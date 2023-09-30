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В Ubuntu Snap Store выявлены вредоносные пакеты

30.09.2023 19:57

Компания Canonical объявила о временной приостановке использования в Snap Store автоматической системы проверки публикуемых пакетов из-за появления в репозитории пакетов с вредоносным кодом для кражи криптовалюты у пользователей. При этом непонятно ограничивается ли инцидент публикацией вредоносных пакетов сторонними авторами или имеют место какие-то проблемы с безопасностью непосредственно репозитория, так как ситуация в официальном анонсе характеризуется как "потенциальный инцидент с безопасностью".

Подробности об инциденте обещают раскрыть после окончания разбирательства. На время разбирательства работа сервиса переведена в режим ручного рецензирования, при котором все регистрации новых snap-пакетов будет проходить ручную проверку перед публикацией. Изменение не затронет загрузку и публикацию обновлений для уже существующих snap-пакетов.

Проблемы выявлены в пакетах ledgerlive, ledger1, trezor-wallet и electrum-wallet2, опубликованных злоумышленниками под видом официальных пакетов от разработчиков отмеченных криптокошельков, но на деле не имеющих к ним никакого отношения. В настоящее время проблемные snap-пакеты уже удалены из репозитория и больше не доступны для поиска и установки при помощи утилиты snap. Инциденты с загрузкой вредоносных пакетов в Snap Store случались и ранее, например, в 2018 году в Snap Store были выявлены пакеты, включающие скрытый код для майнинга криптовалюты.

  1. Главная ссылка к новости (https://forum.snapcraft.io/t/t...)
  2. OpenNews: Root-уязвимость в инструментарии управления пакетами Snap
  3. OpenNews: Уязвимость в snapd, позволяющая получить root-привилегии в системе
  4. OpenNews: В Ubuntu Snap Store и Chrome Web Store выявлены вредоносные пакеты
  5. OpenNews: Локальные root-уязвимости в инструментарии управления пакетами Snap
  6. OpenNews: Компания Canonical опубликовала заявление, связанное с вредоносным ПО в Snap Store
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59849-snap
Ключевые слова: snap, mallware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 21:52, 30/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    > Компания Canonical объявила о временной приостановке использования в Snap Store автоматической системы проверки публикуемых пакетов

    Лучше бы объявили о прекращении существования Snap-store и Snap-пакетов.

     
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