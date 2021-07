Для ядра Linux предложен драйвер GPIO, написанный на Rust

Одна из библиотек, которые я давно использую:

https://github.com/Snaipe/libcsptr

Наслаждайся:

struct log_file *open_log(const char *path) {

smart struct log_file *log = shared_ptr(struct log_file, {0}, close_log);

if (!log) // failure to allocate

return NULL; // nothing happens, destructor is not called

log->fd = open(path, O_WRONLY | O_APPEND | O_CREAT, 0644);

if (log->fd == -1) // failure to open

return NULL; // log gets destroyed, file descriptor is not closed since fd == -1.

return sref(log); // a new reference on log is returned, it does not get destoyed

}

int main(void) {

smart struct log_file *log = open_log("/dev/null");

// ...

return 0; // file descriptor is closed, log is freed

}



они изобрели смарт-поинтеры, ухахахахахахахах.