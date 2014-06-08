Уязвимости в ядре Linux, позволяющие поднять свои привилегии через nf_tables и ksmbd

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|1.1, Аноним (-), 11:38, 27/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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>Работа эксплоита продемонстрирована в актуальных выпусках Debian и Ubuntu
Потому что там нет SELinux.
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|3.49, Аноним (-), 13:07, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> И как SELinux поможет от дыры в _ядре_?
Ну, как, атакующему придется аж отметериться - и взять стандартный эксплойт с отключкой этой пакости. Потратит аж на 2 минуты больше.
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|2.13, myster (ok), 12:04, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То что уже работает на сервере и разрешено правилами SELinux, тоже может отправить определенным образом пакет, чтобы заэкспойтить подобную уязвимость.
Взламывают, как правило, ПО торчащее наружу, которому ты уже дал карт-бланш почти на любые действия в рамках его функционала.
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|1.3, ryoken (ok), 11:48, 27/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>>>До этого присовение CVE
мдя...
Вот нутром чуял, что таскание вендотехнологий в ядро - зло.
Ну и чтоб 2 раза не вставать...
"РЕШЕТО!!!" :D
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|2.15, iPony129412 (?), 12:06, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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99.9% уязвимостей ядра - покерфейс
тут Samsung криво-косо в режиме сро/аки горят реализовал протоколы MS - "вендотехнологий - зло"
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|3.52, Аноним (-), 13:12, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> тут Samsung криво-косо в режиме сро/аки горят реализовал протоколы MS - "вендотехнологий - зло"
Конечно безопасная реалиазция smb без вулнов - это еще поискать, но перегруженый замордованый кодер с самсунговской галеры - таки насажал багов везде где мог. И даже не потому что плохой програмер или злодей. А потому что с 4 здоровыми проектами на 1 тушке без особой помощи от других так кто угодно зашьется.
А в ядро это приняли чтобы совместынми усилиями, вот, разгрести за ними, ибо фича то нужная. Ну вот и разгребают.
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|4.80, User (??), 14:59, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Никто, кроме microsoft'а и, немного, samsung'а не виноват - а "технологическое отверстие"(ТМ) тысячаглаз за тысячулет многаждыуспешно заполняет - или я что-то не так перевел?
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|1.4, 12yoexpert (ok), 11:48, 27/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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с тех пор, как мелкомягкие популяризовали линукс (а до них - космонавт), случился наплыв непрофпригодных домохозяек, которые теперь засирают своими якобы CVE всё на свете
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|2.7, iPony129412 (?), 11:56, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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ты хотел написать про RedHat? так-то был линукс на локалхосте у студента - и никаких CVE
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|3.11, 12yoexpert (ok), 11:59, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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то, что с тобой происходит, называется шизофазия:
> симптом психических расстройств, выражающийся в речевой разорванности — нарушении структуры речи, при которой, в отличие от речевой бессвязности (потока несвязанных слов), фразы строятся правильно[1], однако не несут никакой смысловой нагрузки, а содержание речи соответствует содержанию бреда
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|2.12, Аноним (-), 12:03, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так пошел бы и показал как нужно писать код.
А то ты только языком треплешь на форуме.
> засирают своими якобы CVE всё на свете
Тебе уже готовый эксплойт принесли, но ты все равно не доволен
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|2.17, Аноним (-), 12:06, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> с тех пор, как мелкомягкие популяризовали линукс (а до них - космонавт)
Да ладно тебе!
Диды овнокодили в ядро еще 20 лет назад!
И это периодически выгребают до сих пор.
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|3.21, iPony129412 (?), 12:09, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Надо найти первую уязвимость в ядре и огласить виноватого
Вот весь линукс испортил
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|3.31, 12yoexpert (ok), 12:36, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В геноциде украинцев не мелкомягкие виноваты, как и в том, что русские - рабы черножопых
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|1.5, Аноним (5), 11:51, 27/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Выявивший уязвимость исследователь безопасности разработал и опубликовал рабочий прототип эксплоита, применимый к ядрам Linux начиная с выпуска 3.15 и заканчивая 6.8-rc1.
