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Локальная уязвимость в nftables, позволяющая повысить свои привилегии

03.07.2022 12:30

В Netfilter, подсистеме ядра Linux, используемой для фильтрации и модификации сетевых пакетов, выявлена уязвимость (CVE не назначен), позволяющая локальному пользователю выполнить код на уровне ядра и поднять свои привилегии в системе. Исследователями продемонстрирован эксплоит, позволивший локальному пользователю получить права root в Ubuntu 22.04 с ядром 5.15.0-39-generic. Изначально информацию об уязвимости планировалось опубликовать 15 августа, но из-за копирования письма c прототипом эксплоита в публичный список рассылки, эмбарго на раскрытие информации было отменено.

Проблема проявляется начиная с выпуска ядра 5.8 и вызвана переполнением буфера в коде для обработки set-списков в модуле nf_tables, произошедшем из-за отсутствия должных проверок в функции nft_set_elem_init. Ошибка внесена в изменении, расширяющем до 128 байт область хранения для элементов списка.

Для проведения атаки требуется наличие доступа к nftables, который можно получить в отдельном сетевом пространстве имён (network namespaces) при наличии прав CLONE_NEWUSER, CLONE_NEWNS или CLONE_NEWNET (например, при возможности запуска изолированного контейнера). Исправление пока недоступно. Для блокирования эксплуатации уязвимости в обычных системах следует убедиться в отключении возможности создания пространств имён непривилегированными пользователями ("sudo sysctl -w kernel.unprivileged_userns_clone=0").

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Ещё одна уязвимость в подсистеме ядра Linux Netfilter
  3. OpenNews: Выпуск пакетного фильтра nftables 1.0.3
  4. OpenNews: Уязвимость в подсистеме ядра Linux Netfilter
  5. OpenNews: В ядре Linux выявлены эксплуатируемые уязвимости в nf_tables, watch_queue и IPsec
  6. OpenNews: Уязвимость в подсистеме netfilter, позволяющая выполнить код на уровне ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57445-netfilter
Ключевые слова: netfilter, nftables
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (51) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:42, 03/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Локальная это фиг с ней. Главное чтобы не глобальная.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:59, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > начиная с выпуска ядра 5.8

    Обновляйтесь, говорили они, это повысит безопасность...

     
     
  • 3.25, Аноним (-), 14:46, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    MSDOS используй, там тебя уязвимость nftables уж точно не зацепит.
     
     
  • 4.41, Аноним (3), 15:48, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не поверишь, именно DOS много где в промышленности используется. Именно из-за надёжности и быстродействия.
     
     
  • 5.48, Аноним (-), 16:21, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще скажи безопасности, учитывая что он в систему прав и деление на юзеров вообще не умеет. А в промышлености оно используется только на окаменелых фекалиях мамонта сейчас. Проектированых и произведенных архидофига лет назад.
     
  • 3.29, Аноним (29), 14:49, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё правильно они говорят.
    КО: Если не будете обновляться, то не получите исправлений даже уже исправленных уязвимостей.
     
     
  • 4.42, Аноним (3), 15:50, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не получите исправлений даже уже исправленных уязвимостей

    Я просто ещё не получил тех уязвимостей, которые внесли в последних версиях.

     
  • 2.6, Аноним (6), 13:16, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Локальная это фиг с ней

    расскажешь, когда твоя любимая тележка рута получит

     
     
  • 3.27, Аноним (-), 14:48, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если его любимая тележка пошла получать рут, терять ему уже особо нечего, вероятно :)
     
     
  • 4.32, Аноним (29), 14:54, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А его любимая микроволновка пошла код писать на Rust.
     

  • 1.2, Fracta1L (ok), 12:50, 03/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > вызвана переполнением буфера

    Никогда такого не было, как же так

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:48, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> вызвана переполнением буфера
    > Никогда такого не было

    Уж лучше паниковать в отсутствующем рантайме, проверяющем выход за границы.

     
     
  • 3.21, Аноним (-), 14:12, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>> вызвана переполнением буфера
    >> Никогда такого не было



    elem = kzalloc(set->ops->elemsize + tmpl->len,
    gfp);                    <===== (0)
         if (elem == NULL)
             return NULL;

         ...

         if (nft_set_ext_exists(ext, NFT_SET_EXT_DATA))
             memcpy(nft_set_ext_data(ext), data,
    set->dlen);                     <===== (1)
    > Уж лучше паниковать в отсутствующем рантайме, проверяющем выход за границы.

