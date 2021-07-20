Для ядра Linux предложен драйвер GPIO, написанный на Rust

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|4.72, Аноним (-), 17:26, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> А чем растовый вариант драйвера лучше сишного? Без стёба?
Тем что теплее. Эти гироскутерные смузихлебные вейперы, вместо того чтобы зайти на опеннет, почитать анонимных экспертусов-по-всему и устыдившись собственной слабости, снести раст и начать кодить на чистом си - зачем-то читали ядерную рассылку, где какие-то Греги и Линусы им намекнули взять в качестве примера драйвера что-то уже существующее. Ну и завертелось ...
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|4.76, Аноним (76), 17:28, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тем что большее количество UB отловлено на этапе компиляции. У кода появляются формальные гарантии
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|5.136, Ananimasss (?), 20:34, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Простите экс вебмакаку, но что казуистического в примере?
Прибавится единичка к i до сложения, выполнится сложение и запишется в j, после прибавится 1 к i.
Где-то это не так?
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|6.158, ананим.orig (?), 21:24, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Прибавится единичка к i до сложения, выполнится сложение и запишется в j, после прибавится 1 к i.
как откроете для себя (например) переопределение операторов, не будете столь категоричны.
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|7.191, Урри (ok), 23:08, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Два неуча.
В С не регламентирован порядок вычисления большинства операндов выражений (за исключением && и ||). Поэтому выражение i++ + ++i может быть вычислено как слева направо, так и справа налево, так еще и результат i++ может быть записан в i после вычисления всего выражения.
Аналогичная беда с выражением func(i++, i++);
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|5.194, None (??), 23:18, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда мы видим одну операцию присваивания, а реально их три - да, фигня получается.
Зато удобно автоинкрементную/автодекрементную индексацию как бы описывать.
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|4.109, Ordu (ok), 18:25, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он сделан не для того, чтобы быть лучше. Он создан для того, чтобы посмотреть на более реалистичный пример rust'а в ядре, нежели тот первый пример модуля, который ничего полезного не делал.
Невозможно осмысленно создавать инструмент, не делая ничего этим инструментом. Можно спрашивать "зачем гонять ракетный двигатель на стенде, толкая им бетонную стену" -- действительно, зачем? Какой в этом смысл? Дык вот в этом примерно тот же смысл, какой был в написании этого драйвера.
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|5.134, _hide_ (ok), 20:17, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, но это же не показательный вариант. Никаких фишек раста не использовано. Давайте ещё на паскале, го, свифте и чистом llvm asm будем модули писать и выставлять их? Причем на первых 3х это уже давно делают.
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|7.181, Аноним (181), 22:48, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Причем на первых 3х это уже давно делают.
> ...уже давно делают...
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|6.153, Ordu (ok), 21:12, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Да, но это же не показательный вариант. Никаких фишек раста не использовано.
Это что за фишки такие?
#[derive(Default)] -- это не такая фишка?
А Ref<T>, для работы с ref_count -- это не такая фишка? Между прочим в списке рассылки трындец обсуждение, ядрёным C программистам объясняют, как это может работать. Ты, кстати, тоже можешь почитать просветиться. Вопросы к коду задают серьёзные люди, а не анонимы опеннета, и отвечают серьёзно, а не как я тут.
impl amba::Driver for PL061Device
...
impl power::Operations for PL061Device
...
module_amba_driver! {
type: PL061Device,
name: b"pl061_gpio",
author: b"Wedson Almeida Filho",
license: b"GPL v2",
}
Это не те фишки раста, которые ты ищешь? Если нет, то каких фишек ты ждёшь от раста? Чтобы он скомпилировал код вида "please, rustc, compile this line into a real kernel driver"?
> Давайте ещё на паскале, го, свифте и чистом llvm asm будем
> модули писать и выставлять их? Причем на первых 3х это уже
> давно делают.
Пиши, тебе что кто-то запрещает?
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|7.201, Урри (ok), 23:24, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ух ты, в расте, оказывается, есть ref_count, который в С существует... дайте вспомнить сколько... да уже лет 30, наверное. Если не больше.
Одна из библиотек, которые я давно использую:
https://github.com/Snaipe/libcsptr
Наслаждайся:
struct log_file *open_log(const char *path) {
smart struct log_file *log = shared_ptr(struct log_file, {0}, close_log);
if (!log) // failure to allocate
return NULL; // nothing happens, destructor is not called
log->fd = open(path, O_WRONLY | O_APPEND | O_CREAT, 0644);
if (log->fd == -1) // failure to open
return NULL; // log gets destroyed, file descriptor is not closed since fd == -1.
return sref(log); // a new reference on log is returned, it does not get destoyed
}
int main(void) {
smart struct log_file *log = open_log("/dev/null");
// ...
return 0; // file descriptor is closed, log is freed
}
---
они изобрели смарт-поинтеры, ухахахахахахахах.