Появятся новые рутуемые и перешиваемые устройства?
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|1.6, Аноним (-), 11:53, 27/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Проблема вызвана двойным освобождением памяти (double-free)
И как обычно дыряшечные проблемы!
> в актуальных выпусках Debian и Ubuntu с ядрами Linux 5.14 - 6.6
Linux 5.14 - 30 авг. 2021 г
Т.е. свои три+ года бекдор отработал))
> Уязвимость проявляется начиная с версии ядра Linux 3.15
Релиз - 8 June 2014.
А они умеют играть в долгую. Бекдоры начали делать двухкомпонентными.
И чск ни один из тыщщи глаз не заметил бажину за целых 10 лет!
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|2.14, сщта (?), 12:04, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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10 лет назад носились с pie,чтоб рандомно было в памяти. Теперь это вот модно.
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|2.20, Аноним (20), 12:08, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Бэкдоры надо полагать были заложены сознательными инженерами с совестью, наш респект борцам.
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|3.45, Аноним (-), 13:01, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> наш респект борцам
Борцам за зарплату от АНБ?
Не, ну ребята конечно молодцы, но достойно ли это наших респектов?..
Хотя если бы АНБ приходилось платить за каждую дыру, сделанную си погромистом, то они бы давно уже разорились бы.
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|4.51, Аноним (20), 13:11, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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За откаты АНБ работают индусы Майкрософт и Эпл, там никакой борьбы нет и всё на потоке. Тут борцы сражаются с корпорациями и их желанием всех посадить в клетку, к тому же, в отличие от уязвимостей проприетари, не эксплуатируется удалённо, так что совесть чиста. Всю историю его существования овнили линукс через netfilter, поэтому все, кому надо, найдут.
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|4.46, вася (??), 13:01, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пользовались в течении 10 лет, просто никому не говорили. А сейчас внедрили новый бэкдор и старый оказался не нужен, вот его и "обнаружили"
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|5.50, Аноним (32), 13:09, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так ты не пользуешься ОС, написанной исключительно тобой, ты пользуешься чужим продуктом - ядром линукс нахаляву, какие могут быть претензии с твоей стороны?
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|1.9, сщта (?), 11:57, 27/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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cifs хоть в самом ядре больше нет,а также зря с айпитэбл слез на этот прогрессив.) Не сиделось чухану как олдам на том что норм работает...
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|1.22, Аноним (-), 12:21, 27/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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1. CVE-2024-1086 - double-free и поднять свои привилегии в системе.
2. CVE-2024-26592 - выполнения своего кода с правами ядра; вызвана состоянием гонки
3. CVE-2023-52440 - переполнение буфера из-за отсутствия должной проверки размера данных
4,5,6. CVE-2024-26594, CVE-2023-52442 и CVE-2023-52441 возвращение данных из области за границей буфера, отсутствие проверки входных данных, отсутствие необходимой проверки входных данных при обработке запросов SMB2.
Из всей кучи дыр, можно только 2 отнести к логическим (и то если дать скидку на качество кода ядра).
Остальные это "просто какой-то позор".
Тебе пришли данные, ну проверь их размеры /_-
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|2.29, Аноним (39), 12:35, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У тебя комплексы или что? Какая разница что там за уязвимости? Если надо тебя всё равно взломают.
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|3.47, Аноним (-), 13:03, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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"У тебя комплексы или что? Какая разница что там за замки? Если надо тебя всё равно взломают."
Поэтому просто выкинь все замки и защелки с дверей, окна тоже можно не закрывать.
Всем расскажи какой у тебя номер банковской карты, пин и циферки на обороте!
Ключи от тачки можно хранить прямо в бардачке, а еще лучше вешать на зеркало заднего вида.
Откуда в такие вообще беретесь /_-
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|4.60, Аноним (39), 13:46, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не очевидно что твоя замена понятий эквивалента. Попробуй ещё раз.
В твоих замках тоже уязвимостей выше крыши и даже в окне. Поплач что твоё окно небезопасно. При том что даже к переписанной на р_ст двери отмычка подбирается за минуту. Ор с тебя выше гор.
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|2.79, Карлос Сношайтилис (ok), 14:46, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты не понимаешь.
