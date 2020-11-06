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Уязвимость в tmux, эксплуатируемая через escape-последовательность

06.11.2020 12:54

В консольном оконном менеджере tmux ("terminal multiplexer"), разрабатываемом проектом OpenBSD для замены программы GNU Screen, выявлена уязвимость (CVE-2020-27347), приводящая к переполнению буфера при вводе специально оформленной escape-последовательности. Для атаки достаточно вывести на экран псевдотерминала escape-последовательность, например, пользователь может быть атакован при просмотре через curl содержимого вредоносной страницы, при входе по ssh на вредоносный хост или при выводе содержимого лога, в котором могут быть отражены данные атакующего. Уязвимость устранена или не проявляется (уязвимы только версии, начиная с tmux 2.9) в OpenBSD, Debian, SUSE, RHEL, Fedora, Ubuntu, FreeBSD.

Проблема присутствует в коде обработки escape-последовательностей в функции input_csi_dispatch_sgr_colon, используемой в серверном процессе tmux и потенциально может привести к выполнению кода атакующего из-за ненадлежащей проверки границ буфера. Escape-последовательности вида "\033[::::::7::1:2:3::5:6:7:m" могут перезаписать произвольные 4-байтовые значения в стеке, а при помощи пустых аргументов ("::") можно пропустить выбранные смещения, не затронув канареечные метки в стеке. При отсутствии рандомизации адресного пространства проблема может быть эксплуатирована для выполнения кода атакующего. При включении ASLR эксплуатация не исключается, но создание эксплоита существенно усложняется.

Примеры проблемных escape-последовательностей: 



tmux 3.0a-2ubuntu0.1 в Ubuntu 20.04.1 x86_64:

   echo -e
'\033[::::::::::::::::::1431728064::::::::1431829797::::1431915746::m;touch /tmp/PWNED;\0';
 
tmux-3.1-2.fc33.x86_64 в Fedora 33:

   echo -e
'\033[::::::::::::::::::1431723856::::::::1432185743::::1431836040::m;touch /tmp/PWNED;\0';


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимость в GNU Screen 4.5.0
  3. OpenNews: Уязвимость в ld.so OpenBSD
  4. OpenNews: Удалённые уязвимости в IPv6-стеках OpenBSD и FreeBSD
  5. OpenNews: Уязвимость в OpenSMTPD, позволяющая удалённо выполнить код с правами root
  6. OpenNews: Уязвимость в Vim, приводящая к выполнению кода при открытии вредоносного файла
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54038-tmux
Ключевые слова: tmux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 13:01, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –19 +/
    > приводящая к переполнению буфера при вводе специально оформленной escape-последовательности

    Обожаю сишечку))

     
     
  • 2.3, наноним (?), 13:06, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Есть ли способ, как автоматически скрывать твои каменты, сорт-оф-sjw-няша?
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 13:29, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Есть - не открывать комментарии на данном сайте, а заодно на паре других. Потому что.
     
  • 3.24, Аноним84701 (ok), 14:15, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Есть ли способ, как автоматически скрывать твои каменты, сорт-оф-sjw-няша?

    "Личный кабинет", "отслеживание обсуждений и участников",  "фильтр участников".
    https://www.opennet.ru/cgi-bin/openforum/bv.cgi

    Детали и разъяснения
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID4/588.html

     
     
  • 4.35, Аноним (35), 15:34, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Для использования системы пользователь должен быть зарегистрирован в форуме. Вы должны зайти в форум как зарегистрированный участник через ссылку ВХОД

    А анонимусу как этим воспользоваться? Опять дискриминация!

     
     
  • 5.40, Аноним84701 (ok), 16:13, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Для использования системы пользователь должен быть зарегистрирован в форуме. Вы должны зайти в форум как зарегистрированный участник через ссылку ВХОД
    > А анонимусу как этим воспользоваться? Опять дискриминация!

    Например, предложить свою реализацию фильтров, полностью на стороне пользователя/в клиенте?

     
  • 5.45, Аноним (45), 17:18, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Меня устраивают его комменты, за ними и хожу сюда. А ты может на писать js-скрипт для грязевой макаки и фильтровать им.
     
  • 4.42, псевдонимус (?), 16:16, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты позор анонимусов.
     
  • 3.33, Аноним (33), 15:21, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Создать правило для блокировщика рекламы.
     
  • 2.36, A (?), 15:47, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В нормальных OS и на нормальных процах переполнение буфера не эксплуатируется.
     
