  • 6.60, Аноним (19), 19:55, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попросили поставить архиватор на Макинтош.
    WinZip первая любовь со времен Win98, но много лет не запускал. Запомнился WinAce возможностью гибкой настройки панели инструментов, практически как в Проводнике Вин: кнокнки большие, иконки маленькие, подпись снизу, подпись слева, без подписи. Хотя может и не так все было. Память удивительная штука.  WinRar помню что не соответствует определению FLOSS, или FOSS. Я совсем не Мак-парень. Ну остается думать о то чтобы поставить 7zip на Мак. Лезу на сайт 7zip, т.к. подозревал о возможности подключить репозитории, но не имел желания разбираться. В результате сборка 7zip для Мака называлась как-то вроде kaaka ли как-то так. Не могу найти на сайте ихнешнем. Но судя по тому что ко мне требы не предъявляли, значит работает.
     
     
  • 7.86, Аноним (86), 08:24, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WinRAR это проприетарное ненужно.  А официальный 7zip для мака есть только консольный. А ты скачал Keka от Васяна.  
     
  • 2.22, prokoudine (ok), 15:44, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если не собираешься пользоваться ими по назначению, то примерно всё равно :)

    А вообще, они для разного.

    В Krita делают вот такое: https://www.artstation.com/artwork/zD59Y6

    В Inkscape — вот такое: https://www.instagram.com/folk_design_by_mary/

    Чувствуешь разницу?

     
     
  • 3.57, Аноним (19), 19:42, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Инструменты для разных задач? А одинаковые задачи можно? Я рисовать не умею от слова совсем и весь мой опыт ограничивается - ms paint, я просто трепло, с другой стороны в этом не вижу ничего плохого, просто задаю вопросы а не утверждаю в категоричной форме. Мой первый вопрос склонялся к аналогу факту возможности существования Adobe Photoshop.
     
     
  • 4.59, prokoudine (ok), 19:52, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Инструменты для разных задач?

    Да. Крита — для цифровой живописи. Берёшь графический планшет типа Wacom и рисуешь кистями по виртуальному холсту.

    Inkscape — редактор векторной графики. В нём ты оперируешь в первую очередь геометрическими примитивами: прямоугольниками, эллипсами, кривыми Безье.

    > А одинаковые задачи можно?

    И там, и там есть работа с растровой графикой. И там, и там есть векторная графика. Но каждый из них лучше для своего.

     
     
  • 5.98, Аноним (98), 11:19, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А линуксоид все равно берет ImageMagick и лепит вотермарки, на всё что ни попадя.  


     
  • 3.87, Аноним (87), 08:40, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что-то не видно что там в Inkskape - какой-то логин просит
     

  • 1.25, Ананас (?), 16:16, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Уже можно заменить им Expression Design, который мелкомягкие успешно прикопали?
    А то пока выглядело как недоделанный комбайн, застрявший между корелом и иллюстратором.
     
     
  • 2.48, Аноним (47), 19:04, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Inkscape это отдельное приложение, а не замена чему либо.

    Если вам нужен Expression Design его и используйте.

     
  • 2.94, Аноним (94), 10:51, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так ты крикамерник? Для такого все уже давно используют Figma.  
     
     
  • 3.100, Ананас (?), 12:47, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так фигма другое, а мне рисовать.
     
     
  • 4.105, Аноним (106), 17:23, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю что ты там рисуешь, но все что надо для работы с кривыми в фигме есть. На крайняк там есть плагины где уже можно найти что-то большее.  
     

  • 1.34, Аноним (34), 17:24, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не осилил Inkscape. Пишу руками.
     
     
  • 2.43, Аноним (43), 18:35, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://xkcd.com/378/
     
  • 2.76, prokoudine (ok), 23:20, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как тут не вспомнить Хэвока нашего Пеннингтона...

    https://twitter.com/havocp/status/951977227092099072

     
     
  • 3.80, Аноним (79), 00:39, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ыы, занятно
     

  • 1.40, Аноним (39), 18:02, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Серьёзный вопрос: когда он перестанет падать? Падает чаще, чем kdenlive  в "лучшие" годы. Это вообще нездоровая тема. Почему подобный софт вечно падает?
     
     
  • 2.44, Аноним (43), 18:36, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сижу на 0.92.5, падает редко.
     
  • 2.45, prokoudine (ok), 18:56, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Серьёзный вопрос: когда он перестанет падать?

    Сижу на сборках из гита уже полгода. Падает, но не так часто, как Kdenlive в "лучшие" годы :)

     
     
  • 3.83, Аноним (83), 03:38, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Падает, но не так часто, как Kdenlive

    Точно, Kdenlive падает гораздо чаще.

     
  • 2.53, Какаянахренразница (ok), 19:23, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    По моим субъективным ощущениям, падает только тогда, когда я забываю сохранить.
     
  • 2.66, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 20:18, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставь Gentoo и собери из исходников
     
  • 2.73, Аноним (72), 22:15, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в версии из 16.04 убунты он не падает, но там поломали окна с параметрами инструментов.
     
  • 2.89, Аноним (89), 09:56, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда не падал  Дело точно не в гейкедах?
     
     
  • 3.93, Аноним (94), 10:48, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дела как раз таки в глюкогтк.
     
  • 2.95, iPony129412 (?), 11:07, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Серьёзный вопрос: когда он перестанет падать?

    Никогда наверно.
    Вообще после того как попробовал Inkscape, я лучше к GIMP стал относится - не такой уж плохой софт на фоне этого.

     

  • 1.85, Аноним (86), 08:05, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для иллюстраторов эта балалайка конечно же не подходит. Зато отлично подходит для подготовки SVG для веба. Тот же Адоб Илюстратор иногда экспортирует SVG не корректно. В то время как Инксейп даже поддерживает нативные фильтры, которые будут работать в браузере точно так же как в редакторе.  
     
     
  • 2.96, iPony129412 (?), 11:08, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть же для этого https://www.vectornator.io/
     
     
  • 3.97, Аноним (98), 11:16, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мак онли? Может он конечно и хорош, но мак онли это Sketch, а из скетча можно экспортировать прямо в Figma. А из Фигмы хоть в мобилки через builder.io хоть в черта лысого.  

    Но даже после всего выше взятого берешь Inskcape и правишь в нем SVG и делаешь красиво.  

     
  • 3.102, Аноним (101), 12:59, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мало того, что проприетарщина, так ещё и GayOS only.
     
  • 2.116, prokoudine (ok), 10:42, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для иллюстраторов эта балалайка конечно же не подходит.

    Конечно же!

     

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