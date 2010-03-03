Выпуск растрового графического редактора Krita 5.1

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|2.6, ИмяХ (?), 10:00, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Ты забыл рассказать ещё про DragonFlyBSD и Haiku
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|3.51, iZEN (ok), 12:59, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зачем мне про DragonFlyBSD и Haiku говорить? Я ими не пользовался.
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|4.53, Аноним (53), 13:01, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кстати, оригинальный mspaint.exe из winxp прекрасно запускается.
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|2.54, iZEN (ok), 13:03, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
graphics krita 69 The following actions will be taken if you ... большой текст свёрнут, показать
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|4.67, iZEN (ok), 14:06, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Исправил.
% pkg info -d krita
krita-5.0.8_4:
xcb-util-0.4.0_2,1
qt5-x11extras-5.15.5p0
libxcb-1.15
libXi-1.8,1
libXext-1.3.4,1
libX11-1.7.2,1
libSM-1.2.3,1
libICE-1.0.10,1
kf5-kwindowsystem-5.96.0
qt5-widgets-5.15.5p165
qt5-gui-5.15.5p165
qt5-declarative-5.15.5p19
kf5-kwidgetsaddons-5.96.0
kf5-kitemviews-5.96.0
kf5-kguiaddons-5.96.0
kf5-kcompletion-5.96.0
qt5-xml-5.15.5p165
qt5-printsupport-5.15.5p165
qt5-network-5.15.5p165_1
qt5-multimedia-5.15.5p1
shared-mime-info-2.2_1
gsl-2.7.1
fftw3-3.3.10_2
Imath-3.1.5_1
python310-3.10.6
webp-1.2.3
tiff-4.4.0
qt5-svg-5.15.5p10
poppler-qt5-22.08.0_1
poppler-22.08.0_1
png-1.6.37_1
openexr-3.1.5
opencolorio-2.1.2
libraw-0.20.2_3
libmypaint-1.6.1_1
libheif-1.12.0.151
lcms2-2.13.1
kseexpr-4.0.4.0
jpeg-turbo-2.1.3
giflib-5.2.1
exiv2-0.27.5,1
curl-7.84.0
qt5-testlib-5.15.5p165
qt5-dbus-5.15.5p165
qt5-core-5.15.5p165_2
qt5-concurrent-5.15.5p165
kf5-kservice-5.96.0
kf5-kitemmodels-5.96.0
kf5-kio-5.96.0
kf5-ki18n-5.96.0
kf5-kcrash-5.96.0
kf5-kcoreaddons-5.96.0
kf5-kconfig-5.96.0
gettext-runtime-0.21
desktop-file-utils-0.26_1
boost-libs-1.80.0
qt5-sqldrivers-sqlite3-5.15.5p165
qt5-sql-5.15.5p165
quazip-qt5-1.3
kf5-karchive-5.96.0
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|2.45, Shodaaan (?), 12:31, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Krita - офигенная вещь, позволяющая мне заниматься любимым делом и зарабатывать на патреоне тысячи долларов. Именно в этом редакторе я научился рисовать, и сравнивая его с аналогичными проприетарными продуктами, могу точно сказать, что Krita не только более продвинутый редактор, но и более удобный. За месяц можно освоить все основные функции, а дальше постепенно и все остальное.
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|1.3, Иваня (?), 09:52, 20/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Жаль я не умею рисовать, подкиньте ссылочек на видосики и книги где учат рисовать?
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|2.7, Аноним (7), 10:23, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Короче, купи графический планшет сначала. Если денег больно много, то wacom, а если нищий, то xp-pen. А затем, просто тренируйся каждый день, через полгодика научишься, если повезёт
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|3.21, Аноним (-), 10:53, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да просто ноуутбук с сенсорным экраном, который выгибается на 360. Ну и с поддержкой стинулса)
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|4.64, eh (?), 13:47, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если вы рисуете и вам ~8 лет - то да. А так, если нужно профессиональное и лучшее - Wacom Pro. Там все продумано - наклон ручки, сила давления, кнопки на ручке, "резинка", кнопки и крутилка на планшете. Ну и вы не ограничены размером, разрешением, и самое главное - качаством цветопередачи ноутбука - дизайнерский монитор можно выбирать отдельно. Ну и наконечники для "ручки" можно выбирать по вкусу (есть мягкие, есть жесткие).
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|2.50, Растоман (?), 12:56, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Девид Ревой отличный художник. Я по его туториалам учусь, заодно английский подтянул. :)
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|3.43, Аноним (43), 12:17, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не, фигня получается...
Чтобы получить фиолетовый - нужно абсолютно чёрное тело разогреть тысяч до 13 градусов.
Вообще не сравнимо )))
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|1.14, Аноним (-), 10:32, 20/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пора бы сообществу KDE обзавестись своим независимым дитрубутивом, подобно как Arch.
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|4.26, Аноним (26), 11:09, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сделаешь независимый, другие дистрибутивы сделают себя независимыми от тебя.
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|5.40, Аноним (-), 12:01, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если дебиан лоханётся со SystemD, то и Ubuntu сделает тоже самоё, да и ещё пропихнёт snap.
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|2.39, Игуан (?), 12:01, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть такой дистрибутив - Plasma Mobile!
А вообще, нипонятно, по какому принципу они сварганили этот список: https://kde.org/distributions/. Сусь и Моня должны быть в начале. А "российские" "свободные" "дистрибутивы" - в спойлер-теге.
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|1.19, Аноним (19), 10:47, 20/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Отличная замена совсем переставшему развиваться гимпу. После небольшого периода привыкания можно использовать вместо него.
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|2.25, prokoudine (ok), 11:06, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> совсем переставшему развиваться гимпу
...с его километровым чейнджлогом очередной версии, ага.
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|3.27, Аноним (26), 11:10, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чейнджлоги и я писать умею. Но это не значит что они туда что-то годное добавляют.
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|5.35, pofigist (?), 11:46, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Смотрели - мелкий улучшайзинг, без решения принципиальных проблем абсолютно бессмысленный.
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|7.57, Аноним (58), 13:14, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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CMYK обещали еще 10 лет назад, короче не тянет не то что на прорыв, но даже на рывок
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|3.29, llolik (ok), 11:16, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> совсем переставшему развиваться гимпу
> ...с его километровым чейнджлогом очередной версии, ага.
Там, я смотрю, GSoC-студень в CMYK очень неплохо преуспел
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|3.33, Аноним (7), 11:25, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Судя по твоей постоянной защите гимпа во всех темах и магическому призыву на любые комментарии с его упоминанием, ты либо разработчик, либо рекламщик ихний
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|2.65, eh (?), 13:51, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это как использовать телевизор вместо пылесоса. Да, пыль как-то немного выгребсти можно краями телевизора. Другими словами - вы не знаете о чем говорите, если делаете такое сравнение.
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|3.68, Аноним (19), 14:29, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К счастью знаю. Krita мне даёт больше чем Gimp. Это куцый инструментарий последнего годится на пыль по краям.
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|1.59, Аноним (58), 13:23, 20/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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До тех пор пока у софта не будет поддержки индустрии как у Blender например или нишевой популярности как у Asperite, такой софт так и останется развлекаловкой для маленьких деток которые его перерастут и свалят на более годные софтины
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