Выпуск графического редактора GIMP 2.99.18. Заморозка перед релизом GIMP 3.0

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|1.1, noc101 (ok), 17:45, 22/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Пытался както пользоваться Гимпом как основным. Вот вроде много функций не надо и все они есть в нем. Но как же интерфейс убог, настолько что пользоваться им просто невозможно!!!
Почему не сделают редизайн? Зачем новые функции, которые не делают его лучше?
Мог бы составить хорошую конкуренцию Фотошопу, но с таким интерфейсом, это мусор. Увы.
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|2.2, Аноним (2), 17:50, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Согласен, тоже пробовал. В результате использовал Paint.NET с разными плагинами под виндой.
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|4.39, prokoudine (ok), 18:41, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Под Linux есть Pinta.
За 16 лет с момента релиза исходников Paint.NET ушёл очень далеко, Pinta его уже не догонит.
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|2.4, Аноним (-), 17:53, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нормальный у GIMP интерфейс, просто у кого-то мозг отказывается воспринимать что-то, что не является привычным
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|3.6, noc101 (ok), 17:56, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Отвратительный! Ужасный! Не удобный!
Я им пользовался долго и даже привык. Но пришлось потом вернуться на фотошоп, буквально на недельку и всё, назад вернуться не смог. Так как разница в качестве оказалось просто катастрофичной!
Не будь фанатиком, не отрицай очевидное!
Вот если бы линуксоиды с редглазами не отрицали говна что есть у Линукса, смотри давно бы было больше 2% рынка десктопа.
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|2.20, Аноним (28), 18:20, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для тех, кто много пользовался фотошопом, интерфейс может и неприятный. Но если всегда сидел на линуксе, этого просто не замечаешь.
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|1.5, prokoudine (ok), 17:54, 22/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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> Почему не сделают редизайн? Зачем новые функции, которые не делают его лучше?
Тем временем фотографы: "Интерфейс можно потерпеть, но без корректирующих слоёв жить нельзя".
Тем временем допечатники: "Какой интерфейс? Какие корректирующие слои? Вы о чём? Дайте цмик!".
Тем временем художники: "Слушайте, это невозможно. Какой цмик? Какие, к лешему, слои? Дайте удобные всплывающие палитры выбора цветов под курсором! Дайте скорость на кистях большого размера!".
Откуда-то сбоку подползают игроделы: "А чего, вы уже все форматы сжатия данных в DDS запилили или ещё 20 лет ждать?".
Два с половиной разработчика гимпа, глядя на всё это: "@#$%$%&!".
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|2.8, noc101 (ok), 18:00, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
Это всё твои фантазии, прости Но всегда первым делом идет интерфейс Сначала то... большой текст свёрнут, показать
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|3.9, llolik (ok), 18:02, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Это всё твои фантазии, прости
Просто для справки, ты это всё говоришь до недавних пор непосредственному участнику проекта.
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|4.14, noc101 (ok), 18:10, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Это всё твои фантазии, прости
> Просто для справки, ты это всё говоришь до недавних пор непосредственному участнику
> проекта.
Значит вот кто просрал выделенные деньги? Будем знать))
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|3.23, prokoudine (ok), 18:24, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Это всё твои фантазии, прости.
Я 15 лет занимался поддержкой пользователей (и не только) как участник проекта. Прости, но твоё мнение совершенно нерепрезентативно.
> И нет, их там не два с половиной.
Ты глубоко заблуждаешься.
> И им норм так бабок башляют
Не совсем так.
> Только гугл в свое время отвалил несколько миллионов.
Опять же, ты глубоко заблуждаешься. Никакие миллионы гугл им не отваливал.
> Можно было нанять разработчика интерфейсов и сделать нормальным его.
Можно было. Более того, нанимали. И ты даже можешь видеть некоторые результаты.
По поводу денег чуть подробнее. По последним данным, которые у меня есть, у них порядка 200 килодолларов на счету гнома и тыщ 600 в крипте, которые они пока не выяснили как вывести в фиат и заплатить налоги, потому что когда создавали кошелек BTC, никто не думал, вот что всё это выльется. То, что они до сих пор не разобрались с этим - их косяк. То, что они до сих пор не сделали свой НКО и не начали себе платить зарплату - тоже их косяк. У них есть планы на этот счёт, но я про эти планы слышу не первый год и поверю, когда будет результат.
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|4.43, noc101 (ok), 18:58, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Ну а может так быть, вы там летаете в фантазиях За 15 лет не увидели что у вас ... большой текст свёрнут, показать
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|2.19, Аноним (-), 18:19, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Два с половиной разработчика гимпа, глядя на всё это
Может тогда стоит более четко позиционировать продукт?
Потому что получается ни рыба, ни мясо. Всё вроде можно делать, но всё крайне неудобно.
Заявили что они не фотошоп. Ну ок, допустим. И что тогда? Что-то самобытное аналоговнетное?
Но простые вещи делать сложно. А сложные или очень сложно или практически невозможно.
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|3.58, prokoudine (ok), 19:25, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Может тогда стоит более четко позиционировать продукт?
Если ты внимательно посмотришь на рынок, то увидишь, что Canva и ему подобные понемногу отжирают долю фотошопа и подобных ему редакторов за счёт максимального упрощения самого процесса создания дизайна (вплоть до генерирования картинок так называемым AI) и щедро оставляют им ту часть рынка, которая касается сложной обработки фото, подготовки всяких там ассетов и прочего.
