Проект Kerla развивает Linux-совместимое ядро на языке Rust

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|1.2, QwertyReg (ok), 16:15, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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Если это дело будет POSIX-совместимо и его реально можно будет крутить в Докере вместо жирных Alpine/Ubuntu, то цены ему не будет. Это будет реальный прорыв.
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|2.4, Аноним (4), 16:21, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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А на кой тебе в докере ядро? Докер его не виртуализирует, а использует LXC
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|4.23, Admino (ok), 16:57, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я прочитал как «забанить» и подумал, чего ж тут такого удивительного.
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|2.24, Admino (ok), 16:58, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтобы на этом ядре строить докер, нужно ещё докера всего. А вот в каких-нибудь KVM-ах - милости просим.
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|2.6, пох. (?), 16:23, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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не ссы, очередной ректалос. Отлично работает под qemu, на одной-единственной архитектуре, и умеет запускать busybox.
Зато какой у него CoC!
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|3.42, Аноним (42), 17:26, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А где егойный CoC почитать можно? Мне казалось, японцы этим не страдают.
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|1.8, Аноним (8), 16:27, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Проект очень интересный, но похоже на прикольное хобби. Не более.
Без серьезной поддержки компаний (кто платит разработчикам и автору этого ядра) шансов нет.
Такие проекты создаются десятками, десятками и помирают.
А компании очень жадные. Они даже Open Source, которым активно пользуются, нихрена не поддерживают.
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|2.16, rm2 (?), 16:37, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Проект очень интересный, но похоже на прикольное хобби. Не более.
(won't be big and professional like Linux)
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|3.69, red75prime (?), 17:48, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если кто не знает, это отсылка к первому посту Линуса о линуксе: "just a hobby, won't be big and professional like gnu"
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|1.17, Anonymous XE (?), 16:38, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Для разработки низкоуровневых компонентов, таких как ядро ОС, Rust предоставляет поддержку raw-указателей, упаковки структур, ассемблерных inline-вставок, встраивания файлов на ассемблере.
И вот это вот всё сведёт на нет безопастную работу с памятью.
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|2.18, пох. (?), 16:48, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, но с другой стороны - течь и паниковать никто не мешает!
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|2.34, Аноним (34), 17:12, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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суть раста не в полном искоренении ошибок работы с памятью, а в том, чтобы ограничить количество мест, где их можно допустить
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|3.39, Аноним (28), 17:19, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это успешно реализуют умные указатели, статические анализаторы и общая культура прогиаммирования.
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|4.43, burjui (ok), 17:27, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Прикинь, а в компиляторе Rust статический анализатор встроенный и ты никогда не забудешь его запустить. А про общую культуру программирования ты, наверное, шутишь. Всерьёз полагаться на это при разработке критического софта - скажем, HTTP-сервера - будет только идиот. И не надо про существующие проекты типа Apache и Linux - во времена их появления просто альтернативы не было, и приходилось полагаться только на культуру.
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|6.66, burjui (ok), 17:47, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я не в курсе, что там в "ресдохе". Тебе никто и не обещал, что память никогда не потечёт. Протри глаза и перечитай доки.
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|2.40, burjui (ok), 17:19, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В сотый раз напоминаю, что для того, чтобы перестать нести чушь, хейтерастам достаточно почитать документацию и уяснить, что блоки unsafe никак не "сводят на нет" всю безопасную работу с памятью за пределами этих блоков. В C и C++ весь код - unsafe, в Rust - только тот, что явно таковым обозначен. Представим два проекта на 10к строк кода на C++ и Rust. В обоих одинаковый баг работы с памятью. Ответьте на два вопроса:
1. На написание какого проекта ушло больше времени?
2. В каком проекте проще найти бажный код?
Бонус-вопрос:
3. При разработке какого проекта не пришлось ни разу запускать отладчик?
Да, Rust не спасает от неправильной работы с памятью при использовании unsafe, но в этом и смысл unsafe - изолировать потенциально опасный код от всего остального.
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|3.62, Аноним (62), 17:45, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>1. На написание какого проекта ушло больше времени?
С наркоманским синтаксисом Rust проект можно так и не закончить.
Понимать написанное ещё сложнее. Особенно после сферического индуса в вакууме.
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|1.22, Admino (ok), 16:55, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> На текущем этапе развития Kerla может работать только на системах с архитектурой x86_64 и реализует базовые системные вызовы,
I'm doing a (free) operating system (just a hobby, won't be big and professional like gnu) for 386(486) AT clones.
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|1.26, Аноним (26), 17:07, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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WARNING: DO NOT USE THIS PACKAGE ON PRODUCTION -- IT HAS A HORRIBLE BACKDOOR FOR DEBUGGING PURPOSE!