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|8.209, Ordu (ok), 23:44, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
ref_count существовал до всех этих ваших C, не надо его недооценивать И чё Дем... текст свёрнут, показать
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|5.144, Аноним (144), 20:55, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Он сделан не для того, чтобы быть лучше. Он создан для того, чтобы посмотреть на более реалистичный пример rust'а в ядре
Осталось только написать остальные более реалистичные примеры: работу с VFS на примере реализации ФС, работу с потоками, сетью, памятью и т.д.
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|6.147, Ordu (ok), 21:05, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>Он сделан не для того, чтобы быть лучше. Он создан для того, чтобы посмотреть на более реалистичный пример rust'а в ядре
> Осталось только написать остальные более реалистичные примеры: работу с VFS на примере
> реализации ФС, работу с потоками, сетью, памятью и т.д.
У меня сложилось впечатление, что все эти направления не являются приоритетными. Приоритетом является написание драйверов устройств. Может я не прав, а даже если и прав, это не значит, что никто не займётся чем-нибудь из этого на общественных началах, но всё ж.
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|6.182, Аноним (181), 22:50, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Растаманы пытались всё это сделать, но редох начал течь... Поэтому переключились на линух.
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|7.199, None (??), 23:21, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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redox течёт? Ахаха, вот и цена этому продукту. Только вот уже несколько языков (D и nim точно) зашкварились, начав тащить к себе эту дрянь - "концепцию владения".
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|2.50, Урри (ok), 17:05, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У-ха-ха-ха-ха-ха-ха.
Народ, зацените - для анонима построчно переписать код с С на с-подобный язык, это "круто"!
Чувак, транспайлеры были придуманы более 30 лет назад.
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|3.53, Аноним (2), 17:07, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Не тупи, это хороший прогресс, который поможет разобраться в написании драйверов, демонстрирует работу драйвера и в целом инфоповод
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|4.203, Урри (ok), 23:25, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Инфоповод, согласен. Я три программерских чата заставил ржать аки лошади.
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|1.3, Аноним (3), 16:01, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Эксперты с гастритом и, соответственно, непереносимостью смузей призываются в комментарии!
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|2.8, Аноним (5), 16:06, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Ну так C++ - это почти C, только чуть удобнее, ООП (хотя концепция ООП под вопросом), больше возможностей, но всё такое же с ушами из 80-ых.
Любил C++ до перехода на Rust.
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|3.12, Аноним (12), 16:08, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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> почти C, только чуть удобнее
коротко про анонимов с опеннет
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|4.14, Аноним (5), 16:08, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Бро, я пишу на C++ больше 10 лет.
Да, чуть удобнее C, но всё та же помойка.
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|5.15, Аноним (15), 16:10, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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скорее всего вы просто за 10 лет не научились писать на С++.
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|7.19, Аноним (15), 16:13, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Думаю да ...
но даже там можно писать хорошо, так что проблема скорее всего в руках и голове )
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|8.27, Rev (?), 16:30, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
Писать хорошо можно на чём угодно, только статистика говорит о том, что никто на... текст свёрнут, показать
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|7.59, Аноним (2), 17:16, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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C++17 в среднем.
Да даже в C++20 отовсюду видны уши C, нет модулей (стабильно во всех компиляторах), нет сети в стл, нет дефолт пакетного менеджера, нет дефолт системы сборки (cmake лучший, но синтаксис...), нет нормальной де/сериализации структур/классов без костылей, нет дефолт стайл гайдов (каждый лепит как придумал), да много чего нет.
Морально устаревшее нечто с 100% unsafe кодом, тонной UB, серией крэшей, которое уже ничего не спасет.
Не говорю, что в Расте прям всё есть, но с вышеперечисленным всё ок. А это уже львиная для воркфлоу.
И падал у меня ровно один раз. Когда неправильно из C данные передал :)
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|8.186, Урри (ok), 23:00, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Какой отбордый бред Смузихлеб, это все десятки лет есть в библиотеках В мире е... текст свёрнут, показать
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|3.204, None (??), 23:28, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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главная проблема C++ - шаблоноёбство, из-за которого при наличии развёрнутой системы типов начинается фантастическое раздувание кода.
но в компилируемом языке иначе нельзя, либо делаем разные куски кода, либо придётся вводить условия, косвенные обращения и т.п.
С другой стороны, где золотая середина, сэкономить на лишнем обращении к памяти, или сэкономить на загрузке в кэш очередного куска кода.
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|2.9, OnTheEdge (ok), 16:06, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну так весь смысл в пресловутой безопасности раста, так что упоминание плюсов здесь просто неуместно
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|3.13, Аноним (5), 16:08, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не считаю это основным преимуществом Раста. Скорее как приятный бонус, да. Его сила в остальных возможностях.
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|3.32, Кир (?), 16:39, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Всегда убеждался, что люди, ругающие C++, его попросту не знают (или пользуют подпротухшие стандарты типа 98). Удиви меня, приведи обоснованную критику?
