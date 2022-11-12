Уязвимость в xterm, приводящая к выполнению кода при обработке определённых строк

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|3.17, Аноним (17), 11:57, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Например, настройка allowFontOps=false выставляется в OpenBSD, Debian и RHEL
А вот и фиг, не сработает у них. Специальный CVE для поимения особо невезучих адептов специальной олимпиады с арчиком которые установили весь букет.
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|5.27, Аноним (-), 12:22, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На это видимо и расчитано. Как пользоваться системой в которой ничего не работает? Хитрый план!
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|3.51, Аноним (51), 16:41, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тоже поржал, дойдя до этого места:
> может быть завершена последовательностью "^G", которая в zsh при активности режима редактирования строк в стиле vi приводит к выполнению операции раскрытия списка, что может использоваться для запуска команд без явного нажатия клавиши Enter
Итого нам надо:
- zsh
- активный режим редактирования строк в стиле vi
- скопировать текст трояна в буфер
- вставить его в zsh
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|3.9, Аноним (9), 11:28, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Та неужели непонятно что раст сделали инопланетяне? Посмотри на его синтаксис. Именно потому он и идеален.
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|2.40, DeerFriend (?), 14:20, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сказано в Библии, что человек сделан Богом, по образу и подобию Бога.
Ты сейчас сказал, что Бог не совершенен?
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|3.42, Аноним (-), 14:47, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если совершенный человек сделал совершенный Си, то кто же сделал раст ?
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|1.7, Fracta1L (ok), 11:03, 12/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Не может быть, xterm это трушная си-программа, написанная олдовыми богами сишки. Я уверен, это козни растаманов.
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|2.21, Аноним (26), 12:11, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ничего не мешает точно так же облажаться на хрусте. Ну то есть совсем.
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|4.46, Аноним (-), 16:00, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кодить что-то типа терминалки очень специфичное развлечение хоть на каком ЯП. Там столько легаси и костылей со всеми этим эскейпингом что безопасно и безглючно накодить все это... да удачи, хоть на каком яп, когда у шелла очень специфичное мнение насчет обработки хитрых esc-последовательностей. А если это все не кодить - глюки задолбают, окажется что каким-то программам было позарез надо именно эту фичу.
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|5.49, arisu (ok), 16:09, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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десять лет, однако, пользуюсь своим эмулятором терминала — полёт нормальный. самая большая проблема — как ни смешно — была вовсе не с искейпами, а с XFontSet. который пакард сотоварищи ломали-ломали, ломали-ломали, и наконец окончательно поломали. с искейпами как раз проблем нет, потому что базового VT-100 с несколькими расширениями внезапно достаточно.
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|2.50, Аноним (50), 16:38, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подобные комментарии и превратили opennet в помойку, спасибо, Максим.
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|1.10, Аноним (10), 11:29, 12/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> xterm
> vi
один древний хлам коряво взаимодействует с другим древним хламом...
ой, как же такое произошло?!
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|1.12, pashev.ru (?), 11:45, 12/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для успешной эксплуатации уязвимости пользователь должен использовать командную оболочку Zsh, а параметр $EDITOR должен быть установлен в значение "vi"
Два раза мимо )
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|1.14, Аноним (-), 11:52, 12/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> должен использовать командную оболочку Zsh,
> а параметр $EDITOR должен быть установлен в значение "vi"
А набирающий это должен ритуальный танец станцевать, тогда может и сработает.
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|1.18, Аноним (18), 11:58, 12/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Кто-то пользуется xterm'ом вместо того, чтобы сразу поставить, например, urxvt?
Оно же корявое и страшное (поправьте если не так)
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|2.25, arisu (ok), 12:18, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Оно же корявое и страшное (поправьте если не так)
попробуй почитать ман и настроить. кота попроси, если сам не можешь.
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|2.31, Айноним (?), 12:42, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оно не корявое, в нем много лишнего и ненужного для сегодняшнего пользователя. А настраивается в нем все легко, все есть в мануале.
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|2.33, Айноним (?), 12:47, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вэбмакаки на смузикатах конечно же как всегда в абсолютной безопасности
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|3.45, Аноним (-), 15:54, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они просто не пробовали кодить что-нибудь типа терминалки. Поэтому не в курсе масштаба задницы.
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|1.20, FrBrGeorge (ok), 12:10, 12/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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В новости (причём в самом сообщении об уязвимости), кажется, ошибка. Взаимоисключающие параграфы как минимум.
Не редактор должен быть vi, а line editing mode, то есть _редактор командной строки_ должен быть переведён в vi-подобный режим. Переменная $EDITOR тут ни при чём (как и сам редактор), в zsh это переключается настройкой ZLE vi-cmd-mode. Кстати, режим по умолчанию — это emacs-cmd-mode.
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|1.32, Аноним (32), 12:46, 12/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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xterm по дефолту даже не установлен в убунточке и там божественный терминал гнома и vim если и пользуются, то vim-basic
Нет уязвимости вообщем
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|2.41, анонна (?), 14:45, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не туда копаете парни. там аж три места где лажа. причем три места из 2. во первых стандарт во всех дистрах это bash. во вторых xterm. ну это тоже редкость будет, ну и плюс особый режим работы редактора zsh. это как нужно повезти , чтоб нарваться на такую сборку линя. я не исключаю , что быть может..... короче надейся и жди))
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|2.44, Аноним (-), 15:53, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Боюсь, *никсные терминалы и все что вокруг этого одинаково граюбельны на любом ЯП. Вы просто не пробовали это кодить.
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