Релиз редактора изображений Drawing 0.6.0

Опубликован новый выпуск Drawing 0.6.0, простой программы для рисования для Linux, напоминающей Microsoft Paint. Проект написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые пакеты подготовлены для Ubuntu, Fedora и в формате Flatpak. В качестве основного графического окружения рассматривается GNOME, но предлагаются альтернативные варианты компоновки интерфейса в стиле elementaryOS, Cinnamon и MATE, а также мобильная версия для смартфона Librem 5. Программа поддерживает изображения в форматах PNG, JPEG и BMP. Предоставляются традиционные инструменты для рисования, такие как карандаш, ластик, линии, прямоугольники, многоугольники, произвольные формы, текст, заливка, выделение областей, кадрирование, масштабирование, трансформация, вращение, изменение яркости, выбор и замена цвета. Программа локализована для русского языка. В новом выпуске: Переработана нижняя панель, добавлена возможность использования несколькими инструментами одной панели.

В отдельные инструменты выделены операции по выделению прямоугольной области, произвольному выделению и выделению по цвету.

В инструменте поворота выделенной области добавлена возможность задания любого угла вращения и появилась поддержка горизонтального и вертикального отражения.

Инструменты для создания фигур (круг, прямоугольник, многоугольник) объединены в один инструмент "Фигуры" ("Shape").

Добавлена опция замыкания незавершённого контура фигуры или произвольно выделяемой области.

Инструмент управления насыщенностью преобразован в новый инструмент "Фильтры", в котором также появились режимы размытия, инвертирование цветов, пикселизация и создание прозрачности.

В настройки добавлена новая секция "Дополнительные инструменты".

Добавлена специализированные типы карандашей - ластик и маркер.

Реализован полноэкранный режим.

Добавлена возможность масштабирования "щипком" на сенсорной панели, горячей клавишей или колесом мыши.

В различные инструменты добавлена опция сглаживания.