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|1.27, Кир (?), 17:07, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Для разработки низкоуровневых компонентов, таких как ядро ОС, Rust предоставляет поддержку raw-указателей, упаковки структур, ассемблерных inline-вставок, встраивания файлов на ассемблере.
И куда при этом сливается вся типа "безопасТность" ржавчины?
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|1.29, Аноним (32), 17:08, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Автор, как видно, более адекватен, чем авторы Редокса, у которых развилась паранойя на теме безопасности и одного раста оказалось мало - понадобилась ещё и микроядерная архитектура, на чем они и погорели, как и все микроядерщики. Но стиль новости намекает, что адекватности может и не хватить.
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|1.33, Ordu (ok), 17:11, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
Вот откуда эта отсебятина взялась Автор ни о чём таком не пишет Он пишет о дру... большой текст свёрнут, показать
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|2.37, Кир (?), 17:15, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Автор-растаман детектед, он в новости про дыры и баги в расте будет писать о его суперсиле
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|2.55, Аноним (55), 17:41, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Автор какой-то неосилятор, чесслово. Инлайн ассембли у него импрувед - да более мощного инлайн ассемли, чем у гцц, в природе не существует. Гцц можно указать связи между сишным кодом и асмом и он автоматически будет юзать нужные и автоподставлять используемые регистры в код туда и обратно.
Ну и пассаж про девелопер-френдли тулчейн все расставляет на свои места. Неосилятор-френдли тулчейн таки да, есть, не поспоришь.
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|1.36, mos87 (ok), 17:14, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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на скриншоте демонстрация широких возможностей прогрессивного стека...
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|1.38, Анонн (?), 17:19, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вы чего? Лучшие умы опеннета с пеной у рта доказывали что на раст невозможно написать ни ядро, ни операционку! Он же недостаточно низкоуровневый и слишком смузихлебный!
А тут какой-то яп что-то пишет...
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|2.46, burjui (ok), 17:31, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты первый день на Опеннете? Сначала говорят, что невозможно, потом - что ненужно.
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|3.52, Аноним (48), 17:40, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Опыт ресдоха показал, что всё-таки невозможно написать что-то работающее на расте.
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|3.54, Анонн (?), 17:41, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну, они хоть перестали говорить что из раста невозможно сискол сделать и что асм-вставки не поддерживаются. Уже на том спасибо.
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|1.45, Ingener (??), 17:30, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да глупости все это. Ядро новое на новом языке. Да кто будет его юзать, да еще когда оно дойдет до кондиции, и когда начнет быть цельным и стабильным! Ждать годы еще. Это вот этот японец годы готов доделывать и вылизывать ядро?? Ну может не один он. А кто еще? Готовы доделывать это ядро еще ГОДЫ чтобы может быть когда нибудь кто-то и взял его в свой дистр? Не верю что проект дойдет до кондиции.......
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|2.49, burjui (ok), 17:37, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Глупости - это предъявлять к хобби какие-то там требования. Понятно, что с практической точки зрения, лучше дописывать растокод к Linux, чем всё делать с нуля. Но на то оно и хобби, что делается just for fun.
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|3.60, Аноним (55), 17:44, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К хобби претензий нет. Я вот на брейнфаке регулярно в качестве хобби программирую.
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|3.64, Ingener (??), 17:46, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но это же получается хобби которое не вырастет в реальный юзабельный проект!!
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|1.47, Патриарх (?), 17:32, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Может пора начать сбор подписей аротив неудержиймой про пог анды растишки?
В потоке таких псевдо новостей теряется вся прелесть Опеннета.
Много лет этот ресурс был островком действительно выжных и нужных новостей без всего того мусора которым завалены иные ресурсы, и тут здрасте приехали.
Не холл ивара ради, просто фвктал начал утомлять своей активностью.
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|2.53, burjui (ok), 17:41, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Главный мусор Опеннета - секция комментариев. Вот уж где вероятность узнать что-то полезное стремится к нулю. Особенно смешно, когда на ресурсе, посвящённом Open Source, этот самый опенсорс выборочно гнобят по принципу "написано на нелюбимом мной ЯП - значит, ненужно".
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|1.51, Анонимкарастуимка (?), 17:39, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ооо, одобряю! нужно-нужно! лучший язык для лучших ребят снова впереди!!! теперь я в бёзопасности, время было не потрачено зря!!!
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|1.56, Hck3r (?), 17:42, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше бы на Ди писал
С Си интероп взял с прошлой своей работы на изи через ImportC
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|2.67, Аноним (55), 17:47, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ди некому поддерживать. Риски великоваты.
Впрочем с растом риски почти такие же.
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|2.65, Аноним (55), 17:46, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раст 4. 1, 2 и 3 недавно затегировали. Под номерами годов, когда оно меньше всего глючило.
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