Выпуск редактора изображений Photoflare 1.6.10

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|1.1, Аноним (1), 10:39, 09/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Радует, что есть такие простые редакторы.. и обычно некоммерческие, что в большинстве случаев значит будет только рациональный функционал.
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|3.24, Аноним (24), 13:10, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ответ от фотошопа головного мозга, как вы скажете: Фотографирую просто для себя обычно пара десятков фото в месяц. Пытался использовать что-то из открытого - итог в лайтруме того же качества постобработки можно добиться за в 5 раз меньший промежуток времени.
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|4.31, Аноним (31), 14:01, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну да, кнопки на других местах, и уже в 5 раз больше времени занимает. Чудеса дрессуры в вендоцирке!
А вообще, это говорит только о том, что вместо вас с обработкой фотографий и AI справится.
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|2.28, InuYasha (??), 13:33, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> FireAlpaca is the free Digital Painting Software that is available in 10 languages and compatible with both Mac and Windows
Спасибодосвиданья. А так - похоже на ГТК-перделку в виде ФШ, заточенного для мангорисователей.
> PGN Inc. ... Tokyo 101-0034 Japan
ну, говорил же. )
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|1.3, Константавр (ok), 10:52, 09/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А в лотке он зачем?
И кто знает, есть ли у него "умные" фильтры? И стоит ли вообще тратить на него время? (Когда-то пробовал, но он был вообще никакой)
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|2.8, Аноним (8), 11:21, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да-да.
То ли дело GNOME - красивое и функциональное по самые "не могу" (sarcasm)
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|3.11, Аноним (11), 11:25, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На самом деле красивые векторные иконки можно взять из набора material design
Может быть ещё что-то типа цветов и рекомендаций
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|2.20, Аноним (20), 12:30, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, на самом деле отличия между программами для рисования и редактора для фотографий чисто нарисованные.
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|1.15, Аноним (15), 12:20, 09/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> пытаются найти оптимальный баланс между функциональностью и удобством интерфейса
На скриншоте нет меню - ок, допустим, они провели исследования и пришли к выводу, что оно неудобно. Но один открытый таб растянутый на всю ширину экрана? Рушит все утверждение, что искали удобство.
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|2.17, Alexey Tor23 (?), 12:26, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы строги. Поправить ширину таба и текст на нем (убрать папку) - дело 1 минуты. А может и дело опции.
Оценивать надо по удобству тулов и UI.
Мне лично очень понравился Drawing.
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|3.23, Аноним (22), 13:05, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там вообще фундаментальная ошибка: таб в графическом редакторе не нужен.
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|1.18, Аноним (16), 12:28, 09/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>На скриншоте нет меню
Возможно, оно просто скрыто в настройках (давно пользовался, не помню)
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|1.29, InuYasha (??), 13:36, 09/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На скриншот любого граредактора надо ОБЯЗАТЕЛЬНО запилить убер-крутую (и чужую, конечно) фотку (обработанную, есснно, в другом ПО), чтобы созерцатели 10 кнопочек (это не плохо) на окошке не откинули концы от скуки ) Ну и закачались от JPEG-фотки в PNG.
PS: эй, меню "файл" верните... *эхо*
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|1.32, Аноним (32), 14:04, 09/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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25 додиков, каждый из которых пилит свой редактор с функционалом хуже чем у табуретки, вместо того что бы вместе допилить gimp
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