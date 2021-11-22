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Модераторы сообщества Rust в знак протеста объявили об отставке

22.11.2021 18:31

Команда модераторов сообщества Rust объявила о снятии с себя полномочий в знак протеста против невозможности влиять на основную команду разработчиков языка Rust (Rust Core Team), которая неподотчётна никому в сообществе кроме самой себя. При подобных условиях команда модераторов, в которую входят Andrew Gallant, Andre Bogus и Matthieu M., считает невозможным в должной мере заботиться о соблюдении кодекса поведения (Code of Conduct) в связанных с проектом дискуссионных площадках, форумах и обсуждениях на GitHub.

Ушедшая команда модераторов также предложила разработчикам Rust достигнуть консенсуса в отношении контроля за деятельностью группы Core Team, которая в настоящее время отвечает только перед собой, в отличие от других команд в сообществе Rust. Кроме того, рекомендуется чтобы новый состав модераторов был выбран участниками из сообщества, а не назначен представителями Core Team, а также включал в себя представителей различных групп населения (diversity).

Детали инцидента с участниками Core Team, который привёл к отставке команды модераторов, не сообщаются под предлогом сохранения конфиденциальности, при этом утверждается, что сообществу стоит проявлять исключительный скептицизм по отношению к заявлениям Core Team, пытающимся прояснить ситуацию.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования Rust 2021 (1.56)
  3. OpenNews: GitHub добавил поддержку отслеживания уязвимостей в проектах на языке Rust
  4. OpenNews: Представлена реализация Tor на языке Rust, которая в будущем заменит вариант на Си
  5. OpenNews: Вторая редакция патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust
  6. OpenNews: Завершён процесс создания организации Rust Foundation
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56208-rust
Ключевые слова: rust, coc
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (76) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:57, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +20 +/
    Ладно
     
  • 1.2, Аноним (2), 18:57, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Такими темпами они ядро на расте не перепишут.
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 20:01, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Прежде, чем начать переписывать ядро, им надо договориться, как они будут друг к другу обращаться.
     

  • 1.3, DeLancre (?), 18:57, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Обиженки... Обиделись?
     
     
  • 2.36, Константавр (ok), 19:44, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Бабы" с возу, "кобылам" легче. Пусть бы вернулась меритократия.
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 19:59, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меритократия - суть форма авторитаризма и антитеза демократии.
    Потому что 95% населения - отнюдь не гении.
     
     
  • 4.54, Аноним (54), 20:08, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Потому что 95% населения - отнюдь не гении.

    Вот именно поэтому демократия и не работает и её антитеза, соответственно, замечательная штука.

     
     
  • 5.77, Аноним (77), 20:48, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Демократия не работает, даже когда большинство хоть и не гении, но выполняет свою работу. Т.к. пока они работают, меньшинство бегает вокруг и шатает систему в свою пользу.
     
  • 5.80, Клеон (?), 20:50, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  демократия и не работает и её антитеза, соответственно, замечательная штука

    мой г*внюк!

     
  • 4.55, Аноним (55), 20:09, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но в государстве работают, чтобы жить, а внутри проекта "живут", чтобы работать.
     
     
  • 5.72, Аноним (-), 20:44, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а внутри проекта "живут", чтобы работать

    поясни

     

  • 1.4, Аноним (4), 18:57, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я за чаем.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 19:20, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Осторожнее, я только что подавился чаем прочитав это.
     

  • 1.5, Анонимъ (?), 18:58, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +32 +/
    Долгих лет жизни ядру команды. Они по крайней мере технологиями занимаются, а не это вот всё.
     
     
  • 2.45, Аноним (45), 19:59, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CoC ☝️
     
     
  • 3.59, анон (?), 20:14, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ИсКа
     

  • 1.6, Аноним (6), 18:59, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Осуждаю
     
  • 1.7, Alex (??), 18:59, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Язык ещё пилить и пилить, а они уже палки в колёса вставлять начинают.
    Правильно делает Core Team, иначе загнется так язык.
     
  • 1.8, муу (?), 19:01, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пошёл за попкорном
     
  • 1.9, Аноним (-), 19:01, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лол.
     
