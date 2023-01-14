Уязвимость в nftables, позволяющая повысить свои привилегии

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|1.1, Аноним (1), 22:27, 14/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вот такие закладки должны быть - плюс на минус и все дела. Респект НСА.
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|2.6, Аноним (6), 22:37, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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никаких преимуществ в системном программирование он не даёт. В userland'е - да, возможно.
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|1.9, швондер (?), 22:59, 14/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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network namespaces в ядре - источник зла, врядли на этом история закончится. Не зря корявая "альтернатива баш-скриптам" системд требует их включения, наверняка есть ещё какие-то бакдоры.
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|2.13, Аноним (13), 23:36, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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systemd - это не просто "альтернатива баш-скриптам". Это проект, собравший под одним именем все поделия Поттеринга, связанные с системными функциями. "Альтернатива баш-скриптам" - лишь малая часть их, но почти все почему-то называются systemd, несмотря на то, что могут жить без альтернативы баш-скриптам.
Вообще складывается впечатление, что "альтернатива баш-скриптам" была написана потому, что Поттеринга просто неимоверно достало писать эти самые баш-скрипты, когда он изучал и получал навыки работы с системными сервисами, которые ему предстояло улучшить.
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|3.16, Андрей (??), 00:50, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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systemd появился ковыряя launchd и пошёл как замена init и cron, так что Поттеринг тут не придумал, а скорее сплогиатил. Что касается bash в целом, то он давно устарел, все скрипты bash можно и нужно переписать на python, а bash отправить на заслуженную пенсию как иксы и не мучить старика.
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|1.10, Аноним (10), 23:03, 14/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А вот если бы оно падало в отладочной сборке при переполнении, то уязвимость могли бы найти ещё во время разработки
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|2.15, Аноним (15), 00:31, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Или если бы они хотя бы статические анализаторы использовали...
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|1.14, Аноним (14), 00:07, 15/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот и показал себя ваш чудестный си. Куда не глянь - ошибки. Перепишите уже на Rust.
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