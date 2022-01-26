Критическая уязвимость в PolKit, позволяющая получить root-доступ в большинстве дистрибутивов Linux

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|1.6, Анонн (?), 12:22, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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> а следующую за пределами буфера память как далее идущее содержимое массива
Haha, classic. Причем хорошо выдержанная, с мая 2009.
Тут вчера была новость что туда JS движок добавили и люди пишут что "кранты Polkit", боятся что оно теперь превратится в решeто, уязвимости полезут.
Так вот, хорошая новость что JS не поменяет защищенность Polkit.
Плоха - оно и так решeто :(
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|2.10, Аноним (10), 12:26, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Но ведь дело может быть и не в программисте и не в языке. А в том что кто-то специально оставил лазейку для кого надо (может для себя). И от этого не застрахован никакой язык никакой программист и никакой опенсорсный проект.
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|3.18, анон (?), 12:35, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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А как же ревьюверы! А как же ментейнер!
А как же тысячи глаз про которые я каждый раз слышал в темах "почему open source круто, а корпорасты отстой"!?
Если язык не позволяет тебе выйти за границы массива by design, и придется написать специальных кодов чтобы это сделать, то допустить ошибку или оставить закладку становится сложнее.
И шанс что ревьювер спросит "а нафига тут это" значительно выше.
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|6.88, Аноним (88), 14:46, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вероятность не может быть отрицательной величиной. В худшем случае случае это "пук в лужу", в лучшем у вас эпсилон равен нулю (что, в принципе, так же "пук в лужу" но не столь заметный)
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|7.94, A.Stahl (ok), 14:54, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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С формально-математической точки зрения, может, и не может быть отрицательной. А вот с бытовой -- элементарно: это когда что-то неожиданное или нелепое (и, соотвественно, неучитываемое) активно препятствует наступлению события.
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|5.56, анон (?), 13:16, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Которую придется искать в утечках (если они были) или проводить реверс инжиниринг (что весьма трудозатратно - читай дорого).
А тут открываешь гит и тебе на блюдечке все кода.
Просто применяешь анализатор кода и смотришь на все подозрительные места. Фиксить их все равно не будут до нахождения CVE))
Так что да, вероятность обнаружения ошибки в закрытом обфуцированном коде меньше.
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|6.63, Аноним (63), 13:22, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Security through obscurity ещё никому не помог. Либо помог, но ненадолго.
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|7.67, анон (?), 13:27, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Громкое заявление, просить пруфы я коненчо не буду, тк сомневаюсь что они есть.
Но если вдруг есть какие-то исследования на эту тему - буду благодарен
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|6.74, Аноним (10), 13:52, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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В каких утечках? Проспись. Эту уязвимость продадут всем кто заплатит от государств до частных организцаий и еще перепродажу уязвимостей организуют. И ты об дыре узнаешь только тогда, когда её из праздного любопытсатва купит какой-нибудь исследователь безоасности за недого и не выложит куда положено только чтобы показать какой он крутой исследователь безопасности.
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|7.93, анон (?), 14:53, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В каких утечках?
в утечках исходного кода естественно
> Эту уязвимость продадут всем
lol, чтобы что-то продать, нужно что-то найти
а где найти легче мы уже обсудили
И что мешало найти и продать кому-то эту уязвимость? Если код открыт то хакеры постесняются продавать эксплойт? Скажут "ой, это opensource, не будем продавать за много денег, лучше патчик напишем и отправим"
Или любую другую уязвимость типа heartbleed, bashdoor и прочих культовых дыр в решете?
> И ты об дыре узнаешь только тогда
12 лет оно жило в кодах, наверное это нормально
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|8.109, Аноним (109), 16:00, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
Всё ясно отбитый Что искать Разработчики уже заложили уязвимость её не надо ис... текст свёрнут, показать
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|5.91, Аноним (88), 14:49, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для кого исходный код закрыт, а для кого исходный код вполне себе доступен по работе. По ту сторону тоже пишут код, тестят, ищут ошибки и исправляют. Вот лично на опеннете не всегда докладывают, это да
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|4.153, Аноним (153), 21:31, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А как же ревьюверы! А как же ментейнер!
Полагаю, они смотрят, чтобы выглядело корректно и работало как задумано, а не ищут, как в коммите можно извратиться - память лишнюю прочитать или как LD_PRELOAD с левой либой воткнуть.
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|3.125, Аноним (125), 17:54, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> И от этого не застрахован никакой язык никакой программист и никакой опенсорсный проект.
