Уязвимость в стандартной библиотеке языка Rust

2.15 , Урри ( ok ), 22:33, 20/01/2022
Пф. Гонка. Сходи зацени патч: https://github.com/rust-lang/wg-security-response/blob/master/patches/CVE-2022

3.17 , Аноним ( 17 ), 22:38, 20/01/2022
Ужас. Код должен быть универсальным, а тут какая-то костыльная заплатка с указанием в коде конкретных ОС, в которых она работает. А сколько таких во всём коде моментов... При портировании компилятора на новые архитектуры что-то забудется и все.

4.19 , Ананимус ( ? ), 22:42, 20/01/2022
https://www.gnu.org/software/findutils/manual/html_node/find_html/O_005fNOFOLL

4.22 , Gedweb ( ok ), 22:51, 20/01/2022
Тем временем универсальный код: #ifdef #ifndef. В Linux ядро со своим API, в Windows своё API и так везде.

5.27 , uis ( ok ), 23:08, 20/01/2022
Разработчик модулей ядра?

4.33 , Аноним ( - ), 23:20, 20/01/2022
Ужас. Код должен быть универсальным, а тут какая-то костыльная заплатка с указанием в коде конкретных ОС, в которых она работает.

Ужас. Опять питонисты со своими размышлизмами набежали.

Раскрою страшную тайну - "универсальность" в вашем любимом питончике как раз и обеспечивается под капотом стандартной/системной библиотекой, дергающей примитивы ОС.

4.38 , Аноним ( 38 ), 23:31, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Ужас. Код должен быть универсальным, а тут какая-то костыльная заплатка с указанием

> в коде конкретных ОС, в которых она работает. А сколько таких

> во всём коде моментов... При портировании компилятора на новые архитектуры что-то

Ну запусти glibc нативно под вендой, че ...

3.21 , Аноним ( 21 ), 22:44, 20/01/2022
Facepalm. Крутой язык продакшен реди.

2.37 , Аноним ( - ), 23:28, 20/01/2022
3.42 , Аноним ( 42 ), 23:38, 20/01/2022
Не чувак, это не считается. Это же логическую ошибку допустили, а не просто как обычно опять наговнячили с памятью! Подумаешь, таких багов с памятью вагон и маленькая тележка, к ним все уже привыкли.

3.45 , Урри ( ok ), 23:47, 20/01/2022
А вот и "а у вас негров линчуют" подъехало. Хорошо подгорает у растофанатиков, далеко греет.

4.50 , Аноним ( 81 ), 23:49, 20/01/2022
Покажи код на С, который этой проблеме не подвержен (удаления чего либо, особенно рекурсивного). Я посмеюсь тебе в лицо.

4.74 , Аноним ( - ), 00:43, 21/01/2022
* нововсть о раст, лидер Анти-Растового Сопротивления Опеннета отписался уже в 8 комментариях*
Хорошо подгорает у растофанатиков, далеко греет. Ты почаще повторя, чтобы точно никто не перепутал!

> Хорошо подгорает у растофанатиков, далеко греет. Ты почаще повторя, чтобы точно никто не перепутал!

3.53 , Аноним ( 53 ), 23:52, 20/01/2022
А вот у них! В сишке!.. А вы видали вообще, что у них там! В сишке! Э-э-э-эх. Вот в сишке-то, а!.. *машет кулаком*

4.72 , Аноним ( - ), 00:40, 21/01/2022
А растаманы вообще умеют думать, прежде чем писать код? Или они не знают такого термина "гонка"?

>> знают такого термина "гонка"?

А вот сишка - это другое! *машет кулаком* Смотри, в монитор не попади!