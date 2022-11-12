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Уязвимость в xterm, приводящая к выполнению кода при обработке определённых строк

12.11.2022 10:45

В эмуляторе терминала xterm выявлена уязвимость (CVE-2022-45063), позволяющая добиться исполнения shell-команд при обработке в терминале определённых escape-последовательностей. Для атаки в простейшем случае достаточно вывести на экран содержимое специально оформленного файла, например, при помощи утилиты cat, или вставить строку из буфера обмена. 


   printf "\e]50;i\$(touch /tmp/hack-like-its-1999)\a\e]50;?\a" > cve-2022-45063
   cat cve-2022-45063

Проблема вызвана ошибкой при обработке escape-последовательности с кодом 50, применяемой для установки или получения параметров шрифта. Если запрошенный шрифт не существует, операция возвращает заданное в запросе имя шрифта. Напрямую управляющие символы вставить в имя нельзя, но возвращаемая строка может быть завершена последовательностью "^G", которая в zsh при активности режима редактирования строк в стиле vi приводит к выполнению операции раскрытия списка, что может использоваться для запуска команд без явного нажатия клавиши Enter.

Для успешной эксплуатации уязвимости пользователь должен использовать командную оболочку Zsh с переведённым в режим "vi" редактором командной строки (vi-cmd-mode), который обычно не используется по умолчанию в дистрибутивах. Проблема также не проявляется при выставлении в xterm настроек allowWindowOps=false или allowFontOps=false. Например, настройка allowFontOps=false выставляется в OpenBSD, Debian и RHEL, но не применяются по умолчанию в Arch Linux.

Судя по списку изменений и заявлению выявившего проблему исследователя уязвимость устранена в выпуске xterm 375, но по другим сведениям уязвимость продолжает проявляться в xterm 375 из состава Arch Linux. Проследить за публикацией исправлений дистрибутивами можно на данных страницах: Debian, RHEL, Fedora, SUSE, Ubuntu, Arch Linux, OpenBSD, FreeBSD, NetBSD.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимость в xterm и PHP
  3. OpenNews: Уязвимость в Vim, приводящая к выполнению кода при открытии вредоносного файла
  4. OpenNews: Уязвимость в tmux, эксплуатируемая через escape-последовательность
  5. OpenNews: Концепция атаки по подмене копируемого в терминал текста с сайта
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58098-xterm
Ключевые слова: xterm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 10:50, 12/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Этим ещё кто-то пользуется?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:55, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вся Опенбзд.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:57, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Например, настройка allowFontOps=false выставляется в OpenBSD, Debian и RHEL

    А вот и фиг, не сработает у них. Специальный CVE для поимения особо невезучих адептов специальной олимпиады с арчиком которые установили весь букет.

     
     
  • 4.22, arisu (ok), 12:14, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    как всегда в бсд ничего не работает!
     
     
  • 5.27, Аноним (-), 12:22, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На это видимо и расчитано. Как пользоваться системой в которой ничего не работает? Хитрый план!
     
  • 2.34, Аноним (34), 13:33, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Zsh?
     
     
  • 3.51, Аноним (51), 16:41, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже поржал, дойдя до этого места:

    > может быть завершена последовательностью "^G", которая в zsh при активности режима редактирования строк в стиле vi приводит к выполнению операции раскрытия списка, что может использоваться для запуска команд без явного нажатия клавиши Enter

    Итого нам надо:
    - zsh
    - активный режим редактирования строк в стиле vi
    - скопировать текст трояна в буфер
    - вставить его в zsh

     

  • 1.3, Аноним (3), 10:57, 12/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Здорово
     
  • 1.4, Без аргументов (?), 11:00, 12/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Человек не может сделать совершенное, т.к. он сам не совершенен.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:12, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Кто тогда сделал раст?!
    3,2,1.. Набрасывайте
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:28, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Та неужели непонятно что раст сделали инопланетяне? Посмотри на его синтаксис. Именно потому он и идеален.
     
     
  • 4.29, Без аргументов (?), 12:28, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, думает, что идеален. Тот кто так считает и завидует всему С-вету.
     
  • 3.15, Аноним (17), 11:54, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вебмакаки!
     
     
  • 4.30, Без аргументов (?), 12:33, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да нее. Эти просто не ведуют, что творят NPM-башню, сахар печенек иллюзию сладости создаёт.
     
  • 3.28, Без аргументов (?), 12:25, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Часть расщепленного белого света. А вот кто вбрасывает для набрасывания -- это ещё один вопрос.
     
  • 3.47, Аноним (47), 16:06, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сорос
     
  • 2.40, DeerFriend (?), 14:20, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сказано в Библии, что человек сделан Богом, по образу и подобию Бога.
    Ты сейчас сказал, что Бог не совершенен?
     
     
  • 3.42, Аноним (-), 14:47, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если совершенный человек сделал совершенный Си, то кто же сделал раст ?
     

  • 1.5, InuYasha (??), 11:02, 12/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Йоо....лки. А мы эту мутоту для вывода поп-апов со звуком используем.
     
