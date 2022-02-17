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Локальные root-уязвимости в инструментарии управления пакетами Snap

17.02.2022 23:09

Компания Qualys выявила две уязвимости (CVE-2021-44731, CVE-2021-44730) в утилите snap-confine, поставляемой с флагом SUID root и вызываемой процессом snapd для формирования исполняемого окружения для приложений, поставляемых в самодостаточных пакетах в формате snap. Уязвимости позволяют локальному непривилегированному пользователю добиться выполнения кода с правами root в системе. Проблемы устранены в сегодняшнем обновлении пакетов snapd для Ubuntu 21.10, 20.04 и 18.04.

Первая уязвимость (CVE-2021-44730) позволяет совершить атаку через манипуляцию жёсткими ссылками, но требует отключения системной защиты жёстких ссылок (установки sysctl fs.protected_hardlinks в 0). Проблема вызвана некорректной проверкой местоположения исполняемых файлов вспомогательных программ snap-update-ns и snap-discard-ns, запускаемых с правами root. Путь к данным файлам вычислялся в функции sc_open_snapd_tool() на основе собственного пути из /proc/self/exe, что позволяет создать жёсткую ссылку на snap-confine в своём каталоге и разместить в этом каталоге свои варианты утилит snap-update-ns и snap-discard-ns. После запуска по жёсткой ссылке snap-confine с правами root запустит из текущего каталога файлы snap-update-ns и snap-discard-ns, подставленные атакующим.

Вторая уязвимость вызвана состоянием гонки и может быть эксплуатирована в конфигурации Ubuntu Desktop по умолчанию. Для успешной работы эксплоита в Ubuntu Server требуется выбор при установке одного из пакетов из секции "Featured Server Snaps". Состояние гонки проявляется в функции setup_private_mount(), вызываемой во время подготовки пространства имён точек монтирования для пакета snap. Данная функция создаёт временный каталог "/tmp/snap.$SNAP_NAME/tmp" или использует уже существующий для bind-монтировния в него каталогов для пакета в формате snap.

Так как имя временного каталога предсказуемо, атакующий может подменить его содержимое на символическую ссылку в момент после проверки владельца, но перед обращением к системному вызову mount. Например, можно создать в каталоге /tmp/snap.lxd символическую ссылку "/tmp/snap.lxd/tmp", указывающую на произвольный каталог, и вызов mount() последует за символической ссылкой и примонтирует каталог в пространстве имён snap. Подобным образом можно примонтировать своё содержимое в /var/lib и через замену /var/lib/snapd/mount/snap.snap-store.user-fstab организовать монтирование своего каталога /etc в пространстве имён snap-пакета для организации загрузки своей библиотеки с правами root через замену /etc/ld.so.preload.

Отмечается, что создание эксплоита оказалось нетривиальной задачей, так как утилита snap-confine написана на языке Go с использованием приёмов безопасного программирования, имеет защиту на основе профилей AppArmor, производит фильтрацию системных вызовов на основе механизма seccomp и применяет для изоляции пространство имён для монтирования. Тем не менее, исследователям удалось подготовить рабочий эксплоит для получения прав root в системе. Код эксплоита будет опубликован через несколько недель, после того как пользователи установят предоставленные обновления.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимость в snapd и flatpak, позволяющая обойти режим изоляции
  3. OpenNews: Уязвимость в snapd, позволяющая получить root-привилегии в системе
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в sudo, позволяющая получить привилегии root
  5. OpenNews: Root-уязвимость в ядре Linux и отказ в обслуживании в systemd
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в PolKit, позволяющая получить root-доступ в большинстве дистрибутивов Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56717-snap
Ключевые слова: snap
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 00:28, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Грустно осознавать, что линукс стал ре#етом.
     
     
  • 2.2, Анонн (?), 00:31, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Always has been
     
  • 2.3, No Russian Keyboard (?), 00:32, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    It's always been like that.

    Open Source being more secure just because ostensibly more eyes are on it is nothing more than a myth.

    It's about a coding culture, monetary rewards and QA/QC.

    All three are sorely missing in Open Source.

    Sorry for English, too lazy to set up an English kbd layout.

    // b.

     
     
  • 3.5, Аноним (1), 00:44, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Позволю себе с Вами не согласиться.
    Если мы проанализируем среднегодовые значения по зафиксированным cve, мы увидим бурный рост емнип года этак с 2005.
    Причин этому конечно много, но доминантой полагаю является тренд на имплементацию корпоративных, монстроподобных решений. До этого все было вполне хорошо.

    Что касается Ваших намеков о том, что в enterprise все хорошо, потому что деньги и qa... Вашими бы устами да в райский сад.

    Культура производства - это скорее личные характеристики разработчика помноженные на навыки и опыт.

     
     
  • 4.11, Аноним (11), 01:02, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все проще, до 2005 года их практически не искали, потому что оно нафиг никому не вперлось.
    А вот когда туда пошел ынтырпрайз и там появилось где можно заработать (взломы, кражи данных, просто dos на заказ), то и искать начали. И находили не только в новых кодах, а и в совсем окаменевшем г. И до сих пор находят.
     
  • 2.4, Skullnet (ok), 00:39, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причет тут линукс и убунтовские поделки?
     
     
  • 3.6, Аноним (1), 00:50, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так в этих псевдо секурных песочницах всего два поделия: от каноникала да от шапки. Емнип. Я эти сорта вообще не трогаю. Вроде еще appimage был. Не знаю, живо ли оно. Сейчас ведь от корпораций и вендоров только самое классное, модное и современное...
     
  • 3.7, Анонн (?), 00:50, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    При том что разница невелика. Что дыры в "убунтовских поделках", что 0-day в ядре линукса.
    И там, и так решeто, разница только в blast radius.
     
     
  • 4.10, Аноним (1), 01:00, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен с Вами. Скорбно, но факт. И чем дальше в лес...
    Ну ничего, согласно стратегии верховного: rust спасет ситуацию! В том числе за счет привлечения разработчиков более "высокого" уровня. В смысле которые все отдают на откуп вирт машине.
     

  • 1.8, keydon (ok), 00:56, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Имхо от снапа больше проблем чем пользы
     
  • 1.9, Аноним (9), 01:00, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Был же AppImage, но нет, давайте его переизобретем.
     
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