Для ядра Linux предложен драйвер GPIO, написанный на Rust

2.8 , Аноним ( 5 ), 16:06, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – Ну так C++ - это почти C, только чуть удобнее, ООП (хотя концепция ООП под вопросом), больше возможностей, но всё такое же с ушами из 80-ых.

Любил C++ до перехода на Rust.

3.12 , Аноним ( 12 ), 16:08, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +13 + / – > почти C, только чуть удобнее коротко про анонимов с опеннет

4.14 , Аноним ( 5 ), 16:08, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Бро, я пишу на C++ больше 10 лет.

Да, чуть удобнее C, но всё та же помойка.

5.15 , Аноним ( 15 ), 16:10, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – скорее всего вы просто за 10 лет не научились писать на С++.

6.17 , Crazy Alex ( ok ), 16:11, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +10 + / – Скорее всего он так и пишет на С++98.

7.19 , Аноним ( 15 ), 16:13, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Думаю да ...

но даже там можно писать хорошо, так что проблема скорее всего в руках и голове )

8.27 , Rev ( ? ), 16:30, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – текст свёрнут, показать Писать хорошо можно на чём угодно, только статистика говорит о том, что никто на... 9.149 , Аноним ( 149 ), 21:07, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Только раст на эту роль не претендует... 7.52 , Урри ( ok ), 17:06, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На си-с-классами.

7.59 , Аноним ( 2 ), 17:16, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – C++17 в среднем. Да даже в C++20 отовсюду видны уши C, нет модулей (стабильно во всех компиляторах), нет сети в стл, нет дефолт пакетного менеджера, нет дефолт системы сборки (cmake лучший, но синтаксис...), нет нормальной де/сериализации структур/классов без костылей, нет дефолт стайл гайдов (каждый лепит как придумал), да много чего нет.

Морально устаревшее нечто с 100% unsafe кодом, тонной UB, серией крэшей, которое уже ничего не спасет. Не говорю, что в Расте прям всё есть, но с вышеперечисленным всё ок. А это уже львиная для воркфлоу.

И падал у меня ровно один раз. Когда неправильно из C данные передал :)

8.119 , деанон ( ? ), 19:03, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать В чем проблема, пишите на java и c ... 9.139 , Аноним ( 139 ), 20:45, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать Вот это контраргумент, уделал его, уничтожил ... 10.174 , деанон ( ? ), 22:13, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну, начнем с того, что у него в предложении совершенно несвзанные вещи в качеств... 8.186 , Урри ( ok ), 23:00, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Какой отбордый бред Смузихлеб, это все десятки лет есть в библиотеках В мире е... 3.204 , None ( ?? ), 23:28, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – главная проблема C++ - шаблоноёбство, из-за которого при наличии развёрнутой системы типов начинается фантастическое раздувание кода.

но в компилируемом языке иначе нельзя, либо делаем разные куски кода, либо придётся вводить условия, косвенные обращения и т.п.

С другой стороны, где золотая середина, сэкономить на лишнем обращении к памяти, или сэкономить на загрузке в кэш очередного куска кода.

2.9 , OnTheEdge ( ok ), 16:06, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну так весь смысл в пресловутой безопасности раста, так что упоминание плюсов здесь просто неуместно

3.13 , Аноним ( 5 ), 16:08, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не считаю это основным преимуществом Раста. Скорее как приятный бонус, да. Его сила в остальных возможностях.

3.32 , Кир ( ? ), 16:39, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Всегда убеждался, что люди, ругающие C++, его попросту не знают (или пользуют подпротухшие стандарты типа 98). Удиви меня, приведи обоснованную критику?

4.51 , Аноним ( 76 ), 17:05, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Никто его полностью не знает(кроме может пары человек), потому собсна Раст и появился. Он родился чтобы все UB превратить в панику или (что предпочтительнее) в ошибку компиляции

4.121 , iLex ( ok ), 19:08, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Таких лютых проблем с зависимостями, как в C++, нет больше нигде. Иногда быстрее написать собственную библиотеку, чем разобраться, как заставить собраться уже существующую. Выберите любой крупный проект на github, сделайте git clone, попробуйте собрать. С первого раза не соберётся никогда и ничего (а к ряду проектов написаны целые тома с инструкциями по сборке, это по-вашему нормально?).

C++ всё ещё не может в нормальную кросс-компиляцию - даже банально собирать код под винду, сидя на Linux - это адский ад (а что-нибудь типа OpenCV вы и вовсе никогда не соберёте кросс-компиляцией, только ставить контейнер с целевой осью и собирать в нём).

Пока весь мир на 98% состоял из винды на x86, это было норм. Но в мире, где уже есть пачка платформ и каждый год добавляются новые, кодить на этом будет разве только мазохист, потому что задолбаетесь зоопарк платформ поддерживать с вашей сишкой.

5.178 , деанон ( ? ), 22:31, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ля, проблемы с зависимостями. Мы ещё посмотрим на лешаси Раста, лол

5.198 , Урри ( ok ), 23:21, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А можно пример такого проекта? А то я вполне спокойно собираю хромиум, например. Да и кучи других проектов тоже. > C++ всё ещё не может в нормальную кросс-компиляцию - даже банально собирать код под винду, сидя на Linux - это адский ад Там выше уже было очень справедливо сказано: "Всегда убеждался, что люди, ругающие C++, его попросту не знают". Почему я спокойно собираю свою либо под... секундочку... вот: (aarch64 armv5tel armv5te armv6hf armv6l armv7hf armv7l i686 mipselhf mipsel mipshf mips ppc64le ppc64 ppcle ppc). А это не хелловоролд, там несколько десятков тысяч строк, включая платформозависимые части для винды, ведроида, макоси? c/c++ единственный (!) компилятор, который действительно умеет в кросскомпиляцию. И единственный, который соберет и запустит твой helloworld без каких-либо изменений на всем, на чем вообще можно что-то запускать. > а что-нибудь типа OpenCV вы и вовсе никогда не соберёте кросс-компиляцией А при чем тут C++ к системе сборки, которую выбрали ребята из opencv? cmake по твоему то же самое, что с++ компилятор? с++ то как раз прекрасно код opencv собирает.

2.101 , _kp ( ok ), 18:04, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – В с++ инициализацию структур до сих пор тормозят на уровне 90х годов, что вынуждает в с++ проекте всё равно тянуть си файлы...

