Проект Krita предупредил о рассылке мошеннических писем от имени команды разработчиков

2.7 , Аноним ( 7 ), 17:40, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Для создания анимаций и иллюстраций. Ближайший пример — Clip Studio Paint, позволяющий рисовать аниме и мангу.

3.40 , Хан ( ? ), 01:51, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну для анимации есть вполне себе экс-энтерпрайзный OpenToonz, который по функционалу не уступает Animate... нафиг мангистам страдать с криво прикрученной анимацией Krita... тем более что в OT движок кистей завезли аналогичный

2.10 , Аноним ( 10 ), 18:02, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – А чего минусуете. Это типичный тостер-вей. Юник-вей, за который вы все так топите, праповедывает то что программа должна делать только что-то одно.

2.13 , Сачуствущий ( ? ), 18:25, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Крите они может быть и незачем.

А вот кому-то из контрибов нужна была практика по векторам, для зачета.

В общем ситуация хоть и страшная, но типичная для команд без единого видения продукта.

2.25 , Аноним ( 25 ), 20:47, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Ачотакова, гтк уг, понялна?

2.31 , Аноним ( 31 ), 22:47, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > растровой рисовалке Угу, а эксель — это калькулятор.

3.41 , Хан ( ? ), 01:53, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эксель это электронная таблица, нечто похожее на sqlite но в xml и без реляционной алгебры над множествами... что сказать то хотел?

2.33 , prokoudine ( ok ), 23:06, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Народ скажите вот зачем растровой рисовалке с планшета Krita средства анимации Для рисованной анимации. Не всем хватает возможностей кистевого движка в опентунзе. > векторные инструменты? Для простого оформления комиксов, визуальных новелл и т.д. > рили захламляет интерфейс Нет, не захламляют. Ненужные доки легко скрываются, анимационный таймлайн по умолчанию вообще скрыт.

3.38 , Хан ( ? ), 01:41, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Но по функционал для анимации Krita и рядом не стоит с OpenToonz, говорят Blender догоняет, но там гибрид 2D/3D что логично

2.35 , Аноним ( 35 ), 23:59, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Реально, должен был быть опять гимп

3.39 , Хан ( ? ), 01:43, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это как к инскейпу прикрутить растр... но зачем?