     
  • 3.43, develop7 (ok), 16:18, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «джентльмены верят друг другу на слово»
     
  • 2.41, Корец (?), 16:14, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для тебя уже заготовлена персональная сишная дырень в аду :)
     

  • 1.2, InuYasha (??), 13:05, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Знаю контору, где месяц как во всём парке серверов screen на сабж заменили )
     
     
  • 2.4, m.makhno (ok), 13:07, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    даже интересно, а чем руководствовались? screen можно назвать стандартом де-факто, учитывая, что альтернатив то особо и нет
     
     
  • 3.6, Owlet (?), 13:11, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > альтернатив то особо и нет

    Мы буквально обсуждаем более функциональную альтернативу.

     
     
  • 4.25, Michael Shigorin (ok), 14:16, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    * не вся функциональность декларирована
     
  • 3.7, Your mama (?), 13:16, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    tmux под ISC, что почти BSD,а screen, учитывая что он GNU Screen, думаю понятно под чем.
    Возможно поэтому tmux и отжимает долю потихоньку.
     
  • 3.27, Дима (??), 14:33, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот чем руководствовались https://savannah.gnu.org/bugs/?group=screen
     
  • 2.8, topin89 (ok), 13:18, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хорошая новость для конторы, большинство стабильных дистров не затронуло вовсе, остальные уже обновили до исправленной версии
     
  • 2.22, Аноним (22), 14:09, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем tmux на серверах? Всегда использовал и использую его строго с локальной тачки

    Это же базовое правило безопасности: если что-то МОЖНО не устанавливать на сервере, то это НЕ НАДО устанавливать

     
     
  • 3.26, Michael Shigorin (ok), 14:17, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    SIGHUP
     
  • 3.32, Аноним (32), 15:14, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы запустить какой-то длительный процесс в обычном интерактивном терминале, не заморачиваясь с nohup.

    Для этого, конечно, screen более чем достаточно.

     
     
  • 4.46, Sw00p aka Jerom (?), 17:51, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем интерактивный процесс запускать в не интерактивном режиме? А как наблюдать тогда за ходом процесса? Перенаправить вывод в файл? А просмотр файла возможен в не интерактивном режиме?
     

  • 1.5, burik666 (ok), 13:10, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > tmux 3.1c

    Не работает

     
  • 1.9, Иваня (?), 13:21, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Никогда ещё не приходилось юзать консольные оконные менеджеры, может и к лучшему.
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 13:30, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Собственно, все его пользователи отметились выше.
     
  • 2.14, Вшталик (?), 13:43, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Самое время начать
     
  • 2.16, hshhhhh (ok), 13:59, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    иногда это самый простой способ запустить на сервере какой-нибудь java процесс чтобы он не умер после отключения от хоста

    при этом если снова подключиться будет виден весь output в консоли и вот это вот всё.

     
     
  • 3.23, 1 (??), 14:10, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну для первого есть nohup, а для второго перенаправление вывода.
     
     
  • 4.38, hshhhhh (ok), 16:04, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > ну для первого есть nohup, а для второго перенаправление вывода.

    'nohup' можно сразу же выводить в нужный файл, но зачастую иметь сессию с запущенным процессом просто удобнее.

     

  • 1.15, Аноним (15), 13:53, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Fedora 33 не воспроизводится, версия tmux - 3.1.
    Просто пишет '[server exited unexpectedly]' и ничего не делает.
     
     
  • 2.19, 1 (??), 14:01, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    о чем в тексте новости и было написано, но не читатель...
     
     
  • 3.20, Аноним (15), 14:04, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Версия уязвимая, никаких патчей от этой уязвимости нет.
    Можешь сам проверить: https://src.fedoraproject.org/rpms/tmux/commits/master.
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 14:47, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ASLR патамушта
     

  • 1.17, user90 (?), 14:00, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > при просмотре через curl содержимого вредоносной страницы

    А нефиг так задро*неприемлемая_лексика*!))

     
  • 1.21, анон (?), 14:07, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    screen наше всё
     
  • 1.29, Wilem82 (?), 15:00, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничё, со временем всё перепишут на раст и будет чики-брики.
     
     
  • 2.44, псевдонимус (?), 16:20, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работать перестанет? Программа, а не уязвимость. Охотно верю.
     

  • 1.39, Аноним (39), 16:12, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В расте такого быть не может, всегда выведется сообщение о недопустимости ввода подобных сообщений. Взломщики испытают моральные муки и перестанут взламывать.
     

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