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|4.51, Аноним (76), 17:05, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Никто его полностью не знает(кроме может пары человек), потому собсна Раст и появился. Он родился чтобы все UB превратить в панику или (что предпочтительнее) в ошибку компиляции
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|4.121, iLex (ok), 19:08, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Таких лютых проблем с зависимостями, как в C++, нет больше нигде. Иногда быстрее написать собственную библиотеку, чем разобраться, как заставить собраться уже существующую. Выберите любой крупный проект на github, сделайте git clone, попробуйте собрать. С первого раза не соберётся никогда и ничего (а к ряду проектов написаны целые тома с инструкциями по сборке, это по-вашему нормально?).
C++ всё ещё не может в нормальную кросс-компиляцию - даже банально собирать код под винду, сидя на Linux - это адский ад (а что-нибудь типа OpenCV вы и вовсе никогда не соберёте кросс-компиляцией, только ставить контейнер с целевой осью и собирать в нём).
Пока весь мир на 98% состоял из винды на x86, это было норм. Но в мире, где уже есть пачка платформ и каждый год добавляются новые, кодить на этом будет разве только мазохист, потому что задолбаетесь зоопарк платформ поддерживать с вашей сишкой.
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|5.178, деанон (?), 22:31, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ля, проблемы с зависимостями. Мы ещё посмотрим на лешаси Раста, лол
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|5.198, Урри (ok), 23:21, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А можно пример такого проекта? А то я вполне спокойно собираю хромиум, например. Да и кучи других проектов тоже.
> C++ всё ещё не может в нормальную кросс-компиляцию - даже банально собирать код под винду, сидя на Linux - это адский ад
Там выше уже было очень справедливо сказано: "Всегда убеждался, что люди, ругающие C++, его попросту не знают".
Почему я спокойно собираю свою либо под... секундочку... вот: (aarch64 armv5tel armv5te armv6hf armv6l armv7hf armv7l i686 mipselhf mipsel mipshf mips ppc64le ppc64 ppcle ppc). А это не хелловоролд, там несколько десятков тысяч строк, включая платформозависимые части для винды, ведроида, макоси?
c/c++ единственный (!) компилятор, который действительно умеет в кросскомпиляцию. И единственный, который соберет и запустит твой helloworld без каких-либо изменений на всем, на чем вообще можно что-то запускать.
> а что-нибудь типа OpenCV вы и вовсе никогда не соберёте кросс-компиляцией
А при чем тут C++ к системе сборки, которую выбрали ребята из opencv? cmake по твоему то же самое, что с++ компилятор? с++ то как раз прекрасно код opencv собирает.
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|2.101, _kp (ok), 18:04, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В с++ инициализацию структур до сих пор тормозят на уровне 90х годов, что вынуждает в с++ проекте всё равно тянуть си файлы...
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|1.6, Аноним (6), 16:05, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+16 +/–
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>Особенностью драйвера является то, что его реализация практически построчно повторяет имеющийся драйвер GPIO на языке Си
Теперь осталось так же построчно переписать его обратно на Си, и тогда гарантии безопасности, проверенные формальным верификатором раста, перейдут на сишный код. И не надо никакого растового тулчейна для сборки ядра.
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|1.7, КО (?), 16:05, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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"практически построчно"
И внизу полотно комментов, разбирающий и исправляющий ошибки в раст варианте...
Не вижу реальной пользы в перестановке стульев.
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|2.11, Аноним (5), 16:07, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Довольно наглядно сравнивать, почему синтаксис Растп делает код приятнее. Думаю, это основная цель.
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|5.94, CGo_one_love (?), 17:53, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так женись на нём. Наверно заместили естественный объект красоты и малой ширины на искусственный.
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|5.143, danonimous (?), 20:54, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Они вероломно использовали одну хитрость, чтобы код на rust занимал меньше строк - не переносили скобки на новую строку :)
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|4.163, Аноним (-), 21:48, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не знаю не С, не Rust
Не стесняйся, большей части местных "анти" комментаторов это никак не мешает.
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|2.146, proninyaroslav (ok), 21:03, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так это не предполагается для текущих драйверов (именно из-за ошибок при переписывании того что уже работает), а для якобы новых.
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|1.10, Аноним (15), 16:06, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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недолюбливаю я этот rust, внутреннее чутье подсказывает мне что GPIO будет теперь менее стабилен.
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|3.107, Аноним (107), 18:21, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А тут к бабке не ходи понятно что проблем станет больше. Например со сборкой этих драйверов на новом тулчейне на разных платформах и версиях этого раста.
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|4.133, Аноним (23), 19:52, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По сравнению с задачей "обеспечить сборку ядра clang-ом", которую решали лет 5 как минимум - какой-то раст - это вообще семечки.
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|1.16, Аноним (18), 16:11, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ктобы сомневался что ничего полезного он итаки не сделают. Только вон построчно и могут заменить даже не включая мозга. Но это раст детка.
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|2.42, Dzen Python (ok), 16:54, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты забыл про бульон!
Теперь все растовички будут гордо тыкать ровно в 1 (один) пример драйвера на расте, который делает хоть что-то.
