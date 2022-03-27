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Релиз редактора изображений Drawing 1.0.0

27.03.2022 09:41

Опубликован выпуск Drawing 1.0.0, простой программы для рисования, напоминающей Microsoft Paint. Проект написан на языке Python с использованием библиотеки GTK и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые пакеты подготовлены для Ubuntu, Fedora и в формате Flatpak. В качестве основного графического окружения рассматривается GNOME, но предлагаются альтернативные варианты компоновки интерфейса в стиле elementaryOS, Cinnamon, LXDE, LXQt и MATE, а также мобильная версия для смартфонов Pinephone и Librem 5.

Программа поддерживает изображения в форматах PNG, JPEG и BMP. Предоставляются традиционные инструменты для рисования, такие как карандаш, чувствительные к нажиму стилусом кисти, аэрогрф, ластик, линии, прямоугольники, многоугольники, произвольные формы, текст, заливка, выделение областей, кадрирование, масштабирование, трансформация, вращение, изменение яркости, выбор и замена цвета, фильтры (увеличение контраста или насыщенности, размытие, добавление прозрачности, инвертирование).

В новой версии:

  • Проведена оптимизация производительности отрисовки, которая наиболее заметна при редактировании больших изображений на слабых CPU.
  • Добавлен новый инструмент "Наклон" (Skew) для горизонтального или вертикального наклона изображения с преобразованием прямоугольной области в параллелограмм.
  • Предоставлена возможность быстрого вызова операций при помощи клавиатурных комбинаций "Alt+буква" (работает только для раскладок с латинскими буквами).
  • В инструменте масшабирования появилась возможность выставления нового размера в процентах относительно текущего размера, а не только в пикселях.
  • Повышена чёткость вывода при уровнях масштабирования выше 400%.
  • При нажатии клавиши "Ctrl" обеспечен показ подсказки с координатами курсора и специфичными для инструментов параметрами, такими как размер фигуры.
  • При помощи клавиш Shift и Alt, нажимаемых во время использования инструментов, реализовано включение дополнительных опций, таких как фиксация направления рисования линии или изменение стиля заливки.
  • В интерфейсе увеличен размер активных элементов боковой панели.
  • Улучшен вывод контекстных подсказок.


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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56917-drawing
Ключевые слова: drawing, image
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, lockywolf (ok), 09:50, 27/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Gimp-gimp-gimp, CMYK-CMYK-CMYK
     
     
  • 2.2, anonnnnnnnnnn (?), 09:56, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    это металлика?
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:22, 27/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Рисунки на скриншотах, конечно, топ.
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:31, 27/03/2022 [ответить]  
    		• –2 +/
    >Проект написан на языке Python

    Не ну хватит уже, действительно.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:42, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Больше вопросов к GTK.
     
     
  • 3.7, Аноним (-), 11:12, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Больше вопросов к GTK.

    И каких же интересно?

     
     
  • 4.10, Аноним (10), 11:57, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хватит уже. А то же, всё равно, потом портировать придётся.
     

  • 1.6, Alexey Tor. (?), 10:49, 27/03/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Спасибо. Видимо буду юзать. Почему то мне почти все редакторы не нравятся, особенно на С-шарпе - не могу понять их UI. А тут очень похоже на Паинт и я все понял. Наконец то. Понял как обвести зону (пока нету тула КРУГ или ОВАЛ, обвел карандашом). Понял как нарисовать стрелку (тула СТРЕЛКА нету, рисую 3 линии).
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:16, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > тула СТРЕЛКА нету, рисую 3 линии

    Вообще-то есть: выбираешь Line, а в Line Options внизу можно выбрать Simple/Double Arrow.

    > пока нету тула КРУГ или ОВАЛ, обвел карандашом

    Тоже есть: выбираешь Shape->Shape options внизу.

     

  • 1.8, Аноним (9), 11:13, 27/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Питон, конешно, питон. И функционал весьма беден. Но то, что есть, выглядит весьма симпотично. Т.е. нормальное сглаживание шрифтов, стрелки, линии и т.д. Если надо немного отредактировать смешную картинку для мемаса, то весьма неплохо, подписи и стрелки всякие будут выглядеть лучше, чем в Гимпе. Запускается быстро. Запускал из репов Федоры, там еще версия 0.8, возможно, 1.0 еще лучше.
     
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