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Завершено портирование GIMP на GTK3

20.04.2023 09:36

Разработчики графического редактора GIMP объявили об успешном выполнении задач, связанных с переводом кодовой базы на использование библиотеки GTK3 вместо GTK2, а также задействованием новой CSS-подобной системы определения стилей, применяемой в GTK3. Все необходимые для сборки с GTK3 изменения включены в основную ветку GIMP. Переход на GTK3 также отмечен как выполненная работа в плане подготовки выпуска GIMP 3.0.

Из продолжающихся работ, которые необходимо завершить до релиза GIMP 3.0, отмечается поддержка Wayland, переработка API для скриптов и плагинов, завершения модернизации системы управления цветом и интеграции поддержки цветового пространства CMYK, пересмотр концепции плавающего выделения (по умолчанию вставка в форме нового слоя). Среди уже полностью завершённых задач, связанных с GIMP 3.0, кроме перехода на GTK3 упоминается поддержка многослойного выделения и многослойных операций, переход на сборочную систему Meson и переход с intltool на gettext при локализации.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.34
  3. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.99.14
  4. OpenNews: Распространение вредоносных файлов через рекламу GIMP в Google
  5. OpenNews: Доступен предварительный выпуск графического редактора GIMP 3.0
  6. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.99.12 с начальной поддержкой CMYK
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59003-gimp
Ключевые слова: gimp, gtk
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:41, 20/04/2023 [ответить]  
    		• +/
    Очень смешно, перевели на GTK3 только тогда когда он устарел и уже давно вышел GTK4.
     
     
  • 5, аноним2 (?), 09:44, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не смешно - над проектом трудиться полтора программиста. И куда им спешить, если прошлый фреймворк вполне рабочий?
     

  • 2, ИмяХ (?), 09:42, 20/04/2023 [ответить]  
    		• +/
    Молодцы, теперь пора портировать под GTK4. А пока портируют, там уже GTK5 появится. Без дела не останутся.
     
     
  • 4, Аноним (1), 09:44, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я понял почему народ не выкупает юмора. Не все знают что GTK расшифровывается как GIMP ToolKit.
     

  • 3, Аноним (3), 09:43, 20/04/2023 [ответить]  
    		• +/
    GTK2 лучший free toolkit ever
     
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