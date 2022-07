Локальная уязвимость в nftables, позволяющая повысить свои привилегии

2.17 , Аноним ( 17 ), 13:48, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> вызвана переполнением буфера

> Никогда такого не было Уж лучше паниковать в отсутствующем рантайме, проверяющем выход за границы.

3.21 , Аноним ( - ), 14:12, 03/07/2022
>>> вызвана переполнением буфера

>>> Никогда такого не было

>> Никогда такого не было



elem = kzalloc(set->ops->elemsize + tmpl->len,

gfp); <===== (0)

if (elem == NULL)

return NULL; ... if (nft_set_ext_exists(ext, NFT_SET_EXT_DATA))

memcpy(nft_set_ext_data(ext), data,

set->dlen); <===== (1)

> Уж лучше паниковать в отсутствующем рантайме, проверяющем выход за границы. Уж лучше бы ты сначала сходил по ссылке и лишь потом писал с умным видом чушь. 4.22 , Аноним ( 17 ), 14:23, 03/07/2022
И как от этой ошибки защитил бы "отсутствующий рантайм, проверяющий границы"?

5.26 , Аноним ( - ), 14:47, 03/07/2022
> И как от этой ошибки защитил бы "отсутствующий рантайм, проверяющий границы"? pub fn copy_from_slice(&mut self, src: &[T])

where

T: Copy,

Copies all elements from src into self, using a memcpy.

The length of src must be the same as self.

If T does not implement Copy, use clone_from_slice.

6.30 , Аноним ( - ), 14:50, 03/07/2022
И как оно по скорости относительно memcpy? А так то memcpy тоже размер проверяет, но если ему на вход дали что-то не то - кто вам доктор?

7.49 , Аноним ( - ), 16:26, 03/07/2022
>> using a memcpy.

> И как оно по скорости относительно memcpy? рукалицо.жпг > А так то [B]memcpy тоже размер проверяет[/B], но если ему на вход дали что-то не то - кто вам доктор? ыкспертыопеннета.жпг

Ничего, что у тебя размер _уже_ привязан к слайсу, а не велосипедится каждый раз погроммистом?

>> a slice is a two-word object, the first word is a pointer to the data, and the second word is the length of the slice.

6.34 , Аноним ( 17 ), 14:59, 03/07/2022
> The length of src must be the same as self. Что будет, если это не так? Будет паниковать "отсутствующий рантайм"? Ошибку (паника это или выход за границы) нашли до или после эксплуатации?

7.50 , Аноним ( - ), 16:29, 03/07/2022
>> The length of src must be the same as self.

> Что будет, если это не так? Будет паниковать "отсутствующий рантайм"? Будет вызван дефолтный обработчик ошибок (клоуны опеннета путают его почему-то с паникой ядра - видимо видят знакомые буквы). Да-да, в этом случае ошибку выявили бы при первом же запуске кода. 6.35 , Аноним ( 3 ), 14:59, 03/07/2022
Firefox 86... неверная проверка размера памяти в коде загрузки цветовых профилей ICC, написанном на языке Rust.

7.39 , Аноним ( 17 ), 15:14, 03/07/2022
Только без паники!

7.51 , Аноним ( - ), 16:29, 03/07/2022
> Firefox 86... неверная проверка размера памяти в коде загрузки цветовых профилей ICC, написанном на языке Rust. Опеннет 104... очередная клоунада местных подгорельцев ...