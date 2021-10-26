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Проект Kerla развивает Linux-совместимое ядро на языке Rust

26.10.2021 16:02

В рамках проекта Kerla ведётся разработка ядра операционной системы, написанного на языке Rust. Новое ядро изначально ориентировано на обеспечение совместимости с ядром Linux на уровне ABI, что позволит запускать в окружении на базе Kerla немодифицированные исполняемые файлы, собранные для Linux. Код распространяется под лицензиями Apache 2.0 и MIT. Проект развивает японский разработчик Сейя Нута (Seiya Nuta), известный созданием микроядерной операционной системы Resea, написанной на языке Си.

На текущем этапе развития Kerla может работать только на системах с архитектурой x86_64 и реализует базовые системные вызовы, такие как write, stat, mmap, pipe и poll, поддерживает сигналы, неименованные каналы и переключения контекста. Для управление процессами предоставляются такие вызовы, как fork, wait4 и execve. Имеется поддержка tty и псевдотерминалов (pty). Из файловых систем пока поддерживаются initramfs (применяется для монтирования корневой ФС), tmpfs и devfs. Предоставляется сетевой стек с поддержкой сокетов TCP и UDP, реализованный на базе библиотеки smoltcp.

Разработчиком подготовлено загрузочное окружение, запускаемое в QEMU или в виртуальной машине Firecracker c драйвером virtio-net, к которому уже можно подключиться по SSH. В качестве системной библиотеки используется musl, а в качестве пользовательских утилит - BusyBox.

На базе Docker подготовлена система сборки, позволяющая формировать собственные загрузочные initramfs с ядром Kerla. Отдельно развиваются похожая на fish программная оболочка nsh и GUI-стек Kazari на базе протокола Wayland.

Использование языка Rust в проекте позволяет сократить число ошибок в коде благодаря применению приёмов безопасного программирования и повышению эффективности выявления проблем при работе с памятью. Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами и учёт времени жизни объектов (области видимости), а также через оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Кроме того, Rust предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок, упрощает обработку входных значений благодаря средствам сопоставления с образцом.

Для разработки низкоуровневых компонентов, таких как ядро ОС, Rust предоставляет поддержку raw-указателей, упаковки структур, ассемблерных inline-вставок, встраивания файлов на ассемблере. Для работы без привязки к стандартной библиотеке имеются обособленные crate-пакеты для выполнения операций со строками, векторами и битовыми флагами. Из достоинств также отмечается встроенные инструменты для оценки качества кода (linter, rust-analyzer) и создания unit-тестов, которые можно запускать не только на реальном оборудовании, но и в QEMU.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Для ядра Linux предложен драйвер GPIO, написанный на Rust
  3. OpenNews: Вторая редакция патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust
  4. OpenNews: Фреймворк для написания защищённых драйверов для ядра Linux на языке Rust
  5. OpenNews: Эксперимент по разработке частей ядра Linux на языке Rust
  6. OpenNews: Выпуск операционной системы Redox OS 0.6, написанной на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56043-kerla
Ключевые слова: kerla, kernel, rust
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Обсуждение (62) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, QwertyReg (ok), 16:15, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Если это дело будет POSIX-совместимо и его реально можно будет крутить в Докере вместо жирных Alpine/Ubuntu, то цены ему не будет. Это будет реальный прорыв.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 16:21, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    А на кой тебе в докере ядро? Докер его не виртуализирует, а использует LXC
     
     
  • 3.15, QwertyReg (ok), 16:36, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Удивительно, мне удалось забайтить поха.
     
     
  • 4.21, НяшМяш (ok), 16:53, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Игра была равна...
     
  • 4.23, Admino (ok), 16:57, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я прочитал как «забанить» и подумал, чего ж тут такого удивительного.
     
  • 2.24, Admino (ok), 16:58, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы на этом ядре строить докер, нужно ещё докера всего. А вот в каких-нибудь KVM-ах - милости просим.
     
  • 2.28, Аноним (28), 17:08, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будет. Лет через 200.
    После ресдоха.
     

  • 1.3, кодер на C 2003 (?), 16:18, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Линуксокапец?
     
     
  • 2.6, пох. (?), 16:23, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    не ссы, очередной ректалос. Отлично работает под qemu, на одной-единственной архитектуре, и умеет запускать busybox.

    Зато какой у него CoC!

     
     
  • 3.7, Anonymus (?), 16:24, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    все начинается с чего-то небольшого
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 16:29, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и им же и заканчивается
     
     
  • 5.11, пох. (?), 16:31, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну нет, CoC может еще нехило подрасти!

     
     
  • 6.19, Жироватт (ok), 16:49, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Йошь! Йокузо! Сила трусикозорда - вперёд!
     
  • 3.14, Anonymous XE (?), 16:35, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Очередной Ресдох.
     
     
  • 4.48, Аноним (48), 17:35, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, а память так же течёт, как и в ресдохе?
     
  • 3.42, Аноним (42), 17:26, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А где егойный CoC почитать можно? Мне казалось, японцы этим не страдают.
     

