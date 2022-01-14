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Выпуск языка программирования Rust 1.58

14.01.2022 10:38

Опубликован релиз языка программирования общего назначения Rust 1.58, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Основные новшества:

  • В блоках форматирования строк, в дополнение к ранее доступной возможности подстановки явно перечисленных после строки переменных по номеру и имени, реализована возможность подстановки произвольных идентификаторов через добавление в строку выражений "{идентификатор}". Например: 
     
   // Ранее поддерживались конструкции:
   println!("Hello, {}!", get_person()); 
   println!("Hello, {0}!", get_person());
   println!("Hello, {person}!", person = get_person());

   // теперь можно указывать 
   let person = get_person();
   println!("Hello, {person}!");

    Идентификаторы также можно указывать непосредственно в параметрах форматирования. 

    
   let (width, precision) = get_format();
   for (name, score) in get_scores() {
     println!("{name}: {score:width$.precision$}");
   }

    Новая подстановка работает во всех макросах, поддерживающих определение формата строки, за исключением макроса "panic!" в версиях языка Rust 2015 и 2018, в которых panic!("{ident}") обрабатывается как обычная строка (в Rust 2021 подстановка срабатывает).

  • Изменено поведение структуры std::process::Command на платформе Windows, которая при выполнении команд из соображений безопасности больше не ищет исполняемые файлы в текущем каталоге. Текущий каталог исключён так как может быть использован для организации выполнения кода злоумышленника в случае запуска программ в не заслуживающих доверия каталогах (CVE-2021-3013). Новая логика определения исполняемых файлов подразумевает поиск в каталогах Rust, в каталоге приложения, системном каталоге Windows и каталогах, указанных в переменной окружения PATH.
  • В стандартной библиотеке расширено число функций, помеченных "#[must_use]" для вывода предупреждения в случае игнорирования возвращаемого значения, что помогает выявить ошибки, вызванные предположением, что функция изменит значения, а не вернёт новое значение.
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы и реализации типажей:
  • Признак "const", определяющий возможность использования в любом контексте вместо констант, применён в функциях:
  • Разрешено разыменование указателей "*const T" в контекстах "const".
  • В пакетном менеджере Cargo в метаданные пакета добавлено поле rust_version, а в команду "cargo install" добавлена опция "--message-format".
  • В компиляторе реализована поддержка механизма защиты CFI (Control Flow Integrity), добавляющего перед каждым косвенным вызовом функции проверки для выявления некоторых форм неопределённого поведения, которые потенциально могут привести к нарушению нормального порядка выполнения (control flow) в результате применения эксплоитов, изменяющих хранимые в памяти указатели на функции.
  • В компиляторе добавлена поддержка 5 и 6 версии формата coverage-сопоставлений LLVM, используемого для оценки охвата кода при тестировании.
  • В компиляторе требования к минимальной версии LLVM подняты до LLVM 12.
  • Реализован третий уровень поддержки для платформы x86_64-unknown-none. Третий уровень подразумевает базовую поддержку, но без автоматизированного тестирования, публикации официальных сборок и проверки возможности сборки кода.

Дополнительно можно отметить публикацию компанией Microsoft выпуска библиотек Rust for Windows 0.30, позволяющих использовать язык Rust для разработки приложений для ОС Windows. В набор входят два crate-пакета (windows и windows-sys), через которые можно обращаться к Win API в программах на языке Rust. Код для поддержки API генерируется динамически из метаданных с описанием API, что позволяет реализовать поддержку не только уже существующих вызовов Win API, но вызовов, которые появятся в будущем. В новой версии добавлена поддержка целевой платформы UWP (Universal Windows Platform), реализованы типажи Handle и Debug.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.57
  3. OpenNews: Третья редакция патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust
  4. OpenNews: Модераторы сообщества Rust в знак протеста объявили об отставке
  5. OpenNews: Проект Kerla развивает Linux-совместимое ядро на языке Rust
  6. OpenNews: Microsoft развивает новый язык программирования на основе Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56506-rust
Ключевые слова: rust
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Обсуждение (78) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, васёк (?), 10:42, 14/01/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –7 +/
     
  • 1.2, Онаним (?), 10:46, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ---
    // Ранее поддерживались конструкции:
       println!("Hello, {}!", get_person());
       println!("Hello, {0}!", get_person());
       println!("Hello, {person}!", person = get_person());

       // теперь можно указывать
       let person = get_person();
       println!("Hello, {person}!");
    ---

    C in RUST is for Consistency.

