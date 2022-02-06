Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.1.2 и начало тестирования Inkscape 1.2

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|1.1, Аноним (1), 13:25, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Альфа Inkscape 1.2 выглядит невероятно вкусной, джвадцать лет ждал некоторые из представленных фишек. Ребята, а есть где-то готовые сборки альфы под GNU/Linux, там AppImage или Flatpak? Сборки стабильной версии то вижу, а вот на альфу что-то не могу найти, или может туплю.
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|3.24, Аноним (24), 16:15, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> сборки в нем же на каждый коммит.
Вот уж бессмысленная и беспощадная трата электричества. А не этот ваш майнинг.
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|4.29, prokoudine (ok), 16:30, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Исправил ошибку, дал пользователю ссылку для тестирования, получил обратную связь.
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|5.32, Аноним (24), 16:53, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну и каков процент таких коммитов? Есть же Nightly, как компромисс.
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|6.56, prokoudine (ok), 19:39, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Суть CI в том и заключается, что в любой момент софт должен собираться в любой поддерживаемой системе. А раз он и так собирается, то чего б заодно не упаковать для людей?
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|7.91, Аноним (91), 10:33, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Почему ды не упаковать в нативные пакеты и не опубликовать репозиторий на GitLab Pages, как я делаю?
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|2.23, Самокатофил (?), 16:04, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> невероятно вкусной
ох уж эти аналогии
> джвадцать лет ждал
и мемчики невпопад
> фишек
Эйчар, я узнал тебя!
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|3.28, Аноним (1), 16:29, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну как, выпустил пар? Стало легче? Можешь ещё попридираться к орфографии и грамматике, это широкое поле для выплёскивания желчи. Не держи в себе.
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|4.30, Самокатофил (?), 16:39, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Ну как, выпустил пар? Стало легче? Можешь ещё попридираться к орфографии и
> грамматике, это широкое поле для выплёскивания желчи. Не держи в себе.
Ну такой вот я "токсичный", дружище, а ты эйчар с "вкусными фишками". ;)
Вы пишете новости в стиле "в новом релизе пипка ченджлога увеличилась на 50 коммитов, приняло участие в оргии на 20% больше разработчиков", а мы вас за это хотя б желчью по сусалам малёха туда сюда.
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|4.69, Аноним (69), 20:33, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Человек ошибся, его поправили.
Вы хотите чтобы всеобщая образованность упала? Хотите чтобы все писали в стиле "Лол што, ватафак?"
Пишите литературным русским языком!
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|5.84, Ordu (ok), 03:50, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Вы хотите чтобы всеобщая образованность упала?
Ессь ыщо адна пазиция па этаму вапросу. Называиццо "пох".
> Хотите чтобы все писали в стиле "Лол што, ватафак?"
Йе, мине нраиццо. Хачу. Толька не "што", а "шта". И слитна: лолшта.
> Пишите литературным русским языком!
Апизательно.
> Человек ошибся, его поправили.
Он написал именно то, что хотел написать. Не то, что ты хотел, чтобы он написал, а то, что он сам хотел. Не нравится, не читай.
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|2.13, prokoudine (ok), 15:18, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В чём проблема? Inkscape умеренно популярен у всяких умельцев с домашними станками ЧПУ. Разумеется там есть базовая поддержка DXF. Он даже G-Code генерить может (наши русские парни это расширение и написали).
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|3.33, user90 (?), 17:05, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Грязные извращенцы) Чертить в сабже - все равно что эц самое вприсядку.
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|5.50, Аноним (50), 19:15, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Для простеньких вещей Visio не плох. Может быть - наилучший.
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|4.58, llolik (ok), 19:44, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну не только чертить. У нас в местной полиграфии его используют для резки на плёнках, например. Берут, рисуют (или оконтуривают готовый растровый макет) и всё. Раньше в hpgl переводили и слали на резак. С InkCut можно и прямо из Inkscape на резак слать. Очень удобно. Да и вообще, у Ink-а работа именно с контурами довольно удобная и фичастая, на самом деле.
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|3.72, Аноним (72), 22:12, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да. А лазерные резаки многие хотят КорольДров. Я пробовал sk1 - даже прокатило. но по понятным причинам sk1...
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|2.35, ИмяХ (?), 17:25, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что не так? DXF - простейший формат, было бы удивительно, если бы он его не поддерживал.
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|2.63, Тот_Самый_Анонимус (?), 20:07, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Никогда. Выбор гтк это как родовая травма — навсегда. ГИМП, Инкскейп и прочие обречены быть на гтк вечно. Переписывать под нормальную среду разработки — всё равно что с нуля писать.
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|4.92, Скелетоны пляшуть (?), 10:46, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> GimpToolKit это родовая травма GIMP, тут не поспоришь.
