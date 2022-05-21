Уязвимость в подсистеме ядра Linux perf, позволяющая поднять привилегии

2.2 , nn ( ?? ), 10:41, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Race condition так-то в любом языке возможен если головой не пользоваться. Это чаще на уровне логики приложения даже случается.

3.4 , Корец ( ? ), 10:48, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Попробуй фракталу это объяснить. Проще священнику доказать, что бога нет лол.

4.6 , Аноним ( 6 ), 11:21, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Священнику достаточно просто заплатить.

3.5 , Анонн ( ? ), 11:16, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Проблема не в race - он только причина. Проблема что из-за него можно обратиться к сдохшему 'объекту'. > в любом языке возможен ну возможен в любом, а дальше что с ним делать?))

2.9 , Аноним ( 9 ), 11:25, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тут скорее проблема в другом!

Если бы была книга, которая бы показывала как надо разрабатывать ПО на Си (обработка ошибок, тестирование и прочее), то таких проблем было бы в разы меньше! Нет, серьезно вы попробуйте найти книгу которая бы учила писать на Си, скажем сетевое и многопоточное ПО, - внезапо выясняется что таких книг нет в природе, (даже на инглише). Зато +100500 книг о питончике и всё что с этим связано:( Отсюда и результат, люди прочитали скажем K&R, а на выходе выясняется что они пишут дырявое ПО, забивая на обработку ошибок (даже самых элементарных)!

3.11 , Анонн ( ? ), 11:44, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если бы книга существовала, то вам бы ответили на выбор:

- си простой язык, чего там учить!

- да я так всю жизнь пишу и ничего никогда не падает!

- у нас проекте принято по другому

- это дает кучу оверхеда и лишнего кода

- мне что, теперь кучу кода переписывать??

- и так сойдет

- работает? не трогай

и туеву кучу других отмазок А раз прошло столько лет и ее до сих пор нет, то или она никому не нужна, или это не может сделать ни один плюсовик, что как бы намекает

4.12 , Аноним ( 9 ), 11:51, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>> то или она никому не нужна <<< ну, тогда пускай не жалуются, что Си это дырявый язык:(

5.13 , Аноним ( 13 ), 12:05, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Парадокс: спорят с тем, что сишка дырява, именно те люди, которым эта книга "не нужна".