Гимп во всей этой новой реальности стоит как неприкаянный — он и бесплатным фотошопом пока не стал, и на замену Канвы уж точно никак не претендует. Кроме того, в их микрокоманде попросту нету людей, которые серьёзно занимаются фотографией, например. Или дизайном. Или геймдевом. Или допечаткой. Их lighthouse project (ZeMarmot) вообще анимационно-рисовательский, а эту нишу уже прочно заняла Крита.
Из этого невозможно выпутаться, организационно не пересобрав проект полностью. Это вопрос не столько даже позиционирования, сколько фундаментального подхода к разработке.
В очень похожей ситуации был FreeCAD. Полная анархия в плохом смысле слова. В итоге команда активных участников сама себя выбрала главными -- надо сказать, при скрежетании зубов части сообщества, потому что "мы вас не выбирали, кто вам дал права?". Теперь есть НКО, которая определила базовую дорожную карту, собирает пожертвования и раздаёт гранты на разработку. Есть регулярные еженедельные созвоны для просмотра и вливания PR, есть ежемесячные созвоны участников, появилась группа ребят, которые ковыряют юзабилити (небезуспешно) и т.д. И как-то всё начало налаживаться. Хотя изменений в позиционировании нет.
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|2.24, Аноним (-), 18:24, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хм.. а вы не думали делать "сбор денег под фичу".
Типа "DDS будет стоить 5к, и 3 месяца - вот ссылка", "цмук буде 7к и вот ссылка и тд"?
ps. по поводу 2 и 1/2 разработчика, это преувеличение в отчете почему-то указано 35, даже если взять и децимировать по вкладу, то их получится три с половиной!
https://www.gimp.org/news/2023/01/29/2022-annual-report/
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|3.31, prokoudine (ok), 18:30, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Хм.. а вы не думали делать "сбор денег под фичу".
Это уже не ко мне.
> ps. по поводу 2 и 1/2 разработчика, это преувеличение в отчете почему-то указано 35
Есть такое понятие — drive-by contributor.
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|4.35, Аноним (-), 18:36, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это уже не ко мне.
Ну закинуть идею на форм/чат/дискорд, где вы тусите это может любой, кто причастен к проекту.
Думаю если я просто прискачу с такой идеей, первое что меня спросят "а ты вообще кто?"
Но на нет и суда нет.
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|5.38, prokoudine (ok), 18:37, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Они там чё-то хотят анонсировать в мае на конференции LGM. Вот пусть анонсируют.
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|3.41, Аноним (41), 18:47, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> "DDS будет стоить 5к, и 3 месяца - вот ссылка"
Это где такие дешёвые кодеры, чтобы за $1666/месяц пахали как проклятые? Мне такие очень нужны! Я даже две тыщи в месяц платить согласен, и задачи у меня куда проще, чем поддержку DDS за три месяца в Гимп запилить. Куда обращать-то?
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|4.42, Аноним (-), 18:58, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Лол, ты серьезно думаешь, что сделать фичу - это сел программер и написал код ... большой текст свёрнут, показать
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|4.47, n80 (?), 19:06, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Звучит как вполне типичная зарплата в СНГ, тем более что не как проклятые же, а в свободное от работы время.
А чего за задачи-то, что за них даже за 2к не берутся?
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|2.21, Аноним (28), 18:21, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вы не следили за разработкой ГИМПа достаточно долго! По мне это просто огромный прогресс, огромнейший)
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|3.54, noc101 (ok), 19:17, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вы не следили за разработкой ГИМПа достаточно долго! По мне это просто
> огромный прогресс, огромнейший)
Всегото 4 года потребовалось)
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|1.10, Шарп (ok), 18:04, 22/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Стоит задача нарисовать круг, эллипс, квадрат и треугольник. Какие инструменты для этого есть в gimp?
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|2.12, noc101 (ok), 18:06, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Стоит задача нарисовать круг, эллипс, квадрат и треугольник. Какие инструменты для этого
> есть в gimp?
Выделение
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|4.52, noc101 (ok), 19:16, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как залить ВЕРТИКАЛЬНЫМ градиентом?
G жми и будет тебе градиент.
Это просто. Куда сложней дальше.
Как выставить точный градус?
Куда интересней, как это градиент применить. (?) Ты делаешь направление градиента и он показывается, но не применяется... ну я то уже на опыте, знаю что надо нажать на Ентер. А обычный пользователь на этом момент закроет Гимп))
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|2.17, Аноним (-), 18:15, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ты хотел чтобы было как в пейнте?
Просто нажал кнопочку и нарисовал?
Неее, в попенсорсе изволь попердолиться, продираясь через интрефейс нарисованный лучшими пограмистами после трех недельного кранча.
Зато потом можно смотреть свысока на пользователей фотошопов.
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|2.25, llolik (ok), 18:24, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выделение - Правка - Обвести выделенное.
Можно подумать, в фотошоп это делается как-то по другому.
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|1.26, Аноним (26), 18:29, 22/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сегодня к своему стыду узнал о существовании формата HEIC. Нужно было открыть фотку с телефона, а нечем.
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|2.45, n80 (?), 19:04, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вроде, достаточно поставить пакет heif-gdk-pixbuf и будет открываться в обычных просмотрщиках. Максимум, ещё какие-нибудь libheif-plugin-чтототам. Тоже не так давно столкнулся.
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