     
  • 2.6, InuYasha (??), 11:02, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, а под вялендом есть аналогичный терм?
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 14:04, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/swaywm/sway/wiki/Useful-add-ons-for-sway#terminals
    Не благодари
     
  • 2.16, Аноним (17), 11:55, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Которую из них? Zsh, vi или xterm?
     
     
  • 3.23, arisu (ok), 12:15, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    яйца фаберже.
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 12:20, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Продвинутые нынче яйца пошли!
     

  • 1.7, Fracta1L (ok), 11:03, 12/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Не может быть, xterm это трушная си-программа, написанная олдовыми богами сишки. Я уверен, это козни растаманов.
     
     
  • 2.21, Аноним (26), 12:11, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ничего не мешает точно так же облажаться на хрусте. Ну то есть совсем.
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 14:11, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    не мешало бы, если бы на нём кто-то кодил
     
     
  • 4.46, Аноним (-), 16:00, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кодить что-то типа терминалки очень специфичное развлечение хоть на каком ЯП. Там столько легаси и костылей со всеми этим эскейпингом что безопасно и безглючно накодить все это... да удачи, хоть на каком яп, когда у шелла очень специфичное мнение насчет обработки хитрых esc-последовательностей. А если это все не кодить - глюки задолбают, окажется что каким-то программам было позарез надо именно эту фичу.
     
     
  • 5.49, arisu (ok), 16:09, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    десять лет, однако, пользуюсь своим эмулятором терминала — полёт нормальный. самая большая проблема — как ни смешно — была вовсе не с искейпами, а с XFontSet. который пакард сотоварищи ломали-ломали, ломали-ломали, и наконец окончательно поломали. с искейпами как раз проблем нет, потому что базового VT-100 с несколькими расширениями внезапно достаточно.
     
  • 2.50, Аноним (50), 16:38, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подобные комментарии и превратили opennet в помойку, спасибо, Максим.
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:29, 12/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > xterm
    > vi

    один древний хлам коряво взаимодействует с другим древним хламом...
    ой, как же такое произошло?!

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:37, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А, это у тебя вместо vi notepad++
     
     
  • 3.24, Аноним (10), 12:16, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не, у меня Ox вместо vi
     

  • 1.12, pashev.ru (?), 11:45, 12/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для успешной эксплуатации уязвимости пользователь должен использовать командную оболочку Zsh, а параметр $EDITOR должен быть установлен в значение "vi"

    Два раза мимо )

     
     
  • 2.13, pashev.ru (?), 11:46, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не считая самого xterm. Аллаху Акбар!
     

  • 1.14, Аноним (-), 11:52, 12/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > должен использовать командную оболочку Zsh,
    > а параметр $EDITOR должен быть установлен в значение "vi"

    А набирающий это должен ритуальный танец станцевать, тогда может и сработает.

     
  • 1.18, Аноним (18), 11:58, 12/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кто-то пользуется xterm'ом вместо того, чтобы сразу поставить, например, urxvt?
    Оно же корявое и страшное (поправьте если не так)
     
     
  • 2.25, arisu (ok), 12:18, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оно же корявое и страшное (поправьте если не так)

    попробуй почитать ман и настроить. кота попроси, если сам не можешь.

     
  • 2.31, Айноним (?), 12:42, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно не корявое,  в нем много лишнего и ненужного для сегодняшнего пользователя. А настраивается в нем все легко, все есть в мануале.
     

  • 1.19, Аноним (-), 11:58, 12/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хаха, в опасноти только динозавры юзающие vi
    ironic...
     
     
  • 2.33, Айноним (?), 12:47, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вэбмакаки на смузикатах конечно же как всегда в абсолютной безопасности
     
     
  • 3.45, Аноним (-), 15:54, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они просто не пробовали кодить что-нибудь типа терминалки. Поэтому не в курсе масштаба задницы.
     

  • 1.20, FrBrGeorge (ok), 12:10, 12/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    В новости (причём в самом сообщении об уязвимости), кажется, ошибка. Взаимоисключающие параграфы как минимум.

    Не редактор должен быть vi, а line editing mode, то есть _редактор командной строки_ должен быть переведён в vi-подобный режим. Переменная $EDITOR тут ни при чём (как и сам редактор), в zsh это переключается настройкой ZLE vi-cmd-mode. Кстати, режим по умолчанию — это emacs-cmd-mode.

     
  • 1.32, Аноним (32), 12:46, 12/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    xterm по дефолту даже не установлен в убунточке и там божественный терминал гнома и vim если и пользуются, то vim-basic
    Нет уязвимости вообщем  
     
     
  • 2.41, анонна (?), 14:45, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не туда копаете парни. там аж три места где лажа. причем три места из 2. во первых стандарт во всех дистрах это bash. во вторых xterm. ну это тоже редкость будет, ну и плюс особый режим работы редактора zsh. это как нужно повезти , чтоб нарваться на такую сборку линя. я не исключаю , что быть может..... короче надейся и жди))
     
  • 2.44, Аноним (-), 15:53, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боюсь, *никсные терминалы и все что вокруг этого одинаково граюбельны на любом ЯП. Вы просто не пробовали это кодить.
     

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