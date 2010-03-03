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Выпуск растрового графического редактора Krita 5.1

20.08.2022 08:37

Представлен релиз растрового графического редактора Krita 5.1.0, предназначенного для художников и иллюстраторов. Редактор поддерживает многослойную обработку изображений, предоставляет средства для работы с различными цветовыми моделями и обладает большим набором средств для цифровой живописи, создания скетчей и формирования текстур. Для установки подготовлены самодостаточные образы в формате AppImage для Linux, экспериментальные APK-пакеты для ChromeOS и Android, а также бинарные сборки для macOS и Windows. Проект написан на языке С++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv3.

Основные новшества:

  • Улучшена работа со слоями. Добавлена возможность выполнения операций копирования, вырезания, вставки и очистки сразу для нескольких выделенных слоёв. В панель управления слоями добавлена кнопка для вызова контекстного меню для пользователей без мыши. Предоставлены средства для выравнивания слоёв в группе. Добавлена поддержка рисования в выделенных областях с использованием режимов смешивания.

  • Добавлена поддержка форматов WebP, JPEG-XL, OpenExr 2.3/3+, а также многослойных файлов TIFF со специфичной для Photoshop структурой слоёв. Добавлена поддержка палитр ASE и ACB, применяемых в Photoshop и других программах Adobe. При чтении и сохранении изображений в формате PSD реализована поддержка слоёв заливки и цветных меток.
  • Улучшено извлечение изображений из буфера обмена. При вставке предоставлена возможность выбора опций, позволяющих использовать особенности помещения изображений в буфер обмена разными приложениями.
  • Задействован новый бэкенд для ускорения операций с использованием векторных инструкций CPU, основанный на библиотеке XSIMD, который по сравнению с ранее применявшимся бэкендом на базе библиотеки VC позволил повысить производительность кистей, в которых применяется смешивание цветов, а также обеспечил возможность использования векторизации на платформе Android.
  • Добавлены профили для цветовых пространств YCbCr.
  • В диалог компоновки цвета (Specific Color Selector) добавлена область для предпросмотра полученного цвета и реализована возможность переключения между режимами HSV и RGB.

  • Добавлена опция для масштабирования содержимого к размеру окна.
  • Расширены возможности инструментов заливки. Добавлены два новых режима: непрерывная заливка, при котором подлежащие заливке области определяются перемещением курсора, и инструмент "Enclose and fill", в котором заливка осуществляется в области, попадающие в перемещаемый прямоугольник или другую фигуру. Для улучшения сглаживания границ при заливке задействован алгоритм FXAA.

  • В инструменты для работы с кистями добавлена настройка для определения максимальной скорости движения кисти. В кисть-распылитель добавлены дополнительные режимы распределения частиц. В движок с кистями для создания скетчей (Sketch Brush Engine) добавлена поддержка сглаживания. Разрешено определять отдельные настройки для ластика.

  • Предоставлена возможность настройки управляющих жестов, таких как масштабирвоание щипком, отмена касанием и вращение поворотом пальцев.
  • Во всплывающем диалоге с палитрой предложены дополнительные настройки.
  • Переделано меню для доступа к недавно открытым файлам.
  • В интерфейс смешивания цветов (Digital Color Mixer) добавлены кнопки для сброса и сохранения изменений.
  • Добавлен инструмент для упрощения рисования кругов в перспективе.
  • Фильтр Levels разрешено применять к отдельным каналам.
  • Для сокращения времени сборки на системах разработчиков добавлена поддержка сборки с предварительно скомпилированными заголовочными файлами.
  • В сборках для платформы Android решены проблемы с использованием системы управления цветами OCIO.
  • На платформе Windows осуществлён переход на свежую кодовую базу прослойки ANGLE, отвечающей за трансляцию вызовов OpenGL ES в Direct3D. В Windows также предоставлена возможность использования инструментария llvm-mingw, поддерживающего сборку для архитектуры RISC-V.