  • 1.8, Аноним (8), 16:27, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Проект очень интересный, но похоже на прикольное хобби. Не более.

    Без серьезной поддержки компаний (кто платит разработчикам и автору этого ядра) шансов нет.

    Такие проекты создаются десятками, десятками и помирают.

    А компании очень жадные. Они даже Open Source, которым активно пользуются, нихрена не поддерживают.

     
     
  • 2.16, rm2 (?), 16:37, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Проект очень интересный, но похоже на прикольное хобби. Не более.

    (won't be big and professional like Linux)

     
     
  • 3.69, red75prime (?), 17:48, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если кто не знает, это отсылка к первому посту Линуса о линуксе: "just a hobby, won't be big and professional like gnu"
     

  • 1.17, Anonymous XE (?), 16:38, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Для разработки низкоуровневых компонентов, таких как ядро ОС, Rust предоставляет поддержку raw-указателей, упаковки структур, ассемблерных inline-вставок, встраивания файлов на ассемблере.

    И вот это вот всё сведёт на нет безопастную работу с памятью.

     
     
  • 2.18, пох. (?), 16:48, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, но с другой стороны - течь и паниковать никто не мешает!

     
     
  • 3.20, Жироватт (ok), 16:51, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прошу-прошу, БЕЗОПАСНО течь и паниковать!
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 17:11, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Определённо паниковать.
     
  • 2.34, Аноним (34), 17:12, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    суть раста не в полном искоренении ошибок работы с памятью, а в том, чтобы ограничить количество мест, где их можно допустить
     
     
  • 3.39, Аноним (28), 17:19, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это успешно реализуют умные указатели, статические анализаторы и общая культура прогиаммирования.
     
     
  • 4.43, burjui (ok), 17:27, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Прикинь, а в компиляторе Rust статический анализатор встроенный и ты никогда не забудешь его запустить. А про общую культуру программирования ты, наверное, шутишь. Всерьёз полагаться на это при разработке критического софта - скажем, HTTP-сервера - будет только идиот. И не надо про существующие проекты типа Apache и Linux - во времена их появления просто альтернативы не было, и приходилось полагаться только на культуру.
     
     
  • 5.50, Аноним (48), 17:37, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как же тогда течёт память в ресдохе?!
     
     
  • 6.63, Анонн (?), 17:45, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что утечка памяти это не проблема с которой борется раст - она не может привести к ее повреждению.

    Но встречный вопрос - как же тогда течет ядро линя??
    https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1679972

     
     
  • 7.68, burjui (ok), 17:48, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это другое (С)
     
  • 6.66, burjui (ok), 17:47, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не в курсе, что там в "ресдохе". Тебе никто и не обещал, что память никогда не потечёт. Протри глаза и перечитай доки.
     
  • 2.40, burjui (ok), 17:19, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В сотый раз напоминаю, что для того, чтобы перестать нести чушь, хейтерастам достаточно почитать документацию и уяснить, что блоки unsafe никак не "сводят на нет" всю безопасную работу с памятью за пределами этих блоков. В C и C++ весь код - unsafe, в Rust - только тот, что явно таковым обозначен. Представим два проекта на 10к строк кода на C++ и Rust. В обоих одинаковый баг работы с памятью. Ответьте на два вопроса:
    1. На написание какого проекта ушло больше времени?
    2. В каком проекте проще найти бажный код?

    Бонус-вопрос:
    3. При разработке какого проекта не пришлось ни разу запускать отладчик?

    Да, Rust не спасает от неправильной работы с памятью при использовании unsafe, но в этом и смысл unsafe - изолировать потенциально опасный код от всего остального.

     
     
  • 3.62, Аноним (62), 17:45, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >1. На написание какого проекта ушло больше времени?

    С наркоманским синтаксисом Rust проект можно так и не закончить.
    Понимать написанное ещё сложнее. Особенно после сферического индуса в вакууме.

     
  • 2.44, Ordu (ok), 17:29, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не сведёт.
     

  • 1.22, Admino (ok), 16:55, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > На текущем этапе развития Kerla может работать только на системах с архитектурой x86_64 и реализует базовые системные вызовы,

    I'm doing a (free) operating system (just a hobby, won't be big and professional like gnu) for 386(486) AT clones.

     
  • 1.26, Аноним (26), 17:07, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    WARNING: DO NOT USE THIS PACKAGE ON PRODUCTION -- IT HAS A HORRIBLE BACKDOOR FOR DEBUGGING PURPOSE!
     
  • 1.27, Кир (?), 17:07, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для разработки низкоуровневых компонентов, таких как ядро ОС, Rust предоставляет поддержку raw-указателей, упаковки структур, ассемблерных inline-вставок, встраивания файлов на ассемблере.

    И куда при этом сливается вся типа "безопасТность" ржавчины?

     
  • 1.29, Аноним (32), 17:08, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Автор, как видно, более адекватен, чем авторы Редокса, у которых развилась паранойя на теме безопасности и одного раста оказалось мало - понадобилась ещё и микроядерная архитектура, на чем они и погорели, как и все микроядерщики. Но стиль новости намекает, что адекватности может и не хватить.
     