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|2.48, Аноним (-), 17:03, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> On Thu, Jul 8, 2021 at 9:49 PM Linus Walleij <linus.walleij@linaro.org> wrote:
>
> With my GPIO maintainer hat on I'd say a GPIO driver would be quite
> interesting to look at. We are two GPIO maintainers and Bartosz is
...
> This is not to say I promise we will merge it or so, but I just generically
> like new approaches to old problems so I like this whole thing
> overall, despite being critical to some details.
...
т.е. "перепишите GPIO - мы поглядим, не обещаем что замержим"
переписали - анонимы опеннета опять недовольны.
> Ктобы сомневался что ничего полезного он итаки не сделают.
Кто бы сомневался, что бугурт у анонимных экспертов опеннета будет в любом случае ...
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|2.62, Аноним (2), 17:19, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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обоже, только ослы с опеннета могут глубокий WIP с иными целями посчитать за что-то мегаважное и до* на пустом месте
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|2.122, Аноним (122), 19:23, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну да, настолько бесполезная вещь что в переписке разрабы благодарят проделанную работу "Thanks a lot, this looks extremely helpful!" и задают разные вопросы и получают на них ответы.
Но кто они такие по сравнению с гуру опеннета...
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|1.20, Аноним (20), 16:21, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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В Rust меня отталкивает синтаксисом, но если его не учитывать, то плюсов при переходе можно набрать достаточно.
Ох, если бы не вырвиглазный синтаксис Rust...
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|2.22, Аноним (122), 16:26, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Синтаксис не проблема, тем более он не так сильно отличается от си. Плюс на том же лиспе люди как-то писали и выжили.
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|2.24, Rev (?), 16:27, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто не используйте дженерики и ссылки с временами жизни ;)
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|4.63, Аноним (5), 17:20, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А более нечего, если хочется скорости.
C малофункционален, C++ легаси и перегружен, а Кристал, Зиг и прочие малопопулярны.
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|5.78, Аноним (78), 17:29, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> C малофункционален
Что значит малофункционален? Как бы новость о том, что на расте драйвер для линукса написали. Вот этот самый линукс написан на С. На С можно написать абсолютно любой код.
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|6.80, Аноним (2), 17:33, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ветка же не связана с ядром, а абстрактна о языках.
Да, на C можно сделать огромный проект, где в другом языке это эффективнее решит одна строчка (утрирую, но мысль ясна)
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|6.129, Анончик (?), 19:43, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>На С можно написать абсолютно любой код
Громкое заявление, покажи верификатор.
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|5.106, _kp (ok), 18:13, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> C малофункционален
У Вас устаревшие сведения
>C++ легаси и перегружен
Никто не заставляет использовать всё.
Даже в маломощных встраиваемых решениях, грамотное использование С++ повышает скорость, надёжность, и как ни странно сокращает объём кода.
Ps: отношение к Rust? Нейтральный игнор. Меня интересует переносимость кода как между различными ОС, так и работа без ОС, и прямо сейчас.
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|2.57, Аноним (76), 17:13, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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По началу есть такое чувство. Это примерно как с пробелами в питоне. Но синтаксис это лишь малая часть языка. Куда важнее сообщество вокруг, написанные библиотеки, тулинг и заложенные подходы. И надо признать что сам дизайн языка вокруг трейтов для почти всего(в том числе динамического диспатчинга) очень элегантен. После осознания этого все складывается и непривычными остаются только лайфтаймы. Но для них все остальные придуманные способы еще хуже.
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|3.83, Аноним (2), 17:36, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Лайфтаймы в общем-то есть и в C/C++, но большинство погромистов на этих языках мелкие нюансы мало волнуют :)
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|2.65, Аноним (5), 17:21, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Разбери немного, перестанет откладывает
У меня тоже раньше подобная "проблема" была, но потом приходит понимание, что там всё логично, красиво и к месту
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|2.82, НяшМяш (ok), 17:36, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А что в нём вырвиглазного? Всё такое же как и везде, плюс пара своих специфических плюшек типа времени жизни. Как минимум куда приятнее современных плюсов, в которых реально непонятно что происходит.
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|4.189, НяшМяш (ok), 23:07, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Естественно, раст больше на жеес\теес похож, чем плюсы ). Тупо на нём легче писать.
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|2.85, НяшМяш (ok), 17:37, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Панику может вызвать только явный unwrap без предварительной проверки.
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|1.26, Аноним (26), 16:29, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А патч очищающий Linux от ржавчины уже есть?
Надо сделать обязательно! По аналогии с южноамериканским deblob.
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|2.34, SystemD (?), 16:40, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Rust это язык будущего! Быстро извенись перед всеми на каленях, только так тебя простит великий Rust! Сейчас же извенись! Сейчас же!
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|3.36, Аноним (26), 16:44, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я и go, systemd, dbus, polkit+JS, JIT, ... так же в своей системе видеть не желаю! Та что можешь мне соснуть, стоя на коленях.