    Уж лучше бы ты сначала сходил по ссылке и лишь потом писал с умным видом чушь.

     
     
  • 4.22, Аноним (17), 14:23, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как от этой ошибки защитил бы "отсутствующий рантайм, проверяющий границы"?
     
     
  • 5.26, Аноним (-), 14:47, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И как от этой ошибки защитил бы "отсутствующий рантайм, проверяющий границы"?

    pub fn copy_from_slice(&mut self, src: &[T])
    where
        T: Copy,
    Copies all elements from src into self, using a memcpy.
    The length of src must be the same as self.
    If T does not implement Copy, use clone_from_slice.

     
     
  • 6.30, Аноним (-), 14:50, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И как оно по скорости относительно memcpy? А так то memcpy тоже размер проверяет, но если ему на вход дали что-то не то - кто вам доктор?
     
     
  • 7.49, Аноним (-), 16:26, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> using a memcpy.
    > И как оно по скорости относительно memcpy?

    рукалицо.жпг

    > А так то [B]memcpy тоже размер проверяет[/B], но если ему на вход дали что-то не то - кто вам доктор?

    ыкспертыопеннета.жпг
    Ничего, что у тебя размер _уже_ привязан к слайсу, а не велосипедится каждый раз погроммистом?
    >> a slice is a two-word object, the first word is a pointer to the data, and the second word is the length of the slice.
    >>

     
  • 6.34, Аноним (17), 14:59, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > The length of src must be the same as self.

    Что будет, если это не так? Будет паниковать "отсутствующий рантайм"? Ошибку (паника это или выход за границы) нашли до или после эксплуатации?

     
     
  • 7.50, Аноним (-), 16:29, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> The length of src must be the same as self.
    > Что будет, если это не так? Будет паниковать "отсутствующий рантайм"?

    Будет вызван дефолтный обработчик ошибок (клоуны опеннета путают его почему-то с паникой ядра - видимо видят знакомые буквы). Да-да, в этом случае ошибку выявили бы при первом же запуске кода.

     
  • 6.35, Аноним (3), 14:59, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Firefox 86... неверная проверка размера памяти в коде загрузки цветовых профилей ICC, написанном на языке Rust.
     
     
  • 7.39, Аноним (17), 15:14, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только без паники!
     
  • 7.51, Аноним (-), 16:29, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Firefox 86... неверная проверка размера памяти в коде загрузки цветовых профилей ICC,  написанном на языке Rust.

    Опеннет 104... очередная клоунада местных подгорельцев ...


     

  • 1.4, pavlinux (ok), 13:00, 03/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чорт, опять мимо.



    $ ./a.out
    [-] unshare(CLONE_NEWUSER): Invalid argument

    $ zcat /proc/config.gz | grep USER_NS
    # CONFIG_USER_NS is not set

    $ uname -srm
    Linux 5.10.128 x86_64


    Отрубайте, нах..., все NAMESPACES, до тех пор, пока
    на 146% не будете уверены что оно вам надо, даже с LXC!  
    Конкретно USER_NS уже баян дикий, начиная с момента его появления. )

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:47, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, отрубайте все песочницы, малварь в браузерах особенно обрадуется.
     
     
  • 3.31, Аноним (-), 14:53, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конкретно USER_NS нужен, скорее, если ты openvz-like нечто хочешь сколхозить. И поскольку линевый кернел никогда не писался с делением на эн виртуальных систем, делать из одной системы эн, как с бы с типа-рутом, который, однако, все же не настоящий рут, при том что изначально в системе такого не было - все же чревато неочевидными багами.

    Это именно тот самый случай когда тяжело было сову на глобус, но очень хотелось, поэтому как-то все же сделали. Но - все еще икается.

     
     
  • 4.40, Аноним (16), 15:43, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А как насчёт забрать доступ в сеть у процесса занимающегося отрисовкой? И это только один из вариантов.
     
     
  • 5.53, Аноним (53), 16:40, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отрисовкой кого? Чего? USER_NS довольно базовая фича которая сама по себе вообще ортогональна отрисовке чего либо. Не понимаю ваш полет мысли.

    Если мы про права, то неймспейсы вообще непривилегированым юзерам лучше не позволять создавать, во избежание собственно повышения прав, там "острые углы" возможны и в других случаях иногда. Это, правда, делает создание контейнеров менее удобным занятием.

