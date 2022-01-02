Выпуск графического редактора Pinta 2.0

Опубликован релиз открытого растрового графического редактора Pinta 2.0, представляющего собой попытку переписать программу Paint.NET с использованием GTK. Редактор предоставляет базовый набор возможностей для рисования и обработки изображений, ориентируясь на начинающих пользователей. Интерфейс максимально упрощен, редактор поддерживает неограниченный буфер отката изменений, позволяет работать с несколькими слоями, укомплектован набором инструментов для наложения различных эффектов и корректировки изображений. Код Pinta распространяется под лицензией MIT. Проект написан на языке C# с использованием Mono и обвязки Gtk#. Бинарные сборки подготовлены для Linux (Flatpak, Snap), macOS и Windows. В новом выпуске: Программа переведена на использование библиотеки GTK 3 и фреймворка .NET 6. Обновлён внешний вид многих виджетов и диалогов, задействованы родные для каждой платформы диалоги, переделаны диалоги выбора цвета и работы с файлами. В инструменте добавления текста использован штатный виджет выбора шрифтов GTK.

Добавлена возможность подключения тем оформления GTK3.

Улучшена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (high-DPI).

Удалено меню со списком недавно открытых файлов, данная функциональность теперь встроена в диалог работы с файлами.

Убрана боковая панель со списком редактируемых изображений, на смену которой пришли вкладки. В правой части экрана теперь размещаются только панели со слоями и историей операций.

Добавлена строка состояния с информацией о позиции, выделении, масштабе и палитре.

Панель инструментов сделана более узкой (один столбец вместо двух) за счёт выноса палитры в нижнюю строку состояния.

Переделан интерфейс работы с палитрой. Добавлен блок с недавно используемыми цветами. Цвета основной и вспомогательной палитр теперь сохраняются в настройках приложения.

В инструментах обеспечено сохранение настроек между перезапусками.

Добавлена возможность панорамирования холста через клик и перетаскивание мышью.

В macOS задействовано глобальное меню вместо меню в окне. В установщики для macOS и Windows встроены все необходимые зависимости (больше не нужно отдельно ставить GTK и .NET / Mono).

Повышена производительность заливки и умного выделения.