  1. Главная ссылка к новости (https://krita.org/en/item/krit...)
  2. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.32
  3. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.2
  4. OpenNews: Выпуск редактора изображений Photoflare 1.6.10
  5. OpenNews: Релиз редактора изображений Drawing 1.0.0
  6. OpenNews: Выпуск графического редактора Pinta 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57657-krita
Ключевые слова: krita, image
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (59) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iZEN (ok), 09:39, 20/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    В портах FreeBSD пока что krita-5.0.8 https://www.freshports.org/graphics/krita/
     
     
  • 2.6, ИмяХ (?), 10:00, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Ты забыл рассказать ещё про DragonFlyBSD и Haiku
     
     
  • 3.51, iZEN (ok), 12:59, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем мне про DragonFlyBSD и Haiku говорить? Я ими не пользовался.
     
  • 2.32, Онаним (?), 11:24, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что там под reactos?
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 11:29, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    paint
     
     
  • 4.53, Аноним (53), 13:01, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кстати, оригинальный mspaint.exe из winxp прекрасно запускается.
     
     
  • 5.56, Аноним (34), 13:12, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это победа!
     
     
  • 6.62, Аноним (62), 13:44, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бери выше. Это ПРОРЫВ!
     
  • 5.63, Аноним Анонимович Анонимов (?), 13:45, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    reactos ради этого и задумывался.
     
  • 2.54, iZEN (ok), 13:03, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    graphics krita 69 The following actions will be taken if you ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.58, Аноним (58), 13:20, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenAL? Но зачем рисовалке звуковой API?
     
     
  • 4.67, iZEN (ok), 14:06, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исправил.

    % pkg info -d krita
    krita-5.0.8_4:
    xcb-util-0.4.0_2,1
    qt5-x11extras-5.15.5p0
    libxcb-1.15
    libXi-1.8,1
    libXext-1.3.4,1
    libX11-1.7.2,1
    libSM-1.2.3,1
    libICE-1.0.10,1
    kf5-kwindowsystem-5.96.0
    qt5-widgets-5.15.5p165
    qt5-gui-5.15.5p165
    qt5-declarative-5.15.5p19
    kf5-kwidgetsaddons-5.96.0
    kf5-kitemviews-5.96.0
    kf5-kguiaddons-5.96.0
    kf5-kcompletion-5.96.0
    qt5-xml-5.15.5p165
    qt5-printsupport-5.15.5p165
    qt5-network-5.15.5p165_1
    qt5-multimedia-5.15.5p1
    shared-mime-info-2.2_1
    gsl-2.7.1
    fftw3-3.3.10_2
    Imath-3.1.5_1
    python310-3.10.6
    webp-1.2.3
    tiff-4.4.0
    qt5-svg-5.15.5p10
    poppler-qt5-22.08.0_1
    poppler-22.08.0_1
    png-1.6.37_1
    openexr-3.1.5
    opencolorio-2.1.2
    libraw-0.20.2_3
    libmypaint-1.6.1_1
    libheif-1.12.0.151
    lcms2-2.13.1
    kseexpr-4.0.4.0
    jpeg-turbo-2.1.3
    giflib-5.2.1
    exiv2-0.27.5,1
    curl-7.84.0
    qt5-testlib-5.15.5p165
    qt5-dbus-5.15.5p165
    qt5-core-5.15.5p165_2
    qt5-concurrent-5.15.5p165
    kf5-kservice-5.96.0
    kf5-kitemmodels-5.96.0
    kf5-kio-5.96.0
    kf5-ki18n-5.96.0
    kf5-kcrash-5.96.0
    kf5-kcoreaddons-5.96.0
    kf5-kconfig-5.96.0
    gettext-runtime-0.21
    desktop-file-utils-0.26_1
    boost-libs-1.80.0
    qt5-sqldrivers-sqlite3-5.15.5p165
    qt5-sql-5.15.5p165
    quazip-qt5-1.3
    kf5-karchive-5.96.0

     

  • 1.2, Аноним (2), 09:44, 20/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Увожаемый редактор, сам проскудин советовал!
     
