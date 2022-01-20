Уязвимость в стандартной библиотеке языка Rust

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|2.8, Аноним (8), 22:27, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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И самая лучшая ОС!
> в ОС REDOX ... уязвимость не блокируется
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|2.64, Аноним (-), 00:24, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну уязвимость да и уязвимость, все ошибаются. А нет, это же те которые пишут безошибочный, неуязвимый код ! Те которые везде кричат что все другие языки и кто на них пишет должны сдохнуть. Устаревшие и немолодежные, ничего непонимающие в программировании, теперь отныне и впредь все будет безопасно !
А по факту - дырявая, тормознутая никому ненужная скрипта. Причем скрипта в худшей ее форме - компелируемая ! Даже прямой конкурент, на которого эта поделка ровняется - Go, и тот умеет в интерпретатор скриптов.
Маркетинговое г..но !
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|3.68, px (??), 00:36, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Rust конкурент плюсам, а не Go. У него действительно сложная, проработанная система типов, с которой ни каждый в состоянии разобраться, но так и в C++ она (система типов) навороченная, а использование SFINAE делает её магически сложной. Но в отличие от раста, плюсы позволяют собирать откровенный говнокод, что и позволяет адептам «старой школы» под каждым постом здесь вещать о том, что «нужно просто уметь писать»
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|3.70, Аноним (70), 00:37, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Го сбацан для написания серверов, и работал над ним в числе прочих сам Кен Томпсон -- один из главных создателей юниксов.
Поэтому на го не катите бочку.
Катите бочку на людей, использующих язык не по назначению, а также развивающих его в направлении npm.
Апологетами npm'ов выложена дорога в ад.
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|4.76, Аноним (-), 00:44, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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простите Гошники что сравнимаю ваш г..ный го с этим г..ном. я просто в сортах не разбираюсь
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|3.77, Аноним (70), 00:45, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Раст ещё слишком молодой, отсюда у него столько проблем.
В плане недопиленности достаточно взглянуть на список зарезервированных ключевых слов, которые будут реализованы в будущем: https://doc.rust-lang.org/book/appendix-01-keywords.html#keywords-reserved-for
Поэтому проблемы будут, испытывать каких-либо эмоций по их поводу не надо.
Люди, шумящие про безопасность, в большинстве своём неопытные начинающие программисты.
Опытные не шумят и всегда во всём сомневаются.
Потому что неизвестно и как-то так.
Поэтому к шуму молодых надо относиться с долей игнора и -- когда возможно -- проводить инструктаж и кидать ссылки на маны, ликбезы и прочую документацию.
Как это делаю я -- аноним на опеннете.
Будьте как я.
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|2.67, px (??), 00:29, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, в данном случае, уязвимость не в языке а в использовании API ОС. Ни какая чёрная магия от подобных ошибок защитить не может. Плюс раста, что можно не думать о целом классе более сложных и опасных ошибок.
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|3.69, Аноним (69), 00:36, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я в этом немного сомневаюсь, потому что любой серьезный и большой проект на расте - это ехал unsafe через unsafe. И по-другому код на расте писать нельзя. По этой причине, ошибки, которые допускались при работе с плюсами никуда полностью не исчезли. Тогда возникает вопрос, а зачем раст вообще нужен? Свою задачу он не решает. Пердолинг ради пердолинга?
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|4.81, Аноним (81), 00:50, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вроде принципиальное отличие - локализация unsafe. Т.е. самый нижний слой может быть весь unsafe, а выше уже нет (при условии корректности unsafe).
В С и С++ весь код полностью unsafe и локализовать нельзя.
И исследования уже были от Microsoft что до 60% уязвимостей - ошибки с памятью и 80% из них Rust способен устранить (цифры по памяти). А там не дураки сидят, деньги считать умеют.
Практически каждая вторая ошибка это выход за границы массива.
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|2.5, Аноним (5), 22:23, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+16 +/–
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Я каждую новость про Rust жду только ради комедии в комментариях.
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|3.11, Урри (ok), 22:29, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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О да!
Самый лучший для комментирования на опеннете язык.
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|2.63, Анонн (?), 00:20, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вот ты взял и все испортил...
