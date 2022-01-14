Выпуск языка программирования Rust 1.58

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|1.2, Онаним (?), 10:46, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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// Ранее поддерживались конструкции:
println!("Hello, {}!", get_person());
println!("Hello, {0}!", get_person());
println!("Hello, {person}!", person = get_person());
// теперь можно указывать
let person = get_person();
println!("Hello, {person}!");
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C in RUST is for Consistency.
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|2.5, Онаним (?), 10:52, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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(мысль в следующем: какой уровень костыльности пришлось нагородить для обработки специального оператора в аргументе...)
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|3.7, еуые (?), 10:55, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это же макрос (восклицательнй знак на конце это показывает),
какие специальные операторы и аргументы?
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|4.8, Онаним (?), 10:55, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Вы видите восклицательный знак в "person = get_person()", или он в хрусте воображаемый?
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|4.9, Онаним (?), 10:59, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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И... вот это макрос?
"Hello, {person}!"
То есть там {}! и он выведет "Hello, motherfucker", а не "Hello, motherfucker!", и для последнего надо писать "Hello, {person}!!"?
Это кошмар.
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|5.12, Онаним (?), 11:03, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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(я бы понял {person!}, но если вы не ошиблись и там всерьёз {person}! - это просто адешник)
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|5.41, Аноним (41), 11:40, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, восклицательный знак есть просто в примере.
И кто додумался сделать такой пример, чтобы вводить людей в заблуждение?(
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|3.44, Ordu (ok), 11:56, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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println! -- это макрос. Макросы расширяют синтаксис языка. Ну, типа, чтобы не костылить в язык эллипсис только ради printf, и чтобы не закостыливать в язык целиком writeln (как в паскале), можно этот особый случай не трогать, и дать программисту макросы на такие случаи. Макросы собирают AST кода, из тех аргументов, которые ты им всовываешь.
println! разбирает форматную строку и генерит AST нескольких последовательных вызовов для вывода кусков строк и аргументов. Аргументы все должны иметь трейт Display или Debug, каждый из которых сводится к одному методу.
В макросе есть аргумент "person = get_person()", но это не значит, что этот код реально потом останется после раскрытия макроса, потому что макрос может паттерн-матчингом сопоставлять AST этого выражения с $ident = $expr (выкидывая ошибку компиляции, ежели аргумент не подпадает под допустимые паттерны), и потом искать $ident в форматной строке, и вставлять код для вывода $expr.
То есть, в некотором смысле, это и не раст вовсе -- это стандартная библиотека и её стандартные расширения синтаксиса.
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|4.77, Совершенно другой аноним (?), 13:36, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну, типа, чтобы не костылить в язык эллипсис только ради printf
как минимум переменное число параметров есть не только в *print*(), но и в *scan*(), *exec*() и даже open(). Да и так, бывает очень удобно использовать и в своих функциях (которые не только обёртки над printf()).
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|2.10, Аноним (10), 10:59, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Он пишет свой systemd-rustd, чтобы переписывать systemd на rust
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|3.29, Аноним (29), 11:21, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не. Сейчас модно переписывать на wasm и запускать инсталятор в node.js
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|4.31, Аноним (31), 11:23, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И все это запускать через snap, который жестко зависит от systemd.
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|3.36, Аноним (36), 11:33, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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чтобы он окончательно схлопнулся под весом возросшей идеальности.
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|2.38, Аноним (-), 11:35, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На опеннете в параллельном треде предложили, запость клич в твиттере или где там синеволосые пони обитают с вафелями лапкиными.
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|1.4, Аноним (4), 10:48, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Какая то смесь басика и си. Так глядишь и скоро круг замкнется и вернемся мы к басику, в который все в свое время плевались.
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|2.6, Онаним (?), 10:53, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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На самом деле тот же visual basic намного стройнее вот этого вот костылеподелия.
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|3.33, Аноним (31), 11:24, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Погодите ка, но visual basic тоже памятебезопасен. Зачем тогда нужен раст?
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|1.13, Аноним (29), 11:05, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> без использования ... runtime
> (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки)
Определитесь уже!
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|1.14, Аноньимъ (ok), 11:06, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation.
Не под покровительством, а под контролем.
Или вообще, "развиваемого некоммерческой организации Rust Foundation".
Кстати, от чего она независима?
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|2.68, Аноним (31), 13:16, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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От мозиллы. Простыми словами Мозилла больше не платит зарплату этим фанатикам. И исключительно потому что они сами облажались.
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|1.18, Аноньимъ (ok), 11:09, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью,
Я что-то может путают, поправьте меня, но разве в расте автоматическое управление памятью?
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|2.35, Аноним (29), 11:26, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Указатель - это табличка из ПДД. А в расте набор юникодных символов, смотри не перепутай, кутузов!