     
  • 2.45, Shodaaan (?), 12:31, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Krita - офигенная вещь, позволяющая мне заниматься любимым делом и зарабатывать на патреоне тысячи долларов. Именно в этом редакторе я научился рисовать, и сравнивая его с аналогичными проприетарными продуктами, могу точно сказать, что Krita не только более продвинутый редактор, но и более удобный. За месяц можно освоить все основные функции, а дальше постепенно и все остальное.
     
     
  • 3.52, prokoudine (ok), 13:00, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А покажешь аккаунт на патреоне?
     

  • 1.3, Иваня (?), 09:52, 20/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Жаль я не умею рисовать, подкиньте ссылочек на видосики и книги где учат рисовать?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:23, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Короче, купи графический планшет сначала. Если денег больно много, то wacom, а если нищий, то xp-pen. А затем, просто тренируйся каждый день, через полгодика научишься, если повезёт
     
     
  • 3.21, Аноним (-), 10:53, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да просто ноуутбук с сенсорным экраном, который выгибается на 360. Ну и с поддержкой стинулса)
     
     
  • 4.64, eh (?), 13:47, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вы рисуете и вам ~8 лет - то да. А так, если нужно профессиональное и лучшее - Wacom Pro. Там все продумано - наклон ручки, сила давления, кнопки на ручке, "резинка", кнопки и крутилка на планшете. Ну и вы не ограничены размером, разрешением, и самое главное - качаством цветопередачи ноутбука - дизайнерский монитор можно выбирать отдельно. Ну и наконечники для "ручки" можно выбирать по вкусу (есть мягкие, есть жесткие).
     
     
  • 5.66, Аноним (66), 13:57, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Айпад всё равно лучше)))
     
  • 2.8, iPony129412 (?), 10:25, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я по этой книге учился
    https://www.ebay.com/itm/Little-Pony-Drawing-Book-How-to-Draw-Ponies-and-Frien

    Когда-то в Krita рисовал, но теперь всё на iPad.

     
     
  • 3.15, Аноним (-), 10:36, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, купил)
     
  • 3.18, забей (?), 10:41, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это не у тебя на лоре ава с рисованными понями?
     
  • 3.24, Аноним (7), 11:06, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну показывай тогда. Только не айпад, а то, как рисуешь
     
  • 2.16, Аноним (-), 10:37, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В YouTube все видеоуроки есть - изучайте.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:59, 20/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Туториал:

    https://www.youtube.com/watch?v=uYdEkOyFUn8
    Tutorial: an illustration from A to Z with Krita

     
     
  • 2.50, Растоман (?), 12:56, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Девид Ревой отличный художник. Я по его туториалам учусь, заодно английский подтянул. :)
     
     
  • 3.55, prokoudine (ok), 13:11, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давид Ревуа, потому что француз :)
     
     
  • 4.61, Аноним (-), 13:35, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как Лерой Мерлин прям, да? Магазин мебели... привычка.
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:59, 20/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как оно по сравнению с Grease Pencil из Blender?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:32, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Как прохладное по сравнению с фиолетовым.
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 12:17, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не, фигня получается...
    Чтобы получить фиолетовый - нужно абсолютно чёрное тело разогреть тысяч до 13 градусов.

    Вообще не сравнимо )))

     

  • 1.9, Аноним (-), 10:26, 20/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Самый лучший редактор для рисования! Впрочем как и оболочка KDE
     
     
  • 2.44, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (?), 12:21, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Впрочем как и оболочка KDE

    Нет

     

  • 1.14, Аноним (-), 10:32, 20/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пора бы сообществу KDE обзавестись своим независимым дитрубутивом, подобно как Arch.
     