Это было очень давно и уже не правда. От того изначального тулкита уже ничего не осталось.
Сейчас корпорасы из Красношапки/IBM прибрали к своим рукам и пилят под свои нужды. Теперь это GnomeToolKit по факту.
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|1.5, InuYasha (??), 13:56, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Пытался этим попользоваться сперва году так в 2008, потом 2015. Это были самые кошмарные впечатления от открытого софта. Особенно весело было во времена прозрачности и градиентов win7 наблюдать иконки а-ля win3.11 в этой ГТК-поделке, глюки с отрисовкой меню, когда каждый школьник мог сделать лучше в какой-нибудь дельфе... Это было днище.
Сейчас, как погляжу, стало лучше. Но контролы какие-то вертикально вытянутые, в результате чего окошки занимают неприлично много места. Вощм, UX под вопросом. И скриншоты (их собственные!) С ГРАДИЕНТАМИ в GIF - это просто смехопанорама.
А вот это - вообще пробитие: https://inkscape.org/~Moini/%E2%98%85welcome-dialog-inkscape-11 потому GTK - никогда.
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|3.8, InuYasha (??), 14:32, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это с чего ты взял, интересно мне знать? Ну, хорошо, я с доса сразу на 95 переходил, потому что 311 был совсем унылым, но я и сейчас не каждый год новую ОС ставлю. И не каждые 5 лет... И вообще не собираюсь, насколько это возможно.
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|4.11, prokoudine (ok), 15:11, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+17 +/–
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> Это с чего ты взял, интересно мне знать?
"иконки а-ля win3.11 в этой ГТК-поделке" — вот с этого. Ты просто не видел 3.11. Ты и 95 в не очень осмысленном возрасте застал.
Алсо:
> когда каждый школьник мог сделать лучше в какой-нибудь дельфе...
Да не вопрос, каждый школьник в дельфи налабает векторный редактор с алгоритмами вычислительной геометрии. В школе же проходят кривые Безье чуть ли не в пятом классе, а свой движок твердотельного параметрического моделирования пишут в качестве четвертной контрольной максимум в девятом классе, и то если это школа для отстающих.
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|6.104, InuYasha (??), 16:46, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но только - отличнику :D
Жаль, с бомбо-тредом удалили и нормальные комментарии. :(
Вощем, я лично не против проекта, и в нём зарыт довольно богатый функционал, но "из коробки" его осваивать (было) не очень весело.
А nurbs-ы я тоже рисовал, в 3Д (и в qt, lol). Да, задача не тривиальная, но реальная.
Тут наверняка будут ругаться за упоминание Visio или Иллюстратора, но в первом можно, хотя бы, без танцев с мануалом методом, близким к тыку, сделать несколько схем к статье и быстро ембеддить в док для отправки в редакцию, где они могут его отредактировать как им вздумается (в одном журнале всю мою схему как-то перекрасили градиентами под общий стиль журнала - забавно).
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|2.10, AlexYeCu_not_logged (?), 15:03, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Особенно весело было во времена прозрачности и градиентов win7 наблюдать иконки а-ля win3.11 в этой ГТК-поделке
Ох как я тебя понимаю: каждый раз как вижу TotalCommander, Notepad++ или cmd.exe — вот прям те же чувства накатывают; страдаю — аж кушать не могу.
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|3.17, bnm (?), 15:30, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Людей которые пользуются обычным проводником считаю неумелыми юзерами, также как тех кто пользуется айфонами
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|4.19, Аноним (19), 15:33, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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То что ты называешь "обычным проводником" explorer.exe из WinXP удобнее чем Total Commander в разы. В проводнике все делается удобнее и быстрее.
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|5.62, InuYasha (??), 20:04, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но я бы отметил, что этот explorer надо предварительно нехило так настроить. И с каждой новой вендой это всё более сложный квест. Не всегда даже рег-файлом можно обойтись. :-/
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|4.67, Роман (??), 20:19, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Предположить что человек одновременно может юзать телефоны на разных OS или скажем два разных компа с разными DE тебе юношеский максимализм не позволяет?
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|4.68, Роман (??), 20:21, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Предположить что человек одновременно может юзать телефоны на разных OS или скажем два разных компа с разными DE тебе юношеский максимализм не позволяет?
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|2.12, hshhhhh (ok), 15:18, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но контролы какие-то вертикально вытянутые, в результате чего окошки занимают неприлично много места.
Эм, добро пожаловать в мир UI оптимизированных под тачскрины? Сейчас всё вытянуто.
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|3.18, Аноним (19), 15:31, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А как они себе представляют процесс? Я возьму экран с тачскрином и буду по нему елозить указательным пальцем?
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|2.65, Тот_Самый_Анонимус (?), 20:14, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Пытался этим попользоваться сперва году так в 2008, потом 2015.
