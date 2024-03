Уязвимости в ядре Linux, позволяющие поднять свои привилегии через nf_tables и ksmbd

2.57 , ProfessorNavigator ( ok ), 13:39, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Чем дольше живу, тем более странным мне кажется отказ от использования С++ в ядре. Я не знаю, что там было, когда всё это начиналось. Вполне возможно, что существовали веские причины. Но сейчас, по крайней мере с технической точки зрения, всё это выглядит, мягко говоря, глупо. С++ позволяет многое делать в разы проще (для программиста). При этом, там где нужно написать что-то в условном С стиле - никаких проблем. Опять же есть ассемблерные вставки. Но вместо С++ зачем-то начали пихать Rust. Который якобы позволяет избегать ошибок с памятью. Хотя С++ позволяет делать ровно тоже самое, при правильном использовании. Одновременно оставляя возможность работать на более "низком уровне". Причём, с Rust ещё и лицензионные заморочки могу возникнуть, насколько я понимаю.

Аноним ( - ), 13:45, 27/03/2024
> Я не знаю, что там было, когда всё это начиналось. Вполне возможно, что существовали веские причины.

А поискал бы лучше. Там был убогий "си с классами".

Который никаких плюсов (бадумтц) не давал, но добавлял нехилый оверхед в те темные времена первопней.

> Хотя С++ позволяет делать ровно тоже самое, ...

Нет, нельзя. С++ лучше по memory management чем си, но до раста ему топать и топать.

В плюсах то что раст рассчитывает во время компиляции переносится в рантайм, а то что раст проверяет в рантайме в плюсах и так там живет.

> ... при правильном использовании.

А это вторая (или может быть даже первая?) проблема.

Ты можешь использовать плюсы неправильно... и тебе за это ничего не будет.

Ну может ворнинг вылезет.

ProfessorNavigator ( ok ), 14:09, 27/03/2024

> А поискал бы лучше. Там был убогий "си с классами".

Потому и написал - я не знаю. Да и какая, по большому счёту разница, что там было. Важно то, что имеем сегодня.

> В плюсах то что раст рассчитывает во время компиляции переносится в рантайм,

> а то что раст проверяет в рантайме в плюсах и так

> там живет.

Ну во-первых, лично мне например и нужно, чтобы это было в рантайме, т.е. под моим, как программиста, контролем. Во-вторых, по итогу всё преобразуется в одни и те же машинные инструкции. При этом в случае с Rust - это дольше в разы, а выигрыш весьма сомнительный. В том плане, что его позиционируют, как более безопасный. Но на поверку - это лишь маркетинговая уловка. Потому что можно или самому код соответствующим образом писать, или добавить дополнительный модуль к компилятору того же С++, с ровно теми же функциями. Сделав при этом его опциональным. Однако вместо этого видим пропихивание Rust. С его мутными лицензионными ограничениями. Не говоря уж о том, что для того же С++ существуют международные стандарты. Которые до некоторой степени гарантируют, что программа будет вести себя +/- одинаково при использовании разных компиляторов. Или при компиляции для разных архитектур.

> А это вторая (или может быть даже первая?) проблема.

> Ты можешь использовать плюсы неправильно... и тебе за это ничего не будет.

> Ну может ворнинг вылезет.

Ну так это проблема не языка, а квалификации программистов. И тут вариантов на самом деле нет - или вы учите людей нормально работать, а также создаёте нормальные условия работы, или они вам всё равно устроят "весёлую жизнь". Как вы их не ограничивайте. Всё это уже было, не один раз.

Аноним ( - ), 14:27, 27/03/2024
большой текст свёрнут, показать А сегодня мы имеем монстроспеку на 2к страниц И жрет лишние время проца и опе...

Аноним ( 40 ), 14:22, 27/03/2024
Что значит неправильно использовать? Использовать так, как уместно в конкретном случае. Да, это вам не растофашизм.

Аноним ( - ), 14:30, 27/03/2024

> Использовать так, как уместно в конкретном случае.

Вот погромист из этой новости посчитал, что вполне уместно в том конкретном случае очистить память дважды.

Почему? А потому что ему так захотелось. И в с++ можно сделать тоже самое.

Никто же не запретит. Это вам не растофашизм))

Пряник ( ? ), 14:16, 27/03/2024
Не всегда мудрость приходит с возрастом.

Аноним ( 32 ), 14:20, 27/03/2024
Плюсы сложнее сишки во всём, с чего это они должны быть в ядре? Лучше уж сишка, хоть и старьё.

ProfessorNavigator ( ok ), 14:30, 27/03/2024

> Плюсы сложнее сишки во всём, с чего это они должны быть в

> ядре? Лучше уж сишка, хоть и старьё.

Вы мыслите какими-то странными категориями. "Сложнее/проще", "легче/тяжелее", "лучше/хуже" - это всё относительные понятия. Т.е. при их употреблении нужно сразу уточнять - для кого? Иными словами, всё это вообще никакой роли не играет, поскольку - сугубо индивидуально. Возраст языка программирования тоже не играет вообще никакой роли. Имеют значения лишь его технические особенности.

Пряник ( ? ), 14:25, 27/03/2024
Можно при освобождении присваивать указателю NULL и проверять его на NULL.