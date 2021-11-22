Модераторы сообщества Rust в знак протеста объявили об отставке

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|2.46, Аноним (46), 20:01, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Прежде, чем начать переписывать ядро, им надо договориться, как они будут друг к другу обращаться.
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|3.44, Аноним (44), 19:59, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Меритократия - суть форма авторитаризма и антитеза демократии.
Потому что 95% населения - отнюдь не гении.
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|4.54, Аноним (54), 20:08, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Потому что 95% населения - отнюдь не гении.
Вот именно поэтому демократия и не работает и её антитеза, соответственно, замечательная штука.
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|5.77, Аноним (77), 20:48, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Демократия не работает, даже когда большинство хоть и не гении, но выполняет свою работу. Т.к. пока они работают, меньшинство бегает вокруг и шатает систему в свою пользу.
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|5.80, Клеон (?), 20:50, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> демократия и не работает и её антитеза, соответственно, замечательная штука
мой г*внюк!
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|4.55, Аноним (55), 20:09, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но в государстве работают, чтобы жить, а внутри проекта "живут", чтобы работать.
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|1.5, Анонимъ (?), 18:58, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+32 +/–
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Долгих лет жизни ядру команды. Они по крайней мере технологиями занимаются, а не это вот всё.
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|1.7, Alex (??), 18:59, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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Язык ещё пилить и пилить, а они уже палки в колёса вставлять начинают.
Правильно делает Core Team, иначе загнется так язык.
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|1.11, Аноним (11), 19:03, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Rust (Rust Core Team), которая неподотчётна никому в сообществе кроме самой себя
>в знак протеста против невозможности влиять на основную команду разработчиков языка Rust (Rust Core Team)
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|1.12, denkin (ok), 19:10, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Это как? Уборщицьі возмущеньі тем, что их не допускают командовать ученьіми, которьіх они обслуживают?
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|2.34, Аноним (-), 19:41, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Хахаха, какая красота. Токсичность сообщества раст во всей краса.
То ли дело опеннетное сообщество "сишников" (т.е. разок написавших что-то в студенчестве и пронесшие самые теплые воспоминания об этом сквозь пыхо-питонисто-жс-будни), ага.
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|3.65, Аноним (46), 20:31, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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почему ты так люто ненавидишь сишников?
сишник девушку увёл, или чёто?
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|4.73, Аноним (-), 20:45, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> почему ты так люто ненавидишь сишников?
> сишник девушку увёл, или чёто?
Эталонное опеннетное "сам придумал, сам оспорил" очередного ранимого опеннетовца.
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|2.39, Аноним (-), 19:51, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Хахаха, какая красота. Токсичность сообщества раст во всей краса.
И только сишно-пингвинячий эталон вежливости и обходительности спасет этот мир!
> Torvalds, Linus
> Your job is being a professor and researcher: That's one hell of a good excuse for some of the brain-damages of Minix.
> C++ is a horrible language. It's made more horrible by the fact that a lot of substandard programmers use it, to the point where it's much much easier to generate total and utter crap with it.
...
> Gcc is crap.
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|3.47, Аноним (44), 20:01, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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От такого цензоры^Wмодераторы сообщества сразу удавились бы, сделав этот мир чуть менее токсичным.
Long live Linus!
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|3.68, Аноним (46), 20:34, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> > C++ is a horrible language. ...
вам надо обязательно ознакомиться с мнением Степанова (который STL пилил) про C++ и STL в где-то в 2000ом +-год.
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|3.78, Аноним (78), 20:49, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Этот человек создал продукт изветсный на весь мир, имеет право хоть пинка дать какому-то нетрадиционалу.
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|1.14, Аноним (14), 19:11, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>Moderation team
>Helping uphold the code of conduct and community standards
Так а зачем этим бездельники нужны? Пусть уходят, уверен что никто не даже не заметит
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|1.18, th3m3 (ok), 19:13, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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>представителей различных групп населения (diversity).
Лол. Надеюсь Core Team пошлёт их всех лесом.
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|1.19, Михрютка (ok), 19:13, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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о, только хотел написать "будите кверти, он такую драму пропускает"
This resignation is
done in protest of the Core Team placing themselves unaccountable to anyone but
themselves.
As a result of such structural unaccountability, we have been unable to enforce
the Rust Code of Conduct to the standards the community expects of us and
to the standards we hold ourselves to.
<....>
In this message, we have avoided airing specific grievances beyond
unaccountability. We've chosen to maintain discretion and confidentiality. We
recommend that the broader Rust community and the future Mod Team exercise
extreme skepticism of any statements by the Core Team (or members thereof)
claiming to illuminate the situation.
хорошо набросили, на пять с плюсом.
"Что случилось - мы вам не скажем, но ни при каких обстоятельствах не верьте тому, что скажет Коре Тим"
это они штоль раскопали про роман девицы Ashley "Kill All Men" Williams с Клабником? которую после успешной борьбы с херассментом в npm единогласно пригласили продолжать в хрустовом коре?
https://internals.rust-lang.org/t/announcement-ashley-williams-joins-the-core-
PS на гитхабе нижеподписавшиеся члены мод тим оставляют фантастические каменты
llogiq commented Nov 22, 2021
<...>
And we have chosen not to name names or divulge specifics that could implicate anyone. Even so, we felt that we should state our reasons for resigning to avoid people making up their own drama.
to avoid people making up their own drama
to avoid people making up their own drama
to avoid people making up their own drama
как они с такими mad skillz в коммуницировании попали в мод тим?
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|1.20, Шарп (ok), 19:14, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Шпрехенфюреры обиделись, что не могут продвигать свою повесточку. Какая жаласть.
