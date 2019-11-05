The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Атака на микрофоны систем голосового управления при помощи лазера

05.11.2019 11:05

Иследователи из Мичиганского и Осакского университетов разработали новую технику атаки Light Commands, позволяющие удалённо при помощи лазера симулировать голосовые команды для устройств, поддерживающих голосовое управление, таких как умные динамики, планшеты, смартфоны и системы контроля умным домом, использующие Google Assistant, Amazon Alexa, Facebook Portal и Apple Siri. В ходе экспериментов продемонстрирована атака, позволившая скрыто осуществить подстановку голосовой команды с расстояния 75 метров через оконное стекло и 110 метров в открытом пространстве.

Атака основана на применении фотоаккустического эффекта, при котором поглощение изменяющегося (модулированного) света материалом приводит к тепловому возбуждению среды, изменению плотности материала и возникновению звуковых волн, воспринимаемых мембраной микрофона. Модулируя мощность лазера и сфокусировав луч на отверстии с микрофоном можно добиться стимуляции звуковых колебаний, которые будут неслышны окружающим, но будут восприняты микрофоном.

Атака затрагивает используемые в современных устройствах электромеханические микрофоны (MEMS). Среди протестированных на подверженность проблеме потребительских устройств отмечены разные модели Google Home, Google NEST, Amazon Echo, Echo Plus/Spot/Dot, Facebook Portal Mini, Fire Cube TV, EchoBee 4, iPhone XR, iPad 6th Gen, Samsung Galaxy S9 и Google Pixel 2, также умные замки и системы голосового контроля автомобилей Tesla и Ford. При помощи предложенного метода атаки можно симулировать подачу команды открытия гаражной двери, осуществить online-покупки, попытаться подобрать PIN-код доступа к умному замку или завести автомобиль, поддерживающий голосовое управление.

В большинстве случаев для совершения атаки на расстояние более 50 достаточно мощности лазера в 60 mW. Для проведения атаки были использованы лазерная указка за 14-18 долларов, драйвер лазера Wavelength Electronics LD5CHA за $339, усилитель звука Neoteck NTK059 за $28 и телеобъектив Opteka 650-1300 мм за $200. Для точной фокусировки луча при большом удалении от устройства в качестве оптического прицела экспериментаторами использовался телескоп. На близких расстояниях вместо лазера для атаки может использоваться и несфокусированный яркий источник света, такой как фонарик Acebeam W30.

Для атаки как правило не требуется симуляция голоса владельца, так как распознавание голоса обычно используется на стадии обращения к устройству (аутентификация по произношению "OK Google" или "Alexa", которые можно заранее записать и затем использовать для модуляции сигнала при атаке). Характеристики голоса также могут быть подделаны современными инструментами синтеза речи на базе машинного обучения. Для блокирования атаки производителям предлагается применять дополнительные каналы аутентификации пользователя, использовать данные с двух микрофонов или устанавливать перед микрофоном барьер, блокирующий прямое прохождение света.







  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Атака на системы голосового управления через передачу команд в ультразвуковом диапазоне
  3. OpenNews: Отслеживание перемещения в соседней комнате при помощи динамика и микрофона обычного ПК
  4. OpenNews: Техника атаки, позволяющей продолжить запись с микрофона после закрытия сайта
  5. OpenNews: Метод определения RSA-ключей через анализ изменения разности потенциалов
  6. OpenNews: Представлена техника воссоздания речи по вибрации предметов на видеозаписи
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Проблемы безопасности
Ключевые слова: microphone, attack, voice
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (52) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:40, 05/11/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –10 +/
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:52, 05/11/2019 Скрыто модератором
    		• +12 +/
     

  • 1.3, йййй (ok), 11:53, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +18 +/
    Вот поэтому я и против всех этих новомодных умных колонок, умных лампочек с wifi и пр. Сам открываешь кучу возможностей для взлома.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:06, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Да. Потому и ещё 6-7 лет назад вернулся на проводной LAN в доме, а WiFi оставлен чисто в качестве запаса с белым списком MACов.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 12:19, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    >с белым списком MACов.

