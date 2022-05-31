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Уязвимость в подсистеме ядра Linux Netfilter

31.05.2022 21:14

В ядре Linux выявлена уязвимость (CVE не назначен), позволяющая локальному пользователю получить права root в системе. Заявлено о подготовке эксплоита, демонстрирующего получение root-привилегий в Ubuntu 22.04. Для включения в ядро предложен патч с устранением проблемы.

Уязвимость вызвана обращением к уже освобождённой области памяти (use-after-free) при манипуляции с set-списками при помощи команды NFT_MSG_NEWSET в модуле nf_tables. Для проведения атаки требуется наличие доступа к nftables, который можно получить в отдельном сетевом пространстве имён (network namespaces) при наличии прав CLONE_NEWUSER, CLONE_NEWNS или CLONE_NEWNET (например, при возможности запуска изолированного контейнера).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимость в подсистеме ядра Linux perf, позволяющая поднять привилегии
  3. OpenNews: В ядре Linux выявлены эксплуатируемые уязвимости в nf_tables, watch_queue и IPsec
  4. OpenNews: Удалённая DoS-уязвимость в ядре Linux, эксплуатируемая через отправку пакетов ICMPv6
  5. OpenNews: Уязвимость в подсистеме ядра Linux Netfilter
  6. OpenNews: Уязвимость в подсистеме netfilter, позволяющая выполнить код на уровне ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57281-linux
Ключевые слова: linux, kernel, vulnerability
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  • 1.6, Аноним (6), 22:25, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для проведения атаки требуется наличие доступа к nftables, который можно получить в отдельном сетевом пространстве имён (network namespaces) при наличии прав CLONE_NEWUSER, CLONE_NEWNS или CLONE_NEWNET (например, при возможности запуска изолированного контейнера).

    Как всегда, чтобы получить рута, нужен рут.
    (То, что рут в контейнере равен руту на хосте, все и так давно в курсе)

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:47, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема в том, что достаточно и "виртуального" рута, который в контейнерах непривилегированным пользователям в Ubuntu и Fedora даётся.
     
     
  • 3.10, Аноним (6), 22:49, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    kernel.unprivileged_userns_clone=0 (обычно следующая строка после kernel.unprivileged_bpf_disabled=1)
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:37, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Опять namespaces :-)

    Кажется, это уже 105 уязвимость.

    И, как сказали выше, оно само по себе требует рута - короче, стоит беспокоиться только хостерам, которые используют ns виртуализацию.

    // b.

     
     
  • 2.8, Аноним (9), 22:46, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Ubuntu и Fedora вроде создание user namespaces  по умолчанию включено всем пользователям (user.max_user_namespaces != 0).
     
     
  • 3.11, Аноним (6), 22:54, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не тащить в production bleeding edge, не?
     

  • 1.12, Программист (?), 23:58, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо было ставить Windows
     

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