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Уязвимость, позволяющая подставить escape-последовательности в чужие терминалы

28.03.2024 14:58

В утилите wall, поставляемой в пакете util-linux и предназначенной для отправки сообщений в терминалы, выявлена уязвимость (CVE-2024-28085), позволяющая осуществить атаку на терминалы других пользователей через манипуляцию с escape-последовательностями. Проблема вызвана тем, что утилита wall блокирует использование escape-последовательности во входном потоке, но не выполняет эту операцию для аргументов в командной строке, что позволяет атакующему выполнить escape-последовательности в терминале других пользователей.

Например, выполнив 'wall $(printf "\033[33mHI")' можно вывести надпись "HI" жёлтым цветом. При помощи escape-последовательностей, которые позволяют перемещать указатель, очищать и заменять содержимое на экране, можно симулировать показ приглашения о вводе пароля от утилиты sudo в терминале другого пользователя. Если пользователь не заметит подвоха и введёт свой пароль, то пароль засветится в истории ввода как несуществующая команда (по сути пользователь вместо команды введёт свой пароль в командной строке). 


            "\033[3A" // перемещаем курсор вверх на 3 строк
            "\033[K"  // удаляем предыдущий вывод
            "[sudo] password for a_user:" // выводим фиктивный запрос sudo
            "\033[?25l" // выставляем фоновый цвет для скрытия ввода
            "\033[38;2;48;10;36m"

Во время вывода предупреждения о том, что введённая команда не найдена, во многих дистрибутивах запускается обработчик /usr/lib/command-not-found, который пытается определить пакет, в котором присутствует отсутствующая команда, и выдать подсказку о возможности его установки. Проблема в том, что при запуске обработчика command-not-found несуществующая команда передаётся в него в качестве параметра командной строки, который виден при просмотре процессов в системе (например, при попытке запуска неустановленной утилиты "xsnow" в списке процессов будет виден "/usr/lib/command-not-found -- xsnow"). Соответственно, атакующий может организовать мониторинг запускаемых процессов (например, анализируя появление "/proc/$pid/cmdline" для прогнозируемого номера PID) и определить пароль, введённый жертвой в командной строке.

Для того чтобы пользователь ввёл пароль в ответ на фиктивное приглашение sudo предложен трюк, суть которого в отслеживании в списке процессов реального запуска утилиты sudo, ожидания её завершения и осуществления атаки через "wall" сразу после этого. Через манипуляции c escape-последовательностями атакующий может заменить сообщение после реального выполнения sudo на фиктивное приглашение повторного ввода пароля. Жертва может подумать, что ошиблась при вводе и ввести пароль второй раз, засветив пароль в аргументах обработчика "command-not-found".

Для успешной атаки требуется установка режима "mesg" в значение "y", которое по умолчанию выставлено в Ubuntu, Debian и CentOS/RHEL. Возможность проведения атаки продемонстрирована в Ubuntu 22.04 в конфигурации по умолчанию при использовании gnome-terminal. В Debian атака затруднена, так как в дистрибутиве по умолчанию не включён обработчик "command-not-found", а в CentOS/RHEL атака не сработает, так как утилита wall установлена без флага setgid и не имеет доступа к чужим терминалам. При использовании windows-terminal атака может быть модифицирована для изменения содержимого буфера обмена.

Уязвимость проявляется в пакете util-linux с 2013 года, после того как в выпуск 2.24 добавили возможность указания сообщения в командной строке wall, но забыли применить чистку escape-последовательностей. Исправление уязвимости включено во вчерашний выпуск util-linux 2.40. Примечательно, что при попытке исправления уязвимости в выпуске util-linux 2.39 была выявлена ещё одна похожая уязвимость, позволяющая совершить подстановку управляющих символов через манипуляцию с локалями.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимость в xterm, приводящая к выполнению кода при обработке определённых строк
  3. OpenNews: Сценарий атаки на обработчик не установленных приложений в Ubuntu
  4. OpenNews: Уязвимость в tmux, эксплуатируемая через escape-последовательность
  5. OpenNews: Уязвимость в Vim, приводящая к выполнению кода при открытии вредоносного файла
  6. OpenNews: Концепция атаки по подмене копируемого в терминал текста с сайта
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60869-wall
Ключевые слова: wall, escape, util-linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 15:19, 28/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    И эти в юникод не умеют, сколько можно то. Срочно добавить icu в зависимости.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:51, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь про Esc-последовательности, а не кодировки.
     
     
  • 3.11, Аноним (2), 15:55, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Речь про локали, локали это кодировки. И проблема именно в широких символах, читай внимательнее.
     
     
  • 4.21, Kenneth (?), 18:12, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    What the hell are you talking about?
     
     
  • 5.22, Аноним (2), 18:14, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, ты вот читал, о чём новость написана? Очевидно, что нет.
     

  • 1.3, Аноним (3), 15:27, 28/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > во многих дистрибутивах запускается обработчик /usr/lib/command-not-found

    написали бы прямым текстом - в убунте

     
  • 1.4, Аноним (-), 15:29, 28/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Почему в Ubuntu утилита wall установлена с флагом setgid и имеет доступ к чужим терминалам? И почему в Ubuntu нет SELinux? 🤔
     
     
  • 2.5, Аноним (2), 15:38, 28/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.7, Аноним (8), 15:49, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому, что в Ubuntu - AppArmor.
     

  • 1.12, Аноним (-), 16:12, 28/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это же просто wall-смайлик из древнего квипа)

    А вообще ошибка логическая - вызвали не ту функцию, такое с каждым может случиться.
    Жаль конечно, что тысячи-глаз ее не заметили с 2013 года. Ну, или решили умолчать)

     
  • 1.15, Аноним (15), 16:49, 28/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А какого хрена чужие процессы вообще видны? По-хорошему у каждого пользователя и у каждого процесса должны быть списки, кому они видны. А привелегированным пользователям с соотв. capability должно быть всё видно.
     
     
  • 2.20, Хру (?), 17:44, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ведроиде начиная с 8 версии /proc закрыт на чтение правилами selinux. Но правильнее использовать для каждого юзера свой pid namespace. И не надо ныть про namespaces - systemd их и так во все поля пользует)
     

  • 1.17, NV (??), 17:02, 28/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не по этому ли 20.04 ? А , так пришлось метофицировать drm видео драйвера на канале у griggorii
     
  • 1.18, Аноним (-), 17:37, 28/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.19, Аноним (19), 17:40, 28/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не надо ходить в мои терминалы!
     

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