     
  • 2.20, SilverCutePony (ok), 10:53, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так есть ведь у них, KDE neon https://neon.kde.org/
     
     
  • 3.23, Аноним (-), 11:04, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там же Ubuntu  в основе, то есть дистрибутив зависимый.
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 11:09, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделаешь независимый, другие дистрибутивы сделают себя независимыми от тебя.
     
  • 4.31, SilverCutePony (ok), 11:23, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Ubuntu основана на Debian, ну и что?
     
     
  • 5.40, Аноним (-), 12:01, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если дебиан лоханётся со SystemD, то и Ubuntu сделает тоже самоё, да и ещё пропихнёт snap.
     
  • 2.39, Игуан (?), 12:01, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть такой дистрибутив - Plasma Mobile!

    А вообще, нипонятно, по какому принципу они сварганили этот список: https://kde.org/distributions/. Сусь и Моня должны быть в начале. А "российские" "свободные" "дистрибутивы" - в спойлер-теге.

     

  • 1.17, Аноним (-), 10:39, 20/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Лол, до уровня Adobe Photoshop линуксу как до луны, гы-гы!
     
     
  • 2.47, Аноним (-), 12:36, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, всё что то пилят, допилить не могут)))
     

  • 1.19, Аноним (19), 10:47, 20/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отличная замена совсем переставшему развиваться гимпу. После небольшого периода привыкания можно использовать вместо него.
     
     
  • 2.25, prokoudine (ok), 11:06, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > совсем переставшему развиваться гимпу

    ...с его километровым чейнджлогом очередной версии, ага.

     
     
  • 3.27, Аноним (26), 11:10, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чейнджлоги и я писать умею. Но это не значит что они туда что-то годное добавляют.
     
     
  • 4.28, prokoudine (ok), 11:13, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Открой и посмотри. Это совершенно бесплатно.
     
     
  • 5.35, pofigist (?), 11:46, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Смотрели - мелкий улучшайзинг, без решения принципиальных проблем абсолютно бессмысленный.
     
     
  • 6.36, prokoudine (ok), 11:48, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддержка цмика — мелкий улучшайзинг? :)
     
     
  • 7.57, Аноним (58), 13:14, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    CMYK обещали еще 10 лет назад, короче не тянет не то что на прорыв, но даже на рывок
     
  • 7.69, pofigist (?), 14:38, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А то что сделано это по-вашему полноценная поддержка?!
     
  • 3.29, llolik (ok), 11:16, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> совсем переставшему развиваться гимпу
    > ...с его километровым чейнджлогом очередной версии, ага.

    Там, я смотрю, GSoC-студень в CMYK очень неплохо преуспел

     
     
  • 4.30, prokoudine (ok), 11:18, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, и не только.
     
  • 3.33, Аноним (7), 11:25, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Судя по твоей постоянной защите гимпа во всех темах и магическому призыву на любые комментарии с его упоминанием, ты либо разработчик, либо рекламщик ихний
     
     
  • 4.48, Аноним (-), 12:48, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну так 15 рубле на дороге не валяются)
     
  • 2.65, eh (?), 13:51, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как использовать телевизор вместо пылесоса. Да, пыль как-то немного выгребсти можно краями телевизора. Другими словами - вы не знаете о чем говорите, если делаете такое сравнение.
     
     
  • 3.68, Аноним (19), 14:29, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К счастью знаю. Krita мне даёт больше чем Gimp. Это куцый инструментарий последнего годится на пыль по краям.
     

  • 1.59, Аноним (58), 13:23, 20/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    До тех пор пока у софта не будет поддержки индустрии как у Blender например или нишевой популярности как у Asperite, такой софт так и останется развлекаловкой для маленьких деток которые его перерастут и свалят на более годные софтины
     
     
  • 2.60, prokoudine (ok), 13:34, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У Krita все прекрасно с нишевой популярностью.
     

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