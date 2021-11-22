Модераторы сообщества Rust в знак протеста объявили об отставке

Команда модераторов сообщества Rust объявила о снятии с себя полномочий в знак протеста против невозможности влиять на основную команду разработчиков языка Rust (Rust Core Team), которая неподотчётна никому в сообществе кроме самой себя. При подобных условиях команда модераторов, в которую входят Andrew Gallant, Andre Bogus и Matthieu M., считает невозможным в должной мере заботиться о соблюдении кодекса поведения (Code of Conduct) в связанных с проектом дискуссионных площадках, форумах и обсуждениях на GitHub.

Ушедшая команда модераторов также предложила разработчикам Rust достигнуть консенсуса в отношении контроля за деятельностью группы Core Team, которая в настоящее время отвечает только перед собой, в отличие от других команд в сообществе Rust. Кроме того, рекомендуется чтобы новый состав модераторов был выбран участниками из сообщества, а не назначен представителями Core Team, а также включал в себя представителей различных групп населения (diversity).

Детали инцидента с участниками Core Team, который привёл к отставке команды модераторов, не сообщаются под предлогом сохранения конфиденциальности, при этом утверждается, что сообществу стоит проявлять исключительный скептицизм по отношению к заявлениям Core Team, пытающимся прояснить ситуацию.