Надо было коммунизм доделывать )
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|2.15, Аноним (15), 12:31, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Не "JS движок добавили", а заменили один JS движок, на другой.
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|3.21, Анонн (?), 12:35, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну, если уже цепляться к словам, то не "заменили один на другой", а добавлен еще один. Потому что предыдущий (пока) не выпилили. Но принципиально это ничего не меняет.
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|4.24, Аноним (15), 12:40, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну нет, это не цепляться. Всё-таки «не было, а теперь есть» немного отличается от «сорта сортов».
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|5.28, Анонн (?), 12:44, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ок, принято.
Но это не помешало комментаторам писать "Боже, пропал дом!"
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|2.79, макпыф (ok), 14:00, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> JS движок
Он там всегда был. Только раньше требовался жс из файрфокса, а теперь на выбор либо из ff либо ducktape
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|2.147, Michael Shigorin (ok), 20:51, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Тут вчера была новость что туда JS движок добавили
Этой новости лет десять уже. Причём душевнобольных шляпников хватило на то, чтобы потащить туда сразу mozjs...
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|1.7, Аноним (7), 12:23, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вчера вечером обновился. Все тихо, спокойно. Void Linux. Люблю роллинг-дистры.
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|1.26, Аноним (-), 12:41, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Да, дары. Да, Линукс. Зато опубликовано и залатано.
"Если мне докажут, что Линукс лежит вне сферы истины, я откажусь от истины и останусь на Линуксе." Ф.М. Достоевский
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|2.37, Аноним (-), 12:55, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Да, дары. Да, Линукс. Зато опубликовано и залатано.
Да, такие вот дары РедГада. Кушайте, не обляпайтесь!
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|4.52, Аноним (63), 13:12, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> мммм хочу что бы они меня поглотили, полностью
М-м-м, вы, пожалуй, сайтом ошиблись, батенька ( ͡° ͜ʖ ͡°)
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|1.31, Аноним (31), 12:50, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Ну вот что за новости унылые пошли. Раньше всегда предлагали файл, который нужно скомпилировать, чтобы посмотреть на уязвимость, а тут пилите сами. Никакого уважения к сообществу. То что DEшки завязаны на udisks и тот завязан на полкит, а значит, от него никуда не деться, это конечно немного грустно. Я бы давно выпилил отовсюду -- мне не жалко флешки рутом монтировать раз в месяц
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|2.36, Аноним (63), 12:54, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Эксплоит описан во всех подробностях и его элементарно можно повторить, обладая базовыми познаниями о работе execve (которые и так описаны в новости) и изучив сигнатуры функций iconv чтобы повторить их в своей злой либе (либо взять сам iconv и сделать злым уже его).
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|3.38, Аноним (31), 12:57, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот я и говорю, 0 уважения, призывают тратить время на бесполезную хрень.
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|4.48, Аноним (63), 13:08, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пф, за что тебя уважать-то? За лень и неспособность подумать головой, поучиться и применить это на практике? Специалисты спасибо скажут за готовую пошаговую инструкцию к действиям, мамкины хакиры будут требовать всё готовое забесплатно и даже потом выражать недовольство "а чиво ысплоет неработаит". Учись, уважаемый ты наш.
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|4.51, Аноним (63), 13:10, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> бесполезную хрень.
Вот тем более. Тебе оно не нужно, а требуешь. Тебя никто не призывает это делать, особенно если тебе самому это не надо.
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|2.40, Аноним (30), 12:58, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> в Gentoo и Arch Linux
если это логическое И то
ЛОЖЬ И ИСТИНА = ЛОЖЬ
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|3.152, Аноним (152), 21:30, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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мб тебе в школу сходить на риторику?
(проблема не исправлена в gentoo). (и животноводство)
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|1.34, Аноним (34), 12:53, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> используемом в дистрибутивах для организации выполнения непривилегированными пользователями действий, требующих повышенных прав доступа.
Зачем пользователю иметь повышения прав?
(у меня только для ping & записи CD/DVD болванок надо маленькое повышение, и хватает CAP)
Связку systemd, dbus, polkitd+JS надо выкидывать полностью со всех Linux дистров!
Какой самый удобный формат для написания и просмотра правил контроля доступа?
https://www.linux.org.ru/forum/security/15600248?cid=15622030
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|2.39, Аноним (34), 12:57, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Классической системы контроля доступа вполне хватает. CAP делает ненужным SUID вообще для еденичных исключений.