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|4.41, Великая Rust (?), 16:51, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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SystemD это как Chromium, ты можешь его и не ставить, но будешь соcать раком за бортом прогресса!
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|4.45, Аноним (45), 16:58, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так переходи на вантуз. Разве что только JIT из всего списка останется.
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|4.95, Аноним (95), 17:54, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Go вроде и ничего, но стандартная библиотека и сплайсы всё жедание осваивать его отбили. Переписал пару утилит дата-конвертеров с питона на го и больше не трогал
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|3.98, CGo_one_love (?), 18:01, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Без Си ты бы даже не смог написать это сообщение. У тебя в смартфоне и компе всё провоняло, получается.
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|4.145, Аноним (-), 21:01, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Без Си ты бы даже не смог написать это сообщение.
Мог, мог. Колибря, Редокс, современные браузеры на плюсах? Не, не слышал!
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|3.91, Аноним (90), 17:47, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Или у тебя руки способны писать только комментарии в интернете?
На некоторых грязных сайтах есть видео отрицающее это
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|2.69, Аноним (5), 17:23, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ним вообще зеро, даже без компилятора и никогда не выстрелит.
Запомните этот твит!
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|1.37, Аноним (37), 16:44, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Т.е. они взяли изначально нормально работающий и проверенный драйвер. Сделали замену сишных вызовав прекрасными растоструктурами и такие "во, смотрите, мы драйвер написали"
Ай да молодцы. Ай да квалификация. Вот это прорыв. Вот это уровень образования. Вот это я понимаю.
Это даже не двойка.....
Учитесь люди как надо драйвера писать.
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|2.46, Dzen Python (ok), 16:58, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тут главное попшикать за собой, чтобы кучу не заметили сразу.
Для этого можно написать, что это "была здилано шпициальна, вот! Штобы вы фсе, хлятые каскли-сешнеги увиделе усю мосщьт швитого руста!", для начала.
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|2.56, Аноним (56), 17:11, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
Т е они взяли и прочитали сообщения Грега с мейнтейнером GPIO https lore kerne... большой текст свёрнут, показать
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|2.70, Аноним (5), 17:23, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ты хоть так сможешь сделать?
Очевидно, что там иные цели, а не просто сделать драйвер)
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|4.150, Аноним (-), 21:09, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Прикинь а.
Верим-верим.
> Сделали замену [b\сишных вызовав[/b] прекрасными растоструктурами
...
> У меня нет проблем ни с памятью ни с логикой.
Только с чтением/аглицким, да.
Ну и еще - с азами и прочими "мелочами".
А так-то да, тут каждый второй аноним - как минимум, Лев Толстой и заслуженный разработчик ядра. По крайней мере, на словах.
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|2.86, Аноним (23), 17:39, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Эммм, новость мы читаем ж@пой?
Это пример. Пример написания драйвера на расте. Для этого и взят простой драйвер, для этого и сделано построчное сравнение с сишным.
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|3.123, деанон (?), 19:24, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты понимаешь как пишется софт?! Проекция в чужой синтаксис не делает программу родной и показать оно не может ничего, кроме говнокодинга
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|5.130, Аноним (23), 19:44, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ты понимаешь, как пишутся модули ядра? В этом примере половина кода - привязка к ядерным api, что в растовском, что в сишном случае, а вторая половина простая как табуретка, опять же в обоих случаях.
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|6.176, деанон (?), 22:18, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Понимаю, но, что тогда это должно продемонстрировать, что нужно писать на си?
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|7.184, Аноним (23), 22:54, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это сделано
> Для разработчиков, желающих познакомиться с созданием драйверов на Rust
Не твое это.
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|1.40, Kroz (ok), 16:51, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> подготовлено построчное сравнение, позволяющее понять в какие конструкции на Rust преобразован код на Си.
Превосходно!
Наконец-то можно будет код на Rust переписать на Си!
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|2.44, Аноним (37), 16:57, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зачем? На нём что-то толковое разве сделали? Чтобы не текло и безапастноне падало
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|3.64, Аноним (76), 17:20, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну да, ну да. а в curl например его от нехерделать завезли видимо. и всякие хоть и хипстерские, но рвущие в бенчах ripgrep'ы и прочие cli-утилиты для всяких cloudflare и гугл
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|4.118, Аноним (118), 18:55, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Рипгреп-то по функциональности простой греп догнал или всё также уровня хелловорлда? Специально под тесты-то заточить это одно, а дальше всё.
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|5.152, Аноним (-), 21:12, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Рипгреп-то по функциональности простой греп догнал или всё также уровня хелловорлда?
А че так скромно, без конкретики и "по пунктам"? Не стесняйтесь!
> Специально под тесты-то заточить это одно, а дальше всё.
Довольно неоригинальная отмазка.
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|3.73, Аноним (5), 17:26, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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На C? Да в общем-то не особо. Всё так же течет и падает. Есть крупные проекты вроде Линукса, где титаническими усилиями заставляют его работать хоть как-то, но получается не всегда.
