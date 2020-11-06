Уязвимость в tmux, эксплуатируемая через escape-последовательность

|
|1.1, Fracta1L (ok), 13:01, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–19 +/–
|
> приводящая к переполнению буфера при вводе специально оформленной escape-последовательности
Обожаю сишечку))
|
|
|
|2.3, наноним (?), 13:06, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
|
Есть ли способ, как автоматически скрывать твои каменты, сорт-оф-sjw-няша?
|
|
|
|3.11, Аноним (11), 13:29, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Есть - не открывать комментарии на данном сайте, а заодно на паре других. Потому что.
|
|
|
|4.35, Аноним (35), 15:34, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>Для использования системы пользователь должен быть зарегистрирован в форуме. Вы должны зайти в форум как зарегистрированный участник через ссылку ВХОД
А анонимусу как этим воспользоваться? Опять дискриминация!
|
|
|
|5.40, Аноним84701 (ok), 16:13, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>Для использования системы пользователь должен быть зарегистрирован в форуме. Вы должны зайти в форум как зарегистрированный участник через ссылку ВХОД
> А анонимусу как этим воспользоваться? Опять дискриминация!
Например, предложить свою реализацию фильтров, полностью на стороне пользователя/в клиенте?
|
|5.45, Аноним (45), 17:18, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Меня устраивают его комменты, за ними и хожу сюда. А ты может на писать js-скрипт для грязевой макаки и фильтровать им.
|
|2.36, A (?), 15:47, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В нормальных OS и на нормальных процах переполнение буфера не эксплуатируется.
|
|2.41, Корец (?), 16:14, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Для тебя уже заготовлена персональная сишная дырень в аду :)
|
|1.2, InuYasha (??), 13:05, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Знаю контору, где месяц как во всём парке серверов screen на сабж заменили )
|
|
|
|2.4, m.makhno (ok), 13:07, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
даже интересно, а чем руководствовались? screen можно назвать стандартом де-факто, учитывая, что альтернатив то особо и нет
|
|
|
|3.6, Owlet (?), 13:11, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
> альтернатив то особо и нет
Мы буквально обсуждаем более функциональную альтернативу.
|
|3.7, Your mama (?), 13:16, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
tmux под ISC, что почти BSD,а screen, учитывая что он GNU Screen, думаю понятно под чем.
Возможно поэтому tmux и отжимает долю потихоньку.
|
|2.8, topin89 (ok), 13:18, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Хорошая новость для конторы, большинство стабильных дистров не затронуло вовсе, остальные уже обновили до исправленной версии
|
|2.22, Аноним (22), 14:09, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Зачем tmux на серверах? Всегда использовал и использую его строго с локальной тачки
Это же базовое правило безопасности: если что-то МОЖНО не устанавливать на сервере, то это НЕ НАДО устанавливать
|
|
|
|3.32, Аноним (32), 15:14, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Чтобы запустить какой-то длительный процесс в обычном интерактивном терминале, не заморачиваясь с nohup.
Для этого, конечно, screen более чем достаточно.
|
|
|
|4.46, Sw00p aka Jerom (?), 17:51, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем интерактивный процесс запускать в не интерактивном режиме? А как наблюдать тогда за ходом процесса? Перенаправить вывод в файл? А просмотр файла возможен в не интерактивном режиме?
|
|1.9, Иваня (?), 13:21, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Никогда ещё не приходилось юзать консольные оконные менеджеры, может и к лучшему.
|
|
|
|2.16, hshhhhh (ok), 13:59, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
иногда это самый простой способ запустить на сервере какой-нибудь java процесс чтобы он не умер после отключения от хоста
при этом если снова подключиться будет виден весь output в консоли и вот это вот всё.
|
|
|
|3.23, 1 (??), 14:10, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ну для первого есть nohup, а для второго перенаправление вывода.
|
|
|
|4.38, hshhhhh (ok), 16:04, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> ну для первого есть nohup, а для второго перенаправление вывода.
'nohup' можно сразу же выводить в нужный файл, но зачастую иметь сессию с запущенным процессом просто удобнее.
|
|1.15, Аноним (15), 13:53, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В Fedora 33 не воспроизводится, версия tmux - 3.1.
Просто пишет '[server exited unexpectedly]' и ничего не делает.
|
|
|
|2.19, 1 (??), 14:01, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
о чем в тексте новости и было написано, но не читатель...
|
|1.17, user90 (?), 14:00, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> при просмотре через curl содержимого вредоносной страницы
А нефиг так задро*неприемлемая_лексика*!))
|
|1.39, Аноним (39), 16:12, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
В расте такого быть не может, всегда выведется сообщение о недопустимости ввода подобных сообщений. Взломщики испытают моральные муки и перестанут взламывать.
|