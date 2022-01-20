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Уязвимость в стандартной библиотеке языка Rust

20.01.2022 22:09

В стандартной библиотеке языка Rust выявлена уязвимость (CVE-2022-21658), связанная с состоянием гонки в функции std::fs::remove_dir_all(). В случае применения данной функции для удаления временных файлов в привилегированном приложении злоумышленник может добиться удаления произвольных системных файлов и каталогов, к удалению которых в обычных условиях у атакующего нет доступа.

Уязвимость вызвана некорректной реализацией проверки символических ссылок перед рекурсивным удалением каталогов. Вместо запрета следования по символическим ссылкам, функция remove_dir_all() вначале проверяет, является ли файл символической ссылкой. Если определена ссылка, то она удаляется как файл, а если каталог - то вызывается операция рекурсивного удаления содержимого. Проблема в том, что между проверкой и началом операции удаления имеется небольшая задержка.

В момент, когда проверка уже проведена, но операция перебора каталогов для удаления ещё не началась, атакующий может подменить каталог со временными файлами на символическую ссылку. В случае попадания в нужный момент функция remove_dir_all() обработает символическую ссылку как каталог и начнёт удаление содержимого, на которое указывает данная ссылка. Несмотря на то, что успех атаки зависит от точности выбранного времени замены каталога и попадание с первого раза в нужный момент маловероятно, в ходе экспериментов исследователям удалось добиться повторяемого успешного проведения атаки после выполнения эксплоита в течение нескольких секунд.

Уязвимости подвержены все версии Rust с 1.0.0 по 1.58.0 включительно. Проблема пока устранена в форме патча (исправление будет включено в выпуск 1.58.1, который ожидается в течение нескольких часов). Проследить за устранением уязвимости в дистрибутивах можно на данных страницах: Debian, RHEL, SUSE, Fedora, Ubuntu, Arch, FreeBSD. Всем пользователям программ на языке Rust, выполняемых с повышенными привилегиями и использующих функцию remove_dir_all, рекомендуется срочно обновить Rust до версии 1.58.1. Интересно, что выпущенный патч решает проблему не на всех системах. Например, в ОС REDOX и версиях macOS до 10.10 (Yosemite) уязвимость не блокируется из-за отсутствия флага O_NOFOLLOW, отключающего следование по символическим ссылкам.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: GitHub добавил поддержку отслеживания уязвимостей в проектах на языке Rust
  3. OpenNews: Уязвимость в сетевых библиотеках языков Rust и Go, позволяющая обойти проверку IP-адресов
  4. OpenNews: Уязвимости в Please, альтернативе sudo, написанной на языке Rust
  5. OpenNews: Четвёртая редакция патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust
  6. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.58
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56551-rust
Ключевые слова: rust
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Обсуждение (73) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:21, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Самый безопасный язык
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:27, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    И самая лучшая ОС!

    >  в ОС REDOX ... уязвимость не блокируется

     
  • 2.64, Аноним (-), 00:24, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну уязвимость да и уязвимость, все ошибаются. А нет, это же те которые пишут безошибочный, неуязвимый код ! Те которые везде кричат что все другие языки и кто на них пишет должны сдохнуть. Устаревшие и немолодежные, ничего непонимающие в программировании, теперь отныне и впредь все будет безопасно !

    А по факту - дырявая, тормознутая никому ненужная скрипта. Причем скрипта в худшей ее форме - компелируемая ! Даже прямой конкурент, на которого эта поделка ровняется - Go, и тот умеет в интерпретатор скриптов.

    Маркетинговое г..но !

     
     
  • 3.68, px (??), 00:36, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Rust конкурент плюсам, а не Go. У него действительно сложная, проработанная система типов, с которой ни каждый в состоянии разобраться, но так и в C++ она (система типов) навороченная, а использование SFINAE делает её магически сложной. Но в отличие от раста, плюсы позволяют собирать откровенный говнокод, что и позволяет адептам «старой школы» под каждым постом здесь вещать о том, что «нужно просто уметь писать»
     
  • 3.70, Аноним (70), 00:37, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Го сбацан для написания серверов, и работал над ним в числе прочих сам Кен Томпсон -- один из главных создателей юниксов.

    Поэтому на го не катите бочку.
    Катите бочку на людей, использующих язык не по назначению, а также развивающих его в направлении npm.

    Апологетами npm'ов выложена дорога в ад.

