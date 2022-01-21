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Уязвимость в VFS ядра Linux, позволяющая повысить свои привилегии

21.01.2022 10:41

В API Filesystem Context, предоставляемым ядром Linux, выявлена уязвимость (CVE-2022-0185), позволяющая локальному пользователю добиться получения прав root в системе. Выявивший проблему исследователь опубликовал демонстрацию работы эксплоита, позволяющего выполнить код с правами root в Ubuntu 20.04 в конфигурации по умолчанию. Код эксплоита планируется разместить на GitHub в течение недели, после того как дистрибутивы выпустят обновление с исправлением уязвимости.

Уязвимость присутствует в функции legacy_parse_param() в VFS и вызвана отсутствие должной проверки максимального размера параметров, предоставляемых в файловых системах, не поддерживающих API Filesystem Context. При передаче слишком большого параметра можно вызвать переполнение целочисленной переменной, используемой для расчета размера записываемых данных - в коде имеется проверка выхода за границу буфера "if (len > PAGE_SIZE - 2 - size)", которая не срабатывает, если значение size больше 4094 из-за целочисленного переполнения через нижнюю границу (integer underflow, при приведении 4096 - 2 - 4095 к unsigned int получится 2147483648).

Указанная ошибка позволяет при обращении к специально оформленному образу ФС вызвать переполнение буфера и перезаписать данные ядра, следующие за выделенной областью памяти. Для эксплуатации уязвимости требуется наличие прав CAP_SYS_ADMIN, т.е. полномочий администратора. Проблема в том, что подобные полномочия непривилегированный пользователь может получить в изолированном контейнере, если в системе включена поддержка пространств имён идентификаторов пользователей (user namespaces). Например, user namespaces по умолчанию включён в Ubuntu и Fedora, но не активирован в Debian и RHEL (если не используются платформы контейнерной изоляции).

Проблема проявляется начиная с ядра Linux 5.1 и устранена во вчерашних обновлениях 5.16.2, 5.15.16, 5.10.93, 5.4.173. Обновления пакетов с устранением уязвимости уже выпущены для RHEL, Debian, Fedora, Ubuntu. Исправление пока недоступно в Arch Linux, Gentoo, SUSE и openSUSE. В качестве обходного пути защиты для систем, не использующих контейнерную изоляцию можно выставить в 0 значение sysctl "user.max_user_namespaces": 


   echo "user.max_user_namespaces=0" > /etc/sysctl.d/userns.conf
   # sysctl -p /etc/sysctl.d/userns.conf


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая обойти ограничения user namespace
  3. OpenNews: Уязвимости в подсистеме eBPF, позволяющие выполнить код на уровне ядра Linux
  4. OpenNews: Уязвимость в реализации сокетов AF_PACKET ядра Linux
  5. OpenNews: Уязвимость в подсистеме ядра Linux Netfilter
  6. OpenNews: Root-уязвимость в ядре Linux и отказ в обслуживании в systemd
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56556-kernel
Ключевые слова: kernel, linux
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Обсуждение (50) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:06, 21/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Дней с прошлой обнаруженной уязвимости в user namespaces: 0.

    Отключать их не очень хорошая идея, даже если вы не пользуетесь контейнерами. Например, они используются в песочницах и для изоляции процессов браузера, и прекрасно с этим справляются.

     
     
  • 2.3, Аноним (1), 11:08, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Альтернативой будет являться суидный бинарник запускающий программу от рута и это куда хуже.
     
     
  • 3.10, . (?), 11:41, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Да, ведь макаки не умеют сбросить привиллегии правильно. Это ж книжку надо читать, 84го года издания,а где они ее найдут, гугль ведь не проиндексировал.

    Поэтому вместо юникс технологий будем использовать "API Filesystem Context" и прочую бредятину, а потом предоставлять туда доступ от рута но как бы не совсем от рута, чтобы потом в очередной раз изумляться дырам на ровном месте.

     
     
  • 4.11, Аноним (1), 11:45, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для начала ядро просто изолирует процесс и дело не в сбросить права. Ядро следит за наличием/отсутствием доступа на определённые операции у процесса и не сам процесс пытается изолировать себя.
     
     
  • 5.12, . (?), 11:49, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Для начала ядро просто изолирует процесс и дело не в сбросить права.

    я же говорю, макаки вы...

    "сбросить права" - это именно сказать ядру, что процесс выполнил уже все операции, которые требовали рутовых прав, и дальше их у него просто нет и возвращению до перезапуска не подлежат.
    А не ядро следит за тем, сем, пятым, десятым - а если в такой вот позе - можно? А в такой? А в такой и вот такой? - Ой, не уследило, опять. Кто бы мог подумать и было ли ему - чем.

     
     
  • 6.14, Аноним (1), 11:52, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не* ну и потом, запускать каждую скаченную из интернета программу это так дальновидно… Какие рутовые права? Рут используется чтобы лишить запускаемый от имени пользователя процесс лишних прав и это проконтролировать.
     