  • 1.11, Аноним (11), 19:03, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Rust (Rust Core Team), которая неподотчётна никому в сообществе кроме самой себя
    >в знак протеста против невозможности влиять на основную команду разработчиков языка Rust (Rust Core Team)
     
  • 1.12, denkin (ok), 19:10, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Это как? Уборщицьі возмущеньі тем, что их не допускают командовать ученьіми, которьіх они обслуживают?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 19:12, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    натоптали по помытому, а ничё с ними не сделаешь. ужос
     

  • 1.13, Аноним (13), 19:10, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Хахаха, какая красота. Токсичность сообщества раст во всей краса.
     
     
  • 2.34, Аноним (-), 19:41, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Хахаха, какая красота. Токсичность сообщества раст во всей краса.

    То ли дело опеннетное сообщество "сишников" (т.е. разок написавших что-то в студенчестве и пронесшие самые теплые воспоминания об этом сквозь пыхо-питонисто-жс-будни), ага.


     
     
  • 3.65, Аноним (46), 20:31, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    почему ты так люто ненавидишь сишников?
    сишник девушку увёл, или чёто?
     
     
  • 4.73, Аноним (-), 20:45, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > почему ты так люто ненавидишь сишников?
    > сишник девушку увёл, или чёто?

    Эталонное опеннетное "сам придумал, сам оспорил" очередного ранимого опеннетовца.


     
  • 4.74, Лысожопый (?), 20:45, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    наверное потому что сишники инкрементируют сами себя
     
  • 4.75, Аноним (75), 20:47, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо, нарвался на сишника со шваброй
     
  • 2.39, Аноним (-), 19:51, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Хахаха, какая красота. Токсичность сообщества раст во всей краса.

    И только сишно-пингвинячий эталон вежливости и обходительности спасет этот мир!
    > Torvalds, Linus
    > Your job is being a professor and researcher: That's one hell of a good excuse for some of the brain-damages of Minix.
    > C++ is a horrible language. It's made more horrible by the fact that a lot of substandard programmers use it, to the point where it's much much easier to generate total and utter crap with it.

    ...
    > Gcc is crap.

     
     
  • 3.47, Аноним (44), 20:01, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От такого цензоры^Wмодераторы сообщества сразу удавились бы, сделав этот мир чуть менее токсичным.
    Long live Linus!
     
  • 3.68, Аноним (46), 20:34, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > > C++ is a horrible language. ...

    вам надо обязательно ознакомиться с мнением Степанова (который STL пилил) про C++ и STL в где-то в 2000ом +-год.

     
  • 3.78, Аноним (78), 20:49, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот человек создал продукт изветсный на весь мир, имеет право хоть пинка дать какому-то нетрадиционалу.
     

  • 1.14, Аноним (14), 19:11, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >Moderation team
    >Helping uphold the code of conduct and community standards

    Так а зачем этим бездельники нужны? Пусть уходят, уверен что никто не даже не заметит

     
  • 1.15, Rev (?), 19:12, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Им нужна власть. И желательно вся.
     
  • 1.18, th3m3 (ok), 19:13, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    >представителей различных групп населения (diversity).

    Лол. Надеюсь Core Team пошлёт их всех лесом.

     
  • 1.19, Михрютка (ok), 19:13, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    о, только хотел написать "будите кверти, он такую драму пропускает"

    This resignation is
    done in protest of the Core Team placing themselves unaccountable to anyone but
    themselves.

    As a result of such structural unaccountability, we have been unable to enforce
    the Rust Code of Conduct to the standards the community expects of us and
    to the standards we hold ourselves to.

    <....>

    In this message, we have avoided airing specific grievances beyond
    unaccountability. We've chosen to maintain discretion and confidentiality. We
    recommend that the broader Rust community and the future Mod Team exercise
    extreme skepticism of any statements by the Core Team (or members thereof)
    claiming to illuminate the situation.

    хорошо набросили, на пять с плюсом.