     
     
  • 2.5, Онаним (?), 10:52, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (мысль в следующем: какой уровень костыльности пришлось нагородить для обработки специального оператора в аргументе...)
     
     
  • 3.7, еуые (?), 10:55, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это же макрос (восклицательнй знак на конце это показывает),
    какие специальные операторы и аргументы?
     
     
  • 4.8, Онаним (?), 10:55, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Вы видите восклицательный знак в "person = get_person()", или он в хрусте воображаемый?
     
  • 4.9, Онаним (?), 10:59, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    И... вот это макрос?
    "Hello, {person}!"
    То есть там {}! и он выведет "Hello, motherfucker", а не "Hello, motherfucker!", и для последнего надо писать "Hello, {person}!!"?
    Это кошмар.
     
     
  • 5.12, Онаним (?), 11:03, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (я бы понял {person!}, но если вы не ошиблись и там всерьёз {person}! - это просто адешник)
     
     
  • 6.32, Аноним (32), 11:23, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что сказать то хотел?
     
  • 5.41, Аноним (41), 11:40, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, восклицательный знак есть просто в примере.
    И кто додумался сделать такой пример, чтобы вводить людей в заблуждение?(
     
  • 5.42, asv (??), 11:40, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да неужели?
    Он выведет "Hello, motherfucker!".

    https://play.rust-lang.org/?version=stable&mode=debug&edition=2021&gist=1e151e

     
  • 3.44, Ordu (ok), 11:56, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    println! -- это макрос. Макросы расширяют синтаксис языка. Ну, типа, чтобы не костылить в язык эллипсис только ради printf, и чтобы не закостыливать в язык целиком writeln (как в паскале), можно этот особый случай не трогать, и дать программисту макросы на такие случаи. Макросы собирают AST кода, из тех аргументов, которые ты им всовываешь.

    println! разбирает форматную строку и генерит AST нескольких последовательных вызовов для вывода кусков строк и аргументов. Аргументы все должны иметь трейт Display или Debug, каждый из которых сводится к одному методу.

    В макросе есть аргумент "person = get_person()", но это не значит, что этот код реально потом останется после раскрытия макроса, потому что макрос может паттерн-матчингом сопоставлять AST этого выражения с $ident = $expr (выкидывая ошибку компиляции, ежели аргумент не подпадает под допустимые паттерны), и потом искать $ident в форматной строке, и вставлять код для вывода $expr.

    То есть, в некотором смысле, это и не раст вовсе -- это стандартная библиотека и её стандартные расширения синтаксиса.

     
     
  • 4.77, Совершенно другой аноним (?), 13:36, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну, типа, чтобы не костылить в язык эллипсис только ради printf

    как минимум переменное число параметров есть не только в *print*(), но и в *scan*(), *exec*() и даже open(). Да и так, бывает очень удобно использовать и в своих функциях (которые не только обёртки над printf()).

     
  • 2.67, Урри (ok), 13:15, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лавры log4j не дают покоя.
     

  • 1.3, Корец (?), 10:48, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Лёньке ещё не предлагали переписать systemd на Rust?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:59, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он пишет свой systemd-rustd, чтобы переписывать systemd на rust
     
  • 2.16, mimocrocodile (?), 11:07, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Скорее rust перепишут с использованием systemd
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 11:21, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не. Сейчас модно переписывать на wasm и запускать инсталятор в node.js
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 11:23, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И все это запускать через snap, который жестко зависит от systemd.  
     
     
  • 5.51, Аноним (51), 12:32, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Написать эмулятор systemd на node.js
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:13, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем? systemd и так идеален
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 11:33, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    чтобы он окончательно схлопнулся под весом возросшей идеальности.
     
  • 2.38, Аноним (-), 11:35, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На опеннете в параллельном треде предложили, запость клич в твиттере или где там синеволосые пони обитают с вафелями лапкиными.
     
  • 2.49, Аноним (51), 12:30, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здесь на opennet.ru предлагали.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:48, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Какая то смесь басика и си. Так глядишь и скоро круг замкнется и вернемся мы к басику, в который все в свое время плевались.
     
     
  • 2.6, Онаним (?), 10:53, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На самом деле тот же visual basic намного стройнее вот этого вот костылеподелия.
     
     
  • 3.22, Rasta (??), 11:14, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    я потолок белил
     
  • 3.33, Аноним (31), 11:24, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Погодите ка, но visual basic тоже памятебезопасен. Зачем тогда нужен раст?
     