     
  • 7.31, . (?), 12:25, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так ведь безопастно же ж запускать! Сам Бредон Уйк мамой клялся что жопоскрипт не будет, не будет, не будет уметь ничего поменять в вашей системе!
    Он, кстати, в принципе, по сей день не особо может - зато может поменять в браузере, содержимое которого для вас часто ценнее всей вашей системы - ведь все ваши данные и денежки уютно хранятся в облачках. А обеспечить изоляцию двух соседних вкладок разработчики браузеров ну никак не могут - они ж хлебушки. За них это должна делать операционная система с нескучными апи!

    Ой, в результате рут. Т.е. теперь поимели не браузер, и даже не локального юзера (который мог бы быть и изолированным от основного при большой паранойе-то), а всю систему. Так держать!


     
     
  • 8.35, Аноним (1), 12:34, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но, кстати, насколько я знаю, если в неймспейсе у тебя рута нет,то ты его в нейм... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.38, . (?), 12:46, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не пробовал хотя бы читать ссылки Вся идея user namespace , что рут не нуже... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.45, Аноним (1), 12:53, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Неа, только если от рута или с cap_sysadmin выполнишь Это будет виртуальный рут... текст свёрнут, показать
     
  • 6.36, Аноним (36), 12:36, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты совсем дурачок? Ты же и есть та самая необразованная макака. При том в худшем проявлении!

    Если у программы хоть раз есть рут - считай у всего кода есть рут. Я поправлю бинарник и добавлю свой код и jump прыжок на эти инструкции, перед тем как программа "отдаст" свои root права. Всё, у меня есть root.

    И никакие бинари в Linux не подписанные, механизмов защиты нет (в общем случае).

    Иди в школу, не позорься. Мамкин "хакирь".

     
     
  • 7.37, . (?), 12:40, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Если у программы хоть раз есть рут - считай у всего кода есть рут. Я поправлю бинарник и добавлю
    > свой код и jump прыжок на эти инструкции

    п-ц. Уровень впопеннета.

    Ну и, видимо, современных "разработчиков". Некогда книжки читать, agile не ждет!

    А мы удивляемся, зачем браузеру нескучный user ns в ведре, позволяющий на пустом месте стать рутом.

     
     
  • 8.43, сипипи (?), 12:50, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а мне понравилось как он вальяжно так, после правки бинарника, добавления своег... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.51, Crazy Alex (ok), 13:00, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оба хуже Один не в курсе, что suid-бинари недают на запись кому попало, а друго... текст свёрнут, показать
     
  • 9.52, Аноним (36), 13:00, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я лично видел как это делают на курсе по вирусам взлому Правят бинарники, пер... текст свёрнут, показать
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:14, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пора разделять user namespaces на привилегированные и нет, для песочниц будет идеальным если не давать больше прав, чем уже есть.
     
     
  • 3.13, . (?), 11:51, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Пора разделять user namespaces на привилегированные и нет

    да, а то багов что-то маловато пока.

    Надо сделать все еще сложнее.

     
  • 2.17, Аноним (17), 12:01, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а нормальный код писать не?
     
     
  • 3.33, . (?), 12:28, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а нормальный код писать не?

    Ну не, чувак, это ты чего-то лишку хватил. Некогда его писать, и некому (те кто могут - в рабы к гуглю не пойдут). Давай лучше CoC напишем.

     
  • 2.24, Аноним (24), 12:10, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что ты предлагаешь? Создать тотем и назвать его раст чтобы ему молится? Танцы с бубном рядом с растом устраивать и верить что он нас всех спасет?
     
     
  • 3.26, Аноним (1), 12:11, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чём тут раст?
     
     
  • 4.47, Аноним (47), 12:56, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А причем тут твой высeр?
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:08, 21/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот к чему приводит уход от полноценной виртуализации  в сторону контейнеров. eBPF и user_namespaces просто клад для злодеев. Раньше дыры, которые мог эксплуатировать админ, даже дырами не считали, а сейчас потроха ядра выставлены всем без разбора.
     
     
  • 2.4, Аноним (-), 11:13, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто неймспейсы надо было брать ровно как в девятом плане. И заменять ведро на этот самый план.
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:21, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот к чему приводит уход от полноценной виртуализации  в сторону контейнеров.

    Вот и гоняй каждую вкладку браузера в отдельной виртуальной машине. Тебе можно. Ну или позволяй специально оформленным жлобоскриптам запускать локальные программы, как это делал Falkon.

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:24, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чем так песочницам для вкладок браузера необходим _user_ namespace?
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:17, 21/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Ахаха!
    Нет, let me laugh even harder. Ахахахахаха!