    "Что случилось - мы вам не скажем, но ни при каких обстоятельствах не верьте тому, что скажет Коре Тим"

    это они штоль раскопали про роман девицы Ashley "Kill All Men" Williams с Клабником? которую после успешной борьбы с херассментом в npm единогласно пригласили продолжать в хрустовом коре?

    https://internals.rust-lang.org/t/announcement-ashley-williams-joins-the-core-

    PS на гитхабе нижеподписавшиеся члены мод тим оставляют фантастические каменты

    llogiq commented Nov 22, 2021

    <...>
    And we have chosen not to name names or divulge specifics that could implicate anyone. Even so, we felt that we should state our reasons for resigning to avoid people making up their own drama.

    to avoid people making up their own drama
    to avoid people making up their own drama
    to avoid people making up their own drama

    как они с такими mad skillz в коммуницировании попали в мод тим?


     
  • 1.20, Шарп (ok), 19:14, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Шпрехенфюреры обиделись, что не могут продвигать свою повесточку. Какая жаласть.
     
  • 1.21, BratishkaErik (ok), 19:15, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > заботиться о соблюдении кодекса поведения (Code of Conduct)
    > включал в себя представителей различных групп населения (diversity)

    Уже привык...

    Интересно, а лезут ли оттуда руки кое–кого?

     
     
  • 2.22, BratishkaErik (ok), 19:17, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > we have been unable to enforce the Rust Code of Conduct
    > to keep the team of a healthy size and diversity, to the extent possible.

    Это чтобы в искажениях не обвиняли

     

  • 1.23, An (??), 19:17, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Команда, которая неподотчётна никому.
    Хорошая команда, как-бы мне попасть в такую команду.  
     
     
  • 2.27, Anonwrg5 (?), 19:25, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну в нашем опенсорсном проекте такая команда. А кому мы должны быть подотчётны? Код открыт, не согласен с вектором развития проекта - форкай на здоровье и покажи делом, что ты прав.
     
  • 2.28, Михрютка (ok), 19:26, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лёхко.

    Поборись с угнетением в node.js, потом трахни члена растовской коре-тим и вуаля - ты уже лидер камьюнити тим и член коре-тим (а кто против - отключим газ).

    https://internals.rust-lang.org/t/announcement-ashley-williams-joins-the-core-

     
     
  • 3.49, Аноним (44), 20:04, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее, при помощи члена кор-тима был нормализован гормональный фон бедной женщины, и она снова смогла думать верхней головой. А в кор-тим взяли, чтобы не обижалась (да, люди даже думая верхней головой могут обижаться).
     
     
  • 4.61, Михрютка (ok), 20:24, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Скорее, при помощи члена кор-тима был нормализован гормональный фон бедной женщины, и

    даже и не надейся. трахнула она такого же отбитого SJW борца с фошызмом, как и она сама.

     
     
  • 5.81, Аноним (24), 20:54, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сжв и фошызм в одном предложении. Сами с собой борются, или что? А по теме, очень интересно, да (нет). То, что они даже иногда, к великому сожалению, размножаются, это, увы, не новость.
     

  • 1.25, bobr (?), 19:23, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять кого-то пытаются отменить.
    Можно уже хватит.
     
  • 1.26, Аноним (26), 19:23, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Минусую любые новости о раст, сам не знаю почему, потому что другие ругают раст, у меня сложилось предубеждение, хотя сам ни строчки ни написал на раст, стадный инстиникт, я часть стада.
     
     
  • 2.40, A.Stahl (ok), 19:54, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Добро пожаловать в стадо, юный член стада. Пусть ведёт тебя стадный инстинкт со стадом туда, куда стадо движет стадный инстинкт всех членов стада, в котором мы привествуем тебя, юный член стада.
     
  • 2.43, Аноним (46), 19:57, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не написавшие ни строчки на расте любители раста умудряются перейти на личности ещё до начала разговора и обращаясь ко всем сразу.
     

  • 1.29, Филимон Заинтригованный (?), 19:33, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно всё таки что случилось... Неужели кто-то запушил в мастер ? Вот если бы вы не обкладывали ммм...инусами qwerty, он бы нам уже всё рассказал
     
  • 1.30, Аноним (30), 19:35, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где я могу поддержать Rust Core Team?
     
     
  • 2.31, Аноним (13), 19:39, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В туалете
     
     
  • 3.53, Аноним (44), 20:06, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не, там поддерживают комитет по разработке стандарта на сишечку.
    Такая поддержка требует сильного напряжения!
     
     
  • 4.58, Аноним (46), 20:13, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    немедленно выкиньте смартфон, комп, телевизор, приставку, а также вообще всё, в чём есть любая ОС!
    и руки вымойте.
    вы же не хотите испачкаться об напряжения сишников из целых корпораций?
     
