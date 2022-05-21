Уязвимость в подсистеме ядра Linux perf, позволяющая поднять привилегии

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|1.1, Аноним (1), 10:24, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Внимание! Приближается комментарий про дырявую Сишку! ETA 5 секунд
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|2.2, nn (??), 10:41, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Race condition так-то в любом языке возможен если головой не пользоваться. Это чаще на уровне логики приложения даже случается.
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|3.4, Корец (?), 10:48, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попробуй фракталу это объяснить. Проще священнику доказать, что бога нет лол.
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|3.5, Анонн (?), 11:16, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблема не в race - он только причина. Проблема что из-за него можно обратиться к сдохшему 'объекту'.
> в любом языке возможен
ну возможен в любом, а дальше что с ним делать?))
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|2.9, Аноним (9), 11:25, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут скорее проблема в другом!
Если бы была книга, которая бы показывала как надо разрабатывать ПО на Си (обработка ошибок, тестирование и прочее), то таких проблем было бы в разы меньше! Нет, серьезно вы попробуйте найти книгу которая бы учила писать на Си, скажем сетевое и многопоточное ПО, - внезапо выясняется что таких книг нет в природе, (даже на инглише). Зато +100500 книг о питончике и всё что с этим связано:( Отсюда и результат, люди прочитали скажем K&R, а на выходе выясняется что они пишут дырявое ПО, забивая на обработку ошибок (даже самых элементарных)!
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|3.11, Анонн (?), 11:44, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы книга существовала, то вам бы ответили на выбор:
- си простой язык, чего там учить!
- да я так всю жизнь пишу и ничего никогда не падает!
- у нас проекте принято по другому
- это дает кучу оверхеда и лишнего кода
- мне что, теперь кучу кода переписывать??
- и так сойдет
- работает? не трогай
и туеву кучу других отмазок
А раз прошло столько лет и ее до сих пор нет, то или она никому не нужна, или это не может сделать ни один плюсовик, что как бы намекает
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|4.12, Аноним (9), 11:51, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> то или она никому не нужна <<<
ну, тогда пускай не жалуются, что Си это дырявый язык:(
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|5.13, Аноним (13), 12:05, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Парадокс: спорят с тем, что сишка дырява, именно те люди, которым эта книга "не нужна".
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|2.7, Аноним (6), 11:22, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они что-то знали? Не просто так тронули святое? Неужели термовнедрение багов при помощи паяльника работает?
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|2.14, Аноним (13), 12:09, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нужное значение это >= 2. Кстати оно и так по-умолчанию 2, если создатели дистра не тронули шаловливыми ручками.
Разработчики Debian потрогали, у них по умолчанию 3, что ещё более параноидально (соответственно, в ubuntu скорее всего тоже).
Правда, из документации непонятно, какая разница между 2 и 3.
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|1.8, Аноним (-), 11:24, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Linux 4.0-rc1 out
> Sun, 22 Feb 2015
https://lwn.net/Articles/634346/
Какой классный и долгоживучий бекдор, больше 7 лет продержался!
Это вам не пихать какую-то каку в cargo или npm, которую скачают раз 200.
Это ух! Миллионы серверов разом! Белиссимо!
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|1.10, Анонн (?), 11:31, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ха, посмотрите патч.
Проблема рказалось в том, чтл эти ребята забыли одну проверку на валидность данных и 3 (три!) goto :D
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