     
  • 4.48, Аноним12345 (?), 12:30, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    васик и безопасность ?
     

  • 1.13, Аноним (29), 11:05, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > без использования ... runtime
    > (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки)

    Определитесь уже!

     
  • 1.14, Аноньимъ (ok), 11:06, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation.

    Не под покровительством, а под контролем.

    Или вообще, "развиваемого некоммерческой организации Rust Foundation".

    Кстати, от чего она независима?

     
     
  • 2.23, Аноним (21), 11:15, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Кстати, от чего она независима?

    да прост

     
  • 2.50, Аноним12345 (?), 12:31, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    она от опен-нета независима
    она не знает, что о ней тут думают
     
  • 2.68, Аноним (31), 13:16, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От мозиллы. Простыми словами Мозилла больше не платит зарплату этим фанатикам. И исключительно потому что они сами облажались.  
     
     
  • 3.84, Аноним (-), 13:47, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://foundation.rust-lang.org/members/
    > "Founding platinum: mozilla"
    > От мозиллы. Простыми словами Мозилла больше не платит зарплату этим фанатикам. И
    > исключительно потому что они сами облажались.

    А точно они, а не ананимные экспердусы?


     

  • 1.18, Аноньимъ (ok), 11:09, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью,

    Я что-то может путают, поправьте меня, но разве в расте автоматическое управление памятью?

     
     
  • 2.25, Аноним (21), 11:16, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    в плюсах тоже, шабат шалом
     
  • 2.35, Аноним (29), 11:26, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Указатель - это табличка из ПДД. А в расте набор юникодных символов, смотри не перепутай, кутузов!
     
  • 2.45, Ordu (ok), 12:01, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Например потому, что тебе не надо явно вызывать drop, на каждое значение, компилятор сам расставит эти вызовы. Автоматически.
     
     
  • 3.60, НяшМяш (ok), 12:58, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оговоримся, что при желании drop можно вызвать и самому - например, если нужно где-то посередине срочно почиститься.
     

  • 1.20, Аноньимъ (ok), 11:12, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Признак "const", определяющий возможность использования в любом контексте вместо констант,

    Использования чего?

     
  • 1.24, anonym13 (?), 11:15, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Если у местных так подгорает - значит хороший язык. Долгих лет жизни
     
     
  • 2.26, Аноним (21), 11:16, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    подгорает обычно больше всего у тех, кто говорит о подгорании у других
     
     
  • 3.61, Поджигатель Пятых Точек (?), 13:00, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > подгорает обычно больше всего у тех, кто говорит о подгорании у других

    Накидай ему еще минусиков и повтори еще разок -- чтобы точно-точно никто не перепутал!


     
  • 2.34, Аноним (31), 11:25, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Подгорает тут пока что только у тебя.  
     
     
  • 3.47, slava_kpss (ok), 12:22, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >no u
     
     
  • 4.69, Аноним (31), 13:17, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет у тебя ты даже на английский перешел от подгорания!
     

  • 1.27, yet another anonymous (?), 11:19, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Изменено поведение структуры std::process::Command на платформе Windows, которая при выполнении команд из соображений безопасности больше не ищет исполняемые файлы в ...

    И ЭТО --- в язык?

     
     
  • 2.40, Аноним (-), 11:37, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всё в традициях Python, не зря предлагали совмещать Python и Rust, вон, f-строки Python в Rust уже появились.
     
     
  • 3.52, Аноним12345 (?), 12:32, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    питоноподобный хруст ?
     
     
  • 4.55, Аноним (51), 12:39, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    PythoRust же
     
  • 2.62, Урри (ok), 13:12, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все в традициях растоснежинок - если чего-то нету в стандартной библиотеке, намертво прибитой гвоздями к языку, значит этого нету нигде.
     

  • 1.28, Аноним (28), 11:20, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Дополнительно можно отметить публикацию компанией Microsoft выпуска библиотек Rust for Windows 0.30, позволяющих использовать язык Rust для разработки приложений для ОС Windows

    Они вторгаются в мой дом! Вы не готовы!

     
  • 1.37, Аноним (-), 11:34, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >реализована возможность подстановки произвольных идентификаторов через добавление в строку выражений "{идентификатор}"

    C++ - нечитаемый язык, говорили они.