  • 1.31, Аноним (28), 17:10, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я 25 лет назад тоже ос писал.
    эх, вот и скупая мужская слеза.
     
  • 1.33, Ordu (ok), 17:11, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот откуда эта отсебятина взялась Автор ни о чём таком не пишет Он пишет о дру... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.37, Кир (?), 17:15, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автор-растаман детектед, он в новости про дыры и баги в расте будет писать о его суперсиле
     
  • 2.55, Аноним (55), 17:41, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автор какой-то неосилятор, чесслово. Инлайн ассембли у него импрувед - да более мощного инлайн ассемли, чем у гцц, в природе не существует. Гцц можно указать связи между сишным кодом и асмом и он автоматически будет юзать нужные и автоподставлять используемые регистры в код туда и обратно.

    Ну и пассаж про девелопер-френдли тулчейн все расставляет на свои места. Неосилятор-френдли тулчейн таки да, есть, не поспоришь.

     

  • 1.35, mos87 (ok), 17:14, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    w/fire pls
    thx
     
  • 1.36, mos87 (ok), 17:14, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на скриншоте демонстрация широких возможностей прогрессивного стека...
     
  • 1.38, Анонн (?), 17:19, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вы чего? Лучшие умы опеннета с пеной у рта доказывали что на раст невозможно написать ни ядро, ни операционку! Он же недостаточно низкоуровневый и слишком смузихлебный!
    А тут какой-то яп что-то пишет...
     
     
  • 2.46, burjui (ok), 17:31, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты первый день на Опеннете? Сначала говорят, что невозможно, потом - что ненужно.
     
     
  • 3.52, Аноним (48), 17:40, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Опыт ресдоха показал, что всё-таки невозможно написать что-то работающее на расте.
     
     
  • 4.59, burjui (ok), 17:44, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, Redox не работает?
     
  • 3.54, Анонн (?), 17:41, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну, они хоть перестали говорить что из раста невозможно сискол сделать и что асм-вставки не поддерживаются. Уже на том спасибо.
     
     
  • 4.58, Аноним (55), 17:43, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще 20 лет и будет аналог сишечки образца 89 года. С багами.
     
     
  • 5.61, burjui (ok), 17:44, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты мне новый монитор должен, из этого аж жир течёт.
     

  • 1.41, Аноним (41), 17:22, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пердолики... Пердолики никогда не меняются.
     
  • 1.45, Ingener (??), 17:30, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да глупости все это. Ядро новое на новом языке. Да кто будет его юзать, да еще когда оно дойдет до кондиции, и когда начнет быть цельным и стабильным! Ждать годы еще. Это вот этот японец годы готов доделывать и вылизывать ядро?? Ну может не один он. А кто еще? Готовы доделывать это ядро еще ГОДЫ чтобы может быть когда нибудь кто-то и взял его в свой дистр? Не верю что проект дойдет до кондиции.......
     
     
  • 2.49, burjui (ok), 17:37, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Глупости - это предъявлять к хобби какие-то там требования. Понятно, что с практической точки зрения, лучше дописывать растокод к Linux, чем всё делать с нуля. Но на то оно и хобби, что делается just for fun.
     
     
  • 3.60, Аноним (55), 17:44, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К хобби претензий нет. Я вот на брейнфаке регулярно в качестве хобби программирую.
     
  • 3.64, Ingener (??), 17:46, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но это же получается хобби которое не вырастет в реальный юзабельный проект!!
     

  • 1.47, Патриарх (?), 17:32, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Может пора начать сбор подписей аротив неудержиймой про пог анды растишки?
    В потоке таких псевдо новостей теряется вся прелесть Опеннета.
    Много лет этот ресурс был островком действительно выжных и нужных новостей без всего того мусора которым завалены иные ресурсы, и тут здрасте приехали.

    Не холл ивара ради, просто фвктал начал утомлять своей активностью.

     
     
  • 2.53, burjui (ok), 17:41, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Главный мусор Опеннета - секция комментариев. Вот уж где вероятность узнать что-то полезное стремится к нулю. Особенно смешно, когда на ресурсе, посвящённом Open Source, этот самый опенсорс выборочно гнобят по принципу "написано на нелюбимом мной ЯП - значит, ненужно".
     

  • 1.51, Анонимкарастуимка (?), 17:39, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ооо, одобряю! нужно-нужно! лучший язык для лучших ребят снова впереди!!! теперь я в бёзопасности, время было не потрачено зря!!!
     
  • 1.56, Hck3r (?), 17:42, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы на Ди писал
    С Си интероп взял с прошлой своей работы на изи через ImportC
     
     
  • 2.67, Аноним (55), 17:47, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ди некому поддерживать. Риски великоваты.
    Впрочем с растом риски почти такие же.
     

  • 1.57, Аноним (57), 17:43, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пора уже Rust 2 делать. Чтобы потом переписать на нём ядро с нуля.
     
     
  • 2.65, Аноним (55), 17:46, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст 4. 1, 2 и 3 недавно затегировали. Под номерами годов, когда оно меньше всего глючило.
     

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