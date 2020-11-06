Уязвимость в tmux, эксплуатируемая через escape-последовательность

В консольном оконном менеджере tmux ("terminal multiplexer"), разрабатываемом проектом OpenBSD для замены программы GNU Screen, выявлена уязвимость (CVE-2020-27347), приводящая к переполнению буфера при вводе специально оформленной escape-последовательности. Для атаки достаточно вывести на экран псевдотерминала escape-последовательность, например, пользователь может быть атакован при просмотре через curl содержимого вредоносной страницы, при входе по ssh на вредоносный хост или при выводе содержимого лога, в котором могут быть отражены данные атакующего. Уязвимость устранена или не проявляется (уязвимы только версии, начиная с tmux 2.9) в OpenBSD, Debian, SUSE, RHEL, Fedora, Ubuntu, FreeBSD.

Проблема присутствует в коде обработки escape-последовательностей в функции input_csi_dispatch_sgr_colon, используемой в серверном процессе tmux и потенциально может привести к выполнению кода атакующего из-за ненадлежащей проверки границ буфера. Escape-последовательности вида "\033[::::::7::1:2:3::5:6:7:m" могут перезаписать произвольные 4-байтовые значения в стеке, а при помощи пустых аргументов ("::") можно пропустить выбранные смещения, не затронув канареечные метки в стеке. При отсутствии рандомизации адресного пространства проблема может быть эксплуатирована для выполнения кода атакующего. При включении ASLR эксплуатация не исключается, но создание эксплоита существенно усложняется.

Примеры проблемных escape-последовательностей: