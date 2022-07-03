Локальная уязвимость в nftables, позволяющая повысить свои привилегии

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|2.3, Аноним (3), 12:59, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> начиная с выпуска ядра 5.8
Обновляйтесь, говорили они, это повысит безопасность...
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|3.25, Аноним (-), 14:46, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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MSDOS используй, там тебя уязвимость nftables уж точно не зацепит.
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|4.41, Аноним (3), 15:48, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не поверишь, именно DOS много где в промышленности используется. Именно из-за надёжности и быстродействия.
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|5.48, Аноним (-), 16:21, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Еще скажи безопасности, учитывая что он в систему прав и деление на юзеров вообще не умеет. А в промышлености оно используется только на окаменелых фекалиях мамонта сейчас. Проектированых и произведенных архидофига лет назад.
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|3.29, Аноним (29), 14:49, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё правильно они говорят.
КО: Если не будете обновляться, то не получите исправлений даже уже исправленных уязвимостей.
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|4.42, Аноним (3), 15:50, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> не получите исправлений даже уже исправленных уязвимостей
Я просто ещё не получил тех уязвимостей, которые внесли в последних версиях.
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|2.6, Аноним (6), 13:16, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Локальная это фиг с ней
расскажешь, когда твоя любимая тележка рута получит
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|3.27, Аноним (-), 14:48, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если его любимая тележка пошла получать рут, терять ему уже особо нечего, вероятно :)
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|2.17, Аноним (17), 13:48, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> вызвана переполнением буфера
> Никогда такого не было
Уж лучше паниковать в отсутствующем рантайме, проверяющем выход за границы.
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|3.21, Аноним (-), 14:12, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>> вызвана переполнением буфера
>> Никогда такого не было
elem = kzalloc(set->ops->elemsize + tmpl->len,
gfp); <===== (0)
if (elem == NULL)
return NULL;
...
if (nft_set_ext_exists(ext, NFT_SET_EXT_DATA))
memcpy(nft_set_ext_data(ext), data,
set->dlen); <===== (1)
> Уж лучше паниковать в отсутствующем рантайме, проверяющем выход за границы.
Уж лучше бы ты сначала сходил по ссылке и лишь потом писал с умным видом чушь.
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|4.22, Аноним (17), 14:23, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И как от этой ошибки защитил бы "отсутствующий рантайм, проверяющий границы"?
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|5.26, Аноним (-), 14:47, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И как от этой ошибки защитил бы "отсутствующий рантайм, проверяющий границы"?
pub fn copy_from_slice(&mut self, src: &[T])
where
T: Copy,
Copies all elements from src into self, using a memcpy.
The length of src must be the same as self.
If T does not implement Copy, use clone_from_slice.
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|6.30, Аноним (-), 14:50, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И как оно по скорости относительно memcpy? А так то memcpy тоже размер проверяет, но если ему на вход дали что-то не то - кто вам доктор?
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|7.49, Аноним (-), 16:26, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> using a memcpy.
> И как оно по скорости относительно memcpy?
рукалицо.жпг
> А так то [B]memcpy тоже размер проверяет[/B], но если ему на вход дали что-то не то - кто вам доктор?
ыкспертыопеннета.жпг
Ничего, что у тебя размер _уже_ привязан к слайсу, а не велосипедится каждый раз погроммистом?
>> a slice is a two-word object, the first word is a pointer to the data, and the second word is the length of the slice.
>>
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|6.34, Аноним (17), 14:59, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> The length of src must be the same as self.
Что будет, если это не так? Будет паниковать "отсутствующий рантайм"? Ошибку (паника это или выход за границы) нашли до или после эксплуатации?
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|7.50, Аноним (-), 16:29, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> The length of src must be the same as self.
> Что будет, если это не так? Будет паниковать "отсутствующий рантайм"?
Будет вызван дефолтный обработчик ошибок (клоуны опеннета путают его почему-то с паникой ядра - видимо видят знакомые буквы). Да-да, в этом случае ошибку выявили бы при первом же запуске кода.
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|6.35, Аноним (3), 14:59, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Firefox 86... неверная проверка размера памяти в коде загрузки цветовых профилей ICC, написанном на языке Rust.
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|7.51, Аноним (-), 16:29, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Firefox 86... неверная проверка размера памяти в коде загрузки цветовых профилей ICC, написанном на языке Rust.
Опеннет 104... очередная клоунада местных подгорельцев ...