В отличие от Раста, который не течет и не падает.
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|4.116, Ванёк (?), 18:54, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Прежде чем писать, что раз подумай, а потом подумай ещё 1000 раз!
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|4.177, Аноним (122), 22:23, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не, сишечка не падает. Просто бажина из-за переполнения буфера 15 лет живет в ядре и позволяет получить рут. А надежно и ничего не падает.
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|1.49, Аноним (49), 17:04, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ща блевану. Притащить ржавого чтобы написать все то же самое, что уже есть на Си и работает прекрасно. ГПИО гребаный это всего навсего сраный COM порт с уартом и проститутками.
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|2.67, Аноним (122), 17:21, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно они написали тоже самое и взяли самый простой пример. Надо же было пожалеть старперов с напрочь закостенелой способностью разбираться в чем-то новом.
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|3.75, kissmyass (?), 17:28, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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среди взрослых людей в айти я встречал только несколько долбаебов за всю свою карьеру, а среди малолеток смузиебов это как правило 9 из 10
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|1.55, Аноним (55), 17:11, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Конкретный код про выделение памяти с обработкой ошибки выделения на си занимает 2 строки (выделил, сверил указатель с null), на Rust это какая-то дикость
'''
Ref::try_new_and_init(
device::Data::new(
PL061Registrations {
gpio_chip: gpio::ChipRegistration::default(),
},
PL061Resources {
base: IoMem::try_new(res)?,
parent_irq: irq,
},
// SAFETY: We call 'irqsave_spinlock_init' below.
unsafe { IrqDisableSpinLock::new(PL061Data::default()) },
),
|mut data| {
// SAFETY: General part of the data is pinned when 'data' is.
let gen = unsafe { data.as_mut().map_unchecked_mut(|d| d.deref_mut()) };
kernel::irqdisable_spinlock_init!(gen, "PL061::General");
},
)?;
'''
По сути и там и там это про управление памятью, только в си оно прямое, а в Rust тебе приходится делать то же самое, но косвенными путями, с болью и мучениями. Читать такой код и понимать, что конкретно он будет делать с памятью - очень сложно, это задача из разряда "а если бы вот ты знал особенности компилятора Rust, ты бы написал лямбда-функцию и итератор вместо простого new с присваиванием, и производительность бы выросла в 1000 раз". Нужна предсказуемость, пожалуйста.
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|2.71, Аноним (76), 17:25, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тут код в основном про безопасную инициализацию, а не про выделение памяти. лямбды иногда пихают для ленивой инициализации, но это общий для многих языков паттерн
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|3.79, Аноним (55), 17:31, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Код-то в основном про инициализацию, но именно этот неделимый на более мелкие куски блок кода, над результатом которого выполняется оператор ?, теоретически способен вернуть какую-нибудь информацию об ошибке при аллокации.
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|3.92, Аноним (55), 17:48, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Отлавливать ошибки аллокации было бы неплохо и в userspace-приложениях, тем более раз уж Rust пытается быть безопасным как в рекламе, а не безопасным от двух багов - use-after-free и double-free
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|4.157, Ordu (ok), 21:19, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Отлавливать ошибки аллокации было бы неплохо и в userspace-приложениях, тем более раз
> уж Rust пытается быть безопасным как в рекламе, а не безопасным
> от двух багов - use-after-free и double-free
У тебя есть use-case для отлова ошибок аллокации в userspace-приложениях? По-моему опыту в linux'е без oom-killer'а, лишь бы сдохли все побыстрее, кто выжрал столько памяти. Если когда они продерутся через всё это и дождутся NULL в качестве результата malloc, ещё вот не хватало, чтобы они пытались бы провести какой-то рекавери после ошибки. Пускай ДОХНУТ суки.
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|2.193, Аноним (193), 23:15, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У Си с его malloc и проверкой на NULL (ага, NULL, а не null) есть маленькая проблемка. Веделенная память содержит "мусор", т.е. неизвестный набор байт и язык Си не проверит за программиста, не забыл ли тот корректно инициализировать все поля. Без такой инициализации в дальнейшем может прилететь.
Громоздкость инициализации в Rust гарантирует что в структуре Data будут только корректные значения, плюс дальше компилятор не даст ни лажу туда записать, ни время жизни нарушить.
Что-то типа https://ru.scribd.com/document/403214728/Modern-Memory-Safety-In-C-CPP-pdf, только бесплатно
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|3.84, CGo_one_love (?), 17:37, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Т.е. ты оценил его по факту написания на Rust, т.к. функционал то один и тот же! Придумали для выпедрёжа этот синтаксис, а не для решения задач? Просто субкультура, какими были панки, готы, эмо... где они сейчас. Очередная иллюзия нового и надежд на избавление от проблем.
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|4.126, Аноним (37), 19:29, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Он не оценил. У него память раст сожрал и случилась растоистерика.
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|3.125, Аноним (37), 19:29, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Действительно, после раста посмотришь на оригинал и ржать хочется насколько криво на расте всё получается.