Если на С писать правильно и со всеми проверками, он станет медленнее раста, в котором эти проверки вшиты и хорошо оптимизируются компилятором.
А скорость сишки это последний бастион, за который цепляются деды.
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|1.24, Аноним (24), 12:24, 27/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вопрос к экспертам русского языка. Вот это:
> Уязвимости в ядре Linux, позволяющие поднять свои привилегии через nf_tables и ksmbd
для меня звучит как уязвимости, которым нужно/задействуют _одновременно _ "nf_tables и ksmbd".
Будет ли более правильным написать:
"Уязвимости в ядре Linux, позволяющие поднять свои привилегии через nf_tables или ksmbd"
?
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|2.26, Аноним (19), 12:31, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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лучше
"по желанию поднять"
Например, мне лень и я не буду поднимать, а кому-то может не лень...
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|2.34, Аноним (39), 12:38, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему или, а не "а так же ksmbd". Но даже с "и" смысл понятен.
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|1.27, Аноним (27), 12:33, 27/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Исправление уязвимости предложено в выпуске ядра Linux 6.8-rc1
Это когда дерево упало и отключило электричество у Линуса и релиз 6.8-rc1 задержался. Т.е. они тихой цаплей думали как исправить дыры?
Вот интересно, с прошлого релиза в linux-stable прошло 2 недели. Сейчас разом выкатили по всем веткам. Но 502 мешает затянуть изменения. Что в этот раз?
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|1.30, Аноним (32), 12:36, 27/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не понимаю недовольства. Можно подумать, опеннетные эксперты в состоянии написать аналогичное ПО без уязвимостей.
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|2.37, Аноним (39), 12:41, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет софта, нет уязвимостей. Так языком можно самое безопасное ПО делать. Только будет готово оно в следующем квартале. И так каждый квартал.
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|2.57, ProfessorNavigator (ok), 13:39, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чем дольше живу, тем более странным мне кажется отказ от использования С++ в ядре. Я не знаю, что там было, когда всё это начиналось. Вполне возможно, что существовали веские причины. Но сейчас, по крайней мере с технической точки зрения, всё это выглядит, мягко говоря, глупо. С++ позволяет многое делать в разы проще (для программиста). При этом, там где нужно написать что-то в условном С стиле - никаких проблем. Опять же есть ассемблерные вставки. Но вместо С++ зачем-то начали пихать Rust. Который якобы позволяет избегать ошибок с памятью. Хотя С++ позволяет делать ровно тоже самое, при правильном использовании. Одновременно оставляя возможность работать на более "низком уровне". Причём, с Rust ещё и лицензионные заморочки могу возникнуть, насколько я понимаю.
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|3.59, Аноним (-), 13:45, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Я не знаю, что там было, когда всё это начиналось. Вполне возможно, что существовали веские причины.
А поискал бы лучше. Там был убогий "си с классами".
Который никаких плюсов (бадумтц) не давал, но добавлял нехилый оверхед в те темные времена первопней.
> Хотя С++ позволяет делать ровно тоже самое, ...
Нет, нельзя. С++ лучше по memory management чем си, но до раста ему топать и топать.
В плюсах то что раст рассчитывает во время компиляции переносится в рантайм, а то что раст проверяет в рантайме в плюсах и так там живет.
> ... при правильном использовании.
А это вторая (или может быть даже первая?) проблема.
Ты можешь использовать плюсы неправильно... и тебе за это ничего не будет.
Ну может ворнинг вылезет.
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|4.64, ProfessorNavigator (ok), 14:09, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А поискал бы лучше. Там был убогий "си с классами".
Потому и написал - я не знаю. Да и какая, по большому счёту разница, что там было. Важно то, что имеем сегодня.
> В плюсах то что раст рассчитывает во время компиляции переносится в рантайм,
> а то что раст проверяет в рантайме в плюсах и так
> там живет.
