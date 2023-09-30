В Ubuntu Snap Store выявлены вредоносные пакеты

Компания Canonical объявила о временной приостановке использования в Snap Store автоматической системы проверки публикуемых пакетов из-за появления в репозитории пакетов с вредоносным кодом для кражи криптовалюты у пользователей. При этом непонятно ограничивается ли инцидент публикацией вредоносных пакетов сторонними авторами или имеют место какие-то проблемы с безопасностью непосредственно репозитория, так как ситуация в официальном анонсе характеризуется как "потенциальный инцидент с безопасностью".

Подробности об инциденте обещают раскрыть после окончания разбирательства. На время разбирательства работа сервиса переведена в режим ручного рецензирования, при котором все регистрации новых snap-пакетов будет проходить ручную проверку перед публикацией. Изменение не затронет загрузку и публикацию обновлений для уже существующих snap-пакетов.

Проблемы выявлены в пакетах ledgerlive, ledger1, trezor-wallet и electrum-wallet2, опубликованных злоумышленниками под видом официальных пакетов от разработчиков отмеченных криптокошельков, но на деле не имеющих к ним никакого отношения. В настоящее время проблемные snap-пакеты уже удалены из репозитория и больше не доступны для поиска и установки при помощи утилиты snap. Инциденты с загрузкой вредоносных пакетов в Snap Store случались и ранее, например, в 2018 году в Snap Store были выявлены пакеты, включающие скрытый код для майнинга криптовалюты.



