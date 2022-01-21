Уязвимость в VFS ядра Linux, позволяющая повысить свои привилегии

|
|1.1, Аноним (1), 11:06, 21/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Дней с прошлой обнаруженной уязвимости в user namespaces: 0.
Отключать их не очень хорошая идея, даже если вы не пользуетесь контейнерами. Например, они используются в песочницах и для изоляции процессов браузера, и прекрасно с этим справляются.
|
|
|
|2.3, Аноним (1), 11:08, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Альтернативой будет являться суидный бинарник запускающий программу от рута и это куда хуже.
|
|
|
|3.10, . (?), 11:41, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Да, ведь макаки не умеют сбросить привиллегии правильно. Это ж книжку надо читать, 84го года издания,а где они ее найдут, гугль ведь не проиндексировал.
Поэтому вместо юникс технологий будем использовать "API Filesystem Context" и прочую бредятину, а потом предоставлять туда доступ от рута но как бы не совсем от рута, чтобы потом в очередной раз изумляться дырам на ровном месте.
|
|
|
|4.11, Аноним (1), 11:45, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для начала ядро просто изолирует процесс и дело не в сбросить права. Ядро следит за наличием/отсутствием доступа на определённые операции у процесса и не сам процесс пытается изолировать себя.
|
|
|
|5.12, . (?), 11:49, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Для начала ядро просто изолирует процесс и дело не в сбросить права.
я же говорю, макаки вы...
"сбросить права" - это именно сказать ядру, что процесс выполнил уже все операции, которые требовали рутовых прав, и дальше их у него просто нет и возвращению до перезапуска не подлежат.
А не ядро следит за тем, сем, пятым, десятым - а если в такой вот позе - можно? А в такой? А в такой и вот такой? - Ой, не уследило, опять. Кто бы мог подумать и было ли ему - чем.
|
|
|
|6.14, Аноним (1), 11:52, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не* ну и потом, запускать каждую скаченную из интернета программу это так дальновидно… Какие рутовые права? Рут используется чтобы лишить запускаемый от имени пользователя процесс лишних прав и это проконтролировать.
|
|
|
|7.31, . (?), 12:25, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Так ведь безопастно же ж запускать! Сам Бредон Уйк мамой клялся что жопоскрипт не будет, не будет, не будет уметь ничего поменять в вашей системе!
Он, кстати, в принципе, по сей день не особо может - зато может поменять в браузере, содержимое которого для вас часто ценнее всей вашей системы - ведь все ваши данные и денежки уютно хранятся в облачках. А обеспечить изоляцию двух соседних вкладок разработчики браузеров ну никак не могут - они ж хлебушки. За них это должна делать операционная система с нескучными апи!
Ой, в результате рут. Т.е. теперь поимели не браузер, и даже не локального юзера (который мог бы быть и изолированным от основного при большой паранойе-то), а всю систему. Так держать!
|
|
|
|8.35, Аноним (1), 12:34, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Но, кстати, насколько я знаю, если в неймспейсе у тебя рута нет,то ты его в нейм... текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.38, . (?), 12:46, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ты не пробовал хотя бы читать ссылки Вся идея user namespace , что рут не нуже... текст свёрнут, показать
|
|
|
|10.45, Аноним (1), 12:53, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Неа, только если от рута или с cap_sysadmin выполнишь Это будет виртуальный рут... текст свёрнут, показать
|
|6.36, Аноним (36), 12:36, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ты совсем дурачок? Ты же и есть та самая необразованная макака. При том в худшем проявлении!
Если у программы хоть раз есть рут - считай у всего кода есть рут. Я поправлю бинарник и добавлю свой код и jump прыжок на эти инструкции, перед тем как программа "отдаст" свои root права. Всё, у меня есть root.
И никакие бинари в Linux не подписанные, механизмов защиты нет (в общем случае).
Иди в школу, не позорься. Мамкин "хакирь".
|
|
|
|7.37, . (?), 12:40, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Если у программы хоть раз есть рут - считай у всего кода есть рут. Я поправлю бинарник и добавлю
> свой код и jump прыжок на эти инструкции
п-ц. Уровень впопеннета.
Ну и, видимо, современных "разработчиков". Некогда книжки читать, agile не ждет!
А мы удивляемся, зачем браузеру нескучный user ns в ведре, позволяющий на пустом месте стать рутом.
|
|
|
|8.43, сипипи (?), 12:50, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
а мне понравилось как он вальяжно так, после правки бинарника, добавления своег... текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.52, Аноним (36), 13:00, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я лично видел как это делают на курсе по вирусам взлому Правят бинарники, пер... текст свёрнут, показать
|
|2.5, Аноним (5), 11:14, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пора разделять user namespaces на привилегированные и нет, для песочниц будет идеальным если не давать больше прав, чем уже есть.
|
|
|
|3.13, . (?), 11:51, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Пора разделять user namespaces на привилегированные и нет
да, а то багов что-то маловато пока.
Надо сделать все еще сложнее.
|
|
|
|3.33, . (?), 12:28, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> а нормальный код писать не?
