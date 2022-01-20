Уязвимость в стандартной библиотеке языка Rust

2.8 , Аноним ( 8 ), 22:27, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – И самая лучшая ОС! > в ОС REDOX ... уязвимость не блокируется 2.64 , Аноним ( - ), 00:24, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну уязвимость да и уязвимость, все ошибаются. А нет, это же те которые пишут безошибочный, неуязвимый код ! Те которые везде кричат что все другие языки и кто на них пишет должны сдохнуть. Устаревшие и немолодежные, ничего непонимающие в программировании, теперь отныне и впредь все будет безопасно ! А по факту - дырявая, тормознутая никому ненужная скрипта. Причем скрипта в худшей ее форме - компелируемая ! Даже прямой конкурент, на которого эта поделка ровняется - Go, и тот умеет в интерпретатор скриптов. Маркетинговое г..но !

3.68 , px ( ?? ), 00:36, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Rust конкурент плюсам, а не Go. У него действительно сложная, проработанная система типов, с которой ни каждый в состоянии разобраться, но так и в C++ она (система типов) навороченная, а использование SFINAE делает её магически сложной. Но в отличие от раста, плюсы позволяют собирать откровенный говнокод, что и позволяет адептам «старой школы» под каждым постом здесь вещать о том, что «нужно просто уметь писать»

3.70 , Аноним ( 70 ), 00:37, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Го сбацан для написания серверов, и работал над ним в числе прочих сам Кен Томпсон -- один из главных создателей юниксов. Поэтому на го не катите бочку.

Катите бочку на людей, использующих язык не по назначению, а также развивающих его в направлении npm. Апологетами npm'ов выложена дорога в ад.

4.76 , Аноним ( - ), 00:44, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – простите Гошники что сравнимаю ваш г..ный го с этим г..ном. я просто в сортах не разбираюсь

3.77 , Аноним ( 70 ), 00:45, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Раст ещё слишком молодой, отсюда у него столько проблем.

В плане недопиленности достаточно взглянуть на список зарезервированных ключевых слов, которые будут реализованы в будущем: https://doc.rust-lang.org/book/appendix-01-keywords.html#keywords-reserved-for Поэтому проблемы будут, испытывать каких-либо эмоций по их поводу не надо. Люди, шумящие про безопасность, в большинстве своём неопытные начинающие программисты.

Опытные не шумят и всегда во всём сомневаются.

Потому что неизвестно и как-то так. Поэтому к шуму молодых надо относиться с долей игнора и -- когда возможно -- проводить инструктаж и кидать ссылки на маны, ликбезы и прочую документацию.

Как это делаю я -- аноним на опеннете.

Будьте как я.

2.67 , px ( ?? ), 00:29, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну, в данном случае, уязвимость не в языке а в использовании API ОС. Ни какая чёрная магия от подобных ошибок защитить не может. Плюс раста, что можно не думать о целом классе более сложных и опасных ошибок.

3.69 , Аноним ( 69 ), 00:36, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я в этом немного сомневаюсь, потому что любой серьезный и большой проект на расте - это ехал unsafe через unsafe. И по-другому код на расте писать нельзя. По этой причине, ошибки, которые допускались при работе с плюсами никуда полностью не исчезли. Тогда возникает вопрос, а зачем раст вообще нужен? Свою задачу он не решает. Пердолинг ради пердолинга?

4.81 , Аноним ( 81 ), 00:50, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вроде принципиальное отличие - локализация unsafe. Т.е. самый нижний слой может быть весь unsafe, а выше уже нет (при условии корректности unsafe). В С и С++ весь код полностью unsafe и локализовать нельзя. И исследования уже были от Microsoft что до 60% уязвимостей - ошибки с памятью и 80% из них Rust способен устранить (цифры по памяти). А там не дураки сидят, деньги считать умеют. Практически каждая вторая ошибка это выход за границы массива.

