Релиз редактора изображений Drawing 1.0.0

Опубликован выпуск Drawing 1.0.0, простой программы для рисования, напоминающей Microsoft Paint. Проект написан на языке Python с использованием библиотеки GTK и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые пакеты подготовлены для Ubuntu, Fedora и в формате Flatpak. В качестве основного графического окружения рассматривается GNOME, но предлагаются альтернативные варианты компоновки интерфейса в стиле elementaryOS, Cinnamon, LXDE, LXQt и MATE, а также мобильная версия для смартфонов Pinephone и Librem 5. Программа поддерживает изображения в форматах PNG, JPEG и BMP. Предоставляются традиционные инструменты для рисования, такие как карандаш, чувствительные к нажиму стилусом кисти, аэрогрф, ластик, линии, прямоугольники, многоугольники, произвольные формы, текст, заливка, выделение областей, кадрирование, масштабирование, трансформация, вращение, изменение яркости, выбор и замена цвета, фильтры (увеличение контраста или насыщенности, размытие, добавление прозрачности, инвертирование). В новой версии: Проведена оптимизация производительности отрисовки, которая наиболее заметна при редактировании больших изображений на слабых CPU.

Добавлен новый инструмент "Наклон" (Skew) для горизонтального или вертикального наклона изображения с преобразованием прямоугольной области в параллелограмм.

Предоставлена возможность быстрого вызова операций при помощи клавиатурных комбинаций "Alt+буква" (работает только для раскладок с латинскими буквами).

В инструменте масшабирования появилась возможность выставления нового размера в процентах относительно текущего размера, а не только в пикселях.

Повышена чёткость вывода при уровнях масштабирования выше 400%.

При нажатии клавиши "Ctrl" обеспечен показ подсказки с координатами курсора и специфичными для инструментов параметрами, такими как размер фигуры.

При помощи клавиш Shift и Alt, нажимаемых во время использования инструментов, реализовано включение дополнительных опций, таких как фиксация направления рисования линии или изменение стиля заливки.

В интерфейсе увеличен размер активных элементов боковой панели.

Улучшен вывод контекстных подсказок.



