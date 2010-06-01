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Выпуск редактора изображений Photoflare 1.6.10

09.05.2022 10:21

После почти года разработки опубликован выпуск редактора изображений Photoflare 1.6.10, разработчики которого пытаются найти оптимальный баланс между функциональностью и удобством интерфейса. Изначально проект был основан как попытка создания открытой и многоплатформенной альтернативы Windows-приложению PhotoFiltre. Код проекта написан на языке С++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv3.

Программа ориентирована на широкий круг пользователей и предоставляет типовые возможности для редактирования изображений, рисования кистями, наложения фильтров, применения градиентов и корректировки цвета, а также такие расширенные возможности, как обработка группы изображений в пакетном режиме. Например Photoflare позволяет изменять формат и размер, применять фильтры, поворачивать изображение, выравнивать яркость и насыщенность сразу в нескольких выбранных файлах.

В новой версии добавлен инструмент для точного поворота изображения. Добавлена опция для выключения привязки к соотношению сторон при изменении размера холста. Повышена производительность отрисовки. Решена проблема с показом индикатора в системном лотке KDE.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/PhotoFlare/...)
  2. OpenNews: Релиз редактора изображений Drawing 1.0.0
  3. OpenNews: HyperStyle - адаптация системы машинного обучения StyleGAN для редактирования изображений
  4. OpenNews: Прототип интерфейса для переноса изображений из реального мира в графический редактор
  5. OpenNews: Выпуск программы для дизайна макетов интерфейсов Akira 0.0.14
  6. OpenNews: Выпуск графического редактора Pinta 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57156-photoflare
Ключевые слова: photoflare, image
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Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:39, 09/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Радует, что есть такие простые редакторы.. и обычно некоммерческие, что в большинстве случаев значит будет только рациональный функционал.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:01, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, не у всех ещё фотошоп головного мозга.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 13:10, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ответ от фотошопа головного мозга, как вы скажете: Фотографирую просто для себя обычно пара десятков фото в месяц. Пытался использовать что-то из открытого - итог в лайтруме того же качества постобработки можно добиться за в 5 раз меньший промежуток времени.
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 14:01, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну да, кнопки на других местах, и уже в 5 раз больше времени занимает. Чудеса дрессуры в вендоцирке!

    А вообще, это говорит только о том, что вместо вас с обработкой фотографий и AI справится.

     
  • 4.33, анонимммм (?), 14:06, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы просто еще не освоили Darktable
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:50, 09/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    После FireAlpaca смотреть тошно на все эти редакторы.
     
     
  • 2.28, InuYasha (??), 13:33, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > FireAlpaca is the free Digital Painting Software that is available in 10 languages and compatible with both Mac and Windows

    Спасибодосвиданья. А так - похоже на ГТК-перделку в виде ФШ, заточенного для мангорисователей.

    > PGN Inc. ... Tokyo 101-0034 Japan

    ну, говорил же. )

     

  • 1.3, Константавр (ok), 10:52, 09/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в лотке он зачем?

    И кто знает, есть ли у него "умные" фильтры? И стоит ли вообще тратить на него время? (Когда-то пробовал, но он был вообще никакой)

     
  • 1.4, Аноним (4), 11:04, 09/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >с использованием библиотеки Qt

    Жаль.

     
  • 1.5, InuYasha (??), 11:09, 09/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >с использованием библиотеки Qt

    Шикарно.

     
  • 1.6, Аноним (6), 11:17, 09/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Типичное Qt. Страшное как хз что.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:21, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да-да.
    То ли дело GNOME - красивое и функциональное по самые "не могу" (sarcasm)
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:25, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле красивые векторные иконки можно взять из набора material design
    Может быть ещё что-то типа цветов и рекомендаций
     
  • 2.9, Аноним (11), 11:21, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чому ты не сделаешь им красивый дизайн?
     

  • 1.7, Аноним (11), 11:20, 09/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это редактор фотографий, а не программа для рисования?
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:30, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, на самом деле отличия между программами для рисования и редактора для фотографий чисто нарисованные.
     

  • 1.10, Ю.Т. (?), 11:24, 09/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто работает с ним активно, чем хорош?
     
  • 1.14, Аноним (14), 12:10, 09/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда оценишь и привыкнешь к слоям, без них нередко становится не очень удобно.
    В сабже слои только в 2.х планируют доработать https://photoflare.io/v2/
     
  • 1.15, Аноним (15), 12:20, 09/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > пытаются найти оптимальный баланс между функциональностью и удобством интерфейса

    На скриншоте нет меню - ок, допустим, они провели исследования и пришли к выводу, что оно неудобно. Но один открытый таб растянутый на всю ширину экрана? Рушит все утверждение, что искали удобство.

     
     
  • 2.17, Alexey Tor23 (?), 12:26, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы строги. Поправить ширину таба и текст на нем (убрать папку) - дело 1 минуты. А может и дело опции.
    Оценивать надо по удобству тулов и UI.

    Мне лично очень понравился Drawing.

     
  • 2.21, Аноним (21), 12:39, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что сэкономит таб, ужатый на 5% экрана?
     
     
  • 3.23, Аноним (22), 13:05, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там вообще фундаментальная ошибка: таб в графическом редакторе не нужен.
     
     
  • 4.25, Аноним (21), 13:11, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это пока больше двух файлов не открыто.
     

  • 1.16, Аноним (16), 12:24, 09/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >FireAlpaca

    Откройте для себя Krita

     
  • 1.18, Аноним (16), 12:28, 09/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >На скриншоте нет меню

    Возможно, оно просто скрыто в настройках (давно пользовался, не помню)

     
  • 1.19, Аноним (16), 12:29, 09/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Мне лично очень понравился Drawing

    Всё-таки ещё сыроват

     
  • 1.26, Sebastian (?), 13:18, 09/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нажал кнопку контраста и это чудо вылетело.
     
  • 1.27, lockywolf (ok), 13:30, 09/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чем gimp не устраивает?
     
  • 1.29, InuYasha (??), 13:36, 09/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На скриншот любого граредактора надо ОБЯЗАТЕЛЬНО запилить убер-крутую (и чужую, конечно) фотку (обработанную, есснно, в другом ПО), чтобы созерцатели 10 кнопочек (это не плохо) на окошке не откинули концы от скуки ) Ну и закачались от JPEG-фотки в PNG.

    PS: эй, меню "файл" верните... *эхо*

     
  • 1.32, Аноним (32), 14:04, 09/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    25 додиков, каждый из которых пилит свой редактор с функционалом хуже чем у табуретки, вместо того что бы вместе допилить gimp
     

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