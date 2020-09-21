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Релиз редактора изображений Drawing 0.6.0

21.09.2020 21:11

Опубликован новый выпуск Drawing 0.6.0, простой программы для рисования для Linux, напоминающей Microsoft Paint. Проект написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые пакеты подготовлены для Ubuntu, Fedora и в формате Flatpak. В качестве основного графического окружения рассматривается GNOME, но предлагаются альтернативные варианты компоновки интерфейса в стиле elementaryOS, Cinnamon и MATE, а также мобильная версия для смартфона Librem 5.

Программа поддерживает изображения в форматах PNG, JPEG и BMP. Предоставляются традиционные инструменты для рисования, такие как карандаш, ластик, линии, прямоугольники, многоугольники, произвольные формы, текст, заливка, выделение областей, кадрирование, масштабирование, трансформация, вращение, изменение яркости, выбор и замена цвета. Программа локализована для русского языка.

В новом выпуске:

  • Переработана нижняя панель, добавлена возможность использования несколькими инструментами одной панели.
  • В отдельные инструменты выделены операции по выделению прямоугольной области, произвольному выделению и выделению по цвету.
  • В инструменте поворота выделенной области добавлена возможность задания любого угла вращения и появилась поддержка горизонтального и вертикального отражения.
  • Инструменты для создания фигур (круг, прямоугольник, многоугольник) объединены в один инструмент "Фигуры" ("Shape").
  • Добавлена опция замыкания незавершённого контура фигуры или произвольно выделяемой области.
  • Инструмент управления насыщенностью преобразован в новый инструмент "Фильтры", в котором также появились режимы размытия, инвертирование цветов, пикселизация и создание прозрачности.
  • В настройки добавлена новая секция "Дополнительные инструменты".
  • Добавлена специализированные типы карандашей - ластик и маркер.
  • Реализован полноэкранный режим.
  • Добавлена возможность масштабирования "щипком" на сенсорной панели, горячей клавишей или колесом мыши.
  • В различные инструменты добавлена опция сглаживания.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/maoschanz/d...)
  2. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.0.1
  3. OpenNews: Доступен Akira, новый векторный графический редактор для Linux
  4. OpenNews: Опубликован графический редактор Pinta 1.7, выступающий в роли аналога Paint.NET
  5. OpenNews: Выпуск растрового графического редактора Krita 4.3.0
  6. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.20
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53752-drawing
Ключевые слова: drawing
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:16, 21/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Хоспаде, какой ещё питон
    Да и вообще уже есть KoloutPaint для этих целей
     
     
  • 2.9, заминированный тапок (ok), 22:41, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну в общем-то содержание картинки в редакторе на скрине полностью отражает всю суть, даже без описания
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:41, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Питон под Гном. Смайлик-эмодзи 👎
    Image Editors
    EasyPaint - Simple image editor
    Pencil - Animation/drawing software
    LazPaint - Image editor, like PaintBrush or Paint.Net, written in Lazarus (Free Pascal). Includes BGRABitmap, a set of drawing routines.
    Ardoise - The Ardoise ("The Slate") is an open-source software to draw, write and erase on an infinite area, then to save only the part you want.
    https://wiki.manjaro.org/index.php?title=List_of_Qt_Applications#Image_Editors
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 23:22, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    AzPainter V2 - https://git.io/azpainter
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:16, 21/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    при всем разнообразии программ для рисования ни одна из них не позволяет быстро нарисовать стрелку. просто стрелку.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:28, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    lightshot
    flameshot
    Это скриншотилки, в которых можно нарисовать стрелку.. В основном стрелки в них нужны
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:29, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Greenshot. Ах, чорд, он под Windows...
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:27, 21/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    > Проект написан на языке Python

    Это хорошо. Значит программа не будет ни тормозить, ни жрать память. Питоновские программы широко известны своей скоростью, сопоставимой с C/C++. Я бы также предложил переименовать программу в PyDrawing, чтобы подчеркнуть приобщенность к миру высокой скорости, эффективного распараллеливания процессов и минималистичного потребления оперативы.

     
     
  • 2.6, Аноним (4), 22:34, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Фанатик
     
  • 2.12, user90 (?), 22:51, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это так толсто, что даже тонко)
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:40, 21/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кек, редактор на глючном питоне. Можно ещё HEVC энкодер на питон запилить тогда. Чтобы видео кодировалось годами
     
  • 1.8, Аноним (8), 22:40, 21/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даже pbrush из Win 3.0 симпатичнее выглядел.
     
  • 1.13, Корец (?), 22:52, 21/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спасибо, но xpaint пока справляется.
     
  • 1.14, Нико (?), 23:09, 21/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну пилят люди и пилят, что все так накинулись. Как будто с вас кто-то деньги просит.
     

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