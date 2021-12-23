Выпуск растрового графического редактора Krita 5.0

Представлен релиз растрового графического редактора Krita 5.0.0, предназначенного для художников и иллюстраторов. Редактор поддерживает многослойную обработку изображений, предоставляет средства для работы с различными цветовыми моделями и обладает большим набором средств для цифровой живописи, создания скетчей и формирования текстур. Для установки подготовлены самодостаточные образы в формате AppImage для Linux, экспериментальные APK-пакеты для ChromeOS и Android, а также бинарные сборки для macOS и Windows. Основные улучшения: Модернизирован интерфейс пользователя. Обновлены пиктограммы. Предоставлена возможность отсоединения редактора кистей из панели в отдельное окно. Добавлена опция для скрытия управляющих элементов в обзорной панели. Добавлена функция закрепления панелей. В Linux предоставлена возможность установки пользовательских тем оформления и выбора стиля виджетов.

Полностью переписан код для обработки ресурсов, таких как кисти, градиенты и палитры, а также переработана система тегов. Новая реализация переведена на использование библиотеки SQLite и примечательна решением многих старых проблем, всплывавших при загрузке ресурсов и работе с тегами. Все ресурсы теперь загружаются разом, что привело к сокращению времени запуска и значительному уменьшению потребления памяти (при выполнении типовых тестов потребление памяти процессом снизилось на 200 МБ).

Реализован новый менеджер пакетов с ресурсами. Добавлена возможность настройки местоположения каталога с ресурсами, который ранее был прописан в коде. Помимо работы со штатными пакетами с ресурсами, добавлена поддержка библиотек с кистями и стилями слоёв, подготовленных для Photoshop.

Добавлен новый интерфейс управления ресурсами (Resource Manager), который поддерживает групповую пометку тегами кистей, даёт возможность удалять и восстанавливать ресурсы, а также показывает все привязанные к ресурсу теги. Предоставлена возможность прикреплять теги к стилям слоёв, искать стили и загружать разом несколько стилей из одного ASL-файла.

Повышена плавность вывода градиентов и обеспечена возможность сохранения градиентов в цветовом пространстве Wide gamut. Реализовано сглаживание градиентов для изображений с 8-битами на канал с использованием дизеринга.

Переработан интерфейс редактирования градиентов. Упрощено удаление, перечисление и навигация по переходным точкам градиента, добавлены новые опции сортировки цвета.

Ускорено управления цветами, благодаря задействованию по умолчанию плагина LittleCMS, использующего быстрые вычисления с плавающей запятой и более точно отображающего цвета.

Полностью переделана реализация размазывающей кисти (smudge brush), которая переведена на новый движок, основанный на наработках проекта MyPaint. Поддержка кистей MyPaint перенесена из плагина в основной состав и Krita теперь может загружать и использовать кисти, подготовленные для MyPaint 1.2.

Добавлены новые режимы для текстурных кистей: Жёсткое смешивание, Осветление цвета, Затемнение цвета, Наложение, Высота, Линейная высота и т.п.

Переработана система для создания анимации. Добавлена поддержка анимированных трансформирующих масок и клонирования кадров. Изменено оформление шкалы времени, в которую встроена панель анимации. Предоставлена возможность приостановки анимации в любое время, упрощено прикрепление слоёв и обеспечена автоматическая подгонка при добавлении ключевых кадров.

Изменено оформление панели "Кривые анимации", в которой улучшены возможности, связанные с навигацией и редактированием. Отдельные каналы теперь могут быть скрыты или отредактированы по-отдельности. Добавлены масштабируемые полосы прокрутки и новые опции, такие как "уместить в кривую" и "уместить в канал".

Добавлена функция копирования кадров, позволяющая использовать в анимации ключевой кадр несколько раз, например, для создания цикличной анимации.

Добавлена поддержка анимирования позиции, вращения, масштабирования и сдвига любого слоя при помощи трансформирующей маски.

Предоставлена возможность импорта видео и анимированных изображений в форме анимации Krita.

Предложен встроенный редактор раскадровок, позволяющий создавать серии картинок, предварительно визуализирующих состав будущих сцен, показывающих размещение персонажей и важных объектов, и их последовательность в соответствии с сюжетной линией.

Добавлена функция записи видео с сеансом рисования в Krita.





Добавлен новый мастер двухточечной перспективы.

В инструменте кадрирования предоставлена возможность изменения размера холста, не обрезая отдельные кадры и слои.

Предоставлена возможность перемещения в режиме Drag&drop цветов из палитры на холст (для заливки области) и дерево слоёв (для создания нового слоя заливки). Реализована поддержка вставки из буфера обмена напрямую в активный слой. Добавлен новый виджет фильтрации слоёв, позволяющий выбирать слои по имени.

Добавлена поддержка формата изображений AVIF. Добавлена новый плагин для поддержки формата WebP, основанный на библиотеке libwebp. Улучшена поддержка форматов Tiff и Heif. Предоставлена возможность изменения размера изображений при экспорте. Реализован новый формат KRZ, представляющий собой вариант KRA, оптимизирвоанный для архивирования (со сжатием и без предпросмотра).

Добавлены новые плагины: GDQuest Batch Exporter (экспорт ресурсов в пакетном режиме) и Photobash (быстрый импорт и управление ресурсами для фотосъёмки). Добавлена возможность установки плагинов из Web, через ввод URL плагина в форме импорта.

Добавлен диалог, всплывающий при нажатии CTRL + Enter, для быстрого поиска всех действий и операций, поддерживаемых в Krita.



