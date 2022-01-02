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Выпуск графического редактора Pinta 2.0

02.01.2022 09:23

Опубликован релиз открытого растрового графического редактора Pinta 2.0, представляющего собой попытку переписать программу Paint.NET с использованием GTK. Редактор предоставляет базовый набор возможностей для рисования и обработки изображений, ориентируясь на начинающих пользователей. Интерфейс максимально упрощен, редактор поддерживает неограниченный буфер отката изменений, позволяет работать с несколькими слоями, укомплектован набором инструментов для наложения различных эффектов и корректировки изображений. Код Pinta распространяется под лицензией MIT. Проект написан на языке C# с использованием Mono и обвязки Gtk#. Бинарные сборки подготовлены для Linux (Flatpak, Snap), macOS и Windows.

В новом выпуске:

  • Программа переведена на использование библиотеки GTK 3 и фреймворка .NET 6. Обновлён внешний вид многих виджетов и диалогов, задействованы родные для каждой платформы диалоги, переделаны диалоги выбора цвета и работы с файлами. В инструменте добавления текста использован штатный виджет выбора шрифтов GTK.
  • Добавлена возможность подключения тем оформления GTK3.
  • Улучшена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (high-DPI).
  • Удалено меню со списком недавно открытых файлов, данная функциональность теперь встроена в диалог работы с файлами.
  • Убрана боковая панель со списком редактируемых изображений, на смену которой пришли вкладки. В правой части экрана теперь размещаются только панели со слоями и историей операций.
  • Добавлена строка состояния с информацией о позиции, выделении, масштабе и палитре.
  • Панель инструментов сделана более узкой (один столбец вместо двух) за счёт выноса палитры в нижнюю строку состояния.
  • Переделан интерфейс работы с палитрой. Добавлен блок с недавно используемыми цветами. Цвета основной и вспомогательной палитр теперь сохраняются в настройках приложения.
  • В инструментах обеспечено сохранение настроек между перезапусками.
  • Добавлена возможность панорамирования холста через клик и перетаскивание мышью.
  • В macOS задействовано глобальное меню вместо меню в окне. В установщики для macOS и Windows встроены все необходимые зависимости (больше не нужно отдельно ставить GTK и .NET / Mono).
  • Повышена производительность заливки и умного выделения.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.pinta-project.com/...)
  2. OpenNews: Опубликован графический редактор Pinta 1.7, выступающий в роли аналога Paint.NET
  3. OpenNews: Выпуск экспериментального векторного графического редактора VPaint 1.7
  4. OpenNews: Релиз программы для рисования MyPaint 2.0.0
  5. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.30
  6. OpenNews: Выпуск растрового графического редактора Krita 5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56443-pinta
Ключевые слова: pinta, image
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Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Nikki Next (?), 10:04, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вроде хорошие нововведения. Так как NET вроде стал открытым, то костыли не нужны
     
     
  • 2.2, КО (?), 10:09, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вот выйдет Windows 277 с .Net 90 пока ты на 69-й версии, посмотрим нужны ли будут костыли или нет.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:23, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы как ислам, но ещё и непонтны к тому же.
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:32, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > написан на языке C# с использованием Mono

    Спасибо. Дальше можно не читать.

     
     
  • 3.43, Аноним (43), 12:13, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фанатики оффтопика минусуют.
     
  • 2.14, Аноним (43), 11:26, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первая версия бесплатно, наберут лохов станет их много как на CentOS и введут обязательную подписку, чтобы можно было собирать под новые ядра. Да мало ли способов монетизировать хомячков тот же подход системд.
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:32, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не запоминает настройки внутри окон, как размеры так и опции, Resize images например
     
     
  • 2.12, Аноним (43), 11:23, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так цель была написать что-нибудь на C# а не чтобы пользователям стало удобно. Это даже непрофессиональный редактор.  
     

  • 1.13, f95 (ok), 11:26, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Норм штука, для любителей чего попроще гимпа еще LazPaint советую попробовать
     
     
  • 2.15, kusb (?), 11:39, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Azpainter
     

  • 1.16, kusb (?), 11:40, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ебрило жепь, щачло попячтесо. Сяпала калуша увозив будявку, продудонтлась.
     
     
  • 2.17, kusb (?), 11:41, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крысы - красивы.
     
     
  • 3.18, kusb (?), 11:42, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Красота крысы.
     
     
  • 4.19, kusb (?), 11:42, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Красота красивой крысы
     
     
  • 5.20, kusb (?), 11:43, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Красота красивой красивой крысы
     
     
  • 6.21, kusb (?), 11:44, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Красота красивой-прекрасивой крысы
     
     
  • 7.22, kusb (?), 11:44, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крысакрысакрысакрысакрыса
     
     
  • 8.24, kusb (?), 11:45, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крысакр ысакрыс акрысакр ыса крысакр ыса ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.26, kusb (?), 11:47, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Красота метапросуперпуперкрысы ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.27, kusb (?), 11:48, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Красота мета-про-супер-пупер-крысы... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.29, kusb (?), 11:48, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А-а-а-а ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.30, kusb (?), 11:49, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ааа-ааа-ааа-ааа-ааа ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.31, kusb (?), 11:50, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ааа ааа ааа ааа ааа ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.32, Аноним (43), 11:50, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Брынза ... текст свёрнут, показать
     
  • 14.33, kusb (?), 11:50, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чё же это ну как ... текст свёрнут, показать
     
  • 14.34, kusb (?), 11:51, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же ну как же ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 15.35, kusb (?), 11:52, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аааа аааа аааа аааа аааа ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 16.36, kusb (?), 11:53, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ааааа ааааа ааааа ааааа ааааа ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 17.37, kusb (?), 11:54, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аааа ааааааааа ааааа ааааа ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 18.38, kusb (?), 11:54, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и как это понимать, а ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 19.39, kusb (?), 11:56, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крысы и мыши правда милые, несмотря на то, что некоторые боятся их ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 20.40, kusb (?), 11:57, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне надоело Как всегда ... текст свёрнут, показать
     
  • 21.42, Аноним (43), 12:12, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слабак ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.23, A.Stahl (ok), 11:45, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кракракракрыс.
     
     
  • 7.25, kusb (?), 11:46, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    :-)
     
  • 7.41, kusb (?), 11:58, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и как отправить отзыв к модератору на себя. Я хочу чтобы он пришёл и убрал за мной.
     
  • 2.28, Аноним (43), 11:48, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Йован — меркантильный серб.  
     

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