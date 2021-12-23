Выпуск растрового графического редактора Krita 5.0

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Представлен релиз растрового графического редактора Krita 5.0.0, предназначенного для художников и иллюстраторов. Редактор поддерживает многослойную обработку изображений, предоставляет средства для работы с различными цветовыми моделями и обладает большим набором средств для цифровой живописи, создания скетчей и формирования текстур. Для установки подготовлены самодостаточные образы в формате AppImage для Linux, экспериментальные APK-пакеты для ChromeOS и Android, а также бинарные сборки для macOS и Windows.
Основные улучшения:
- Модернизирован интерфейс пользователя. Обновлены пиктограммы.
Предоставлена возможность отсоединения редактора кистей из панели в отдельное окно. Добавлена опция для скрытия управляющих элементов в обзорной панели. Добавлена функция закрепления панелей. В Linux предоставлена возможность установки пользовательских тем оформления и выбора стиля виджетов.
- Полностью переписан код для обработки ресурсов, таких как кисти, градиенты и палитры, а также переработана система тегов. Новая реализация переведена на использование библиотеки SQLite и примечательна решением многих старых проблем, всплывавших при загрузке ресурсов и работе с тегами. Все ресурсы теперь загружаются разом, что привело к сокращению времени запуска и значительному уменьшению потребления памяти (при выполнении типовых тестов потребление памяти процессом снизилось на 200 МБ).
- Реализован новый менеджер пакетов с ресурсами. Добавлена возможность настройки местоположения каталога с ресурсами, который ранее был прописан в коде. Помимо работы со штатными пакетами с ресурсами, добавлена поддержка библиотек с кистями и стилями слоёв, подготовленных для Photoshop.
- Добавлен новый интерфейс управления ресурсами (Resource Manager), который поддерживает групповую пометку тегами кистей, даёт возможность удалять и восстанавливать ресурсы, а также показывает все привязанные к ресурсу теги. Предоставлена возможность прикреплять теги к стилям слоёв, искать стили и загружать разом несколько стилей из одного ASL-файла.
- Повышена плавность вывода градиентов и обеспечена возможность сохранения градиентов в цветовом пространстве Wide gamut. Реализовано сглаживание градиентов для изображений с 8-битами на канал с использованием дизеринга.
- Переработан интерфейс редактирования градиентов. Упрощено удаление, перечисление и навигация по переходным точкам градиента, добавлены новые опции сортировки цвета.
- Ускорено управления цветами, благодаря задействованию по умолчанию плагина LittleCMS, использующего быстрые вычисления с плавающей запятой и более точно отображающего цвета.
- Полностью переделана реализация размазывающей кисти (smudge brush), которая переведена на новый движок, основанный на наработках проекта MyPaint. Поддержка кистей MyPaint перенесена из плагина в основной состав и Krita теперь может загружать и использовать кисти, подготовленные для MyPaint 1.2.
- Добавлены новые режимы для текстурных кистей: Жёсткое смешивание,
Осветление цвета, Затемнение цвета, Наложение, Высота, Линейная высота и т.п.
- Переработана система для создания анимации. Добавлена поддержка анимированных трансформирующих масок и клонирования кадров. Изменено оформление шкалы времени, в которую встроена панель анимации. Предоставлена возможность приостановки анимации в любое время, упрощено прикрепление слоёв и обеспечена автоматическая подгонка при добавлении ключевых кадров.
- Изменено оформление панели "Кривые анимации", в которой улучшены возможности, связанные с навигацией и редактированием. Отдельные каналы теперь могут быть скрыты или отредактированы по-отдельности. Добавлены масштабируемые полосы прокрутки и новые опции, такие как "уместить в кривую" и "уместить в канал".
- Добавлена функция копирования кадров, позволяющая использовать в анимации ключевой кадр несколько раз, например, для создания цикличной анимации.
- Добавлена поддержка анимирования позиции, вращения, масштабирования и сдвига любого слоя при помощи трансформирующей маски.
- Предоставлена возможность импорта видео и анимированных изображений в форме анимации Krita.
- Предложен встроенный редактор раскадровок, позволяющий создавать серии картинок, предварительно визуализирующих состав будущих сцен, показывающих размещение персонажей и важных объектов, и их последовательность в соответствии с сюжетной линией.
- Добавлена функция записи видео с сеансом рисования в Krita.
- Добавлен новый мастер двухточечной перспективы.
- В инструменте кадрирования предоставлена возможность изменения размера холста, не обрезая отдельные кадры и слои.
- Предоставлена возможность перемещения в режиме Drag&drop цветов из палитры на холст (для заливки области) и дерево слоёв (для создания нового слоя заливки). Реализована поддержка вставки из буфера обмена напрямую в активный слой. Добавлен новый виджет фильтрации слоёв, позволяющий выбирать слои по имени.
- Добавлена поддержка формата изображений AVIF. Добавлена новый плагин для поддержки формата WebP, основанный на библиотеке libwebp. Улучшена поддержка форматов Tiff и Heif. Предоставлена возможность изменения размера изображений при экспорте. Реализован новый формат KRZ, представляющий собой вариант KRA, оптимизирвоанный для архивирования (со сжатием и без предпросмотра).
- Добавлены новые плагины: GDQuest Batch Exporter (экспорт ресурсов в пакетном режиме) и Photobash (быстрый импорт и управление ресурсами для фотосъёмки). Добавлена возможность установки плагинов из Web, через ввод URL плагина в форме импорта.
- Добавлен диалог, всплывающий при нажатии CTRL + Enter, для быстрого поиска всех действий и операций, поддерживаемых в Krita.