    ммммаксимум защиты.

     
  • 3.10, Аноним (10), 12:27, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Не, ну можно IPSec между ноутом и роутером, на роутере все порты кроме 500 и 4500 из Wi-Fi заблокированы, а дефолт роут на ноуте - через тоннель. А только проще держать Wi-Fi в дауне, а перед каждым включением менять пароль.
     
  • 3.29, oopspoops (?), 13:45, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нууу, 802.1x тогда уж давай
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:14, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –13 +/
    Просто включи телевизор канал Россия. И сразу станешь за все "за".
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 14:28, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Там умные лампочки рекламируют?
     
     
  • 4.52, opa (?), 17:01, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, но если при попытке включения он не будет самопроизвольно и мгновенно выключаться, значит ты достиг уровня, когда лампочки становятся умными.
     
  • 2.13, Нанобот (ok), 12:38, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    волков бояться - в лес не ходить
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 13:02, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    и когда ты последний раз ходил в лес? неужто ссышь?
     
     
  • 4.45, Нанобот (ok), 16:33, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    давно, может лет десять назад где-то. нет, не ссу.
     
  • 3.22, macfaq (?), 13:05, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не самая глупая идея, если лес *кишит* этими волками.
     
  • 2.18, rshadow (ok), 12:52, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не надо быть против. Это очень крутые технологии. Надо ждать их в локальном исполнении и в опенсорс.
     
     
  • 3.21, user90 (?), 13:05, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Крутые они только в киберпанковских романах, а на практике это крайнее убожество.
     
     
  • 4.38, Чё (?), 16:01, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ничё, ты ведь же разработал крутые альтернативы, а не просто popizdetь пришол?😂
     
  • 2.20, user90 (?), 13:03, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Именно поэтому? Я например против только потому, что нет ни одной причины быть "за". Разумной причины! Хайп и реклама очевидно таковыми быть не могут.
     
     
  • 3.40, Crazy Alex (ok), 16:04, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну, грубо говоря, воду можно носить от колонки на улице ведром и греть в кастрюле, но горячая вода из крана в доме - это  всё же удобнее.

    Если лежишь в кровати (да ещё и не один) можно, конечно, встать и погасить свет, но удобно, когда можно просто отдать команду.

     
     
  • 4.47, Дон Ягон (ok), 16:44, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но удобно, когда можно просто отдать команду.

    И гораздо удобнее сделать это со смартфона/часов/чтоутебятам, вместо того, чтобы пользоваться дырявым голосовым помощником, который может стриггериться даже с рекламы этого самого помощника по телевизору.

    Голосовое управление при текущем уровне ИИ обречено быть дорогой и малополезной игрушкой.

     
  • 3.50, Дон Ягон (ok), 16:50, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы оба правы. Это и бесполезное г-но, не имеющее реального практического применения, кроме как ради понтов (другие способы удалённого управления удобнее и практичнее) и вагон новых дыр и классов уязвимостей (другие способы удалённого управления безопаснее).
     
  • 2.39, Crazy Alex (ok), 16:02, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуйтесь счётами и ни в коем случае не связывайтесь с этим опасным интернетом!
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:08, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Спасибо автору. Хочу себе тоже такую, может удасться угнать Тесла мобиль.
     
     
  • 2.9, Аноним (10), 12:23, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хочу себе тоже такую, может удасться угнать...

    Вооооо! В правильном направлении мыслишь!
    > ...Тесла мобиль

    Ну йоооолкин корень... Так хорошо начал - и так глупо закончил! Landrover Defender выпуска доцифровой эпохи надо угонять. Если, конечно, найдётся хозяин такой машины, который будет её хранить в гараже, который открывается по голосу.

     
     
  • 3.24, macfaq (?), 13:07, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полусерьёзно: он не сможет его завести.
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 13:45, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ж тебе не тесла, проводки замкнул — и готово. Причём это не баг, а фича.
     

  • 1.6, Аноним (7), 12:13, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Не все за нами следят. Это вообще не баг, а фича.
     