Ну не, чувак, это ты чего-то лишку хватил. Некогда его писать, и некому (те кто могут - в рабы к гуглю не пойдут). Давай лучше CoC напишем.
|
|2.24, Аноним (24), 12:10, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И что ты предлагаешь? Создать тотем и назвать его раст чтобы ему молится? Танцы с бубном рядом с растом устраивать и верить что он нас всех спасет?
|
|1.2, Аноним (2), 11:08, 21/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Вот к чему приводит уход от полноценной виртуализации в сторону контейнеров. eBPF и user_namespaces просто клад для злодеев. Раньше дыры, которые мог эксплуатировать админ, даже дырами не считали, а сейчас потроха ядра выставлены всем без разбора.
|
|
|
|2.4, Аноним (-), 11:13, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Просто неймспейсы надо было брать ровно как в девятом плане. И заменять ведро на этот самый план.
|
|2.7, Аноним (7), 11:21, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вот к чему приводит уход от полноценной виртуализации в сторону контейнеров.
Вот и гоняй каждую вкладку браузера в отдельной виртуальной машине. Тебе можно. Ну или позволяй специально оформленным жлобоскриптам запускать локальные программы, как это делал Falkon.
|
|
|
|3.9, Аноним (9), 11:24, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И чем так песочницам для вкладок браузера необходим _user_ namespace?
|
|1.6, Аноним (6), 11:17, 21/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
|
Ахаха!
Нет, let me laugh even harder. Ахахахахаха!
Почти 3 года прожило получение рута в самой популярной серверной системе, причем в некоторых "в конфигурации по умолчанию". Потому что лучшие погромисты человечества не разобрали как 3 числа повычитать друг из друга. Это вам не произвольные каталоги в расте удалять, это другое))
|
|
|
|2.8, Аноним (36), 11:23, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Вот поэтому только JavaScript. Головняка меньше. А за безопасный и производительный код уже давно не платят, платят за "фичастый"
|
|
|
|3.15, . (?), 11:52, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вот поэтому только JavaScript. Головняка меньше.
дык вон - бают, что он небезопастный и его нельзя никак без user namespace запускать.
|
|3.19, Аноним (17), 12:04, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> только JavaScript. Головняка меньше.
сколько секунд прошло с последнего бекдора в npm?
|
|
|
|4.22, Аноним (24), 12:07, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Больше чем с появление бекдора в crates. В crates бекдоры к слову даже не пытается вычищать так как найти его в коде слишком сложно для обычного хрустика.
|
|
|
|
|
|6.48, Аноним (47), 12:57, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А ты тот самый хрустик, который бревно в собственном crates не заметит?
|
|4.40, Аноним (36), 12:48, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
И сколько? Не помню ни одного на памяти.
Ссылку можно? А обновление пакетов - это не backdoor.
Проблема зависимостей и их безопасности в npm сделана лучше чем где-либо ещё.
1. Подменить опубликованный пакет не можешь.
2. Удалить через 24 часа после публикации тоже.
3. Все зависимости проверяются по хешу.
4. Строится полное дерево 🌲 зависимостей (зависимости зависимостей и т.д.)
5. Если работает - у тебя вообще ничего поломаться не может.
Версии надо указывать "=1.0.0" и всё, надёжно как швейцарские часы.
Где-то сделали лучше? В C++? Python? Ну-ка покажи.
|
|
|
|4.42, Аноним (36), 12:50, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Под JavaScript я имею ввиду TypeScript. На чистом JS уже давно никто не пишет.
|
|2.20, Аноним (24), 12:05, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Раст в продакшен билде тоже не проверяет переполнение целочисленной переменной. А квалификация раст программистов даже не позволит им понять что нужно сделать с тремя переменными и что из чего надо вычесть или сложить.
|
|
|
|3.23, Аноним (17), 12:09, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> А квалификация раст программистов даже не позволит им понять что нужно сделать с тремя переменными и что из чего надо вычесть или сложить.
изи: устанавливаешь пакетным менеджером в чистую функцию пару замыканий, future-ов, промисов, лямб, кортежей с туплами, ещё скобочек побольше туда устанавливаешь и асинхронных потоков, и чтобы всё соглассно 15 паттернам было, собираешь и, если место не закончилось на диске, смотришь, чё получилось, а потом дальше проектируешь, меняешь местами, пока похоже на правду не станет
|
|
|
|4.27, Аноним (17), 12:18, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
естесственно, не забыть в жире тикет завести по аджайлу и по скраму, тестами покрыть на 100%, поревьювить, потом в CI/CI в докере на кубернетсах и деплой, а потом только запускать можно на макбуке через appimage в контейнере.
пока всё это собирается, можно вырастить себе грин органик веганские без холестерина и ГМО фрукты и овощи в гроубоксе, наделать много смузи и выпить.
|
|4.49, Аноним (47), 12:58, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты вот даже сам не понимаешь что пишешь бред. Одним словом типичный хрустик над которым тут все ржут.
|
|3.28, Аноним (28), 12:20, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А квалификация раст программистов даже не позволит им понять что нужно сделать с тремя переменными ...
Как смешно ты извиваешься :)
А факт в том что это С программисты не справились с чиселками. Да не абы какие, а допущенные к ядру.
|
|
|
|4.32, Аноним (6), 12:28, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Не только, это же еще прошло кучу ревью, одобрено и вмерджено ментейнером.
|
|4.50, Аноним (47), 13:00, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Просто твоя картина мира не позволяет тебе понять что раст этому никак не поможет.
|
|1.29, Аноним (29), 12:21, 21/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кто бы что ни говорил, Linux так и остаётся уязвимым, а *BSD островком безопасности и здравомыслия.
|
|
|
|2.34, Аноним (17), 12:31, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> а *BSD островком безопасности и здравомыслия
неуловимый *Джо одобряэ
|