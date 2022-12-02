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Root-уязвимость в инструментарии управления пакетами Snap

02.12.2022 13:49

Компания Qualys выявила третью в этому году опасную уязвимость (CVE-2022-3328) в утилите snap-confine, поставляемой с флагом SUID root и вызываемой процессом snapd для формирования исполняемого окружения для приложений, распространяемых в самодостаточных пакетах в формате snap. Уязвимость позволяет локальному непривилегированному пользователю добиться выполнения кода с правами root в конфигурации Ubuntu по умолчанию. Проблема устранена в выпуске snapd 2.57.6. Обновления пакетов выпущены для всех поддерживаемых веток Ubuntu.

Интересно, что рассматриваемая уязвимость была внесена в процессе исправления похожей февральской уязвимости в snap-confine. Исследователям удалось подготовить рабочий эксплоит, предоставляющий root-доступ в Ubuntu Server 22.04, в котором кроме уязвимости в snap-confine также задействованы две уязвимости в процессе multipathd (CVE-2022-41974, CVE-2022-41973), связанные с обходом проверки полномочий при передаче привилегированных команд и небезопасной работой с символическими ссылками.

Уязвимость в snap-confine вызвана состоянием гонки в функции must_mkdir_and_open_with_perms(), добавленной для защиты от подмены каталога /tmp/snap.$SNAP_NAME на символическую ссылку в момент после проверки владельца, но перед обращением к системному вызову mount для bind-монтирования в него каталогов для пакета в формате snap. Добавленная защита сводилась к переименованию каталога /tmp/snap.$SNAP_NAME в другой каталог в /tmp со случайным именем, если он существует и не принадлежит пользователю root.

При эксплуатации операции переименования каталога /tmp/snap.$SNAP_NAME исследователи воспользовались тем, что snap-confine также создаёт каталог /tmp/snap.rootfs_XXXXXX для корня содержимого пакета snap. Часть "XXXXXX" в имени выбирается случайно при помощи mkdtemp(), но пакет с именем "rootfs_XXXXXX" может пройти проверку в функции sc_instance_name_validate (т.е. идея в том, чтобы имя $SNAP_NAME приняло значение "rootfs_XXXXXX" и тогда операция переименования приведёт к перезаписи каталога /tmp/snap.rootfs_XXXXXX с корнем snap).

Для того чтобы добиться одновременного использования /tmp/snap.rootfs_XXXXXX и переименования /tmp/snap.$SNAP_NAME было запущено два экземпляра snap-confine. Как только первый экземпляр создавал /tmp/snap.rootfs_XXXXXX процесс блокировался и запускался второй экземпляр с именем пакета rootfs_XXXXXX, что приводило к тому, что временный каталог /tmp/snap.$SNAP_NAME второго экземпляра становился корневым каталогом /tmp/snap.rootfs_XXXXXX первого. Сразу после выполнения переименования второй экземпляр аварийно завершался, а /tmp/snap.rootfs_XXXXXX подменялся с манипуляцией состоянием гонки, как при эксплуатации февральской уязвимости. После подмены с первого экземпляра снималась блокировка выполнения и атакующие получали полный контроль над корневым каталогом snap.

На последнем этапе создавалась символическая ссылка /tmp/snap.rootfs_XXXXXX/tmp, которая использовалась функцией sc_bootstrap_mount_namespace() для bind-монтирования доступного на запись реального каталога /tmp в любой каталог ФС, так как вызов mount() следует символическим ссылкам перед монтированием. Подобное монтирование блокируется ограничениями AppArmor, но для обхода этой блокировки в эксплоите были задействован две вспомогательные уязвимости в multipathd.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.qualys.com/vulner...)
  2. OpenNews: Локальные root-уязвимости в инструментарии управления пакетами Snap
  3. OpenNews: Критическая уязвимость в PolKit, позволяющая получить root-доступ в большинстве дистрибутивов Linux
  4. OpenNews: Уязвимость во Flatpak, позволяющая повысить привилегии в системе
  5. OpenNews: Обновление Flatpak 1.10.2 с устранением уязвимости, нарушающей sandbox-изоляцию
  6. OpenNews: Опасные уязвимости в утилитах beep и patch
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58242-suid
Ключевые слова: suid, qualys, snap
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (50) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:01, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ладно
     
     
  • 2.50, Аноним (50), 19:10, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как и ожидалось - троянский шнапс!
     

