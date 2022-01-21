Уязвимость в VFS ядра Linux, позволяющая повысить свои привилегии

2.3 , Аноним ( 1 ), 11:08, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Альтернативой будет являться суидный бинарник запускающий программу от рута и это куда хуже.

3.10 , . ( ? ), 11:41, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Да, ведь макаки не умеют сбросить привиллегии правильно. Это ж книжку надо читать, 84го года издания,а где они ее найдут, гугль ведь не проиндексировал. Поэтому вместо юникс технологий будем использовать "API Filesystem Context" и прочую бредятину, а потом предоставлять туда доступ от рута но как бы не совсем от рута, чтобы потом в очередной раз изумляться дырам на ровном месте. 4.11 , Аноним ( 1 ), 11:45, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для начала ядро просто изолирует процесс и дело не в сбросить права. Ядро следит за наличием/отсутствием доступа на определённые операции у процесса и не сам процесс пытается изолировать себя.

5.12 , . ( ? ), 11:49, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Для начала ядро просто изолирует процесс и дело не в сбросить права. я же говорю, макаки вы... "сбросить права" - это именно сказать ядру, что процесс выполнил уже все операции, которые требовали рутовых прав, и дальше их у него просто нет и возвращению до перезапуска не подлежат.

А не ядро следит за тем, сем, пятым, десятым - а если в такой вот позе - можно? А в такой? А в такой и вот такой? - Ой, не уследило, опять. Кто бы мог подумать и было ли ему - чем. 6.14 , Аноним ( 1 ), 11:52, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не* ну и потом, запускать каждую скаченную из интернета программу это так дальновидно… Какие рутовые права? Рут используется чтобы лишить запускаемый от имени пользователя процесс лишних прав и это проконтролировать.

7.31 , . ( ? ), 12:25, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Так ведь безопастно же ж запускать! Сам Бредон Уйк мамой клялся что жопоскрипт не будет, не будет, не будет уметь ничего поменять в вашей системе!

Он, кстати, в принципе, по сей день не особо может - зато может поменять в браузере, содержимое которого для вас часто ценнее всей вашей системы - ведь все ваши данные и денежки уютно хранятся в облачках. А обеспечить изоляцию двух соседних вкладок разработчики браузеров ну никак не могут - они ж хлебушки. За них это должна делать операционная система с нескучными апи! Ой, в результате рут. Т.е. теперь поимели не браузер, и даже не локального юзера (который мог бы быть и изолированным от основного при большой паранойе-то), а всю систему. Так держать!

8.35 , Аноним ( 1 ), 12:34, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Но, кстати, насколько я знаю, если в неймспейсе у тебя рута нет,то ты его в нейм... 9.38 , . ( ? ), 12:46, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ты не пробовал хотя бы читать ссылки Вся идея user namespace , что рут не нуже... 10.45 , Аноним ( 1 ), 12:53, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Неа, только если от рута или с cap_sysadmin выполнишь Это будет виртуальный рут... 6.36 , Аноним ( 36 ), 12:36, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ты совсем дурачок? Ты же и есть та самая необразованная макака. При том в худшем проявлении! Если у программы хоть раз есть рут - считай у всего кода есть рут. Я поправлю бинарник и добавлю свой код и jump прыжок на эти инструкции, перед тем как программа "отдаст" свои root права. Всё, у меня есть root. И никакие бинари в Linux не подписанные, механизмов защиты нет (в общем случае). Иди в школу, не позорься. Мамкин "хакирь".

7.37 , . ( ? ), 12:40, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Если у программы хоть раз есть рут - считай у всего кода есть рут. Я поправлю бинарник и добавлю

> свой код и jump прыжок на эти инструкции п-ц. Уровень впопеннета. Ну и, видимо, современных "разработчиков". Некогда книжки читать, agile не ждет! А мы удивляемся, зачем браузеру нескучный user ns в ведре, позволяющий на пустом месте стать рутом. 8.43 , сипипи ( ? ), 12:50, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать а мне понравилось как он вальяжно так, после правки бинарника, добавления своег... 9.51 , Crazy Alex ( ok ), 13:00, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Оба хуже Один не в курсе, что suid-бинари недают на запись кому попало, а друго... 9.52 , Аноним ( 36 ), 13:00, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я лично видел как это делают на курсе по вирусам взлому Правят бинарники, пер... 2.5 , Аноним ( 5 ), 11:14, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пора разделять user namespaces на привилегированные и нет, для песочниц будет идеальным если не давать больше прав, чем уже есть.

3.13 , . ( ? ), 11:51, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Пора разделять user namespaces на привилегированные и нет да, а то багов что-то маловато пока. Надо сделать все еще сложнее. 2.17 , Аноним ( 17 ), 12:01, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – а нормальный код писать не?

3.33 , . ( ? ), 12:28, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а нормальный код писать не? Ну не, чувак, это ты чего-то лишку хватил. Некогда его писать, и некому (те кто могут - в рабы к гуглю не пойдут). Давай лучше CoC напишем. 2.24 , Аноним ( 24 ), 12:10, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И что ты предлагаешь? Создать тотем и назвать его раст чтобы ему молится? Танцы с бубном рядом с растом устраивать и верить что он нас всех спасет?

3.26 , Аноним ( 1 ), 12:11, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – При чём тут раст?

4.47 , Аноним ( 47 ), 12:56, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А причем тут твой высeр?