Дистрам надо занятся настройкой DAC и выпиливанием systemd, dbus, polkitd+JS.
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|3.59, Аноним (34), 13:20, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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systemd, dbus, polkitd+JS - не нужны.
Нужны те кто собирает Linux дистры без них.
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|4.85, YetAnotherOnanym (ok), 14:25, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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JS, сам по себе, вобщем-то, неплохой язык, который многие не любят из-за того, как его используют, типа раздражающих свистелок и тарахтелок на веб-страницах или помойки NPM.
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|5.96, Аноним (96), 15:03, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я исправлю предыдущего оратора, зачем тьюринг-полный язык для написания правил контроля доступа?
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|6.100, YetAnotherOnanym (ok), 15:12, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А почему бы нет? Ставить людей перед необходимостью учить ещё один язык, специализированный для описания правил безопасности - подозреваю, это не облегчит жизнь простому труженнику ИТ.
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|7.135, Аноньимъ (ok), 19:28, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как бы людям допущенным к написанию правил безопасности JS знать незачем, поэтому они его скорее всего не знают, так что им в любом случае его учить.
При этом в критическую систему безопасности добавляют сомнительный и сложный интерпретатор ещё более сомнительного и сложного ЯП.
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|7.136, Аноним (136), 19:33, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что он для этого избыточен. зато, теоретически, правило полкита может быть движком для doom.
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|1.43, mos87 (ok), 13:02, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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печально конечно, но как обычно для эксплуатации нужно много черной магии.
ценность соотв. сомнительна.
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|2.57, Аноним (63), 13:16, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вовсе нет. Не нужны никакие особенные привилегии и экзотические параметры конфигурации, ничего. Достаточно всего лишь обычного юзера и места, куда можно положить фейковый iconv, ну и возможность запустить программу-эксплоит.
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|1.46, Zenitur (ok), 13:07, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Проблема присутствует с мая 2009 года
Моя Ubuntu 8.10 не подвержена, ура!
Ничего себе, даже в SLES 11 используется более старый PolicyKit, хотя дистр выпущен в 2009 году. Похоже, что заморозка кода перед релизом была несколько раньше, чем май 2009
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|2.53, RAMbug (?), 13:12, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Void Linux дико стагнирует после того, как толпа SJW-макак выгнали создателя и по совместительству единственного человека, кто умел программировать на низкоуровневых языках.
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|3.137, Аноним (136), 19:36, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Войд это, конечно, хорошо. Но когда там уже появятся необязательные зависимости?
У них уже три года lightdm требует accountsservice, несущий больше вреда чем пользы.
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|1.50, Аноним (50), 13:10, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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в Gentoo уже положили патч в sys-auth/polkit/files/polkit-0.120-CVE-2021-4043.patch
так что можно вычеркивать
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|2.58, Аноним (30), 13:18, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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надо будет обновиться дома вечерком за кружкой теплого какао... Гента one love!
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|2.97, Аноним (96), 15:05, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если у вас в Gentoo установлен polkit - вы неверно используете Gentoo. Вам лучше Ubuntu поставить. Или на худой конец Arch.
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|3.141, Аноним (141), 19:51, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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что значит "неверно"? в генте не может быть "неверно" по причине отстутсвия навязывания конкретных решений.
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|1.54, borbacuca (ok), 13:12, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"не проверяет корректность" - вот так пишут опень сорц - не проверял, думал, считал что: все умные, старой доброй Foolproof не надо, шаг в сторону из комстроки и расстрел
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|2.68, Аноним (68), 13:30, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так а кто ж знал что нулевой элемент массива это не путь до текущей программы?
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|4.122, Аноним (68), 17:14, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Автор данной программы его видимо не использовал, потому и не читал про него.
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|2.104, Аноним (105), 15:23, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да знаешь, и клозет сорц пишут точно так же. Даже хуже, потому что думают, что никто никогда не заметит.
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|2.77, Урри (ok), 13:57, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Запускаешь локально скайп от отдельного ограниченного юзера, а он раз и меняет самостоятельно все системные настройки и сливает твои секретные фоточки в МС.
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|3.89, Пользователь (?), 14:48, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> локально скайп
А если у меня нет скайпа? Установишь через синаптик? А пароль уже не нужен?
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|2.82, Аноним (82), 14:07, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ага, а завтра у тебя на сервере, какой нибудь пакет из npn, gems, cpan или PyPL развернёт бакдор от рута...
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|1.73, Anonymus (?), 13:45, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вот такой сидишь себе, пишешь программу, думая, что "By convention, the first of these strings (i.e., argv[0]) should contain the filename associated with the file being executed."
