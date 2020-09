Релиз редактора изображений Drawing 0.6.0

2.9 , заминированный тапок ( ok ), 22:41, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ну в общем-то содержание картинки в редакторе на скрине полностью отражает всю суть, даже без описания

2.10 , Аноним ( 10 ), 22:41, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Питон под Гном. Смайлик-эмодзи 👎

Image Editors

EasyPaint - Simple image editor

Pencil - Animation/drawing software

LazPaint - Image editor, like PaintBrush or Paint.Net, written in Lazarus (Free Pascal). Includes BGRABitmap, a set of drawing routines.

Ardoise - The Ardoise ("The Slate") is an open-source software to draw, write and erase on an infinite area, then to save only the part you want.

https://wiki.manjaro.org/index.php?title=List_of_Qt_Applications#Image_Editors

3.15 , Аноним ( 15 ), 23:22, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – AzPainter V2 - https://git.io/azpainter