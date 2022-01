Критическая уязвимость в PolKit, позволяющая получить root-доступ в большинстве дистрибутивов Linux

Вот такой сидишь себе, пишешь программу, думая, что "By convention, the first of these strings (i.e., argv[0]) should contain the filename associated with the file being executed." А потом твою программу запускают через execve описанным в новости способом, потому что, оказывается, "On Linux, argv and envp can be specified as NULL." А виноват создатель программы, конечно же. P.S. Ладно, пошутил. Конечно, к системным приложениям другие требования, и создатели таких программ должны разбираться в окружении, для которого пишут. Но подстава всё равно занятная.