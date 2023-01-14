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Уязвимость в nftables, позволяющая повысить свои привилегии

14.01.2023 21:46

В Netfilter, подсистеме ядра Linux, используемой для фильтрации и модификации сетевых пакетов, выявлена уязвимость (CVE-2023-0179), потенциально позволяющая локальному пользователю поднять свои привилегии в системе и выполнить код на уровне ядра. Исследователями подготовлены прототипы эксплоитов (будут опубликованы в течение нескольких дней), позволяющие локальному пользователю поднять свои права до root в системе или получить сведения об адресах в стеке и куче.

Проблема проявляется начиная с выпуска ядра 5.5 и вызвана ошибкой в арифметической операции для определения размера данных, извлекаемых из заголовка VLAN (вместо "ethlen -= offset + len - VLAN_ETH_HLEN - vlan_hlen" было указано "ethlen -= offset + len - VLAN_ETH_HLEN + vlan_hlen"). В функции nft_payload_copy_vlan ошибка привела к записи данных в область вне буфера из-за целочисленного переполнения через нижнюю границу (integer underflow). Исправление пока доступно в форме патча. Проследить за исправлением в дистрибутивах можно на следующих страницах: Debian, Ubuntu, Gentoo, RHEL, SUSE, Fedora, Gentoo, Arch.

Для проведения атаки требуется наличие доступа к nftables, который можно получить в отдельном сетевом пространстве имён (network namespaces) при наличии прав CLONE_NEWUSER, CLONE_NEWNS или CLONE_NEWNET или при доступе к изолированному контейнеру с правами CAP_NET_ADMIN. Для блокирования эксплуатации уязвимости обходным путём можно отключить возможность создания пространств имён непривилегированными пользователями ("sudo sysctl -w kernel.unprivileged_userns_clone=0").

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: В ядре Linux выявлены эксплуатируемые уязвимости в POSIX CPU timer, cls_route и nf_tables
  3. OpenNews: Локальная уязвимость в nftables, позволяющая повысить свои привилегии
  4. OpenNews: Ещё одна уязвимость в подсистеме ядра Linux Netfilter
  5. OpenNews: Уязвимость в подсистеме ядра Linux Netfilter
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58480-nftables
Ключевые слова: nftables, netfilter
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 22:27, 14/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот такие закладки должны быть - плюс на минус и все дела. Респект НСА.
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:27, 14/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не пора ли переписать это на Rust?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:32, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот ты и перепишешь.
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:37, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    никаких преимуществ в системном программирование он не даёт. В userland'е - да, возможно.
     

  • 1.3, Anonbenon (?), 22:29, 14/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Никогда не было и вот опять :)
     
  • 1.4, Аноним (-), 22:31, 14/01/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.7, Аноним (1), 22:43, 14/01/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 23:06, 14/01/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.8, Аноним (8), 22:48, 14/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я и так царь, куда уж выше!
     
  • 1.9, швондер (?), 22:59, 14/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    network namespaces в ядре - источник зла, врядли на этом история закончится. Не зря корявая "альтернатива баш-скриптам" системд требует их включения, наверняка есть ещё какие-то бакдоры.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:36, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    systemd - это не просто "альтернатива баш-скриптам". Это проект, собравший под одним именем все поделия Поттеринга, связанные с системными функциями. "Альтернатива баш-скриптам" - лишь малая часть их, но почти все почему-то называются systemd, несмотря на то, что могут жить без альтернативы баш-скриптам.

    Вообще складывается впечатление, что "альтернатива баш-скриптам" была написана потому, что Поттеринга просто неимоверно достало писать эти самые баш-скрипты, когда он изучал и получал навыки  работы с системными сервисами, которые ему предстояло улучшить.

     
     
  • 3.16, Андрей (??), 00:50, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    systemd появился ковыряя launchd и пошёл как замена init и cron, так что Поттеринг тут не придумал, а скорее сплогиатил. Что касается bash в целом, то он давно устарел, все скрипты bash можно и нужно переписать на python, а bash отправить на заслуженную пенсию как иксы и не мучить старика.
     

  • 1.10, Аноним (10), 23:03, 14/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вот если бы оно падало в отладочной сборке при переполнении, то уязвимость могли бы найти ещё во время разработки
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 23:07, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А вот если бы твоя бабушка была бы дедушкой.
     
  • 2.15, Аноним (15), 00:31, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или если бы они хотя бы статические анализаторы использовали...
     

  • 1.14, Аноним (14), 00:07, 15/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот и показал себя ваш чудестный си. Куда не глянь - ошибки. Перепишите уже на Rust.
     
     
  • 2.17, Аноним (11), 00:55, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё будут указания?
     
  • 2.18, Аноним (8), 00:58, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст не позволяет вместо минуса плюс писать?
     

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