Выпуск графического редактора Pinta 2.0

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|2.2, КО (?), 10:09, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вот выйдет Windows 277 с .Net 90 пока ты на 69-й версии, посмотрим нужны ли будут костыли или нет.
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|2.7, Аноним (7), 10:32, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> написан на языке C# с использованием Mono
Спасибо. Дальше можно не читать.
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|2.14, Аноним (43), 11:26, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Первая версия бесплатно, наберут лохов станет их много как на CentOS и введут обязательную подписку, чтобы можно было собирать под новые ядра. Да мало ли способов монетизировать хомячков тот же подход системд.
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|1.8, Аноним (8), 10:32, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не запоминает настройки внутри окон, как размеры так и опции, Resize images например
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|2.12, Аноним (43), 11:23, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так цель была написать что-нибудь на C# а не чтобы пользователям стало удобно. Это даже непрофессиональный редактор.
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|1.13, f95 (ok), 11:26, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Норм штука, для любителей чего попроще гимпа еще LazPaint советую попробовать
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|1.16, kusb (?), 11:40, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ебрило жепь, щачло попячтесо. Сяпала калуша увозив будявку, продудонтлась.
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|7.41, kusb (?), 11:58, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну и как отправить отзыв к модератору на себя. Я хочу чтобы он пришёл и убрал за мной.
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