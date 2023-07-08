Уязвимости в ядре Linux, затрагивающие nftables и модуль tcindex

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|1.1, Анонимусс (?), 22:36, 08/07/2023 [ответить]
|+2 +/–
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> use-after-free
> обращению к области памяти за пределами конца массива
> приводит к двойному вызову функции free()
Это же full house!
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|2.4, ИмяХ (?), 22:56, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Опять не настоящие подставные сишники устроились на работу, а потом роняют контору, написал вредноносный код. А потом "ой, мы ошиблись"
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|3.7, пох. (?), 23:45, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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опять любители безопасТных язычков ничего написать не смогли кроме драйвера мигания светодиодиком, да и тот panic вызывает и использует кучу сишных деталек.
Ну что ж ты будешь делать, опять придется пользоваться опастными и решать проблемы по мере поступления.
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|4.8, Анонимусс (?), 23:56, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так они уже написали целый видеодравер.
Печально другое. Любители дыряшки так и не научились считать размеры массивов!
А оставшиеся тыщща глаз не смогли это заметить за последние 9 лет.
Вот и приходится переписывать это все г. А написали его огого сколько...
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|1.2, ИмяХ (?), 22:53, 08/07/2023 [ответить]
|+1 +/–
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>>вызвавший уязвимость код не был бэкпортирован в более ранние LTS-ветки ядер
пора бы всем уяснить, что лтс - это не "гвно мамонта" это и есть стабильные версии, за которые можно отвечать. Юзая фичи из "новых ядер" вы просто работаете бесплатными бета-тестерами. Вас тупо используют.
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|2.6, Анонин (?), 23:37, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но 5.10 и 5.15 - тоже lts, а там эта бажина уже есть, причем 5.10 вообще SLTS.
Просто они всю связанную фичу поленились бекпортить на "гвно мамонта".
А с другая бажина вообще с ядра 3.13 - это на минуточку 2014 год.
Поэтому апелляция к LTS - просто теорема Эскобара ¯\_(ツ)_/¯
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|2.9, Аноним (9), 00:09, 09/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пора бы тебе уяснить, что лтс существует для корпоративных аутистов и по факту не даёт ничего, никто не даст тебе никаких гарантий и лично я несколько раз видел как минорное обновление лтс ядра приносило кучу фатальных багов. Работоспособность актуальной версии намного выше чем рандомной копролитной версии.
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|1.3, Шарп (ok), 22:55, 08/07/2023 [ответить]
|+1 +/–
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Медведь из кустов кричит "сишка!!!".
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