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|2.45, Ordu (ok), 12:01, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да. Например потому, что тебе не надо явно вызывать drop, на каждое значение, компилятор сам расставит эти вызовы. Автоматически.
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|3.60, НяшМяш (ok), 12:58, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оговоримся, что при желании drop можно вызвать и самому - например, если нужно где-то посередине срочно почиститься.
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|1.20, Аноньимъ (ok), 11:12, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Признак "const", определяющий возможность использования в любом контексте вместо констант,
Использования чего?
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|2.26, Аноним (21), 11:16, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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подгорает обычно больше всего у тех, кто говорит о подгорании у других
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|3.61, Поджигатель Пятых Точек (?), 13:00, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> подгорает обычно больше всего у тех, кто говорит о подгорании у других
Накидай ему еще минусиков и повтори еще разок -- чтобы точно-точно никто не перепутал!
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|1.27, yet another anonymous (?), 11:19, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Изменено поведение структуры std::process::Command на платформе Windows, которая при выполнении команд из соображений безопасности больше не ищет исполняемые файлы в ...
И ЭТО --- в язык?
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|2.40, Аноним (-), 11:37, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Всё в традициях Python, не зря предлагали совмещать Python и Rust, вон, f-строки Python в Rust уже появились.
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|2.62, Урри (ok), 13:12, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все в традициях растоснежинок - если чего-то нету в стандартной библиотеке, намертво прибитой гвоздями к языку, значит этого нету нигде.
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|1.28, Аноним (28), 11:20, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Дополнительно можно отметить публикацию компанией Microsoft выпуска библиотек Rust for Windows 0.30, позволяющих использовать язык Rust для разработки приложений для ОС Windows
Они вторгаются в мой дом! Вы не готовы!
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|1.37, Аноним (-), 11:34, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>реализована возможность подстановки произвольных идентификаторов через добавление в строку выражений "{идентификатор}"
C++ - нечитаемый язык, говорили они.
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|1.39, Аноним (29), 11:37, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения
Паникуя на unwarp'ах. И да половина кода будет состоять из unwarp
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|2.57, Аноним (57), 12:42, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что за бред ты несешь.
unwrap — метод, который вызывает панику если текущий результат не является успешным. Его используют с пониманием дела.
Так же можно сказать, что если в божественной сишке везде понатыкать что-то вроде
if (errno != 0) exit(1);
То программа при ошибках будет часто завершаться. Какой плохой язык.
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|3.76, Аноним (76), 13:31, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> unwrap — метод, который вызывает панику если текущий результат не является успешным. Его используют с пониманием дела.
Если бездумный копипаст по нескольку раз в каждой строчке считать пониманием дела, то да. А так вообще-то это эпик фейл попытки заставить программиста не игнорировать ошибки.
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|4.78, Аноним (57), 13:40, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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unwrap встречается, в основном, в hello world’ах или в примерах апишек. Там понятно, что нормальной обработки ошибок не будет. В продакшн коде unwrap — редкость. Так что нытье по поводу unwrap — явный признак, что товарищ дальше википедии не ходил.
В расте вообще обработка ошибок эталонная. Нет внезапных исключений, летящих непонятно откуда, нет голанговских/сишных соплей с ифами после каждого вызова функции. Язык сразу спроектирован таким образом, что обработка ошибок происходит единообразно и компилятор задолбает тебя, но потребует хоть какой-то реакции на возможные ошибки.
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|2.66, Аноним (31), 13:14, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если даже Хаскель не смог это сделать то расту до этого далеко.
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|1.65, Урри (ok), 13:14, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что-то маловато изменений и ничего в этот раз не поломали.
Это из-за того, что сообщество разoсpалось с кор-тимом?
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|1.70, Аноним (31), 13:19, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Давайте начинать сразу про UB. Давайте растофанатики рассказывайте почему в продкшн билдах нет проверки на переполнения переменных? А в девовых есть.
Как же так безопасный язык и Undefined Behaviour?
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|2.74, Аноним (76), 13:27, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лучше пусть расскажут про Ashley Williams и других активистов из Core Team, которые ни строчки на Rust не написали.
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|1.71, Аноним (71), 13:21, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Дополнительно можно отметить публикацию компанией Microsoft выпуска библиотек Rust for Windows 0.30, позволяющих использовать язык Rust для разработки приложений для ОС Windows. В набор входят два crate-пакета (windows и windows-sys), через которые можно обращаться к Win API в программах на языке Rust
А раньше было нельзя? Как тогда программы работали?
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|2.81, Аноним (31), 13:42, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Точно когда уже всех этих растофанатиков забанят. За упоминание раста сразу бан по подсети.
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|1.73, Аноним (76), 13:24, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).
Ну сколько можно врать?! Какая стандартная библиотека, когда паники в ржавчине реализованы на механизме исключений C++ из LLVM?!
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