Инк до версии 1.0 вообще безглючный был. В версии 1.0, когда темы значков добавили, появились глюки с отображением значков на винде, когда используешь не дефолтную тему с монструозными значками, за компактную.
А так хз что у вас там за страдания. Функциональность окупает гтк-шное уродство. Альтернатив всё равно нет.
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|2.110, Ordu (ok), 18:37, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пытался этим попользоваться сперва году так в 2008, потом 2015. Это были самые кошмарные впечатления от открытого софта.
Спасибо, что поделился с нами этим. Полегчало?
> наблюдать иконки а-ля win3.11
> контролы какие-то вертикально вытянутые
> UX под вопросом
Оу, иксперд по UX в треде? Татьяныч? Я не узнал вас в гриме. Иконки и вытянутость контролов -- это последнее на что имеет смысл обращать внимание. Вопрос в том, что программа позволяет сделать, как много усилий требуется, чтобы научиться ею пользоваться, и как много усилий требуется для того, чтобы пользоваться.
> А вот это - вообще пробитие: https://inkscape.org/~Moini/%E2%98%85welcome-...
И что там не так? Тут не все мнят себя икспердами в UX, и не всем понятно, что не так с этим скриншотом. Поделись мудростью, объясни в чём дело. И расскажи как бы ты в дельфях сделал лучше.
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|3.112, prokoudine (ok), 19:19, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там содержимое доступного поля заполнено таблицей, которую ничто не подпирает снизу (в кьюте для этого пружинка этакая есть, ну или была раньше во всяком случае). А поскольку размер поля зависит от того, какого размера рисуются остальные страницы notebook, то виджеты в этой таблице зверски раздувает по высоте. Методы борьбы с этим есть, но пока вот не применены.
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|2.117, _hide_ (ok), 10:46, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Полностью с вами согласен. Самое важное в приложении -- иконка запуска. Особенно для векторного редактора в системе, не поддерживающей векторные иконки. Особенно для неродного для винды тулкита. Но можно в настройках поискать еще более вырвиглазную тему, чтобы на винду похоже стало )))
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|1.14, RAMbug (?), 15:29, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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На месте разработчиков мне было бы стыдно выносить это за пределы фридрисктопа.
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|3.41, RAMbug (?), 18:18, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Потреб**ди — все, кто ходит в магазин, разработчики в том числе.
Но ты, судя по всему, достиг полной автономии и живёшь исключительно своими силами и дарами природы?
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|4.47, Аноним (47), 19:02, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Потреб**ди — все, кто ходит в магазин, разработчики в том числе.
Нет, это конкретно такие как ты.
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|4.71, Аноним (38), 21:35, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет, потреб**дь - это тот, кто с радостью покупает/использует то, что производят "хорошие" компании или то что рекомендовали "эксперты", а за всё остальное им стыдно.
Не думай, не решай, делай как тебе скажут и жизнь будет хороша.
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|5.75, DarWinux (?), 22:39, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ты не покупаешь продукцию трансконтинентальных корпораций, не жрёшь в их тошниловках по типу кфс/макдоналдс, не пользуешься их сервисами?
Если ответ отрицательный, то вуапще красаучег слющай.
А если положительный, то ты тоже потреб*дь, только ещё и лицемерная.
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|6.107, Аноним (38), 17:43, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Во-первых, не трансконтинентальные, а транснациональные, во-вторых, эти товары не возможно не покупать, т.к. 90% производятся только ими, а остальное есть только локально в отдельных населённых пунктах.
В-третьих питаться в макдаке и ему подобных = питаться на помоями за дорого.
И не пользоваться всякими "сервисами" невозможно, т.к. приходится общаться со всякими очень "умными" людьми, которые отказываются общаться с тобой иными способами.
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|2.20, hshhhhh (ok), 15:40, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Что лучше Krita или Inkscape?
Что лучше: растровый или векторный редактор?
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|4.82, Аноним (82), 01:59, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А в Inkscape есть поддержка імпорта и манипуляции с растром, так что 1:1.
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|5.106, Аноним (106), 17:33, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В Крите есть KDE, а в гимпе нет. Похоже Krita выиграла с разгромным счетом 2:1. Это была невероятная, неповторимая и фантастическая гонка. Крита сражалась и победила. Давайте все вместе отдадим должное нашим спортсменам. Ой, о чем это я…
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|2.21, Аноним (21), 15:43, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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это как RAR и 7z сравнивать - найдеться куча плюсов и минусов ....
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|4.39, Аноним (39), 18:00, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не, сравнивать рар с 7з вполне коректно, они оба вендошлак неспособный сохранять файлы целиком. Тар совсем из другой оперы.
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|5.52, Аноним (50), 19:19, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пользуюсь на Linux 7zip как основным архиватором. Эффектно, эффективно и успешно. Ты нет?