  • 1.11, x3who (?), 12:31, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понял зачем им потребовался "драйвер лазера Wavelength Electronics LD5CHA за $339" для управления лазерной указкой, расчитанной на работу от батареек. По-моему сошла бы и их любимая ардуйня с дешёвым МОСФЕТом.
     
     
  • 2.12, Урри (?), 12:37, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    могли просто не уметь в ардуину, а тут готовое устройство.
     
  • 2.15, Аноим (?), 12:45, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Грант надо было освоить
     
     
  • 3.34, трурль (?), 14:54, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И фонарик, что для примера приведен, с конским ценником 330 баксов. Совершенно необходимо, понимаете ли, чтоб 100 м погружение держал, иначе никак.
     
     
  • 4.35, Аноним (28), 15:16, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И фонарик, что для примера приведен, с конским ценником 330 баксов.

    Это называется «продакт-плейсмент».

     
  • 2.37, Аноним (37), 15:45, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MOSFET-ом сложно аналоговый сигнал генерировать.
     
     
  • 3.46, x3who (?), 16:35, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде нет - ШИМ должен бы рулить в данном случае
     
  • 2.49, Der tanz der schatten (?), 16:47, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Затем, что он доставляется с Амазона за сутки, дёшев и уже сразу работает. А ардуину с мосфетами паять надо, и не факт ещё что с первого раза заведётся. Цель исследования лазером в микрофон посветить, а не явить миру свой талант в дизайне электросхем и пайке.
     

  • 1.14, Урри (?), 12:40, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А не развод ли это?
     
  • 1.16, Аноним (16), 12:48, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Безопасных устройств нет, есть недообследованные ...
     
  • 1.17, имя (ok), 12:50, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересно, работает ли защита от прослушки стёкол лазерами и против этой атаки?..
     
     
  • 2.25, йййй (ok), 13:12, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Против этой атаки точно работает защита шторами )
     

  • 1.23, Аноним (19), 13:06, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ставьте по периметру https://staticv3.972mag.com/wp-content/uploads/2014/04/machine.jpg и никто не будет светить лазером в окно!
     
     
  • 2.27, Cradle (?), 13:36, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а вот было бы интересно такой штуке в глаз лазером засветить
     

  • 1.26, Аноним (26), 13:28, 05/11/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 13:56, 05/11/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.30, Блокнот.exe (?), 13:54, 05/11/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.33, трурль (?), 14:47, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В большинстве случаев для совершения атаки на расстояние более 50 достаточно мощности лазера в 60 mW.

    Видимо, «не более 50 метров»?

    > может использоваться и несфокусированный яркий источник света, такой как фонарик Acebeam W30.

    Хренассе, несфокусированный — луч 1,8°.

     
  • 1.36, Нанобот (ok), 15:45, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    интересно...можно ли тем же способом передавать звук прямо в человеческое ухо? чтобы человек подумал, что слышит голоса в голове и ему пора в дурку
     
     
  • 2.41, Ivan_83 (ok), 16:05, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего да, можешь проверить, всё равно там мощность маленькая.
     

  • 1.42, Аноним (42), 16:11, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    делов то, одеть на микрофон меховой чехол и всё
     
  • 1.43, Ivan_83 (ok), 16:13, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Меня как то вштырило я и по быстрому собрал из детского конструктора знаток и светодиодного фанарика оптическую рацию.
    В конструкторе в звуковом усилителе вместо микрофона воткнул оптический датчик, а в передающей части вместо динамика - фанарик. Можно было и лазером, но указки под рукой не оказалось.
    Грубо но получилось передать речь в пределах комнаты.
     
     
  • 2.51, Ванина бабушка (?), 16:50, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты, Ванюша, затейник! Иди мой руки и садись за стол, я тебе оладушек горяченьких со сметанкой положу.
     

  • 1.44, nosorog48 (?), 16:21, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Два слова: Это гениально
     
  • 1.48, brzm (ok), 16:46, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Музыка в клипах классная. Они бы ещё "Бадум-тссс" сделали в конце :D
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру