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Уязвимости в ядре Linux, затрагивающие nftables и модуль tcindex

08.07.2023 22:09

В ядре Linux выявлены три уязвимости:

  • CVE-2023-31248 - уязвимость в подсистеме Netfilter, позволяющая локальному пользователю выполнить свой код на уровне ядра. Проблема вызвана обращением к памяти после её освобождения (use-after-free) в модуле nf_tables, обеспечивающем работу пакетного фильтра nftables, из-за отсутствия должной проверки состояния цепочки во время обработки операции поиска в цепочке функцией nft_chain_lookup_byid, что не исключает возвращение ссылки на уже удалённую цепочку nf_tables.

    Для проведения атаки требуется наличие доступа к nftables, который можно получить при наличии прав CAP_NET_ADMIN в любом пространстве имён идентификаторов пользователей (user namespace) или сетевом пространстве имён (network namespace), которые могут предоставляться, например, в изолированных контейнерах. Уязвимость проявляется начиная с ядра 5.9 (вызвавший уязвимость код не был бэкпортирован в более ранние LTS-ветки ядер). Исправление проблемы пока доступно только в виде патча.

  • CVE-2023-35001 - уязвимость в модуле nf_tables, позволяющая локальному пользователю выполнить свой код на уровне ядра. Уявзимость вызвана некорректными манипуляциями с указателем при обработке выражений nft_byteorder , которые могут привести к обращению к области памяти за пределами конца массива. Для эксплуатации требуется наличие прав CAP_NET_ADMIN. Проблема проявляется начиная с ядра 3.13 и пока устранена только в форме патча.
  • CVE-2023-1829 - уязвимость в классификаторе трафика tcindex, входящем в состав подсистемы QoS (Quality of service) ядра Linux. Уязвимость позволяет локальному пользователю выполнить код с правами ядра Linux. Возможность эксплуатации уязвимости продемонстрирована в Ubuntu. Проблема вызвана отсутствием проверки существования объекта до выполнения операции по очистке связанной с ним памяти, что приводит к двойному вызову функции free(). Проблема решена через удаление модуля tcindex из ядра, начиная с ветки 6.3. В пакете с ядром для Ubuntu и Debian уязвимость устранена в апреле. В качестве обходного пути защиты можно запретить автоматическую загрузку модуля cls_tcindex, добавив файл /etc/modprobe.d/blacklist-tcindex.conf со строкой "blacklist cls_tcindex".


  1. Главная ссылка к новости (https://www.zerodayinitiative....)
  2. OpenNews: Уязвимости в Netfilter и io_uring, позволяющие повысить свои привилегии в системе
  3. OpenNews: Уязвимости в QoS-подсистеме ядра Linux, позволяющие поднять свои привилегии в системе
  4. OpenNews: Уязвимость в nftables, позволяющая повысить свои привилегии
  5. OpenNews: Локальная уязвимость в nftables, позволяющая повысить свои привилегии
  6. OpenNews: Уязвимость в подсистеме ядра Linux Netfilter
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59409-nftables
Ключевые слова: nftables, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонимусс (?), 22:36, 08/07/2023 [ответить]  
    		• +2 +/
    > use-after-free
    > обращению к области памяти за пределами конца массива
    > приводит к двойному вызову функции free()

    Это же full house!

     
     
  • 2.4, ИмяХ (?), 22:56, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Опять не настоящие подставные сишники устроились на работу, а потом роняют контору, написал вредноносный код. А потом "ой, мы ошиблись"
     
     
  • 3.7, пох. (?), 23:45, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    опять любители безопасТных язычков ничего написать не смогли кроме драйвера мигания светодиодиком, да и тот panic вызывает и использует кучу сишных деталек.

    Ну что ж ты будешь делать, опять придется пользоваться опастными и решать проблемы по мере поступления.

     
     
  • 4.8, Анонимусс (?), 23:56, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так они уже написали целый видеодравер.

    Печально другое. Любители дыряшки так и не научились считать размеры массивов!
    А оставшиеся тыщща глаз не смогли это заметить за последние 9 лет.
    Вот и приходится переписывать это все г. А написали его огого сколько...

     

  • 1.2, ИмяХ (?), 22:53, 08/07/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    >>вызвавший уязвимость код не был бэкпортирован в более ранние LTS-ветки ядер

    пора бы всем уяснить, что лтс - это не "гвно мамонта" это и есть стабильные версии, за которые можно отвечать. Юзая фичи из "новых ядер" вы просто работаете бесплатными бета-тестерами. Вас тупо используют.

     
     
  • 2.6, Анонин (?), 23:37, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но 5.10 и 5.15 - тоже lts, а там эта бажина уже есть, причем 5.10 вообще SLTS.
    Просто они всю связанную фичу поленились бекпортить на "гвно мамонта".
    А с другая бажина вообще с ядра 3.13 - это на минуточку 2014 год.
    Поэтому апелляция к LTS - просто теорема Эскобара ¯\_(ツ)_/¯
     
  • 2.9, Аноним (9), 00:09, 09/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пора бы тебе уяснить, что лтс существует для корпоративных аутистов и по факту не даёт ничего, никто не даст тебе никаких гарантий и лично я несколько раз видел как минорное обновление лтс ядра приносило кучу фатальных багов. Работоспособность актуальной версии намного выше чем рандомной копролитной версии.
     

  • 1.3, Шарп (ok), 22:55, 08/07/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Медведь из кустов кричит "сишка!!!".
     
     
  • 2.5, name (??), 23:03, 08/07/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

  • 1.10, Аноним (10), 01:05, 09/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    Тысяча глаз!!!
     

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