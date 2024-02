Выпуск графического редактора GIMP 2.99.18. Заморозка перед релизом GIMP 3.0

2.8 , noc101 ( ok ), 18:00, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – большой текст свёрнут, показать Это всё твои фантазии, прости Но всегда первым делом идет интерфейс Сначала то... 3.9 , llolik ( ok ), 18:02, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > Это всё твои фантазии, прости Просто для справки, ты это всё говоришь до недавних пор непосредственному участнику проекта.

4.13 , йо ж ( ? ), 18:07, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – ну мужииик, ну зачем. такая веселуха намечалась.

4.14 , noc101 ( ok ), 18:10, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> Это всё твои фантазии, прости

> Просто для справки, ты это всё говоришь до недавних пор непосредственному участнику

> проекта. Значит вот кто просрал выделенные деньги? Будем знать))

3.23 , prokoudine ( ok ), 18:24, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Это всё твои фантазии, прости. Я 15 лет занимался поддержкой пользователей (и не только) как участник проекта. Прости, но твоё мнение совершенно нерепрезентативно. > И нет, их там не два с половиной. Ты глубоко заблуждаешься. > И им норм так бабок башляют Не совсем так. > Только гугл в свое время отвалил несколько миллионов. Опять же, ты глубоко заблуждаешься. Никакие миллионы гугл им не отваливал. > Можно было нанять разработчика интерфейсов и сделать нормальным его. Можно было. Более того, нанимали. И ты даже можешь видеть некоторые результаты. По поводу денег чуть подробнее. По последним данным, которые у меня есть, у них порядка 200 килодолларов на счету гнома и тыщ 600 в крипте, которые они пока не выяснили как вывести в фиат и заплатить налоги, потому что когда создавали кошелек BTC, никто не думал, вот что всё это выльется. То, что они до сих пор не разобрались с этим - их косяк. То, что они до сих пор не сделали свой НКО и не начали себе платить зарплату - тоже их косяк. У них есть планы на этот счёт, но я про эти планы слышу не первый год и поверю, когда будет результат.

4.43 , noc101 ( ok ), 18:58, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать Ну а может так быть, вы там летаете в фантазиях За 15 лет не увидели что у вас ... 2.19 , Аноним ( - ), 18:19, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Два с половиной разработчика гимпа, глядя на всё это Может тогда стоит более четко позиционировать продукт?

Потому что получается ни рыба, ни мясо. Всё вроде можно делать, но всё крайне неудобно.

Заявили что они не фотошоп. Ну ок, допустим. И что тогда? Что-то самобытное аналоговнетное?

Но простые вещи делать сложно. А сложные или очень сложно или практически невозможно.

3.58 , prokoudine ( ok ), 19:25, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Может тогда стоит более четко позиционировать продукт? Если ты внимательно посмотришь на рынок, то увидишь, что Canva и ему подобные понемногу отжирают долю фотошопа и подобных ему редакторов за счёт максимального упрощения самого процесса создания дизайна (вплоть до генерирования картинок так называемым AI) и щедро оставляют им ту часть рынка, которая касается сложной обработки фото, подготовки всяких там ассетов и прочего. Гимп во всей этой новой реальности стоит как неприкаянный — он и бесплатным фотошопом пока не стал, и на замену Канвы уж точно никак не претендует. Кроме того, в их микрокоманде попросту нету людей, которые серьёзно занимаются фотографией, например. Или дизайном. Или геймдевом. Или допечаткой. Их lighthouse project (ZeMarmot) вообще анимационно-рисовательский, а эту нишу уже прочно заняла Крита. Из этого невозможно выпутаться, организационно не пересобрав проект полностью. Это вопрос не столько даже позиционирования, сколько фундаментального подхода к разработке. В очень похожей ситуации был FreeCAD. Полная анархия в плохом смысле слова. В итоге команда активных участников сама себя выбрала главными -- надо сказать, при скрежетании зубов части сообщества, потому что "мы вас не выбирали, кто вам дал права?". Теперь есть НКО, которая определила базовую дорожную карту, собирает пожертвования и раздаёт гранты на разработку. Есть регулярные еженедельные созвоны для просмотра и вливания PR, есть ежемесячные созвоны участников, появилась группа ребят, которые ковыряют юзабилити (небезуспешно) и т.д. И как-то всё начало налаживаться. Хотя изменений в позиционировании нет.

2.24 , Аноним ( - ), 18:24, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хм.. а вы не думали делать "сбор денег под фичу".

Типа "DDS будет стоить 5к, и 3 месяца - вот ссылка", "цмук буде 7к и вот ссылка и тд"? ps. по поводу 2 и 1/2 разработчика, это преувеличение в отчете почему-то указано 35, даже если взять и децимировать по вкладу, то их получится три с половиной!

https://www.gimp.org/news/2023/01/29/2022-annual-report/

3.31 , prokoudine ( ok ), 18:30, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Хм.. а вы не думали делать "сбор денег под фичу". Это уже не ко мне. > ps. по поводу 2 и 1/2 разработчика, это преувеличение в отчете почему-то указано 35 Есть такое понятие — drive-by contributor.

4.35 , Аноним ( - ), 18:36, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это уже не ко мне. Ну закинуть идею на форм/чат/дискорд, где вы тусите это может любой, кто причастен к проекту.

Думаю если я просто прискачу с такой идеей, первое что меня спросят "а ты вообще кто?"

Но на нет и суда нет.

5.38 , prokoudine ( ok ), 18:37, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Они там чё-то хотят анонсировать в мае на конференции LGM. Вот пусть анонсируют.

3.41 , Аноним ( 41 ), 18:47, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > "DDS будет стоить 5к, и 3 месяца - вот ссылка" Это где такие дешёвые кодеры, чтобы за $1666/месяц пахали как проклятые? Мне такие очень нужны! Я даже две тыщи в месяц платить согласен, и задачи у меня куда проще, чем поддержку DDS за три месяца в Гимп запилить. Куда обращать-то?

4.42 , Аноним ( - ), 18:58, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Лол, ты серьезно думаешь, что сделать фичу - это сел программер и написал код ... 4.47 , n80 ( ? ), 19:06, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Звучит как вполне типичная зарплата в СНГ, тем более что не как проклятые же, а в свободное от работы время. А чего за задачи-то, что за них даже за 2к не берутся?