Из-за тебя проиграл спор, кто из именованных клоунов прибежит первым - я ставил на пох'а, а коллега на тебя :(
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|1.3, Урри (ok), 22:22, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Всем пользователям программ на языке Rust, выполняемым с повышенными привилегиями и использующим функцию remove_dir_all, рекомендуется срочно обновить Rust до версии 1.58.1.
Весь старый код, не совместимый с последней версией компилятора, просьба слить в унитаз.
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|1.4, макпыф (ok), 22:22, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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А еще, благодаря статической линковке, уязвимы все программы, собранные с Rust, старше 1.58.1
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|1.7, макпыф (ok), 22:26, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Интересно, что выпущенный патч решает проблему не на всех системах, например, в ОС REDOX и версиях macOS до 10.10 (Yosemite) уязвимость не блокируется из-за отсутствия флага O_NOFOLLOW,
WIN
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|2.13, Аноним (8), 22:30, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> исследователям удалось добиться повторяемого успешного проведения атаки после выполнения эксплоита в течение нескольких секунд.
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|3.20, Мурад (??), 22:43, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ну так это минимал репродюс смогли сделать. А в реальных приложениях где эта функция используется? Разве что на сервере файлов каком то.
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|4.29, Аноним (8), 23:12, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> в реальных приложениях где эта функция используется?
Неправильный вопрос ты задаёшь, Дядя Фёдор... Где в реальности используется раст вообще?
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|2.14, Урри (ok), 22:31, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Элементарно.
* заходишь в комментарии на опеннет
* громко ржешь аки лошадь
* удлинняешь себе жизнь на столько лет, сколько минут хохотал деленое на пять (старая эмпирическая формула),
* профит.
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|1.12, Аноним (8), 22:29, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> между проверкой и началом операции удаления имеется небольшая задержка.
А растаманы вообще умеют думать, прежде чем писать код? Или они не знают такого термина "гонка"?
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|3.17, Аноним (17), 22:38, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ужас. Код должен быть универсальным, а тут какая-то костыльная заплатка с указанием в коде конкретных ОС, в которых она работает. А сколько таких во всём коде моментов... При портировании компилятора на новые архитектуры что-то забудется и все.
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|4.22, Gedweb (ok), 22:51, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тем временем универсальный код: #ifdef #ifndef. В Linux ядро со своим API, в Windows своё API и так везде.
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|4.33, Аноним (-), 23:20, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Ужас. Код должен быть универсальным, а тут какая-то костыльная заплатка с указанием
> в коде конкретных ОС, в которых она работает.
Ужас. Опять питонисты со своими размышлизмами набежали.
Раскрою страшную тайну - "универсальность" в вашем любимом питончике как раз и обеспечивается под капотом стандартной/системной библиотекой, дергающей примитивы ОС.
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|4.38, Аноним (38), 23:31, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Ужас. Код должен быть универсальным, а тут какая-то костыльная заплатка с указанием
> в коде конкретных ОС, в которых она работает. А сколько таких
> во всём коде моментов... При портировании компилятора на новые архитектуры что-то
> забудется и все.
Ну запусти glibc нативно под вендой, че ...
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|2.37, Аноним (-), 23:28, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Так этих растамнов, так https www opennet ru opennews art shtml num 47894 htt... большой текст свёрнут, показать
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|3.42, Аноним (42), 23:38, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не чувак, это не считается. Это же логическую ошибку допустили, а не просто как обычно опять наговнячили с памятью! Подумаешь, таких багов с памятью вагон и маленькая тележка, к ним все уже привыкли.
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|3.45, Урри (ok), 23:47, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вот и "а у вас негров линчуют" подъехало.
Хорошо подгорает у растофанатиков, далеко греет.
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|4.50, Аноним (81), 23:49, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Покажи код на С, который этой проблеме не подвержен (удаления чего либо, особенно рекурсивного). Я посмеюсь тебе в лицо.
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|4.74, Аноним (-), 00:43, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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* нововсть о раст, лидер Анти-Растового Сопротивления Опеннета отписался уже в 8 комментариях*
> Хорошо подгорает у растофанатиков, далеко греет.
Ты почаще повторя, чтобы точно никто не перепутал!