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|6.54, Аноним (39), 19:28, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что там эффективного? По скорости нет, по степени сжатия нет, по качеству сохранения файлов нет. Да даже дедуплицировать одинаковые данные не может. Я его использую только чтобы вендузятники не спрашивали, но он совершенно не годится для архивации чего бы то ни было.
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|6.60, Аноним (19), 19:55, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Попросили поставить архиватор на Макинтош.
WinZip первая любовь со времен Win98, но много лет не запускал. Запомнился WinAce возможностью гибкой настройки панели инструментов, практически как в Проводнике Вин: кнокнки большие, иконки маленькие, подпись снизу, подпись слева, без подписи. Хотя может и не так все было. Память удивительная штука. WinRar помню что не соответствует определению FLOSS, или FOSS. Я совсем не Мак-парень. Ну остается думать о то чтобы поставить 7zip на Мак. Лезу на сайт 7zip, т.к. подозревал о возможности подключить репозитории, но не имел желания разбираться. В результате сборка 7zip для Мака называлась как-то вроде kaaka ли как-то так. Не могу найти на сайте ихнешнем. Но судя по тому что ко мне требы не предъявляли, значит работает.
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|7.86, Аноним (86), 08:24, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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WinRAR это проприетарное ненужно. А официальный 7zip для мака есть только консольный. А ты скачал Keka от Васяна.
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|3.57, Аноним (19), 19:42, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Инструменты для разных задач? А одинаковые задачи можно? Я рисовать не умею от слова совсем и весь мой опыт ограничивается - ms paint, я просто трепло, с другой стороны в этом не вижу ничего плохого, просто задаю вопросы а не утверждаю в категоричной форме. Мой первый вопрос склонялся к аналогу факту возможности существования Adobe Photoshop.
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|4.59, prokoudine (ok), 19:52, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Инструменты для разных задач?
Да. Крита — для цифровой живописи. Берёшь графический планшет типа Wacom и рисуешь кистями по виртуальному холсту.
Inkscape — редактор векторной графики. В нём ты оперируешь в первую очередь геометрическими примитивами: прямоугольниками, эллипсами, кривыми Безье.
> А одинаковые задачи можно?
И там, и там есть работа с растровой графикой. И там, и там есть векторная графика. Но каждый из них лучше для своего.
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|5.98, Аноним (98), 11:19, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А линуксоид все равно берет ImageMagick и лепит вотермарки, на всё что ни попадя.
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|1.25, Ананас (?), 16:16, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Уже можно заменить им Expression Design, который мелкомягкие успешно прикопали?
А то пока выглядело как недоделанный комбайн, застрявший между корелом и иллюстратором.
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|2.48, Аноним (47), 19:04, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Inkscape это отдельное приложение, а не замена чему либо.
Если вам нужен Expression Design его и используйте.
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|2.94, Аноним (94), 10:51, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Так ты крикамерник? Для такого все уже давно используют Figma.
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|4.105, Аноним (106), 17:23, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю что ты там рисуешь, но все что надо для работы с кривыми в фигме есть. На крайняк там есть плагины где уже можно найти что-то большее.
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|1.40, Аноним (39), 18:02, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Серьёзный вопрос: когда он перестанет падать? Падает чаще, чем kdenlive в "лучшие" годы. Это вообще нездоровая тема. Почему подобный софт вечно падает?
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|2.45, prokoudine (ok), 18:56, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Серьёзный вопрос: когда он перестанет падать?
Сижу на сборках из гита уже полгода. Падает, но не так часто, как Kdenlive в "лучшие" годы :)
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|3.83, Аноним (83), 03:38, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Падает, но не так часто, как Kdenlive
Точно, Kdenlive падает гораздо чаще.
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|2.73, Аноним (72), 22:15, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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в версии из 16.04 убунты он не падает, но там поломали окна с параметрами инструментов.
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|2.95, iPony129412 (?), 11:07, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Серьёзный вопрос: когда он перестанет падать?
Никогда наверно.
Вообще после того как попробовал Inkscape, я лучше к GIMP стал относится - не такой уж плохой софт на фоне этого.
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|1.85, Аноним (86), 08:05, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для иллюстраторов эта балалайка конечно же не подходит. Зато отлично подходит для подготовки SVG для веба. Тот же Адоб Илюстратор иногда экспортирует SVG не корректно. В то время как Инксейп даже поддерживает нативные фильтры, которые будут работать в браузере точно так же как в редакторе.
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|3.97, Аноним (98), 11:16, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мак онли? Может он конечно и хорош, но мак онли это Sketch, а из скетча можно экспортировать прямо в Figma. А из Фигмы хоть в мобилки через builder.io хоть в черта лысого.
Но даже после всего выше взятого берешь Inskcape и правишь в нем SVG и делаешь красиво.
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