    Почти 3 года прожило получение рута в самой популярной серверной системе, причем в некоторых "в конфигурации по умолчанию". Потому что лучшие погромисты человечества не разобрали как 3 числа повычитать друг из друга. Это вам не произвольные каталоги в расте удалять, это другое))

     
     
  • 2.8, Аноним (36), 11:23, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вот поэтому только JavaScript. Головняка меньше. А за безопасный и производительный код уже давно не платят, платят за "фичастый"
     
     
  • 3.15, . (?), 11:52, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот поэтому только JavaScript. Головняка меньше.

    дык вон - бают, что он небезопастный и его нельзя никак без user namespace запускать.

     
  • 3.19, Аноним (17), 12:04, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > только JavaScript. Головняка меньше.

    сколько секунд прошло с последнего бекдора в npm?

     
     
  • 4.22, Аноним (24), 12:07, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Больше чем с появление бекдора в crates. В crates бекдоры к слову даже не пытается вычищать так как найти его в коде слишком сложно для обычного хрустика.  
     
     
  • 5.25, Аноним (17), 12:10, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты кремлебот что ли, стрелки переводить?
     
     
  • 6.48, Аноним (47), 12:57, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты тот самый хрустик, который бревно в собственном crates не заметит?
     
  • 4.40, Аноним (36), 12:48, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И сколько? Не помню ни одного на памяти.

    Ссылку можно? А обновление пакетов - это не backdoor.

    Проблема зависимостей и их безопасности в npm сделана лучше чем где-либо ещё.

    1. Подменить опубликованный пакет не можешь.
    2. Удалить через 24 часа после публикации тоже.
    3. Все зависимости проверяются по хешу.
    4. Строится полное дерево 🌲 зависимостей (зависимости зависимостей и т.д.)
    5. Если работает - у тебя вообще ничего поломаться не может.

    Версии надо указывать "=1.0.0" и всё, надёжно как швейцарские часы.

    Где-то сделали лучше? В C++? Python? Ну-ка покажи.

     
  • 3.21, Аноним (21), 12:07, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тех, кто пишет код не думая -- в любом языке головняка нет.
     
  • 3.39, OpenEcho (?), 12:46, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Советую почитай на досуге про чудеса в ЖС:

    https://github.com/denysdovhan/wtfjs

     
     
  • 4.42, Аноним (36), 12:50, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под JavaScript я имею ввиду TypeScript. На чистом JS уже давно никто не пишет.
     
     
  • 5.46, Аноним (17), 12:56, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да вы все на одно лицо
     
  • 2.20, Аноним (24), 12:05, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст в продакшен билде тоже не проверяет переполнение целочисленной переменной. А квалификация раст программистов даже не позволит им понять что нужно сделать с тремя переменными и что из чего надо вычесть или сложить.  
     
     
  • 3.23, Аноним (17), 12:09, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А квалификация раст программистов даже не позволит им понять что нужно сделать с тремя переменными и что из чего надо вычесть или сложить.  

    изи: устанавливаешь пакетным менеджером в чистую функцию пару замыканий, future-ов, промисов, лямб, кортежей с туплами, ещё скобочек побольше туда устанавливаешь и асинхронных потоков, и чтобы всё соглассно 15 паттернам было, собираешь и, если место не закончилось на диске, смотришь, чё получилось, а потом дальше проектируешь, меняешь местами, пока похоже на правду не станет

     
     
  • 4.27, Аноним (17), 12:18, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    естесственно, не забыть в жире тикет завести по аджайлу и по скраму, тестами покрыть на 100%, поревьювить, потом в CI/CI в докере на кубернетсах и деплой, а потом только запускать можно на макбуке через appimage в контейнере.

    пока всё это собирается, можно вырастить себе грин органик веганские без холестерина и ГМО фрукты и овощи в гроубоксе, наделать много смузи и выпить.

     
     
  • 5.44, Аноним (17), 12:51, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    .. состариться и умереть
     
  • 4.49, Аноним (47), 12:58, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты вот даже сам не понимаешь что пишешь бред. Одним словом типичный хрустик над которым тут все ржут.  
     
  • 3.28, Аноним (28), 12:20, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А квалификация раст программистов даже не позволит им понять что нужно сделать с тремя переменными ...

    Как смешно ты извиваешься :)

    А факт в том что это С программисты не справились с чиселками. Да не абы какие, а допущенные к ядру.

     
     
  • 4.32, Аноним (6), 12:28, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не только, это же еще прошло кучу ревью, одобрено и вмерджено ментейнером.
     
  • 4.50, Аноним (47), 13:00, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто твоя картина мира не позволяет тебе понять что раст этому никак не поможет.  
     

  • 1.29, Аноним (29), 12:21, 21/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто бы что ни говорил, Linux так и остаётся уязвимым, а *BSD островком безопасности и здравомыслия.
     
     
  • 2.34, Аноним (17), 12:31, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > а *BSD островком безопасности и здравомыслия

    неуловимый *Джо одобряэ

     

  • 1.41, Аноним (41), 12:49, 21/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > "if (len > PAGE_SIZE - 2 - size)",

    KEKW

     

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