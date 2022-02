Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.1.2 и начало тестирования Inkscape 1.2

2.7 , prokoudine ( ok ), 14:11, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Начнем, пожалуй, с того, что ты не застал 3.11. Этим же и закончим.

3.8 , InuYasha ( ?? ), 14:32, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это с чего ты взял, интересно мне знать? Ну, хорошо, я с доса сразу на 95 переходил, потому что 311 был совсем унылым, но я и сейчас не каждый год новую ОС ставлю. И не каждые 5 лет... И вообще не собираюсь, насколько это возможно.

4.11 , prokoudine ( ok ), 15:11, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +17 + / – > Это с чего ты взял, интересно мне знать? "иконки а-ля win3.11 в этой ГТК-поделке" — вот с этого. Ты просто не видел 3.11. Ты и 95 в не очень осмысленном возрасте застал. Алсо: > когда каждый школьник мог сделать лучше в какой-нибудь дельфе... Да не вопрос, каждый школьник в дельфи налабает векторный редактор с алгоритмами вычислительной геометрии. В школе же проходят кривые Безье чуть ли не в пятом классе, а свой движок твердотельного параметрического моделирования пишут в качестве четвертной контрольной максимум в девятом классе, и то если это школа для отстающих.

5.81 , Аноним ( 90 ), 01:19, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И всё-таки оформление лучше было бы поручить школьнику.

6.104 , InuYasha ( ?? ), 16:46, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но только - отличнику :D Жаль, с бомбо-тредом удалили и нормальные комментарии. :(

Вощем, я лично не против проекта, и в нём зарыт довольно богатый функционал, но "из коробки" его осваивать (было) не очень весело.

А nurbs-ы я тоже рисовал, в 3Д (и в qt, lol). Да, задача не тривиальная, но реальная.

Тут наверняка будут ругаться за упоминание Visio или Иллюстратора, но в первом можно, хотя бы, без танцев с мануалом методом, близким к тыку, сделать несколько схем к статье и быстро ембеддить в док для отправки в редакцию, где они могут его отредактировать как им вздумается (в одном журнале всю мою схему как-то перекрасили градиентами под общий стиль журнала - забавно).

2.9 , n00by ( ok ), 14:33, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – GIF анимированный же.

2.10 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 15:03, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >Особенно весело было во времена прозрачности и градиентов win7 наблюдать иконки а-ля win3.11 в этой ГТК-поделке Ох как я тебя понимаю: каждый раз как вижу TotalCommander, Notepad++ или cmd.exe — вот прям те же чувства накатывают; страдаю — аж кушать не могу.

3.17 , bnm ( ? ), 15:30, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Людей которые пользуются обычным проводником считаю неумелыми юзерами, также как тех кто пользуется айфонами

4.19 , Аноним ( 19 ), 15:33, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – То что ты называешь "обычным проводником" explorer.exe из WinXP удобнее чем Total Commander в разы. В проводнике все делается удобнее и быстрее.

5.27 , Аноним ( 24 ), 16:22, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почему?

5.51 , Аноним ( 50 ), 19:17, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да ты гонишь?!..

5.62 , InuYasha ( ?? ), 20:04, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но я бы отметил, что этот explorer надо предварительно нехило так настроить. И с каждой новой вендой это всё более сложный квест. Не всегда даже рег-файлом можно обойтись. :-/

6.111 , Аноним ( 19 ), 18:53, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – explorer++, 7+ taskbar tweaker, classic shell

4.67 , Роман ( ?? ), 20:19, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Предположить что человек одновременно может юзать телефоны на разных OS или скажем два разных компа с разными DE тебе юношеский максимализм не позволяет?

4.68 , Роман ( ?? ), 20:21, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Предположить что человек одновременно может юзать телефоны на разных OS или скажем два разных компа с разными DE тебе юношеский максимализм не позволяет?

2.12 , hshhhhh ( ok ), 15:18, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но контролы какие-то вертикально вытянутые, в результате чего окошки занимают неприлично много места. Эм, добро пожаловать в мир UI оптимизированных под тачскрины? Сейчас всё вытянуто.

3.18 , Аноним ( 19 ), 15:31, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А как они себе представляют процесс? Я возьму экран с тачскрином и буду по нему елозить указательным пальцем?

2.65 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 20:14, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Пытался этим попользоваться сперва году так в 2008, потом 2015. Инк до версии 1.0 вообще безглючный был. В версии 1.0, когда темы значков добавили, появились глюки с отображением значков на винде, когда используешь не дефолтную тему с монструозными значками, за компактную. А так хз что у вас там за страдания. Функциональность окупает гтк-шное уродство. Альтернатив всё равно нет.

2.110 , Ordu ( ok ), 18:37, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Пытался этим попользоваться сперва году так в 2008, потом 2015. Это были самые кошмарные впечатления от открытого софта. Спасибо, что поделился с нами этим. Полегчало? > наблюдать иконки а-ля win3.11

> контролы какие-то вертикально вытянутые

> UX под вопросом Оу, иксперд по UX в треде? Татьяныч? Я не узнал вас в гриме. Иконки и вытянутость контролов -- это последнее на что имеет смысл обращать внимание. Вопрос в том, что программа позволяет сделать, как много усилий требуется, чтобы научиться ею пользоваться, и как много усилий требуется для того, чтобы пользоваться. > А вот это - вообще пробитие: https://inkscape.org/~Moini/%E2%98%85welcome-... И что там не так? Тут не все мнят себя икспердами в UX, и не всем понятно, что не так с этим скриншотом. Поделись мудростью, объясни в чём дело. И расскажи как бы ты в дельфях сделал лучше.

3.112 , prokoudine ( ok ), 19:19, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там содержимое доступного поля заполнено таблицей, которую ничто не подпирает снизу (в кьюте для этого пружинка этакая есть, ну или была раньше во всяком случае). А поскольку размер поля зависит от того, какого размера рисуются остальные страницы notebook, то виджеты в этой таблице зверски раздувает по высоте. Методы борьбы с этим есть, но пока вот не применены.

2.117 , _hide_ ( ok ), 10:46, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Полностью с вами согласен. Самое важное в приложении -- иконка запуска. Особенно для векторного редактора в системе, не поддерживающей векторные иконки. Особенно для неродного для винды тулкита. Но можно в настройках поискать еще более вырвиглазную тему, чтобы на винду похоже стало )))