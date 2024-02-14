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Сценарий атаки на обработчик не установленных приложений в Ubuntu

14.02.2024 23:16

Исследователи из компании Aqua Security обратили внимание на возможность совершения атаки на пользователей дистрибутива Ubuntu, используя особенности реализации обработчика "command-not-found", выдающего подсказку в случае попытки запуска отсутствующей в системе программы. Проблема в том, что при оценке запускаемых команд, которые отсутствуют в системе, "command-not-found" использует при выборе рекомендации не только пакеты из штатных репозиториев, но snap-пакеты из каталога snapcraft.io.

При формировании рекомендации на основе содержимого каталога snapcraft.io обработчик "command-not-found" не учитывает статус пакета и охватывает пакеты, добавленные в каталог непроверенными пользователями. Таким образом, атакующий может разместить в snapcraft.io пакет со скрытым вредоносным содержимым и именем, пересекающимся с существующими DEB-пакетами, изначально отсутствующими в репозитории программами или фиктивными приложениями, имена которых отражают типичные опечатки и ошибки пользователей при наборе имён популярных утилит.

Например, можно разместить пакеты "tracert" и "tcpdamp" с расчётом, что пользователь ошибётся при наборе имён утилит "traceroute" и "tcpdump", и "command-not-found" порекомендует установить из snapcraft.io размещённые злоумышленником вредоносные пакеты. Пользователь может не заметить подвох и посчитать, что система рекомендует только проверенные пакеты. Атакующий также может разместить в snapcraft.io пакет, имя которого пересекается с существующими deb-пакетами, и в этом случае "command-not-found" выдаст две рекомендации по установке deb и snap, а пользователь может выбрать snap, посчитав его более защищённым или соблазнившись более новой версией.

Приложения в формате snap, для которых в snapcraft.io допускается автоматическое рецензирование, могут выполняться только в изолированном окружении (snap-пакеты без изоляции публикуются только после ручного рецензирования). Атакующему может оказаться достаточным выполнение в изолированном окружении с доступом к сети, например, для майнинга криптовалюты, совершения DDoS-атак или рассылки спама.

Злоумышленник также может использовать во вредоносных пакетах методы для обхода изоляции, такие как эксплуатация неисправленных уязвимостей в ядре и механизмах обеспечения изоляции, задействование snap-интерфейсов для обращения к внешним ресурсам (для скрытой записи звука и видео) или захват ввода с клавиатуры при использовании протокола X11 (для создания работающих в sandbox-окружении кейлоггеров).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.aquasec.com/blog/s...)
  2. OpenNews: Уязвимость в snapd и flatpak, позволяющая обойти режим изоляции
  3. OpenNews: Локальные root-уязвимости в инструментарии управления пакетами Snap
  4. OpenNews: Root-уязвимость в инструментарии управления пакетами Snap
  5. OpenNews: В Ubuntu Snap Store выявлены вредоносные пакеты
  6. OpenNews: Проблемы с изоляцией в Ubuntu Snap при работе в окружении X11
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60602-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, snap
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, th3m3 (ok), 23:36, 14/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    Первым делом, после установки Ubuntu - сношу snap. Брат жив)
     
  • 2, Аноним (-), 23:48, 14/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    > эксплуатация неисправленных уязвимостей в ядре и механизмах обеспечения изоляции

    так и обычный софт может их использовать
    это не снап-проблема, проблема в том, что ядро - шерето

    > захват ввода с клавиатуры при использовании протокола X11

    адептов копроиксов это не смущает, почему для снапа это должно быть проблемой?

     
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