Модераторы сообщества Rust в знак протеста объявили об отставке

This resignation is

done in protest of the Core Team placing themselves unaccountable to anyone but

themselves.

As a result of such structural unaccountability, we have been unable to enforce

the Rust Code of Conduct to the standards the community expects of us and

to the standards we hold ourselves to.

<....>

In this message, we have avoided airing specific grievances beyond

unaccountability. We've chosen to maintain discretion and confidentiality. We

recommend that the broader Rust community and the future Mod Team exercise

extreme skepticism of any statements by the Core Team (or members thereof)

claiming to illuminate the situation.

хорошо набросили, на пять с плюсом.

"Что случилось - мы вам не скажем, но ни при каких обстоятельствах не верьте тому, что скажет Коре Тим"

это они штоль раскопали про роман девицы Ashley "Kill All Men" Williams с Клабником? которую после успешной борьбы с херассментом в npm единогласно пригласили продолжать в хрустовом коре?

https://internals.rust-lang.org/t/announcement-ashley-williams-joins-the-core-

PS на гитхабе нижеподписавшиеся члены мод тим оставляют фантастические каменты

llogiq commented Nov 22, 2021

<...>

And we have chosen not to name names or divulge specifics that could implicate anyone. Even so, we felt that we should state our reasons for resigning to avoid people making up their own drama.

как они с такими mad skillz в коммуницировании попали в мод тим?