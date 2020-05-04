Прототип интерфейса для переноса изображений из реального мира в графический редактор

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|1.2, Аноним (2), 09:59, 04/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Код серверной части написан на языке Python
Допустим. Жирновато, но ладно.
> а мобильного приложения для платформы Android на TypeScript с применением фреймворка React Native
Боже... Зачем?!
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|3.10, Аноним (10), 11:13, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Тык первые шаги они всегда такие сделаны на коленке если выстрелит (а я сомневаюсь), то будет нормально написано на нативе для платформы
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|4.16, asdasd (?), 12:54, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, то-то все активно VS Code, Slax переписывают с Electron'а, а Skype настолько популярный, что его вообще решили с натива на Electron переписать!
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|2.6, Аноним (6), 10:42, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ты, видимо, типичный местный иксперт, как обычно ничего в жизни не сделавший, зато мнение имеющий
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|2.9, Аноним (10), 11:12, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потому что нет языка который все это может под все платформы и что бы за три команды вот и вкорячиваюткучу говнища питон зачем-то затащили и прочее
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|3.14, Аноним (14), 12:34, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Kotlin multiplatform, его интероп в си\js\jvm\swift позволяет интегрироваться в существующие библиотеки. LLVM делает свое дело.
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|2.11, Lockywolf (ok), 11:25, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще, в Винде есть встроенное управление дня почти всего на свете.
Даже есть консольная утилита ddetool, поставляющаяся с инструкцией "to obtain source code just disassemble, it's written entirely in assembly".
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|1.17, Аноним (17), 13:07, 04/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> переноса изображений из реального мира в графический редактор
Звучит слишком футуристично или религиозно (по образу и подобию). Более прозаично будет сказать о выделении объектов или как-то так.
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|1.18, user90 (?), 13:10, 04/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кошмарный стек технологий. Но с другой стороны, а что еще можно было ожидать от дизайнера?)
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