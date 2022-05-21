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Уязвимость в подсистеме ядра Linux perf, позволяющая поднять привилегии

21.05.2022 10:15

В ядре Linux выявлена уязвимость (CVE-2022-1729), позволяющая локальному пользователю получить root-доступ к системе. Уязвимость вызвана состоянием гонки в подсистеме perf, которое можно использовать для инициирования обращения к уже освобождённой области памяти ядра (use-after-free). Проблема проявляется начиная с выпуска ядра 4.0-rc1. Возможность эксплуатации подтверждена для выпусков 5.4.193+.

Исправление пока доступно только в форме патча. Опасность уязвимости сглаживает то, что большинство дистрибутивов по умолчанию ограничивают доступ к perf для непривилегированных пользователей. В качестве обходного пути защиты можно выставить sysctl-параметр kernel.perf_event_paranoid в значение 3.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: В ядре Linux выявлены эксплуатируемые уязвимости в nf_tables, watch_queue и IPsec
  3. OpenNews: Удалённая DoS-уязвимость в ядре Linux, эксплуатируемая через отправку пакетов ICMPv6
  4. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая исказить файлы, доступные только для чтения
  5. OpenNews: Уязвимость в VFS ядра Linux, позволяющая повысить свои привилегии
  6. OpenNews: Уязвимость в механизме ucount ядра Linux, позволяющая повысить свои привилегии
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57226-kernel
Ключевые слова: kernel, linux, perf
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:24, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Внимание! Приближается комментарий про дырявую Сишку! ETA 5 секунд
     
     
  • 2.2, nn (??), 10:41, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Race condition так-то в любом языке возможен если головой не пользоваться. Это чаще на уровне логики приложения даже случается.
     
     
  • 3.4, Корец (?), 10:48, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй фракталу это объяснить. Проще священнику доказать, что бога нет лол.
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 11:21, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Священнику достаточно просто заплатить.
     
  • 3.5, Анонн (?), 11:16, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема не в race - он только причина. Проблема что из-за него можно обратиться к сдохшему 'объекту'.

    > в любом языке возможен

    ну возможен в любом, а дальше что с ним делать?))

     
  • 2.9, Аноним (9), 11:25, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут скорее проблема в другом!
    Если бы была книга, которая бы показывала как надо разрабатывать ПО на Си (обработка ошибок, тестирование и прочее), то таких проблем было бы в разы меньше! Нет, серьезно вы попробуйте найти книгу которая бы учила писать на Си, скажем сетевое и многопоточное ПО, - внезапо выясняется что таких книг нет в природе, (даже на инглише). Зато +100500 книг о питончике и всё что с этим связано:( Отсюда и результат, люди прочитали скажем K&R, а на выходе выясняется что они пишут дырявое ПО, забивая на обработку ошибок (даже самых элементарных)!
     
     
  • 3.11, Анонн (?), 11:44, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если бы книга существовала, то вам бы ответили на выбор:
    - си простой язык, чего там учить!
    - да я так всю жизнь пишу и ничего никогда не падает!
    - у нас проекте принято по другому
    - это дает кучу оверхеда и лишнего кода
    - мне что, теперь кучу кода переписывать??
    - и так сойдет
    - работает? не трогай
    и туеву кучу других отмазок

    А раз прошло столько лет и ее до сих пор нет, то или она никому не нужна, или это не может сделать ни один плюсовик, что как бы намекает

     
     
  • 4.12, Аноним (9), 11:51, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> то или она никому не нужна <<<

    ну, тогда пускай не жалуются, что Си это дырявый язык:(

     
     
  • 5.13, Аноним (13), 12:05, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Парадокс: спорят с тем, что сишка дырява, именно те люди, которым эта книга "не нужна".
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:43, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужное значение это >= 2. Кстати оно и так по-умолчанию 2, если создатели дистра не тронули шаловливыми ручками.
    https://docs.kernel.org/admin-guide/sysctl/kernel.html#perf-event-paranoid
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 11:22, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они что-то знали? Не просто так тронули святое? Неужели термовнедрение багов при помощи паяльника работает?
     
  • 2.14, Аноним (13), 12:09, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Нужное значение это >= 2. Кстати оно и так по-умолчанию 2, если создатели дистра не тронули шаловливыми ручками.

    Разработчики Debian потрогали, у них по умолчанию 3, что ещё более параноидально (соответственно, в ubuntu скорее всего тоже).
    Правда, из документации непонятно, какая разница между 2 и 3.

     

  • 1.8, Аноним (-), 11:24, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Linux 4.0-rc1 out
    > Sun, 22 Feb 2015

    https://lwn.net/Articles/634346/

    Какой классный и долгоживучий бекдор, больше 7 лет продержался!

    Это вам не пихать какую-то каку в cargo или npm, которую скачают раз 200.
    Это ух! Миллионы серверов разом! Белиссимо!

     
  • 1.10, Анонн (?), 11:31, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ха, посмотрите патч.
    Проблема рказалось в том, чтл эти ребята забыли одну проверку на валидность данных и 3 (три!) goto :D
     
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