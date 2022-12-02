Root-уязвимость в инструментарии управления пакетами Snap

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|1.6, Аноним (6), 15:23, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ништяк, что это жс программисты только не придумывают, лишь бы не использовать dirfd.
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|2.25, Аноним (25), 16:39, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тупяк, что это опеннет эксперты только не напишут, лишь бы не думать.
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|3.28, Аноним (6), 16:52, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Тупяк, что это опеннет эксперты только не напишут, лишь бы не думать.
Так даже в расте давно озабатились тем, что файлы могут подменять, если их не идентифицировать однозначно. А тут не догадались. При чём тут эксперты?
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|1.7, Аноним (7), 15:25, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Мда.. это даже не ping у freebsd, это просто с какой нить веб странички можно поиметь юзера..
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|2.32, Аноним (32), 17:04, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Уязвимость позволяет локальному непривилегированному пользователю добиться выполнения кода с правами root в конфигурации Ubuntu по умолчанию.
Не может
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|1.10, Аноним (11), 15:57, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Как мы можем видеть из новости, Go вполне подоходит для промышленного применения — CVE на нём пишутся не хуже, чем на C.
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|2.14, user32.dll (?), 16:01, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Конечно, столовый нож отрезает пальцы не хуже, чем канцелярский, другое дело ржавый нож, да?
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|3.43, Аноним (11), 17:47, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть в данном случае мы действительно можем наблюдать как ненастоящие сишники прокрались в проект и cve напрогали? Ой-вей.
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|4.46, Аноним (21), 18:32, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в ping и openssl тоже ненастоящие сишники прокрались? А в grub2? А в zlib?
Ой-вей, сколько ж их развелось однако. А настоящие вообще существуют? Или они как драконы или единороги?
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|3.45, Аноним (45), 18:27, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можете хоть ржать хоть смеяться, но пропреетарному коммерческому портабельному-о... большой текст свёрнут, показать
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|2.24, Аноним (25), 16:37, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А как его установить в систему так чтобы появилась иконка в меню, работала ассоциация с файлами по типам, можно было выбрать из списка подходящих к типу файла программ?
Еще нужно чтоб программа стала доступна в path, это легко, но само не произойдет. Особенно если внутри пакет должно быть несколько программ...
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|1.18, Аноним (18), 16:22, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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<Оглушительный злорадный смех, каким смеются суперзлодеи во второсортных фильмах>
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|1.20, Аноним (25), 16:32, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Уязвимость в snap-confine вызвана состоянием гонки в функции must_mkdir_and_open_with_perms()
с состоянием гонки в такой ситуации очень трудно что-то сделать
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|1.22, Анонн (?), 16:34, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Смешно. В безопасном Go решили чуток поиспользовать божественную сишечку... и она отстрелила обе ноги.
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|2.26, user32.dll (?), 16:49, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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При чем тут язык, если дело в подходе? У тех, кто ради инклюзивности решил даже от мозга отказаться, лучше что ли получится, без таких архиткетурных и логических ошибок?
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|3.29, Анонн (?), 16:59, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, конечно язык ни при чем.
На бажины совсем не влияют отсутствие optional, строки в виде char*, массивы в виде тупого указателя без знания размера, повсеместное использование кастов void* в то, что погромисту захотелось.
Поэтому лажают в вычислениях размеров массивов и буфферов, переписывают чужую память, кастят не то и не туда. Но язык тут абсолютно ни при чем, конечно)))
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|4.33, user32.dll (?), 17:04, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Попробуй написать какой-нибудь загрузчик ОС или микроконтроллера без этого всего и без unsafe конечно.
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|5.36, Анонн (?), 17:12, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну так если оно тебе нужно только в загрузчике, то зачем тянуть его во все остальное, в том числе в юзерспейс? Может стоит отделать совсем низкоуровневые операции от которых отказаться нельзя, от тех, где в них необходимости?
Oh ,shi... мы только что (пере)придумали концепцию safe-unsafe кода!
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|4.34, user32.dll (?), 17:05, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И зачем перескакивать, если состояние гонки, например, в моем следующем посте упомянуто в в самом расте, а не каком-то даже проекте на нём
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|5.38, Анонн (?), 17:18, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чего ты все время пишешь про раст, если пробема в Го и сишечке? Что за фиксация?
Вот я пишу про дырявую сишку, но вообще не упоминал раст до твоих комментов.
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|6.40, НяшМяш (ok), 17:28, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот представь себе, ты петрович, сидишь на заводе за 20к и не знаешь ничего кроме C. Естественно гордишься этим. А тут на опеннете потоком новости, что такие-же петровичи на любимой С опять делают уязвимости. Вот и приходится в пятницу, хряпнув для храбрости пивка, строчить комменты "а вот в вашем расте такоооое...".
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|1.49, Аноним (49), 19:09, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А рекло погроммиста не сообщается? А то вдруг это засланец-диверсант из растовиков.
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