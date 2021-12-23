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Выпуск растрового графического редактора Krita 5.0

23.12.2021 23:50

Представлен релиз растрового графического редактора Krita 5.0.0, предназначенного для художников и иллюстраторов. Редактор поддерживает многослойную обработку изображений, предоставляет средства для работы с различными цветовыми моделями и обладает большим набором средств для цифровой живописи, создания скетчей и формирования текстур. Для установки подготовлены самодостаточные образы в формате AppImage для Linux, экспериментальные APK-пакеты для ChromeOS и Android, а также бинарные сборки для macOS и Windows.

Основные улучшения:

  • Модернизирован интерфейс пользователя. Обновлены пиктограммы. Предоставлена возможность отсоединения редактора кистей из панели в отдельное окно. Добавлена опция для скрытия управляющих элементов в обзорной панели. Добавлена функция закрепления панелей. В Linux предоставлена возможность установки пользовательских тем оформления и выбора стиля виджетов.
  • Полностью переписан код для обработки ресурсов, таких как кисти, градиенты и палитры, а также переработана система тегов. Новая реализация переведена на использование библиотеки SQLite и примечательна решением многих старых проблем, всплывавших при загрузке ресурсов и работе с тегами. Все ресурсы теперь загружаются разом, что привело к сокращению времени запуска и значительному уменьшению потребления памяти (при выполнении типовых тестов потребление памяти процессом снизилось на 200 МБ).
  • Реализован новый менеджер пакетов с ресурсами. Добавлена возможность настройки местоположения каталога с ресурсами, который ранее был прописан в коде. Помимо работы со штатными пакетами с ресурсами, добавлена поддержка библиотек с кистями и стилями слоёв, подготовленных для Photoshop.
  • Добавлен новый интерфейс управления ресурсами (Resource Manager), который поддерживает групповую пометку тегами кистей, даёт возможность удалять и восстанавливать ресурсы, а также показывает все привязанные к ресурсу теги. Предоставлена возможность прикреплять теги к стилям слоёв, искать стили и загружать разом несколько стилей из одного ASL-файла.
  • Повышена плавность вывода градиентов и обеспечена возможность сохранения градиентов в цветовом пространстве Wide gamut. Реализовано сглаживание градиентов для изображений с 8-битами на канал с использованием дизеринга.
  • Переработан интерфейс редактирования градиентов. Упрощено удаление, перечисление и навигация по переходным точкам градиента, добавлены новые опции сортировки цвета.
  • Ускорено управления цветами, благодаря задействованию по умолчанию плагина LittleCMS, использующего быстрые вычисления с плавающей запятой и более точно отображающего цвета.
  • Полностью переделана реализация размазывающей кисти (smudge brush), которая переведена на новый движок, основанный на наработках проекта MyPaint. Поддержка кистей MyPaint перенесена из плагина в основной состав и Krita теперь может загружать и использовать кисти, подготовленные для MyPaint 1.2.
  • Добавлены новые режимы для текстурных кистей: Жёсткое смешивание, Осветление цвета, Затемнение цвета, Наложение, Высота, Линейная высота и т.п.
  • Переработана система для создания анимации. Добавлена поддержка анимированных трансформирующих масок и клонирования кадров. Изменено оформление шкалы времени, в которую встроена панель анимации. Предоставлена возможность приостановки анимации в любое время, упрощено прикрепление слоёв и обеспечена автоматическая подгонка при добавлении ключевых кадров.
  • Изменено оформление панели "Кривые анимации", в которой улучшены возможности, связанные с навигацией и редактированием. Отдельные каналы теперь могут быть скрыты или отредактированы по-отдельности. Добавлены масштабируемые полосы прокрутки и новые опции, такие как "уместить в кривую" и "уместить в канал".
  • Добавлена функция копирования кадров, позволяющая использовать в анимации ключевой кадр несколько раз, например, для создания цикличной анимации.
  • Добавлена поддержка анимирования позиции, вращения, масштабирования и сдвига любого слоя при помощи трансформирующей маски.
  • Предоставлена возможность импорта видео и анимированных изображений в форме анимации Krita.
  • Предложен встроенный редактор раскадровок, позволяющий создавать серии картинок, предварительно визуализирующих состав будущих сцен, показывающих размещение персонажей и важных объектов, и их последовательность в соответствии с сюжетной линией.
  • Добавлена функция записи видео с сеансом рисования в Krita.

  • Добавлен новый мастер двухточечной перспективы.
  • В инструменте кадрирования предоставлена возможность изменения размера холста, не обрезая отдельные кадры и слои.
  • Предоставлена возможность перемещения в режиме Drag&drop цветов из палитры на холст (для заливки области) и дерево слоёв (для создания нового слоя заливки). Реализована поддержка вставки из буфера обмена напрямую в активный слой. Добавлен новый виджет фильтрации слоёв, позволяющий выбирать слои по имени.
  • Добавлена поддержка формата изображений AVIF. Добавлена новый плагин для поддержки формата WebP, основанный на библиотеке libwebp. Улучшена поддержка форматов Tiff и Heif. Предоставлена возможность изменения размера изображений при экспорте. Реализован новый формат KRZ, представляющий собой вариант KRA, оптимизирвоанный для архивирования (со сжатием и без предпросмотра).
  • Добавлены новые плагины: GDQuest Batch Exporter (экспорт ресурсов в пакетном режиме) и Photobash (быстрый импорт и управление ресурсами для фотосъёмки). Добавлена возможность установки плагинов из Web, через ввод URL плагина в форме импорта.
  • Добавлен диалог, всплывающий при нажатии CTRL + Enter, для быстрого поиска всех действий и операций, поддерживаемых в Krita.


  1. Главная ссылка к новости (https://krita.org/en/item/krit...)
  2. OpenNews: Выпуск растрового графического редактора Krita 4.4.0
  3. OpenNews: Проект Krita предупредил о рассылке мошеннических писем от имени команды разработчиков
  4. OpenNews: Выпуск растрового графического редактора Krita 4.0
  5. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.1
  6. OpenNews: Четвёртый предварительный выпуск графического редактора GIMP 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56400-krita
Ключевые слова: krita, image
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Анонн (?), 00:26, 24/12/2021 [ответить]  
    		• +3 +/
    Один из лучших проектов, на ряду с блендером. Круто что развивается!
     
  • 2, Аноним (-), 00:35, 24/12/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    > Storyboar&d

    Авторы по-прежнему даже не пытаются запускать свои поделия.

     
  • 3, VINRARUS (ok), 01:09, 24/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    Лучшый paint для Linux!
     
  • 4, Аноним (4), 01:12, 24/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    Имхо, но очень жидкий релиз для мажорной версии + какая то деградация из однооконного в многооконное приложение, аля 90-е
     
  • 5, uis (ok), 01:15, 24/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    Слава японским порномультикам!
    Шутка. Но Krita топ.
     
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