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|1.4, pavlinux (ok), 13:00, 03/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Чорт, опять мимо.
$ ./a.out
[-] unshare(CLONE_NEWUSER): Invalid argument
$ zcat /proc/config.gz | grep USER_NS
# CONFIG_USER_NS is not set
$ uname -srm
Linux 5.10.128 x86_64
Отрубайте, нах..., все NAMESPACES, до тех пор, пока
на 146% не будете уверены что оно вам надо, даже с LXC!
Конкретно USER_NS уже баян дикий, начиная с момента его появления. )
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|2.16, Аноним (16), 13:47, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно, отрубайте все песочницы, малварь в браузерах особенно обрадуется.
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|3.31, Аноним (-), 14:53, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конкретно USER_NS нужен, скорее, если ты openvz-like нечто хочешь сколхозить. И поскольку линевый кернел никогда не писался с делением на эн виртуальных систем, делать из одной системы эн, как с бы с типа-рутом, который, однако, все же не настоящий рут, при том что изначально в системе такого не было - все же чревато неочевидными багами.
Это именно тот самый случай когда тяжело было сову на глобус, но очень хотелось, поэтому как-то все же сделали. Но - все еще икается.
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|4.40, Аноним (16), 15:43, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А как насчёт забрать доступ в сеть у процесса занимающегося отрисовкой? И это только один из вариантов.
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|5.53, Аноним (53), 16:40, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отрисовкой кого? Чего? USER_NS довольно базовая фича которая сама по себе вообще ортогональна отрисовке чего либо. Не понимаю ваш полет мысли.
Если мы про права, то неймспейсы вообще непривилегированым юзерам лучше не позволять создавать, во избежание собственно повышения прав, там "острые углы" возможны и в других случаях иногда. Это, правда, делает создание контейнеров менее удобным занятием.
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|1.5, Аноним (5), 13:08, 03/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> вызвана переполнением буфера
ахахаха, ну надо же
любители объяснять что это был "неправильный программист" - ваш выход
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|2.7, pavlinux (ok), 13:18, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Переполнения возможны на любом дискретном вычислительном устройстве!!!
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|3.8, Аноним (5), 13:23, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Угу, а падение метеорита возможно на любое космическое тело!
Но есть нюанс в вероятности. Где-то переполнение раз в год, а где-то сыпятся как из копро-рога изобилия.
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|6.24, Аноним (3), 14:32, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Закон Шмидта
Если достаточно долго портить машину, она сломается.
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|6.46, Аноним (-), 16:17, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С чего это оно новое?! Баян дичайший.
Если вероятность события за одно испытание x где 0 < x < 1 то тогда за N испытаний вероятность что событие все же НЕ произойдет будет (1 - x)^N. И, очевидно, по мере роста N шанс что событие не произойдет стремится к нолю. Нехрен было дрыхнуть на лекции по теорверу.
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|5.23, Аноним (5), 14:27, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ничосе, оказывается чем больше кубик кидать, тем больше "вероятность появление события" что выпадет единичка? А я то всегда думал что вероятность этого события - константа (для конкретный кубов).
Думаю тебе нужно не только с программированием завязывать, но и с математикой.
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|6.28, Аноним (3), 14:49, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот ты и столкнулся с теорвером! Изучай! Постигай! Если осилишь...
> чем больше кубик кидать, тем больше "вероятность появление события" что выпадет единичка?
> А я то всегда думал что вероятность этого события - константа
Ловим событие "единица НЕ выпала" (обратное):
один бросок - 5/6 = ~83%
два броска - (5/6 * 5/6) = ~69%
три броска - (5/6 * 5/6 * 5/6) = ~58%
видишь тенденцию?
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|7.38, Аноним (17), 15:07, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> 5/6 * 5/6 * 5/6
Можно показать, где здесь "пропорция", про которую речь?
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|2.18, Anonim (??), 13:52, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Надо на Фряху перекатываться....
ну да, надо ж учиться мастырить костыли да разгребать грабли %)))
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|2.13, Попандопала (?), 13:43, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Угу,тренд на 100500 версионность совсем не уважает. олдскулы не любят страдать на роавном месте.D
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|1.20, Аноним (20), 14:06, 03/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> переполнением буфера
Ой, как же так? Опять ненастоящий программист код в ядро писал? Настоящий програсмист же ведь такого никогда не допустит!
> CLONE_NEWUSER, CLONE_NEWNS или CLONE_NEWNET
Опять чтобы получить рут надо получить рут.
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