     
     
  • 4.76, Аноним (-), 00:44, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    простите Гошники что сравнимаю ваш г..ный го с этим г..ном. я просто в сортах не разбираюсь
     
  • 3.77, Аноним (70), 00:45, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст ещё слишком молодой, отсюда у него столько проблем.
    В плане недопиленности достаточно взглянуть на список зарезервированных ключевых слов, которые будут реализованы в будущем: https://doc.rust-lang.org/book/appendix-01-keywords.html#keywords-reserved-for

    Поэтому проблемы будут, испытывать каких-либо эмоций по их поводу не надо.

    Люди, шумящие про безопасность, в большинстве своём неопытные начинающие программисты.
    Опытные не шумят и всегда во всём сомневаются.
    Потому что неизвестно и как-то так.

    Поэтому к шуму молодых надо относиться с долей игнора и -- когда возможно -- проводить инструктаж и кидать ссылки на маны, ликбезы и прочую документацию.
    Как это делаю я -- аноним на опеннете.
    Будьте как я.

     
  • 2.67, px (??), 00:29, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, в данном случае, уязвимость не в языке а в использовании API ОС. Ни какая чёрная магия от подобных ошибок защитить не может. Плюс раста, что можно не думать о целом классе более сложных и опасных ошибок.
     
     
  • 3.69, Аноним (69), 00:36, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я в этом немного сомневаюсь, потому что любой серьезный и большой проект на расте - это ехал unsafe через unsafe. И по-другому код на расте писать нельзя. По этой причине, ошибки, которые допускались при работе с плюсами никуда полностью не исчезли. Тогда возникает вопрос, а зачем раст вообще нужен? Свою задачу он не решает. Пердолинг ради пердолинга?
     
     
  • 4.81, Аноним (81), 00:50, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде принципиальное отличие - локализация unsafe. Т.е. самый нижний слой может быть весь unsafe, а выше уже нет (при условии корректности unsafe).

    В С и С++ весь код полностью unsafe и локализовать нельзя.

    И исследования уже были от Microsoft что до 60% уязвимостей - ошибки с памятью и 80% из них Rust способен устранить (цифры по памяти). А там не дураки сидят, деньги считать умеют.

    Практически каждая вторая ошибка это выход за границы массива.

     

  • 1.2, Урри (ok), 22:21, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Ох что щас начнется...
    Уже готовлю попкорн.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:23, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +16 +/
    Я каждую новость про Rust жду только ради комедии в комментариях.
     
     
  • 3.11, Урри (ok), 22:29, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О да!
    Самый лучший для комментирования на опеннете язык.
     
  • 2.63, Анонн (?), 00:20, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот ты взял и все испортил...
    Из-за тебя проиграл спор, кто из именованных клоунов прибежит первым - я ставил на пох'а, а коллега на тебя :(
     
  • 2.65, Корец (?), 00:28, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Готовь сани летом... То есть готовь попкорм заранее!
     

  • 1.3, Урри (ok), 22:22, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Всем пользователям программ на языке Rust, выполняемым с повышенными привилегиями и использующим функцию remove_dir_all, рекомендуется срочно обновить Rust до версии 1.58.1.

    Весь старый код, не совместимый с последней версией компилятора, просьба слить в унитаз.

     
  • 1.4, макпыф (ok), 22:22, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    А еще, благодаря статической линковке, уязвимы все программы, собранные с Rust, старше 1.58.1
     
  • 1.6, Аноним (6), 22:23, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ох ща начнётся...
     
  • 1.7, макпыф (ok), 22:26, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Интересно, что выпущенный патч решает проблему не на всех системах, например, в ОС REDOX и версиях macOS до 10.10 (Yosemite) уязвимость не блокируется из-за отсутствия флага O_NOFOLLOW,

    WIN

     
  • 1.9, Аноним (9), 22:27, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Уязвимость в неуязвимом языке
     
  • 1.10, Аноним (10), 22:29, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Дорогие комментаторы, а теперь придумайте как это эксплуатировать.
     
     
  • 2.13, Аноним (8), 22:30, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > исследователям удалось добиться повторяемого успешного проведения атаки после выполнения эксплоита в течение нескольких секунд.
     
     
  • 3.20, Мурад (??), 22:43, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ну так это минимал репродюс смогли сделать. А в реальных приложениях где эта функция используется? Разве что на сервере файлов каком то.
     
     
  • 4.29, Аноним (8), 23:12, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > в реальных приложениях где эта функция используется?

    Неправильный вопрос ты задаёшь, Дядя Фёдор... Где в реальности используется раст вообще?

     
  • 2.14, Урри (ok), 22:31, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Элементарно.

    * заходишь в комментарии на опеннет
    * громко ржешь аки лошадь
    * удлинняешь себе жизнь на столько лет, сколько минут хохотал деленое на пять (старая эмпирическая формула),
    * профит.

