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Релиз консольной библиотеки ncurses 6.5

28.04.2024 07:58

После полутора лет разработки представлен релиз библиотеки ncurses 6.5, предназначенной для создания многоплатформенных интерактивных консольных пользовательских интерфейсов и поддерживающей эмуляцию программного интерфейса curses из System V Release 4.0 (SVr4). Выпуск ncurses 6.5 совместим на уровне исходных текстов с ветками ncurses 5.x и 6.0, но расширяет ABI. Из популярных приложений, построенных с использованием ncurses, можно отметить aptitude, lynx, mutt, ncftp, vim, vifm, minicom, mosh, screen, tmux, emacs, less.

Среди добавленных новшеств:

  • В программные интерфейсы для низкоуровневого доступа к terminfo и termcap добавлены функции: tiparm_s для передачи информации об ожидаемых строковых параметрах терминала, которые используются для формирования вывода на терминал; tiscan_s для проверки возможностей форматирования при передаче строковых параметров в функцию tiparm_s. Указанные функции решают проблемы при обработке повреждённых или некорректных файлов с параметрами терминала (terminfo и termcap).
  • Добавлена сборочная опция "--enable-check-size" для упрощения инициализации на терминалах, не передающих данные о размере окна или экрана. При включении опции для определения размера окна в функции setupterm используются данные о позиции курсора, если сведения о размере не выставлены через переменные окружения и не передаются через ioctl.
  • Добавлены функции для получения флагов TTY из структур с типом SCREEN.
  • Добавлены проверки для более безопасной обработки строковых параметров в функциях tiparm, tparm и tgoto.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Релиз консольной библиотеки ncurses 6.4
  3. OpenNews: Выпуск консольного оконного менеджера GNU screen 4.9.0
  4. OpenNews: Концепция атаки по подмене копируемого в терминал текста с сайта
  5. OpenNews: Релиз cool-retro-term 1.0, эмулятора терминала в стиле ЭЛТ-дисплеев
  6. OpenNews: Уязвимость, позволяющая подставить escape-последовательности в чужие терминалы
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61080-ncurses
Ключевые слова: ncurses
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:25, 28/04/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    Ужасный апи с каким-то диким глобальным стейтом. termbox2 гораздо приятнее.
     
  • 2, Аноним (2), 09:10, 28/04/2024 [ответить]  
    		• +/
    vim всё хорошеет
     
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