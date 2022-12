Root-уязвимость в инструментарии управления пакетами Snap

2.26 , user32.dll ( ? ), 16:49, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – При чем тут язык, если дело в подходе? У тех, кто ради инклюзивности решил даже от мозга отказаться, лучше что ли получится, без таких архиткетурных и логических ошибок?

3.29 , Анонн ( ? ), 16:59, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да, конечно язык ни при чем.

На бажины совсем не влияют отсутствие optional, строки в виде char*, массивы в виде тупого указателя без знания размера, повсеместное использование кастов void* в то, что погромисту захотелось.

Поэтому лажают в вычислениях размеров массивов и буфферов, переписывают чужую память, кастят не то и не туда. Но язык тут абсолютно ни при чем, конечно)))

4.33 , user32.dll ( ? ), 17:04, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Попробуй написать какой-нибудь загрузчик ОС или микроконтроллера без этого всего и без unsafe конечно.

5.36 , Анонн ( ? ), 17:12, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ну так если оно тебе нужно только в загрузчике, то зачем тянуть его во все остальное, в том числе в юзерспейс? Может стоит отделать совсем низкоуровневые операции от которых отказаться нельзя, от тех, где в них необходимости?

Oh ,shi... мы только что (пере)придумали концепцию safe-unsafe кода!

4.34 , user32.dll ( ? ), 17:05, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И зачем перескакивать, если состояние гонки, например, в моем следующем посте упомянуто в в самом расте, а не каком-то даже проекте на нём

5.38 , Анонн ( ? ), 17:18, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А чего ты все время пишешь про раст, если пробема в Го и сишечке? Что за фиксация?

Вот я пишу про дырявую сишку, но вообще не упоминал раст до твоих комментов.

6.40 , НяшМяш ( ok ), 17:28, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот представь себе, ты петрович, сидишь на заводе за 20к и не знаешь ничего кроме C. Естественно гордишься этим. А тут на опеннете потоком новости, что такие-же петровичи на любимой С опять делают уязвимости. Вот и приходится в пятницу, хряпнув для храбрости пивка, строчить комменты "а вот в вашем расте такоооое...".