     
  • 2.25, uis (ok), 23:06, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Удалить правила SELinux
     

  • 1.12, Аноним (8), 22:29, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > между проверкой и началом операции удаления имеется небольшая задержка.

    А растаманы вообще умеют думать, прежде чем писать код? Или они не знают такого термина "гонка"?

     
     
  • 2.15, Урри (ok), 22:33, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Пф. Гонка.

    Сходи зацени патч: https://github.com/rust-lang/wg-security-response/blob/master/patches/CVE-2022

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 22:38, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ужас. Код должен быть универсальным, а тут какая-то костыльная заплатка с указанием в коде конкретных ОС, в которых она работает. А сколько таких во всём коде моментов... При портировании компилятора на новые архитектуры что-то забудется и все.
     
     
  • 4.19, Ананимус (?), 22:42, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.gnu.org/software/findutils/manual/html_node/find_html/O_005fNOFOLL
     
  • 4.22, Gedweb (ok), 22:51, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тем временем универсальный код: #ifdef #ifndef. В Linux ядро со своим API, в Windows своё API и так везде.
     
     
  • 5.27, uis (ok), 23:08, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разработчик модулей ядра?
     
  • 4.33, Аноним (-), 23:20, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Ужас. Код должен быть универсальным, а тут какая-то костыльная заплатка с указанием
    > в коде конкретных ОС, в которых она работает.

    Ужас. Опять питонисты со своими размышлизмами набежали.
    Раскрою страшную тайну - "универсальность" в вашем любимом питончике как раз и обеспечивается под капотом стандартной/системной библиотекой, дергающей примитивы ОС.

     
  • 4.38, Аноним (38), 23:31, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Ужас. Код должен быть универсальным, а тут какая-то костыльная заплатка с указанием
    > в коде конкретных ОС, в которых она работает. А сколько таких
    > во всём коде моментов... При портировании компилятора на новые архитектуры что-то
    > забудется и все.

    Ну запусти glibc нативно под вендой, че ...


     
  • 3.21, Аноним (21), 22:44, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Facepalm. Крутой язык продакшен реди.
     
  • 2.37, Аноним (-), 23:28, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так этих растамнов, так https www opennet ru opennews art shtml num 47894 htt... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 23:38, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не чувак, это не считается. Это же логическую ошибку допустили, а не просто как обычно опять наговнячили с памятью! Подумаешь, таких багов с памятью вагон и маленькая тележка, к ним все уже привыкли.
     
  • 3.45, Урри (ok), 23:47, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот и "а у вас негров линчуют" подъехало.

    Хорошо подгорает у растофанатиков, далеко греет.

     
     
  • 4.50, Аноним (81), 23:49, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Покажи код на С, который этой проблеме не подвержен (удаления чего либо, особенно рекурсивного). Я посмеюсь тебе в лицо.
     
  • 4.74, Аноним (-), 00:43, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    * нововсть о раст, лидер Анти-Растового Сопротивления Опеннета отписался уже в 8 комментариях*
    > Хорошо подгорает у растофанатиков, далеко греет.

    Ты почаще повторя, чтобы точно никто не перепутал!


     
  • 3.53, Аноним (53), 23:52, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вот у них! В сишке!.. А вы видали вообще, что у них там! В сишке! Э-э-э-эх. Вот в сишке-то, а!.. *машет кулаком*
     
     
  • 4.72, Аноним (-), 00:40, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> А растаманы вообще умеют думать, прежде чем писать код? Или они не
    >> знают такого термина "гонка"?
    > А вот сишка - это другое! *машет кулаком*

    Смотри, в монитор не попади!


     

  • 1.16, Шарп (ok), 22:37, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Высосано из пальца. Такую ситуацию можно воспроизвести только в лабораторных условиях. В обычной жизни в тайминг не попасть.
     
  • 1.23, Аноним (-), 22:56, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    недостаточно unsafe написано для защиты от уязвимостей
     
  • 1.28, uis (ok), 23:10, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Уязвимости подвержены все версии Rust с 1.0.0 по 1.58.0 включительно

    Defective by design

     
  • 1.31, YetAnotherOnanym (ok), 23:14, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да! Я знал! Я верил! Это свершилось!
    /* размазывает по щекам слёзы счастья */
     
  • 1.35, швондер (?), 23:23, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    хочется именно по швондеровски негромко и неуверенно молвить, растерянно глядя на патч, написанный на предлагаемой альтернативе языкам индустрии:
    -это какой-то позор.
     
  • 1.36, Аноним (36), 23:26, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Безопасный говорили они
     
  • 1.41, Аноним (81), 23:38, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Опеннетные дурачки, которые ни в чём не разбираются начали праздновать.

    А то, что такие гонки тысячами есть во всех ОС, драйверах, ФС и принципиально не устранимы не знают. Потому что С и Linux в руках не держали.

