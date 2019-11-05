Атака на микрофоны систем голосового управления при помощи лазера

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|1.3, йййй (ok), 11:53, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+18 +/–
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Вот поэтому я и против всех этих новомодных умных колонок, умных лампочек с wifi и пр. Сам открываешь кучу возможностей для взлома.
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|2.4, Аноним (4), 12:06, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Да. Потому и ещё 6-7 лет назад вернулся на проводной LAN в доме, а WiFi оставлен чисто в качестве запаса с белым списком MACов.
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|3.10, Аноним (10), 12:27, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Не, ну можно IPSec между ноутом и роутером, на роутере все порты кроме 500 и 4500 из Wi-Fi заблокированы, а дефолт роут на ноуте - через тоннель. А только проще держать Wi-Fi в дауне, а перед каждым включением менять пароль.
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|2.7, Аноним (7), 12:14, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–13 +/–
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Просто включи телевизор канал Россия. И сразу станешь за все "за".
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|4.52, opa (?), 17:01, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, но если при попытке включения он не будет самопроизвольно и мгновенно выключаться, значит ты достиг уровня, когда лампочки становятся умными.
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|2.18, rshadow (ok), 12:52, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не надо быть против. Это очень крутые технологии. Надо ждать их в локальном исполнении и в опенсорс.
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|3.21, user90 (?), 13:05, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Крутые они только в киберпанковских романах, а на практике это крайнее убожество.
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|4.38, Чё (?), 16:01, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ничё, ты ведь же разработал крутые альтернативы, а не просто popizdetь пришол?😂
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|2.20, user90 (?), 13:03, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Именно поэтому? Я например против только потому, что нет ни одной причины быть "за". Разумной причины! Хайп и реклама очевидно таковыми быть не могут.
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|3.40, Crazy Alex (ok), 16:04, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну, грубо говоря, воду можно носить от колонки на улице ведром и греть в кастрюле, но горячая вода из крана в доме - это всё же удобнее.
Если лежишь в кровати (да ещё и не один) можно, конечно, встать и погасить свет, но удобно, когда можно просто отдать команду.
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|4.47, Дон Ягон (ok), 16:44, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> но удобно, когда можно просто отдать команду.
И гораздо удобнее сделать это со смартфона/часов/чтоутебятам, вместо того, чтобы пользоваться дырявым голосовым помощником, который может стриггериться даже с рекламы этого самого помощника по телевизору.
Голосовое управление при текущем уровне ИИ обречено быть дорогой и малополезной игрушкой.
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|3.50, Дон Ягон (ok), 16:50, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы оба правы. Это и бесполезное г-но, не имеющее реального практического применения, кроме как ради понтов (другие способы удалённого управления удобнее и практичнее) и вагон новых дыр и классов уязвимостей (другие способы удалённого управления безопаснее).
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|2.39, Crazy Alex (ok), 16:02, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пользуйтесь счётами и ни в коем случае не связывайтесь с этим опасным интернетом!
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|1.5, Аноним (5), 12:08, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Спасибо автору. Хочу себе тоже такую, может удасться угнать Тесла мобиль.
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|2.9, Аноним (10), 12:23, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хочу себе тоже такую, может удасться угнать...
Вооооо! В правильном направлении мыслишь!
> ...Тесла мобиль
Ну йоооолкин корень... Так хорошо начал - и так глупо закончил! Landrover Defender выпуска доцифровой эпохи надо угонять. Если, конечно, найдётся хозяин такой машины, который будет её хранить в гараже, который открывается по голосу.
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|4.28, Аноним (28), 13:45, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ж тебе не тесла, проводки замкнул — и готово. Причём это не баг, а фича.
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|1.11, x3who (?), 12:31, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не понял зачем им потребовался "драйвер лазера Wavelength Electronics LD5CHA за $339" для управления лазерной указкой, расчитанной на работу от батареек. По-моему сошла бы и их любимая ардуйня с дешёвым МОСФЕТом.
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|2.12, Урри (?), 12:37, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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могли просто не уметь в ардуину, а тут готовое устройство.
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|3.34, трурль (?), 14:54, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И фонарик, что для примера приведен, с конским ценником 330 баксов. Совершенно необходимо, понимаете ли, чтоб 100 м погружение держал, иначе никак.
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|4.35, Аноним (28), 15:16, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И фонарик, что для примера приведен, с конским ценником 330 баксов.
Это называется «продакт-плейсмент».
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|2.49, Der tanz der schatten (?), 16:47, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Затем, что он доставляется с Амазона за сутки, дёшев и уже сразу работает. А ардуину с мосфетами паять надо, и не факт ещё что с первого раза заведётся. Цель исследования лазером в микрофон посветить, а не явить миру свой талант в дизайне электросхем и пайке.
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|1.17, имя (ok), 12:50, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, работает ли защита от прослушки стёкол лазерами и против этой атаки?..
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|1.33, трурль (?), 14:47, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В большинстве случаев для совершения атаки на расстояние более 50 достаточно мощности лазера в 60 mW.
Видимо, «не более 50 метров»?
> может использоваться и несфокусированный яркий источник света, такой как фонарик Acebeam W30.
Хренассе, несфокусированный — луч 1,8°.
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|1.36, Нанобот (ok), 15:45, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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интересно...можно ли тем же способом передавать звук прямо в человеческое ухо? чтобы человек подумал, что слышит голоса в голове и ему пора в дурку
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|2.41, Ivan_83 (ok), 16:05, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее всего да, можешь проверить, всё равно там мощность маленькая.
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|1.43, Ivan_83 (ok), 16:13, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Меня как то вштырило я и по быстрому собрал из детского конструктора знаток и светодиодного фанарика оптическую рацию.
В конструкторе в звуковом усилителе вместо микрофона воткнул оптический датчик, а в передающей части вместо динамика - фанарик. Можно было и лазером, но указки под рукой не оказалось.
Грубо но получилось передать речь в пределах комнаты.
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|2.51, Ванина бабушка (?), 16:50, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну ты, Ванюша, затейник! Иди мой руки и садись за стол, я тебе оладушек горяченьких со сметанкой положу.
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|1.48, brzm (ok), 16:46, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Музыка в клипах классная. Они бы ещё "Бадум-тссс" сделали в конце :D
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