  • 2.67, Аноним (67), 20:33, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На заборе напиши петицию
     
  • 2.69, Аноним (67), 20:34, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На заборе напиши петицию
     

  • 1.32, JackONeill (?), 19:39, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Полагаю, новость не от Qwerty ... Как его там..?)
     
     
  • 2.60, Аноним (46), 20:20, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно, он в отставке.
     

  • 1.33, Брат Анон (ok), 19:39, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Да будет срач! Я за попкорном!
     
  • 1.35, Иваня (?), 19:43, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да и х.. с модераторами, Core Team единственные нормальные и адекватные люди в сообществе Rust.
     
  • 1.37, Аноним (37), 19:46, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего непонятно, но очень интересно.
     
  • 1.38, Аноним (46), 19:51, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подразделение уборщиц решило уволиться в полном составе в знак протеста против неспособности влиять на совет директоров.
     
  • 1.41, Аноним (41), 19:56, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Растокапец. Ну правильно. Снаружи уже срачь развели, пора и внутри. В этом вся суть этих наркоманов.
     
  • 1.42, Ку Клукс Клан (?), 19:56, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ахаха, так их!
     
  • 1.50, Аноним (46), 20:04, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Модераторы думали, что это они разрабатывают язык комментирования, а оказалось, что это язык какого-то программирования, и разрабатывают его какие-то программисты.
     
  • 1.56, Аноним (56), 20:11, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Больше political justice, SJW, LGBT и CoC!

    Ещё больше!

    Ещё!

    Пока нормальным людям место не останется - ибо нормальные станут отклонением, б-ть

     
  • 1.57, Аноним (57), 20:13, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ха-ха-ха-ха ха-ха-ха-ха ха-ха-ха-ха ха-ха-ха-ха ха-ха-ха-ха ха-ха-ха-ха
     
  • 1.62, Аноним (62), 20:25, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чего-то не видно комментария от Растомани
     
  • 1.63, Аноним (-), 20:28, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всё правильно получилось - не "люди под правила", а "правила под людей". Кто *создаёт* "ценность" (т.е. - язык Раст) - кодописатель или макака-модератор? - правильно - "кодописатель"! Вот ОН и только ОН будет определять что,как, зачем и почему, а то ишь,- бессмысленные для *проекта* люди напридумывали каких-то правил и требуют их выполнения. Вот если не будет кодописателя - чем тогда будут заниматься макаки-модераторы? - правильно ничем - тогда они вообще будут не нужны никому т.к. ценности сами по себе никакой *не создают*, т.к. макаки-модераторы - вторичны! И тут это вторичное мурло, вдруг объявляет, что оно будет чем-то управлять и на кого-то влиять... А уд в рот?
     
  • 1.64, Зз (?), 20:28, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    CoC нужная штука. Комментаторы не понимают.
    Попробуйте собрать вместе троих-четверых экспертов с 20 годами проектов за плечами но не согласных в деталях, дать им равные права и гору работы. Начинается такой гадюшник. Для этого и пишут гаидлайнсы.
     
     
  • 2.70, Аноним (30), 20:38, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, CoC - нужная штука. Вон, they/them наняли в новые модераторы https://www.rust-lang.org/governance/teams/moderation
     
  • 2.71, Аноним (-), 20:39, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если между общающимися людьми (в твоём примере - "эксперты") нет *минимального* взаимного уважения - то никакие кодексы им не помогут. Это раз. А если твои господа ыксперты *не хотят* сообща решать проблему то кодексы опять же не помогут. Это два. Итого - проблемы кодексами не решаются (и даже может хуже делают - например "победит" самый изворотливый ыксперт-знаток-кодекса-а-не-технологии, попросту забанив своих оппонентов, хотя их решения возможно были технически лучшими)
     

  • 1.66, Аноним (67), 20:32, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Школьники не смогли договориться
     
  • 1.76, Аноним (78), 20:47, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хахаха. Чего и следовало ожидать когда они там за бабки передерутся. Это же чистой воды распил бабла вся эта организация.
     
  • 1.79, Аноним (78), 20:50, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где же растомани с фракталами?

    Разве это не другое?

     

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