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|1.21, BratishkaErik (ok), 19:15, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> заботиться о соблюдении кодекса поведения (Code of Conduct)
> включал в себя представителей различных групп населения (diversity)
Уже привык...
Интересно, а лезут ли оттуда руки кое–кого?
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|2.22, BratishkaErik (ok), 19:17, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> we have been unable to enforce the Rust Code of Conduct
> to keep the team of a healthy size and diversity, to the extent possible.
Это чтобы в искажениях не обвиняли
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|1.23, An (??), 19:17, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Команда, которая неподотчётна никому.
Хорошая команда, как-бы мне попасть в такую команду.
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|2.27, Anonwrg5 (?), 19:25, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну в нашем опенсорсном проекте такая команда. А кому мы должны быть подотчётны? Код открыт, не согласен с вектором развития проекта - форкай на здоровье и покажи делом, что ты прав.
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|3.49, Аноним (44), 20:04, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее, при помощи члена кор-тима был нормализован гормональный фон бедной женщины, и она снова смогла думать верхней головой. А в кор-тим взяли, чтобы не обижалась (да, люди даже думая верхней головой могут обижаться).
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|4.61, Михрютка (ok), 20:24, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Скорее, при помощи члена кор-тима был нормализован гормональный фон бедной женщины, и
даже и не надейся. трахнула она такого же отбитого SJW борца с фошызмом, как и она сама.
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|5.81, Аноним (24), 20:54, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сжв и фошызм в одном предложении. Сами с собой борются, или что? А по теме, очень интересно, да (нет). То, что они даже иногда, к великому сожалению, размножаются, это, увы, не новость.
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|1.26, Аноним (26), 19:23, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Минусую любые новости о раст, сам не знаю почему, потому что другие ругают раст, у меня сложилось предубеждение, хотя сам ни строчки ни написал на раст, стадный инстиникт, я часть стада.
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|2.40, A.Stahl (ok), 19:54, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Добро пожаловать в стадо, юный член стада. Пусть ведёт тебя стадный инстинкт со стадом туда, куда стадо движет стадный инстинкт всех членов стада, в котором мы привествуем тебя, юный член стада.
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|2.43, Аноним (46), 19:57, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не написавшие ни строчки на расте любители раста умудряются перейти на личности ещё до начала разговора и обращаясь ко всем сразу.
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|1.29, Филимон Заинтригованный (?), 19:33, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно всё таки что случилось... Неужели кто-то запушил в мастер ? Вот если бы вы не обкладывали ммм...инусами qwerty, он бы нам уже всё рассказал
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|3.53, Аноним (44), 20:06, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не, там поддерживают комитет по разработке стандарта на сишечку.
Такая поддержка требует сильного напряжения!
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|4.58, Аноним (46), 20:13, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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немедленно выкиньте смартфон, комп, телевизор, приставку, а также вообще всё, в чём есть любая ОС!
и руки вымойте.
вы же не хотите испачкаться об напряжения сишников из целых корпораций?
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|1.35, Иваня (?), 19:43, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да и х.. с модераторами, Core Team единственные нормальные и адекватные люди в сообществе Rust.
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|1.38, Аноним (46), 19:51, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Подразделение уборщиц решило уволиться в полном составе в знак протеста против неспособности влиять на совет директоров.
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|1.41, Аноним (41), 19:56, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Растокапец. Ну правильно. Снаружи уже срачь развели, пора и внутри. В этом вся суть этих наркоманов.
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|1.50, Аноним (46), 20:04, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Модераторы думали, что это они разрабатывают язык комментирования, а оказалось, что это язык какого-то программирования, и разрабатывают его какие-то программисты.
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|1.56, Аноним (56), 20:11, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Больше political justice, SJW, LGBT и CoC!
Ещё больше!
Ещё!
Пока нормальным людям место не останется - ибо нормальные станут отклонением, б-ть
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|1.63, Аноним (-), 20:28, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Всё правильно получилось - не "люди под правила", а "правила под людей". Кто *создаёт* "ценность" (т.е. - язык Раст) - кодописатель или макака-модератор? - правильно - "кодописатель"! Вот ОН и только ОН будет определять что,как, зачем и почему, а то ишь,- бессмысленные для *проекта* люди напридумывали каких-то правил и требуют их выполнения. Вот если не будет кодописателя - чем тогда будут заниматься макаки-модераторы? - правильно ничем - тогда они вообще будут не нужны никому т.к. ценности сами по себе никакой *не создают*, т.к. макаки-модераторы - вторичны! И тут это вторичное мурло, вдруг объявляет, что оно будет чем-то управлять и на кого-то влиять... А уд в рот?
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|1.64, Зз (?), 20:28, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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CoC нужная штука. Комментаторы не понимают.
Попробуйте собрать вместе троих-четверых экспертов с 20 годами проектов за плечами но не согласных в деталях, дать им равные права и гору работы. Начинается такой гадюшник. Для этого и пишут гаидлайнсы.
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|2.71, Аноним (-), 20:39, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если между общающимися людьми (в твоём примере - "эксперты") нет *минимального* взаимного уважения - то никакие кодексы им не помогут. Это раз. А если твои господа ыксперты *не хотят* сообща решать проблему то кодексы опять же не помогут. Это два. Итого - проблемы кодексами не решаются (и даже может хуже делают - например "победит" самый изворотливый ыксперт-знаток-кодекса-а-не-технологии, попросту забанив своих оппонентов, хотя их решения возможно были технически лучшими)
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|1.76, Аноним (78), 20:47, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хахаха. Чего и следовало ожидать когда они там за бабки передерутся. Это же чистой воды распил бабла вся эта организация.
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