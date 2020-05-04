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Прототип интерфейса для переноса изображений из реального мира в графический редактор

04.05.2020 09:26

Сириль Диань (Cyril Diagne), французский художник, дизайнер, программист и экспериментатор в области интерфейсов взаимодействия с пользователем, опубликовал прототип приложения ar-cutpaste, использующего технологии дополненной реальности для переноса изображений из реального мира в графический редактор. Программа позволяет при помощи мобильного телефона сделать снимок любого реального объекта с нужным ракурсом, после чего приложение уберёт фон и оставит только этот объект. Далее пользователь может навести фокус камеры мобильного телефона на экран компьютера с запущенным графическим редактором, выбрать точку и вставить объект в эту позицию.

Код серверной части написан на языке Python, а мобильного приложения для платформы Android на TypeScript с применением фреймворка React Native. Для выделения объекта на снимке и очистки фона применяется библиотека машинного обучения BASNet, использующая PyTorch и torchvision. Для определения точки на экране, на которую была нацелена камера телефона при вставке объекта, используется пакет OpenCV и класс SIFT. Для взаимодействия с графическим редактором на системе запускается простой серверный обработчик, который передаёт картинку для вставки по определённым координатам X и Y на экране (в настоящее время поддерживается только протокол удалённого управления Photoshop, а поддержку других графических редакторов обещают добавить в будущем).

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск библиотеки компьютерного зрения OpenCV 4.2
  3. OpenNews: Открыт код Spleeter, системы для разделения музыки и голоса
  4. OpenNews: Обновление MediaPipe, фреймворка для обработки видео и звука с использованием машинного обучения
  5. OpenNews: Google опубликовал данные и модель машинного обучения для разделения звуков
  6. OpenNews: FairMOT, система для быстрого отслеживания нескольких объектов на видео
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52875-basnet
Ключевые слова: basnet, ai, opencv, pytorch, image
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 09:42, 04/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Блоатед
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:59, 04/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Код серверной части написан на языке Python

    Допустим. Жирновато, но ладно.

    > а мобильного приложения для платформы Android на TypeScript с применением фреймворка React Native

    Боже... Зачем?!

     
     
  • 2.3, Lockywolf (ok), 10:12, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Может, потому что автор ничего другого не знал?
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:13, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Тык первые шаги они всегда такие сделаны на коленке если выстрелит (а я сомневаюсь), то будет нормально написано на нативе для платформы
     
     
  • 4.12, коржик (?), 11:26, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    на нативном андроиде легче писать
     
  • 4.16, asdasd (?), 12:54, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, то-то все активно VS Code, Slax переписывают с Electron'а, а Skype настолько популярный, что его вообще решили с натива на Electron переписать!
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:35, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Сделай лучше же.
     
     
  • 3.15, хотел спросить (?), 12:43, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да кому оно надо.. цирк этот

     
  • 2.5, Аноним (5), 10:42, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого и написано что прототип.
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:42, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты, видимо, типичный местный иксперт, как обычно ничего в жизни не сделавший, зато мнение имеющий
     
     
  • 3.7, Аноним (5), 10:43, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Можно подумать ты приезжий иксперт.
     
  • 2.9, Аноним (10), 11:12, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что нет языка который все это может под все платформы и что бы за три команды вот и вкорячиваюткучу говнища питон зачем-то затащили и прочее
     
     
  • 3.13, Вы забыли заполнить поле Name (?), 11:39, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Потому что нет языка который все это может под все платформы

    C++ везде работает, но для интефейса все рано бы пришлось обвязки писать.

     
  • 3.14, Аноним (14), 12:34, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Kotlin multiplatform, его интероп в си\js\jvm\swift позволяет интегрироваться в существующие библиотеки. LLVM делает свое дело.
     

  • 1.8, InuYasha (?), 11:05, 04/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Wait... у Photoshop есть удалённое управление? o_O
     
     
  • 2.11, Lockywolf (ok), 11:25, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще, в Винде есть встроенное управление дня почти всего на свете.

    Даже есть консольная утилита ddetool, поставляющаяся с инструкцией "to obtain source code just disassemble, it's written entirely in assembly".

     

  • 1.17, Аноним (17), 13:07, 04/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > переноса изображений из реального мира в графический редактор

    Звучит слишком футуристично или религиозно (по образу и подобию). Более прозаично будет сказать о выделении объектов или как-то так.

     
  • 1.18, user90 (?), 13:10, 04/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кошмарный стек технологий. Но с другой стороны, а что еще можно было ожидать от дизайнера?)
     
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