    Это принципиально неустранимая проблема. Надо перепроектировать все системы и API ОС.

    Такие гонки есть в каждом вызове практически.

     
     
  • 2.48, Аноним (48), 23:48, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну так скажи, НА ЧТО ПЕРЕПРОЕКТИРОВАТЬ??? Ведь Раст оказался совсем не панацеей, раз никого от уязвимостей не уберег. Вывод - на опеннете не дурачки, а понимающие, что если бесконечно продавливать "безопастность" на каждом шагу и обделаться в ней же - ещё хуже, чем просто делать и не акцентировать на этом внимание.
     
     
  • 3.57, Аноним (81), 00:02, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, именно дурачки Я настаиваю Эта же уязвимость есть на ЛЮБОМ языке под Linu... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.73, Аноним (73), 00:42, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > если бесконечно продавливать "безопастность" на каждом шагу

    ... то рано или поздно люди начнут перекладывать ответственность с себя на инструмент, переоценивая предоставляемую им защиту от ошибок.

     
  • 2.49, Урри (ok), 23:48, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хы, растофанатик пришел рассказывать нам, что "белые люди тоже едят других людей, просто хорошо это скрывают".

    Нет, дорогуша. Не так.

     
     
  • 3.66, Аноним (81), 00:28, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой же я фанатик, если я только на С код писал, и ни строчки на Rust. Я его даже не знаю.
     
  • 2.55, Аноним (8), 23:53, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Это принципиально неустранимая проблема.

    Получается, раст можно было и не придумывать?

     
     
  • 3.58, Аноним (81), 00:04, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rust устраняет целый класс ошибок. Это уже здорово.

    Другие "классы" остались.

     
     
  • 4.80, Аноним (8), 00:50, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Редокс течёт, FF падает... Хорошо так "устранили".
     

  • 1.43, Аноним (43), 23:42, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И невозможное возможно, у растоманов разрыв пердаков
     
  • 1.44, Аноним (81), 23:45, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Сама ФС должна иметь point-in-time "замораживание" всей файловой системы, как базы данных делают с транзакциями. Ни одна ФС этого делать не умеет, насколько мне известно.

    Да и в Linux такого API вообще нет общего. На 99% в Windows и OS X также.

    Проблемы подвержен любой код на любом языке.

     
     
  • 2.51, Урри (ok), 23:50, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Сама ФС должна иметь point-in-time "замораживание" всей файловой системы

    Открыл файл, весь сервер сел подождать.

    > Проблемы подвержен любой код на любом языке.

    Не любой а только тот, который написали аналогичные по квалификации растофанатики.

     
     
  • 3.59, Аноним (81), 00:08, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Узнай что такое транзакции, как они работают в БД и как БД вообще работают. Узнаешь много нового.

    И узнаешь почему там ничего не "тормозит".

    Вот ссылка https://www.youtube.com/playlist?list=PLSE8ODhjZXjZaHA6QcxDfJ0SIWBzQFKEG

     
  • 3.61, Минона (ok), 00:14, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебя там выше попросили написать неуязвимый код на С.
    Где он?
     
     
  • 4.79, Аноним (8), 00:48, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тебе вообще тут никто ничего не обязан.
     
  • 3.62, Аноним (81), 00:14, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вместо того чтобы балаболить, покажи код на С, который не подвержен.
     
     
  • 4.75, Корец (?), 00:44, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    #include <stdio.h>
    int main(){
    retun printf( "hello opennet\n" );
    }
     

  • 1.46, Аноним (46), 23:47, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    ахахаха, пацаны, празднуем, гуляй рванина, наконец у них здохла корова
     
     
  • 2.52, Аноним (8), 23:51, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    мертворождённое не может сдохнуть.
     

  • 1.47, Grishow Wise (ok), 23:48, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    /me тихо поржал, продолжая дальше кодить на C для STM32/ESP32.
     
  • 1.54, Аноним (54), 23:52, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это первая ?
     
     
  • 2.56, Аноним (8), 23:59, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    далеко нет.
     

  • 1.60, Аноним (69), 00:09, 21/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Уязвимость" не столько страшная, сколько смешная. Особенно после криков фанатиков о безопасности. Не будь столько дешевого пиара вокруг языка, то многие обсеры не воспринимались бы так жестоко.
     
     
  • 2.71, Gedweb (ok), 00:38, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Прямо с главной страницы:
    type system and ownership model guarantee memory-safety and thread-safety

    Ни кто не говорит про всецелую безопасность

     
     
  • 3.78, Аноним (8), 00:47, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. когда текла память в ядре редокса - это memory-safety?!
     

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