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|2.112, ng (ok), 18:35, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Для желающих поугорать:
Существует всего два вида программ: большие и маленькие. Последние не могут работать при наличии ошибок.
Похоже, rust создан для разработки последних.
imho
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|2.113, Онаним (?), 18:37, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да пипец какой-то.
Даже этот полухеллоуворлд на сях в разы более читабелен, сразу понятно, что делается, где и зачем, в отличие от.
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|2.151, Аноним (151), 21:10, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, дичь как она есть.
Через кровь пот и слезы к железу.
Зачем полумеры?
Берите и переписывайте все ядро на расте.
И варитесь в своем уютном котле.
Я лично в гробу видел поддерживать ядро написанное на двух языках и ломать себе мозг когда вот такое встретится.
Это хуже чем С.
Даже асм и то понятнее.
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|2.170, Аноним (208), 22:03, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот автор на С оставил автограф, а как же растоман? Боится ручки испачкать? Потом ведь за свю жизнь не отмоется.
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|1.77, CGo_one_love (?), 17:29, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Посмотрел сравнение. Синтаксис реально дичь. Я вижу в этом только желание выделиться, мол смотрите, сколько закорючек в одной строке делают магию (чем-то Perl напоминает, но у него ниша подходящая). Эти :: ? (()), где на Си простые человеческие строки - жесть. В таких конструкциях шансов больше накосячить уже в плане опечаток и невнимательности. Примерно как стих без рифмы, работает, но читается трудно. Даже JS лучше читается.
Вот пример - Го, просто взяли и сделали легкий текст, который в то же время очень похож на Си, и даже легче, чем Си в плане синтаксиса, и возможностей при этом сделали больше, в т.ч. выход за пределы, сборщики, структуры с методами, и прочие паники, и без ООП. Даже без знания языка понятно, что в коде происходит. Но Го не подходит для системного уровня, почему нельзя сделать язык аналогичный для системного - а потому что уже есть Си.
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|2.148, proninyaroslav (ok), 21:06, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так раст это идейный продолжитель C++, но никак не Си. Ни в плане абстракций, ни в плане синтаксиса. Мешанины в плюсах не меньше, чем в расте.
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|3.205, Урри (ok), 23:31, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Меньше. С++ вполне логичный в плане синтаксиса и строгий. Раст же постоянно перестраивают, потому что то там то там что-то не вяжется.
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|2.89, Аноним (-), 17:44, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Опять что-то переписали?
Опять устроили в комментах перепись читающих заголовки.
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|2.100, Аноним (140), 18:04, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пытаются показать что могут, но до сих пор не могут внятно сказать зачем.
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|3.155, Аноним (-), 21:16, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пытаются показать что могут, но до сих пор не могут внятно сказать зачем.
Перепись любителей просто пyкнуть в лужу - в соседней ветке.
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|5.190, Аноним (-), 23:07, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну так проходи в неё чего ты тут стоишь?
На вас, покроителей луж, любуюсь.
Жду - вдруг вам надоест и вы соберетесь, вылезете из лужи и начнете _конкретным_ глаголом жечь правду-матку.
Но нет - слышны только невнятные выкрики "Это грязевая ванна!", "Заговор растаманов!" и довольно подозрительное бульканье.
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|1.103, Аноним (103), 18:06, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54970
> Ещё одной проблемой стали попытки использования вычислений с плавающей запятой или 128-битными типами, что не является допустимым для таких окружений, как ядро Linux. Это оказалось более серьёзной проблемой, так как в данный момент базовая (core) библиотека Rust неделима и представляет собой один большой blob - в ней нет возможности запросить только некоторые из возможностей, предотвратив использование той или иной проблемной функциональности. Решение проблемы может потребовать внесения изменений в компиляторе rust и библиотеки, при том, что на данный момент у команды ещё нет стратегии, как реализовать модульность библиотек языка.
куда интересней как они вот это будут решать
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|2.172, Аноним (208), 22:06, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хехехе. Мне нравится как мэйинтейнеры ядра одним ленивым взглядом находят труднорешаемые проблемы для хипстеров.
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|1.105, Аноним (105), 18:09, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Zig модный молодёжный, простой приятный, великий китайский C заменитель язык Xi кнопка УДАР!
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|3.169, Аноним (208), 22:01, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты в квартире прибрался? Мусор выкинул? Бегом давай, а то мамка заругает.
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|1.137, Аноним (137), 20:36, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>> Особенностью драйвера является то, что его реализация практически построчно повторяет имеющийся драйвер GPIO на языке Си.
То есть вместо "бесполезного драйвера" они решили положить другой бесполезный драйвер?
Интересный у них подход. Писать код только ради того, чтобы писать код, а не для того, чтобы приносить пользу людям.
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|1.141, Аноним (140), 20:48, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Драйвера и на джаваскрипт можно писать. Давайте покажите класс что вы можете.
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|2.210, Аноним (208), 23:48, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну зачем ты так сразу? Альтернативно одаренные трансгендерные кодеры еще не отошли от проблемы в leftpad (помним (с)), а ты сразу драйвер.
