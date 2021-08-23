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Проект Krita предупредил о рассылке мошеннических писем от имени команды разработчиков

23.08.2021 16:50

Разработчики растрового графического редактора Krita предупредили пользователей о выявлении факта рассылки мошенниками электронных писем с предложением о размещении промо-материалов в Facebook, Instagram и YouTube адресата. Мошенники представляются командой разработчиков Krita и призывают к сотрудничеству, но на деле они никак не связаны с проектом Krita и преследуют какие-то свои цели.

  1. Главная ссылка к новости (https://krita.org/en/item/warn...)
  2. OpenNews: Выпуск растрового графического редактора Krita 4.4.0
  3. OpenNews: SourceForge извинился за атаку мошенников по распространению вредоносного ПО
  4. OpenNews: Зафиксированы попытки продажи Firefox мошенниками
  5. OpenNews: Проект Android-x86 обвинил создателей Console OS в мошенничестве
  6. OpenNews: 10 млн пользователей установили жульническое приложение для продажи обновлений прошивок Samsung
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55671-krita
Ключевые слова: krita
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  • 1.1, OnTheEdge (ok), 16:54, 23/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +16 +/
    это разрабы Glimpse
     
     
  • 2.9, Аноним (-), 18:01, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Томми упорно на работе работать не хочет.
     
  • 2.43, Аноним (-), 02:52, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вот и популярность пришла)
     
  • 2.44, Аноним (-), 02:54, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, это разрабы адобе. ;)
     

  • 1.3, Хан (?), 17:09, 23/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ну такое..
     
     
  • 2.4, OnTheEdge (ok), 17:12, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это — другое!
     

  • 1.5, Хан (?), 17:18, 23/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Народ скажите вот зачем растровой рисовалке с планшета Krita средства анимации и векторные инструменты? Только без ачотакова... рили захламляет интерфейс
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 17:40, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для создания анимаций и иллюстраций. Ближайший пример — Clip Studio Paint, позволяющий рисовать аниме и мангу.
     
     
  • 3.40, Хан (?), 01:51, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну для анимации есть вполне себе экс-энтерпрайзный OpenToonz, который по функционалу не уступает Animate... нафиг мангистам страдать с криво прикрученной анимацией Krita... тем более что в OT движок кистей завезли аналогичный
     
  • 2.10, Аноним (10), 18:02, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    А чего минусуете. Это типичный тостер-вей. Юник-вей, за который вы все так топите, праповедывает то что программа должна делать только что-то одно.
     
  • 2.13, Сачуствущий (?), 18:25, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Крите они может быть и незачем.
    А вот кому-то из контрибов нужна была практика по векторам, для зачета.
    В общем ситуация хоть и страшная, но типичная для команд без единого видения продукта.
     
  • 2.25, Аноним (25), 20:47, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ачотакова, гтк уг, понялна?
     
  • 2.31, Аноним (31), 22:47, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > растровой рисовалке

    Угу, а эксель — это калькулятор.

     
     
  • 3.41, Хан (?), 01:53, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эксель это электронная таблица, нечто похожее на sqlite но в xml и без реляционной алгебры над множествами... что сказать то хотел?
     
  • 2.33, prokoudine (ok), 23:06, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Народ скажите вот зачем растровой рисовалке с планшета Krita средства анимации

    Для рисованной анимации. Не всем хватает возможностей кистевого движка в опентунзе.

    > векторные инструменты?

    Для простого оформления комиксов, визуальных новелл и т.д.

    > рили захламляет интерфейс

    Нет, не захламляют. Ненужные доки легко скрываются, анимационный таймлайн по умолчанию вообще скрыт.

     
     
  • 3.38, Хан (?), 01:41, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но по функционал для анимации Krita и рядом не стоит с OpenToonz, говорят Blender догоняет, но там гибрид 2D/3D что логично
     
  • 2.35, Аноним (35), 23:59, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Реально, должен был быть опять гимп
     
     
  • 3.39, Хан (?), 01:43, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как к инскейпу прикрутить растр... но зачем?
     

  • 1.8, Разбойник (?), 17:54, 23/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Сначала решили лохов немного стригануть, но потом дали заднюю и коряво соскочили с темы.
     
     
  • 2.11, Аноним (-), 18:03, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мошенники?
     

  • 1.15, Аноним (15), 19:09, 23/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дело благое. Больше людей узнает о Крите.
     
  • 1.16, Аноним (-), 19:19, 23/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Молодцы, что предупредили.
     
     
  • 2.27, Аноним (25), 20:52, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Больше похоже на старый добрый пеар
     

  • 1.18, Аноним (18), 20:05, 23/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда Krita уже обойдёт Adobe Photoshop?
     
     
  • 2.28, Макс (??), 21:03, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Когда они начнут получать такое же финансирование как и разработчики Photoshop.
     
  • 2.42, Хан (?), 01:54, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда, разрабы Krita походу двигают телегу на авось не видя направления
     

  • 1.19, Админ Анонимов (?), 20:08, 23/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    бл9, а я ми 1 миллион баксов скинул
     
  • 1.20, Аноним (18), 20:09, 23/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спасибо за предупреждения! LOL
    Думаю на постсоветском пространстве таких мамонтов нету)
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 00:14, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только что ареставали очередного мошенника с пирамидой. Але именно здеся придумали мммм. Ммм снова делали, другие пирамиды появляются.
     

  • 1.24, Аноним (18), 20:33, 23/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На linux видеоредактор DaVinchi вытеснил пропраретарщину.
    Надёюсь тоже будит и с Krita.
    А то достойного профессионального софта, особенно в банковской сфере просто не найти.
     
     
  • 2.26, Аноним (25), 20:51, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если в банках и дальше будИт такой персонал, то не поможет никакой  похренссиональный софт.
     
  • 2.32, Аноним (31), 22:49, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > DaVinchi вытеснил пропраретарщину

    ЧЕГООО …ТЬ

     
  • 2.36, Аноним (35), 00:04, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    От того что у давинчи есть линуксовый билд он не перестал быть проприетарщиной)
     

  • 1.29, тыпетух (?), 22:32, 23/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Да кому эта поделка нужна, всё это опесосурсное фуфло не стоит съеденых пяток Кука. Слава Хфотошопу, Адобу слава! Проприетарии всех стран объеденяйтесь и лупите под хвост ногоедов!
     
     
  • 2.34, InuYasha (??), 23:20, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "слава софтваре по подпиське", забыли вы добавить...
     

  • 1.30, Аноним (30), 22:38, 23/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот это маркетинговый ход! Круто придумала Крита!
     

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