  • 1.2, Андрей (??), 15:11, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Ну наконец!

    Дождались!

     
  • 1.3, Аноним (3), 15:15, 02/12/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –7 +/
     
     
  • 2.4, Жироватт (ok), 15:17, 02/12/2022 Скрыто модератором
    		• +6 +/
     
  • 2.8, Анонн (?), 15:34, 02/12/2022 Скрыто модератором
    		• +6 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.5, pashev.ru (?), 15:18, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бггг.
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 17:35, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +1
     

  • 1.6, Аноним (6), 15:23, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ништяк, что это жс программисты только не придумывают, лишь бы не использовать dirfd.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 16:39, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тупяк, что это опеннет эксперты только не напишут, лишь бы не думать.

      

     
     
  • 3.28, Аноним (6), 16:52, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Тупяк, что это опеннет эксперты только не напишут, лишь бы не думать.

    Так даже в расте давно озабатились тем, что файлы могут подменять, если их не идентифицировать однозначно. А тут не догадались. При чём тут эксперты?

     

  • 1.7, Аноним (7), 15:25, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Мда.. это даже не ping у freebsd, это просто с какой нить веб странички можно поиметь юзера..
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 17:04, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Уязвимость позволяет локальному непривилегированному пользователю добиться выполнения кода с правами root в конфигурации Ubuntu по умолчанию.

    Не может

     

  • 1.9, Аноним (9), 15:42, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему Canonical не может отказаться от Snap?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 15:59, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем им это делать?
     
  • 2.12, user32.dll (?), 15:59, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы от Mi-6 пакеты правильные совать
     
  • 2.47, fuggy (ok), 18:57, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выпилили бы snapd и уязвимость была бы решена.
     

  • 1.10, Аноним (11), 15:57, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Как мы можем видеть из новости, Go вполне подоходит для промышленного применения — CVE на нём пишутся не хуже, чем на C.
     
     
  • 2.14, user32.dll (?), 16:01, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Конечно, столовый нож отрезает пальцы не хуже, чем канцелярский, другое дело ржавый нож, да?
     
  • 2.15, Анонушка (?), 16:15, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    snap-confine написан на си, и фиксы касались кода на си
     
  • 2.16, Аноним (16), 16:15, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CVE и на р.... отлично пишутся. Так что ты пердеж не засчитан.
     
  • 2.21, Аноним (21), 16:33, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Только фикс делали в файле mount-support-test.c
    https://github.com/snapcore/snapd/commit/21ebc51f00b8a1417888faa2e83a372fd29d0

    Опять сишные дыры! Причем в Go проекте!

     
     
  • 3.43, Аноним (11), 17:47, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть в данном случае мы действительно можем наблюдать как ненастоящие сишники прокрались в проект и cve напрогали? Ой-вей.
     
     
  • 4.46, Аноним (21), 18:32, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в ping и openssl тоже ненастоящие сишники прокрались? А в grub2? А в zlib?
    Ой-вей, сколько ж их развелось однако. А настоящие вообще существуют? Или они как драконы или единороги?
     

  • 1.13, Аноним (13), 16:01, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Шляпа космонавта, ненужно! Самое нормальное это appimage.
     
     
  • 2.17, Аноним (16), 16:15, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как его обновлять прикажешь?
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 17:03, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    AppImageUpdate
     
  • 3.45, Аноним (45), 18:27, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можете хоть ржать хоть смеяться, но пропреетарному коммерческому портабельному-о... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.48, Аноним (3), 19:03, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скачать свежую версию .AppImage
     
  • 2.24, Аноним (25), 16:37, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А как его установить в систему так чтобы появилась иконка в меню, работала ассоциация с файлами по типам, можно было выбрать из списка подходящих к типу файла программ?