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|1.159, Аноним (208), 21:28, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Уважаемые любители раста, Линус Торвальдс привествует вас и передает вам "f*ck you!"
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|2.168, Аноним (168), 22:01, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну не знаю даже, Торвальдс та еще жопа продажная. Он же не против раста. Его величество просто пытается помочь попасть расту в линукс без лишнего шума.
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|1.175, Dzen Python (ok), 22:16, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне одному это очень сильно напоминает работу по кодингу от какой-нибудь девочки-зубрилки курсе на 2-3м любого ИТ-вуза нашей необъятной?
Поясняю: у каждого в группе она была - девушко, хорошистка, но при этом тупая как валенок в профильном предмете и выезжающая только на КВН, самодеятельности, я-волонтёрко-и-ниипёт, просиживанию штанов в профкоме и/или упорным лизанием задниц всем преподам текущего семестра. Которая лабы по тому же кодингу сдавала так же. Ну, вытягивала из реально шарящего студента накаляканный код, просто его красивенько форматировала, меняла пару переменных, а потом этот подсрочник пыталась сдать, падая на самых элементарных вопросах, вроде "зачем вообще нужна эта переменная" или "почему здесь заюзан алгоритм Маршалла-Фуллера вместо Клефа-Брайта?".
Блин, кто-нибудь из местных неананасных неыкспердов с расторассадников, объясните мне сакральную причину переделки в виде подстрочной трансляции в стиле той зубрилко, что ночью перед сдачей уродует код ботана, а не в виде оригинальной реализации GPIO? Где можно и язык показать с лучшей стороны, и вообще? Почему? Или все гуру раста полыхают на опеннете, в святой войне против Ыкспердов?
Нет, тут уже сравнивали эту реализацию с тестовым стендом двигла. Хорошо. Зачем брать уже миллион лет как зарекомендовавший себя ЖРД, стоящий последние полмиллиона лет буквально на всем, от пылесосов до Гиганских Космических Меха-Покорителях Вселенных, заменять каждую детальку кривой китайской копией, а заем снова впихивать на стенд? Не разумнее на основе этого двигла сделать (вырастить?) какой-нибудь Биосовместимый Ветропускающий Двигатель на горохе? Который делает ровно то же, но показывает преимущества органики перед металлом?
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|2.179, Аноним (122), 22:39, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Причина простая - показать си разрабам ядра как это выглядело бы на rust - такой себе розеттский камень. И они (в отличие от оппенетовских диванных кодеров) этим остались довольны. Можно посмотреть дальнейшую переписку в рассылке - там задают вопросы, обсуждают почему и как.
Если его переписать не транслирую (напр. поменять структуры данных где это можно) - то им будет очень сложно понять, потому что им этот язык вообще не знаком. Там нет каких-то зубодробительных фишек типа, только минимум чтобы оно работало точно так же. И этого уже достаточно.
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|2.187, Аноним (207), 23:05, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>"почему здесь заюзан алгоритм Маршалла-Фуллера вместо Клефа-Брайта?".
И почему же? Я вот погуглил, если по первому гугл нашёл парочку ссылок, то по второму не нашёл ничего. Также я очень сомневаюсь, что в универах на лабах нужно накодить алгоритм планирования процессов, и ещё обосновать. Это вообще на многозадачную ОС тянет, а это работа явно не для лабы. И даже внутри ядра ОС планирование процессов вообще нужно только разработчику планировщика процессов и юзерспейсных потоков, то есть почти ни кому не нужно, что есть в стандартной библиотеке и ОС - то и будем использовать.
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|2.195, Аноним (-), 23:19, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не разумнее на основе этого двигла сделать (вырастить?) какой-нибудь Биосовместимый
> Ветропускающий Двигатель на горохе? Который делает ровно то же, но показывает
> преимущества органики перед металлом?
Вместо ваяния сего пафосного опуса - прошел бы по ссылке lkml и прочитал предложение Грега взять в качестве примера имеющийся драйвер и предложение Линуса (не Т, но не суть важно) взять драйвер GPIO.
Но это было бы слишком скучно и вообще, читать дальше заголовка - невместно для уважающего себя опеннетчика, да?
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|2.211, Аноним (208), 23:53, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Поясняю: у каждого в группе она была - девушко, хорошистка,
У нормальных пацанов девушку заменяет Бьерн Страуструп. Именно с его книгой они проводят ламповые теплые вечера и встречают рассвет. И эта любовь настолько сильна, что ни одна современная растовая соска ее не заменит.
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|1.183, Аноним (207), 22:51, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поигравшись немного с растом я пришёл к следующему выводу 1 Раст - сырой неста... большой текст свёрнут, показать
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|2.188, Аноним (122), 23:07, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, ты из 6 пунктов целых 4 посвятил "абсолютно необходимым примитивам", но не назвал ни одного... Или примитивы твои слишком известны, чтобы ты их называл?)
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