Ну во-первых, лично мне например и нужно, чтобы это было в рантайме, т.е. под моим, как программиста, контролем. Во-вторых, по итогу всё преобразуется в одни и те же машинные инструкции. При этом в случае с Rust - это дольше в разы, а выигрыш весьма сомнительный. В том плане, что его позиционируют, как более безопасный. Но на поверку - это лишь маркетинговая уловка. Потому что можно или самому код соответствующим образом писать, или добавить дополнительный модуль к компилятору того же С++, с ровно теми же функциями. Сделав при этом его опциональным. Однако вместо этого видим пропихивание Rust. С его мутными лицензионными ограничениями. Не говоря уж о том, что для того же С++ существуют международные стандарты. Которые до некоторой степени гарантируют, что программа будет вести себя +/- одинаково при использовании разных компиляторов. Или при компиляции для разных архитектур.
> А это вторая (или может быть даже первая?) проблема.
> Ты можешь использовать плюсы неправильно... и тебе за это ничего не будет.
> Ну может ворнинг вылезет.
Ну так это проблема не языка, а квалификации программистов. И тут вариантов на самом деле нет - или вы учите людей нормально работать, а также создаёте нормальные условия работы, или они вам всё равно устроят "весёлую жизнь". Как вы их не ограничивайте. Всё это уже было, не один раз.
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|5.72, Аноним (-), 14:27, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А сегодня мы имеем монстроспеку на 2к страниц И жрет лишние время проца и опе... большой текст свёрнут, показать
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|4.70, Аноним (40), 14:22, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что значит неправильно использовать? Использовать так, как уместно в конкретном случае. Да, это вам не растофашизм.
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|5.74, Аноним (-), 14:30, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Использовать так, как уместно в конкретном случае.
Вот погромист из этой новости посчитал, что вполне уместно в том конкретном случае очистить память дважды.
Почему? А потому что ему так захотелось.
И в с++ можно сделать тоже самое.
Никто же не запретит. Это вам не растофашизм))
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|3.69, Аноним (32), 14:20, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Плюсы сложнее сишки во всём, с чего это они должны быть в ядре? Лучше уж сишка, хоть и старьё.
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|4.75, ProfessorNavigator (ok), 14:30, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Плюсы сложнее сишки во всём, с чего это они должны быть в
> ядре? Лучше уж сишка, хоть и старьё.
Вы мыслите какими-то странными категориями. "Сложнее/проще", "легче/тяжелее", "лучше/хуже" - это всё относительные понятия. Т.е. при их употреблении нужно сразу уточнять - для кого? Иными словами, всё это вообще никакой роли не играет, поскольку - сугубо индивидуально. Возраст языка программирования тоже не играет вообще никакой роли. Имеют значения лишь его технические особенности.
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|2.71, Пряник (?), 14:25, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно при освобождении присваивать указателю NULL и проверять его на NULL.
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|1.48, вася (??), 13:04, 27/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сколько придется ждать, когда это исправление появится в моём xiaomi redmi 8?
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|2.53, Аноним (32), 13:12, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Логично предположить, ответить на этот вопрос может исключительно производитель xiaomi redmi 8...
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|2.54, сщта (?), 13:15, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это с распродажи который приехал? Сам теперь пили или тут поплач с полгодика.(иногда помогает)
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|2.58, Аноним (-), 13:39, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сколько придется ждать, когда это исправление появится в моём xiaomi redmi 8?
На redmi 8 ставится Lineage OS 21 (Android 14). Используется ядро 4.19.
Получается как только бекпортнут фикс в 4.19 и линейка обновится.
Не такой уж плохой расклад.
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|2.77, Аноним (40), 14:33, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Авось, повезёт когда-либо и твой Xiaomi Redmi 8 появится в PostmarketOS. Вот тогда и будет исправление.
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|1.62, bOOster (ok), 14:02, 27/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Шикарно, оголтелые вчера рвали пер..ки в теме про FreeBSD а сегодня огребли проблем на порядок больше с уязвимостью.
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|2.65, Tron is Whistling (?), 14:10, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Что с уязвимостями ksmbd в бздящей? Нет ksmbd - нет уязвимостей?
Ну вот и примерно со всем остальным так же.
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|1.76, Аноним (76), 14:31, 27/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Проблема кроется в ахитектуре команд процессора. Изначально никто не думал о многопользовательской системе.
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