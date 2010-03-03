Выпуск растрового графического редактора Krita 5.1

Представлен релиз растрового графического редактора Krita 5.1.0, предназначенного для художников и иллюстраторов. Редактор поддерживает многослойную обработку изображений, предоставляет средства для работы с различными цветовыми моделями и обладает большим набором средств для цифровой живописи, создания скетчей и формирования текстур. Для установки подготовлены самодостаточные образы в формате AppImage для Linux, экспериментальные APK-пакеты для ChromeOS и Android, а также бинарные сборки для macOS и Windows. Проект написан на языке С++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv3. Основные новшества: Улучшена работа со слоями. Добавлена возможность выполнения операций копирования, вырезания, вставки и очистки сразу для нескольких выделенных слоёв. В панель управления слоями добавлена кнопка для вызова контекстного меню для пользователей без мыши. Предоставлены средства для выравнивания слоёв в группе. Добавлена поддержка рисования в выделенных областях с использованием режимов смешивания.





Добавлена поддержка форматов WebP, JPEG-XL, OpenExr 2.3/3+, а также многослойных файлов TIFF со специфичной для Photoshop структурой слоёв. Добавлена поддержка палитр ASE и ACB, применяемых в Photoshop и других программах Adobe. При чтении и сохранении изображений в формате PSD реализована поддержка слоёв заливки и цветных меток.

Улучшено извлечение изображений из буфера обмена. При вставке предоставлена возможность выбора опций, позволяющих использовать особенности помещения изображений в буфер обмена разными приложениями.

Задействован новый бэкенд для ускорения операций с использованием векторных инструкций CPU, основанный на библиотеке XSIMD, который по сравнению с ранее применявшимся бэкендом на базе библиотеки VC позволил повысить производительность кистей, в которых применяется смешивание цветов, а также обеспечил возможность использования векторизации на платформе Android.

Добавлены профили для цветовых пространств YCbCr.

В диалог компоновки цвета (Specific Color Selector) добавлена область для предпросмотра полученного цвета и реализована возможность переключения между режимами HSV и RGB.





Добавлена опция для масштабирования содержимого к размеру окна.

Расширены возможности инструментов заливки. Добавлены два новых режима: непрерывная заливка, при котором подлежащие заливке области определяются перемещением курсора, и инструмент "Enclose and fill", в котором заливка осуществляется в области, попадающие в перемещаемый прямоугольник или другую фигуру. Для улучшения сглаживания границ при заливке задействован алгоритм FXAA.





В инструменты для работы с кистями добавлена настройка для определения максимальной скорости движения кисти. В кисть-распылитель добавлены дополнительные режимы распределения частиц. В движок с кистями для создания скетчей (Sketch Brush Engine) добавлена поддержка сглаживания. Разрешено определять отдельные настройки для ластика.





Предоставлена возможность настройки управляющих жестов, таких как масштабирвоание щипком, отмена касанием и вращение поворотом пальцев.

Во всплывающем диалоге с палитрой предложены дополнительные настройки.

Переделано меню для доступа к недавно открытым файлам.

В интерфейс смешивания цветов (Digital Color Mixer) добавлены кнопки для сброса и сохранения изменений.

Добавлен инструмент для упрощения рисования кругов в перспективе.

Фильтр Levels разрешено применять к отдельным каналам.

Для сокращения времени сборки на системах разработчиков добавлена поддержка сборки с предварительно скомпилированными заголовочными файлами.

В сборках для платформы Android решены проблемы с использованием системы управления цветами OCIO.

На платформе Windows осуществлён переход на свежую кодовую базу прослойки ANGLE, отвечающей за трансляцию вызовов OpenGL ES в Direct3D. В Windows также предоставлена возможность использования инструментария llvm-mingw, поддерживающего сборку для архитектуры RISC-V.