А потом твою программу запускают через execve описанным в новости способом, потому что, оказывается, "On Linux, argv and envp can be specified as NULL."
А виноват создатель программы, конечно же.
P.S. Ладно, пошутил. Конечно, к системным приложениям другие требования, и создатели таких программ должны разбираться в окружении, для которого пишут. Но подстава всё равно занятная.
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|2.101, Аноним (105), 15:13, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"By convention" означает, что так договорились, но в принципе может быть и иначе. И обязанность любого программиста — всегда об этом помнить, потому что злоумышленник не обязан вести себя так, как договорились.
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|2.139, Аноним (139), 19:48, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А виноват создатель программы
Естественно, ведь он не смог прочитать слово "should"...
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|2.102, Аноним (105), 15:15, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Джаваскрипт со своими любителями тут не приделах. PolicyKit, в котором нет JS, и который до сих пор используется в дебиане и убунтах, тоже подвержен.
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|2.103, Аноним (105), 15:18, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не знаешь — промолчи, авось сошёл бы за умного. Это та самая программа, которая рисует тебе окошечко с запросом пароля, когда ты что-то системное типа пакетного менеджера запускаешь.
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|1.81, YetAnotherOnanym (ok), 14:05, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Разработчиками pkexec подразумевалось, что первая запись массива argv всегда содержит имя процесса (pkexec), а вторая либо значение NULL, либо имя запускаемой через pkexec команды
Какая прелесть...
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|1.86, Аноним (86), 14:35, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
Сам факт существования таких флагов в современном мире - большая ошибка и пережи... большой текст свёрнут, показать
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|2.131, Аноним (129), 18:47, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Использование Linux без включенного и настроенного SELinux нельзя.
Как же умиляют эксперты по безопасности без модели угроз и глобальные выводы.
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|1.92, Пользователь (?), 14:52, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Какие-то двойные стандарты. Локальная уязвимость на windows - "а, дырявая ось, мы знали это". Такая же ошибка на лине - " запускаешь локально скайп.."
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|2.133, Аноним (129), 18:54, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Какие-то двойные стандарты.
Согласен, на лине пока еще можно не устанавливать дырявые сервисы в отличии от полностью самодеятельного windows
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|2.107, Аноним (107), 15:34, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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The following packages will be REMOVED:
accountsservice* language-selector-common* libpolkit-agent-1-0*
libpolkit-backend-1-0* libpolkit-gobject-1-0* policykit-1*
0 upgraded, 0 newly installed, 6 to remove and 4 not upgraded.
Ведь нельзя же ж пользоваться акаунтом рута чтоб банально выбрать _общесистемную_ поддержку языков.
В _серверной_, с-ка, системе. Непременно нужен нескучненький враппер с вж0поскриптом.
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|3.118, Аноним (118), 16:48, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня так:
apt-cache rdepends policykit-1 --installed -i
policykit-1
Reverse Depends:
libvirt-daemon-system
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|4.142, . (?), 20:07, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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пользуемые libvirt должны же страдать? Но тут хотя бы какие-то основания есть.
language-selector-common (устанавливающийся по умолчанию) - это вот совсем ненужный мусор сам по себе, так еще и непременно надо его запускать от т-пого юзверя.
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|1.99, ыы (?), 15:09, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А вот где тот замечательный выводок незаконнорожденной помеси centos-а с исправленным polkit?
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|1.111, Аноним (111), 16:11, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В серверных установках Debian 11 такого пакета вообще нет среди установленных.
В Linux Mint 20.3 прилетело обновление с исправлением уязвимости.
А вот для Альт Рабочая станция К 9 обновлений всё ещё нет =))
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|2.151, Michael Shigorin (ok), 21:07, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А вот для Альт Рабочая станция К 9 обновлений всё ещё нет =))
Подёргал коллег -- тем временем стоит потихоньку перебираться на десятую ветку (и туда уже тоже прилетело).
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|1.145, самокатофил (?), 20:46, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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$ pkg search --regex 'dbus|polkit|udev|pulseaudio|logind|systemd|wayland|electron'
pkgman: no matching packages found.
Enlarge u'r hat.
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|1.155, А (??), 21:44, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Блестяще. Камень в огород халтурщиков разработки веба и девляпса. Их стиль.
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|1.156, Аноним (156), 21:45, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ахаха, только вчера срачь про попаскрипт и гавнкод макак был. Вот и пожалуйста.
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