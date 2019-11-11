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Открыт код Spleeter, системы для разделения музыки и голоса

11.11.2019 10:14

Провайдер потокового вещания Deezer открыл исходные тексты экспериментального проекта Spleeter, развивающего систему машинного обучения для разделения источников звука из сложных звуковых композиций. Программа позволяет удалить из композиции вокал и оставить только музыкальное сопровождение, манипулировать звучанием отдельных инструментов или отбросить музыку и оставить голос для наложения на другой звуковой ряд, создания миксов, караоке или транскрипции. Код проекта написан на языке Python с использованием движка Tensorflow и распространяется под лицензией MIT.

Для загрузки предлагаются уже натренированные модели для отделения вокала (одного голоса) от аккомпанемента, а также для разделения на 4 и 5 потоков, включающих вокал, барабаны, басы, пианино и остальной звук. Spleeter может применяться как в виде Python-библиотеки, так и в форме обособленной утилиты командной строки. В простейшем случае на основе исходного файла создаётся два, четыре или пять файлов с голосом и составляющими из аккомпанемента (vocals.wav, drums.wav, bass.wav, piano.wav, other.wav).

При разделении на 2 и 4 потока Spleeter обеспечивает очень высокую производительность, например, при задействовании GPU разделение звукового файла на 4 потока занимает в 100 раз меньше времени, чем продолжительность исходной композиции. На системе с GPU NVIDIA GeForce GTX 1080 и 32-ядерном CPU Intel Xeon Gold 6134 обработка тестовой коллекции musDB, продолжительностью три часа 27 минут, была выполнена за 90 секунд.

Из достоинств Spleeter, по сравнению с другими разработками в области разделения звука, такими как открытый проект Open-Unmix, упоминается применение более качественных моделей, построенных на основе обширной коллекции звуковых файлов. Из-за ограничений авторских прав исследователи в области машинного обучения ограничены доступом к достаточно скудным общедоступным коллекциям музыкальных файлов, в то время как для Spleeter модели были построены с привлечением данных из обширного музыкального каталога Deezer.

По сравнению с Open-Unmix инструментарий Spleeter выполняет разделение примерно на 35% быстрее при тестировании на CPU, поддерживает MP3-файлы и генерирует заметно более качественный результат (при выделении голоса в Open-Unmix остаются следы некоторых инструментов, что, вероятно, объясняется тем, что модели Open-Unmix натренированы на коллекции из всего 150 композиций).

  1. Главная ссылка к новости (https://waxy.org/2019/11/fast-...)
  2. OpenNews: Атака на микрофоны систем голосового управления при помощи лазера
  3. OpenNews: Mozilla развивает собственную систему машинного перевода
  4. OpenNews: Открыт код для синтеза анимации с помощью нейросетей
  5. OpenNews: Выпуск системы машинного обучения TensorFlow 2.0
  6. OpenNews: GitHub открыл наработки по применению машинного обучения для поиска и анализа кода
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: spleeter, voice, music, ai, tensorflown
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, Аноним (5), 11:52, 11/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Теперь можно делать свой shazam на коленке?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:02, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Теперь можно мешапить всё что угодно
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:27, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Теперь можно в реальном времени удалять музыку из трансляций на твиче и слушать вместо неё свою. Только сначала надо прикрутить этот фильтр к ffmpeg.
     
  • 2.8, anonicropos (?), 12:48, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Теперь можно "лишнее" качественно убирать (цензура), даже отдельные слова переставлять. Можно аккомпанировать любому исполнителю. И да можно прям "на коленке".
     

  • 1.9, Аноним (9), 13:48, 11/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Работает на удивление хорошо, хотя не со всеми композициями справился.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 15:47, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >хорошо

    Если в ОП это лучшее, что у них получилось... Даже не знаю, мои ушки повяли в процессе.

    А есть такая же штука, чтобы нормально убирать фоновый шум на записи? Желательно без "нейронок".

     

  • 1.10, rihad (ok), 13:56, 11/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда ин прочитаешь про авторские права, то только в контексте их ограничений, тормозящих развитие.
     
  • 1.11, Аноним (11), 14:42, 11/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рекламу можно удалять
     
  • 1.12, Аноним (12), 15:12, 11/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хм, а как быть с правами на модель, натренированную на копирайтном контенте, кстати?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 15:16, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так же, как и с теми, кто этот контент прослушал ушами.
     
     
  • 3.14, ыы (?), 15:31, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заставить прослушать в противофазе в обратной последовательности?
     

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