     

  • 1.5, Аноним (5), 13:08, 03/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > вызвана переполнением буфера

    ахахаха, ну надо же
    любители объяснять что это был "неправильный программист" - ваш выход

     
     
  • 2.7, pavlinux (ok), 13:18, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Переполнения возможны на любом дискретном вычислительном устройстве!!!

     
     
  • 3.8, Аноним (5), 13:23, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, а падение метеорита возможно на любое космическое тело!

    Но есть нюанс в вероятности. Где-то переполнение раз в год, а где-то сыпятся как из копро-рога изобилия.

     
     
  • 4.14, pavlinux (ok), 13:43, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вероятность появление события пропорциональна количеству испытаний.
     
     
  • 5.19, Аноним (17), 14:05, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну хоть что-то новое в теорвере.
     
     
  • 6.24, Аноним (3), 14:32, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Закон Шмидта
    Если достаточно долго портить машину, она сломается.
     
  • 6.46, Аноним (-), 16:17, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего это оно новое?! Баян дичайший.

    Если вероятность события за одно испытание x где 0 < x < 1 то тогда за N испытаний вероятность что событие все же НЕ произойдет будет (1 - x)^N. И, очевидно, по мере роста N шанс что событие не произойдет стремится к нолю. Нехрен было дрыхнуть на лекции по теорверу.

     
  • 5.23, Аноним (5), 14:27, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ничосе, оказывается чем больше кубик кидать, тем больше "вероятность появление события" что выпадет единичка? А я то всегда думал что вероятность этого события - константа (для конкретный кубов).
    Думаю тебе нужно не только с программированием завязывать, но и с математикой.
     
     
  • 6.28, Аноним (3), 14:49, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот ты и столкнулся с теорвером! Изучай! Постигай! Если осилишь...

    > чем больше кубик кидать, тем больше "вероятность появление события" что выпадет единичка?
    > А я то всегда думал что вероятность этого события - константа

    Ловим событие "единица НЕ выпала" (обратное):
    один бросок - 5/6 = ~83%
    два броска - (5/6 * 5/6) = ~69%
    три броска - (5/6 * 5/6 * 5/6) = ~58%

    видишь тенденцию?

     
     
  • 7.37, Аноним (17), 15:05, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Подменил вероятность события на вероятность серии событий.
     
     
  • 8.43, Аноним (3), 15:57, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В исходном топике как раз про серию ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.38, Аноним (17), 15:07, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > 5/6 * 5/6 * 5/6

    Можно показать, где здесь "пропорция", про которую речь?

     
     
  • 8.45, Аноним (3), 16:01, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно Через показательную функцию ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.9, Попандопала (?), 13:26, 03/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо на Фряху перекатываться или Винду у которой хоть антивирусы всякие есть.%
     
     
  • 2.11, Анончего (?), 13:36, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком толсто, пробуй снова.
     
     
  • 3.12, Попандопала (?), 13:41, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И где тут жир? Либо луддитом быть и на олдолд сидеть или другие ОС пользоваться.
     
     
  • 4.36, Аноним (29), 15:02, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебя iPony12309 и QwertyRed покусали?
     
     
  • 5.44, Попандопала (?), 15:59, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да,нас тут легион. XD
     
     
  • 6.47, Аноним (-), 16:19, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чемпионат тормозов объявили открытым?
     
  • 2.18, Anonim (??), 13:52, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Надо на Фряху перекатываться....

    ну да, надо ж учиться мастырить костыли да разгребать грабли %)))

     

  • 1.10, Аноним (10), 13:35, 03/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    debian как всегда не успел получить эту уязвимость...
    надежность!
     
     
  • 2.13, Попандопала (?), 13:43, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу,тренд на 100500 версионность совсем не уважает. олдскулы не любят страдать на роавном месте.D
     

  • 1.20, Аноним (20), 14:06, 03/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > переполнением буфера

    Ой, как же так? Опять ненастоящий программист код в ядро писал? Настоящий програсмист же ведь такого никогда не допустит!

    > CLONE_NEWUSER, CLONE_NEWNS или CLONE_NEWNET

    Опять чтобы получить рут надо получить рут.

     
  • 1.52, Аноним (52), 16:34, 03/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зря iptables закопали, там такого не было.
     

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