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|3.53, Аноним (53), 23:52, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А вот у них! В сишке!.. А вы видали вообще, что у них там! В сишке! Э-э-э-эх. Вот в сишке-то, а!.. *машет кулаком*
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|4.72, Аноним (-), 00:40, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> А растаманы вообще умеют думать, прежде чем писать код? Или они не
>> знают такого термина "гонка"?
> А вот сишка - это другое! *машет кулаком*
Смотри, в монитор не попади!
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|1.16, Шарп (ok), 22:37, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Высосано из пальца. Такую ситуацию можно воспроизвести только в лабораторных условиях. В обычной жизни в тайминг не попасть.
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|1.28, uis (ok), 23:10, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Уязвимости подвержены все версии Rust с 1.0.0 по 1.58.0 включительно
Defective by design
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|1.35, швондер (?), 23:23, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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хочется именно по швондеровски негромко и неуверенно молвить, растерянно глядя на патч, написанный на предлагаемой альтернативе языкам индустрии:
-это какой-то позор.
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|1.41, Аноним (81), 23:38, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Опеннетные дурачки, которые ни в чём не разбираются начали праздновать.
А то, что такие гонки тысячами есть во всех ОС, драйверах, ФС и принципиально не устранимы не знают. Потому что С и Linux в руках не держали.
Это принципиально неустранимая проблема. Надо перепроектировать все системы и API ОС.
Такие гонки есть в каждом вызове практически.
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|2.48, Аноним (48), 23:48, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну так скажи, НА ЧТО ПЕРЕПРОЕКТИРОВАТЬ??? Ведь Раст оказался совсем не панацеей, раз никого от уязвимостей не уберег. Вывод - на опеннете не дурачки, а понимающие, что если бесконечно продавливать "безопастность" на каждом шагу и обделаться в ней же - ещё хуже, чем просто делать и не акцентировать на этом внимание.
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|3.57, Аноним (81), 00:02, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Нет, именно дурачки Я настаиваю Эта же уязвимость есть на ЛЮБОМ языке под Linu... большой текст свёрнут, показать
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|3.73, Аноним (73), 00:42, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> если бесконечно продавливать "безопастность" на каждом шагу
... то рано или поздно люди начнут перекладывать ответственность с себя на инструмент, переоценивая предоставляемую им защиту от ошибок.
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|2.49, Урри (ok), 23:48, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хы, растофанатик пришел рассказывать нам, что "белые люди тоже едят других людей, просто хорошо это скрывают".
Нет, дорогуша. Не так.
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|3.66, Аноним (81), 00:28, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какой же я фанатик, если я только на С код писал, и ни строчки на Rust. Я его даже не знаю.
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|2.55, Аноним (8), 23:53, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Это принципиально неустранимая проблема.
Получается, раст можно было и не придумывать?
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|3.58, Аноним (81), 00:04, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Rust устраняет целый класс ошибок. Это уже здорово.
Другие "классы" остались.
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|1.44, Аноним (81), 23:45, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Сама ФС должна иметь point-in-time "замораживание" всей файловой системы, как базы данных делают с транзакциями. Ни одна ФС этого делать не умеет, насколько мне известно.
Да и в Linux такого API вообще нет общего. На 99% в Windows и OS X также.
Проблемы подвержен любой код на любом языке.
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|2.51, Урри (ok), 23:50, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Сама ФС должна иметь point-in-time "замораживание" всей файловой системы
Открыл файл, весь сервер сел подождать.
> Проблемы подвержен любой код на любом языке.
Не любой а только тот, который написали аналогичные по квалификации растофанатики.
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|3.62, Аноним (81), 00:14, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вместо того чтобы балаболить, покажи код на С, который не подвержен.
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|4.75, Корец (?), 00:44, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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#include <stdio.h>
int main(){
retun printf( "hello opennet\n" );
}
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|1.46, Аноним (46), 23:47, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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ахахаха, пацаны, празднуем, гуляй рванина, наконец у них здохла корова
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|1.60, Аноним (69), 00:09, 21/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"Уязвимость" не столько страшная, сколько смешная. Особенно после криков фанатиков о безопасности. Не будь столько дешевого пиара вокруг языка, то многие обсеры не воспринимались бы так жестоко.
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|2.71, Gedweb (ok), 00:38, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Прямо с главной страницы:
type system and ownership model guarantee memory-safety and thread-safety
Ни кто не говорит про всецелую безопасность
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