Проект Krita предупредил о рассылке мошеннических писем от имени команды разработчиков

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|1.5, Хан (?), 17:18, 23/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Народ скажите вот зачем растровой рисовалке с планшета Krita средства анимации и векторные инструменты? Только без ачотакова... рили захламляет интерфейс
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|2.7, Аноним (7), 17:40, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для создания анимаций и иллюстраций. Ближайший пример — Clip Studio Paint, позволяющий рисовать аниме и мангу.
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|3.40, Хан (?), 01:51, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну для анимации есть вполне себе экс-энтерпрайзный OpenToonz, который по функционалу не уступает Animate... нафиг мангистам страдать с криво прикрученной анимацией Krita... тем более что в OT движок кистей завезли аналогичный
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|2.10, Аноним (10), 18:02, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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А чего минусуете. Это типичный тостер-вей. Юник-вей, за который вы все так топите, праповедывает то что программа должна делать только что-то одно.
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|2.13, Сачуствущий (?), 18:25, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Крите они может быть и незачем.
А вот кому-то из контрибов нужна была практика по векторам, для зачета.
В общем ситуация хоть и страшная, но типичная для команд без единого видения продукта.
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|3.41, Хан (?), 01:53, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эксель это электронная таблица, нечто похожее на sqlite но в xml и без реляционной алгебры над множествами... что сказать то хотел?
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|2.33, prokoudine (ok), 23:06, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Народ скажите вот зачем растровой рисовалке с планшета Krita средства анимации
Для рисованной анимации. Не всем хватает возможностей кистевого движка в опентунзе.
> векторные инструменты?
Для простого оформления комиксов, визуальных новелл и т.д.
> рили захламляет интерфейс
Нет, не захламляют. Ненужные доки легко скрываются, анимационный таймлайн по умолчанию вообще скрыт.
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|3.38, Хан (?), 01:41, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Но по функционал для анимации Krita и рядом не стоит с OpenToonz, говорят Blender догоняет, но там гибрид 2D/3D что логично
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|1.8, Разбойник (?), 17:54, 23/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Сначала решили лохов немного стригануть, но потом дали заднюю и коряво соскочили с темы.
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|2.28, Макс (??), 21:03, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Когда они начнут получать такое же финансирование как и разработчики Photoshop.
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|2.42, Хан (?), 01:54, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Никогда, разрабы Krita походу двигают телегу на авось не видя направления
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|1.20, Аноним (18), 20:09, 23/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Спасибо за предупреждения! LOL
Думаю на постсоветском пространстве таких мамонтов нету)
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|2.37, Аноним (37), 00:14, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только что ареставали очередного мошенника с пирамидой. Але именно здеся придумали мммм. Ммм снова делали, другие пирамиды появляются.
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|1.24, Аноним (18), 20:33, 23/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На linux видеоредактор DaVinchi вытеснил пропраретарщину.
Надёюсь тоже будит и с Krita.
А то достойного профессионального софта, особенно в банковской сфере просто не найти.
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|2.26, Аноним (25), 20:51, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если в банках и дальше будИт такой персонал, то не поможет никакой похренссиональный софт.
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|2.36, Аноним (35), 00:04, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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От того что у давинчи есть линуксовый билд он не перестал быть проприетарщиной)
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|1.29, тыпетух (?), 22:32, 23/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Да кому эта поделка нужна, всё это опесосурсное фуфло не стоит съеденых пяток Кука. Слава Хфотошопу, Адобу слава! Проприетарии всех стран объеденяйтесь и лупите под хвост ногоедов!
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