    Еще нужно чтоб программа стала доступна в path, это легко, но само не произойдет. Особенно если внутри пакет должно быть несколько программ...

     
     
  • 3.39, НяшМяш (ok), 17:22, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Примерно как-то так https://docs.appimage.org/user-guide/run-appimages.html#integrating-appimages-
     

  • 1.18, Аноним (18), 16:22, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    <Оглушительный злорадный смех, каким смеются суперзлодеи во второсортных фильмах>
     
     
  • 2.35, user32.dll (?), 17:09, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    из оскал мамкиных бунтарей-анимэшников?
     

  • 1.19, жявамэн (ok), 16:28, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    балдежно
     
  • 1.20, Аноним (25), 16:32, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Уязвимость в snap-confine вызвана состоянием гонки в функции must_mkdir_and_open_with_perms()

    с состоянием гонки в такой ситуации очень трудно что-то сделать

     
  • 1.22, Анонн (?), 16:34, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Смешно. В безопасном Go решили чуток поиспользовать божественную сишечку... и она отстрелила обе ноги.
     
     
  • 2.26, user32.dll (?), 16:49, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    При чем тут язык, если дело в подходе? У тех, кто ради инклюзивности решил даже от мозга отказаться, лучше что ли получится, без таких архиткетурных и логических ошибок?
     
     
  • 3.29, Анонн (?), 16:59, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, конечно язык ни при чем.
    На бажины совсем не влияют отсутствие optional, строки в виде char*, массивы в виде тупого указателя без знания размера, повсеместное использование кастов void* в то, что погромисту захотелось.
    Поэтому лажают в вычислениях размеров массивов и буфферов, переписывают чужую память, кастят не то и не туда. Но язык тут абсолютно ни при чем, конечно)))
     
     
  • 4.33, user32.dll (?), 17:04, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Попробуй написать какой-нибудь загрузчик ОС или микроконтроллера без этого всего и без unsafe конечно.
     
     
  • 5.36, Анонн (?), 17:12, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну так если оно тебе нужно только в загрузчике, то зачем тянуть его во все остальное, в том числе в юзерспейс? Может стоит отделать совсем низкоуровневые операции от которых отказаться нельзя, от тех, где в них необходимости?
    Oh ,shi... мы только что (пере)придумали концепцию safe-unsafe кода!
     
  • 4.34, user32.dll (?), 17:05, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И зачем перескакивать, если состояние гонки, например, в моем следующем посте упомянуто в в самом расте, а не каком-то даже проекте на нём
     
     
  • 5.38, Анонн (?), 17:18, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего ты все время пишешь про раст, если пробема в Го и сишечке? Что за фиксация?
    Вот я пишу про дырявую сишку, но вообще не упоминал раст до твоих комментов.
     
     
  • 6.40, НяшМяш (ok), 17:28, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот представь себе, ты петрович, сидишь на заводе за 20к и не знаешь ничего кроме C. Естественно гордишься этим. А тут на опеннете потоком новости, что такие-же петровичи на любимой С опять делают уязвимости. Вот и приходится в пятницу, хряпнув для храбрости пивка, строчить комменты "а вот в вашем расте такоооое...".
     

  • 1.23, Антоннн (?), 16:34, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кайф
     
     
  • 2.27, user32.dll (?), 16:50, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда нигилисту нечего будет предъявить, он обычно самоликвидируется
     

  • 1.30, user32.dll (?), 17:02, 02/12/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.37, Skullnet (ok), 17:13, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Всем неосиляторам flatpak посвящается!
     
     
  • 2.42, Аноним (41), 17:40, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем одна поделка лучше другой?
     
     
  • 3.51, Skullnet (ok), 19:28, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чем одна поделка лучше другой?

    Тем что flatpak работает.

     

  • 1.44, Аноним (45), 17:48, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну наконец-то эта фейковая безопасность опровергнута.
     
  • 1.49, Аноним (49), 19:09, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А рекло погроммиста не сообщается? А то вдруг это засланец-диверсант из растовиков.
     

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