     
  • 1.39, Аноним (29), 11:37, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения

    Паникуя на unwarp'ах. И да половина кода будет состоять из unwarp

     
     
  • 2.43, asv (??), 11:47, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У хейтеров так и будет, даже не сомневаюсь.
     
  • 2.57, Аноним (57), 12:42, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что за бред ты несешь.

    unwrap — метод, который вызывает панику если текущий результат не является успешным. Его используют с пониманием дела.

    Так же можно сказать, что если в божественной сишке везде понатыкать что-то вроде

    if (errno != 0) exit(1);

    То программа при ошибках будет часто завершаться. Какой плохой язык.

     
     
  • 3.76, Аноним (76), 13:31, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > unwrap — метод, который вызывает панику если текущий результат не является успешным. Его используют с пониманием дела.

    Если бездумный копипаст по нескольку раз в каждой строчке считать пониманием дела, то да. А так вообще-то это эпик фейл попытки заставить программиста не игнорировать ошибки.

     
     
  • 4.78, Аноним (57), 13:40, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    unwrap встречается, в основном, в hello world’ах или в примерах апишек. Там понятно, что нормальной обработки ошибок не будет. В продакшн коде unwrap — редкость. Так что нытье по поводу unwrap — явный признак, что товарищ дальше википедии не ходил.

    В расте вообще обработка ошибок эталонная. Нет внезапных исключений, летящих непонятно откуда, нет голанговских/сишных соплей с ифами после каждого вызова функции. Язык сразу спроектирован таким образом, что обработка ошибок происходит единообразно и компилятор задолбает тебя, но потребует хоть какой-то реакции на возможные ошибки.

     

  • 1.46, Аноним (46), 12:02, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучший!
     
     
  • 2.53, Аноним12345 (?), 12:33, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    из худших
     
     
  • 3.56, Аноним (51), 12:40, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, более читаемый, чем BrainFuck
     
     
  • 4.75, Аноним (75), 13:30, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не доказано.
     
  • 2.59, Аноним (59), 12:54, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лудший!
     

  • 1.54, Аноним (54), 12:36, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Rust!
     
  • 1.58, Аноним (59), 12:53, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Про него ещё не забыли?
     
  • 1.63, OpenBotNET (ok), 13:13, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну как там Rust поживает? Уже обогнал COBOL в популярности?
     
     
  • 2.66, Аноним (31), 13:14, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если даже Хаскель не смог это сделать то расту до этого далеко.
     

  • 1.64, Аноним (31), 13:13, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Местами наблюдаются обильные подрывы пуканов растофанатиков.  
     
  • 1.65, Урри (ok), 13:14, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то маловато изменений и ничего в этот раз не поломали.

    Это из-за того, что сообщество разoсpалось с кор-тимом?

     
  • 1.70, Аноним (31), 13:19, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давайте начинать сразу про UB. Давайте растофанатики рассказывайте почему в продкшн билдах нет проверки на переполнения переменных? А в девовых есть.

    Как же так безопасный язык и Undefined Behaviour?

     
     
  • 2.74, Аноним (76), 13:27, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше пусть расскажут про Ashley Williams и других активистов из Core Team, которые ни строчки на Rust не написали.
     

  • 1.71, Аноним (71), 13:21, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Дополнительно можно отметить публикацию компанией Microsoft выпуска библиотек Rust for Windows 0.30, позволяющих использовать язык Rust для разработки приложений для ОС Windows. В набор входят два crate-пакета (windows и windows-sys), через которые можно обращаться к Win API в программах на языке Rust

    А раньше было нельзя? Как тогда программы работали?

     
     
  • 2.80, Аноним (31), 13:41, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проспись не было никаких программ.  
     

  • 1.72, bugmenot (??), 13:22, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Засилие дебилов в комментариях. Шок просто
     
     
  • 2.81, Аноним (31), 13:42, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно когда уже всех этих растофанатиков забанят.  За упоминание раста сразу бан по подсети.  
     
  • 2.82, OpenBotNET (ok), 13:42, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их не было, пока ты не пришел.
     

  • 1.73, Аноним (76), 13:24, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

    Ну сколько можно врать?! Какая стандартная библиотека, когда паники в ржавчине реализованы на механизме исключений C++ из LLVM?!

     
  • 1.79, Растоман (?), 13:40, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Спасибо богу за то что он дал нам rust
     
     
  • 2.83, Аноним (76), 13:43, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И пророку ЕГО, Ashley "kill all men" Williams. Аминь.
     

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