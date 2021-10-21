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Релиз языка программирования Rust 2021 (1.56)

21.10.2021 21:45

Опубликован релиз языка системного программирования Rust 1.56, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Кроме штатного номера версии выпуск также обозначен как Rust 2021 и знаменует собой стабилизацию изменений, предложенных за последние три года. Rust 2021 также выступит основой для наращивания функциональности в последующие три года, по аналогии с тем, как выпуск Rust 2018 стал базисом для развития языка в прошедшие три года.

Для сохранения совместимости разработчики могут использовать в своих программах метки "2015", "2018" и "2021", позволяющие привязать программы к срезам состояния языка, соответствующим выбранным редакциям Rust. Редакции были введены для разделения несовместимых изменений и настраиваются в метаданных cargo-пакетов через поле "edition" в секции "[package]". Например, редакция "2018" включает стабилизированную на конец 2018 года функциональность и также охватывает все дальнейшие изменения, не нарушающие совместимость. Редакция "2021" дополнительно включает нарушающие совместимость новшества, предложенные в текущем выпуске 1.56 и утверждённые для реализации в будущем. Кроме самого языка редакции также учитывают состояние инструментария и документации.

Основные несовместимости, зафиксированные в Rust 2021:

  • Раздельный захват в замыканиях - замыкания теперь могут захватывать отдельные имена полей вместо всего идентификатора. Например, "|| a.x + 1" захватит только "a.x" вместо "a".
  • Типаж IntoIterator для массивов: array.into_iter() позволяет организовать перебор элементов массива по значениям, а не по ссылкам.
  • В macro_rules изменена обработка выражений "|" (логическая операция OR) в шаблонах - спецификатор ":pat" в сопоставлениях теперь учитывает шаблоны "A | B".
  • В пакетном менеджере cargo включена по умолчанию вторая версия определителя доступных возможностей (feature resolver), поддержка которой появилась в Rust 1.51.
  • Типажи (trait) TryFrom, TryInto и FromIterator добавлены в состав модуля стандартной библиотеки prelude.
  • Макросы panic!(..) и assert!(expr, ..) теперь всегда используют format_args!(..) для форматирования строк по аналогии с println!().
  • В синтаксисе языка зарезервированы выражения ident#, ident"..." и ident'...'.
  • Предупреждения bare_trait_objects и ellipsis_inclusive_range_patterns переведены в категорию ошибок.

Новшества Rust 1.56:

  • В Cargo.toml в секции "[package]" добавлено поле rust-version, через которое можно определить минимально поддерживаемую версию Rust для crate-пакета. Если текущая версия не соответствует указанному параметру Cargo прекратит работу с выводом ошибки.
  • При сопоставлении с образцом при помощи выражений "binding @ pattern" реализована поддержка указания дополнительных привязок (например, "let matrix @ Matrix { row_len, .. } = get_matrix();").
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы и реализации типажей:
    • std::os::unix::fs::chroot
    • UnsafeCell::raw_get
    • BufWriter::into_parts
    • core::panic::{UnwindSafe, RefUnwindSafe, AssertUnwindSafe}
    • Vec::shrink_to
    • String::shrink_to
    • OsString::shrink_to
    • PathBuf::shrink_to
    • BinaryHeap::shrink_to
    • VecDeque::shrink_to
    • HashMap::shrink_to
    • HashSet::shrink_to
  • Признак "const", определяющий возможность использования в любом контексте вместо констант, применён в функциях
    • std::mem::transmute
    • [T]::first
    • [T]::split_first
    • [T]::last
    • [T]::split_last
  • Компилятор переведён на использование версии LLVM 13.
  • Реализован второй уровень поддержки для платформы aarch64-apple-ios-sim и третий уровень для платформ powerpc-unknown-freebsd и riscv32imc-esp-espidf . Третий уровень подразумевает базовую поддержку, но без автоматизированного тестирования, публикации официальных сборок и проверки возможности сборки кода.

Напомним, что язык Rust сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: GitHub добавил поддержку отслеживания уязвимостей в проектах на языке Rust
  3. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.55
  4. OpenNews: Уязвимость в сетевых библиотеках языков Rust и Go, позволяющая обойти проверку IP-адресов
  5. OpenNews: Вторая редакция патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust
  6. OpenNews: Релиз языка программирования Rust 2018 (1.31)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56011-rust
Ключевые слова: rust
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:01, 21/10/2021 [ответить]  
    		• +2 +/
    >ellipsis_inclusive_range_patterns

    Предупреждает о blacklist в коде?

     
  • 1.3, Аноним (-), 22:05, 21/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    > язык Rust сфокусирован на безопасной работе с памятью

    Rust никак не защищает от out of memory error и утечек памяти из-за reference cycle(перекрёстных ссылок)

     
  • 1.4, Анонимкарастуимка (?), 22:07, 21/10/2021 [ответить]  
    		• +2 +/
    одназно лучший язык программирование для лучших ребят созданный в лучшее для нас время!!! лучших успехов ему!!!
    я не пограмист, но для меня он лучший!!!
     
  • 1.5, Dzen Python (ok), 22:11, 21/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    > Для сохранения совместимости разработчики могут использовать в своих программах метки "2015", "2018" и "2021"

    Ждать холиваров 2021 лучше 2018 потому, что новее?

     
  • 1.6, QwertyGag (?), 22:17, 21/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    Свмый лучший язык! Двже мне не программисту ясно, как вольно дышится без сишных дыреней.
    Кстаты вы так же можете использовать это язык для гидроизоляции фундамента.
     
  • 1.7, Аноним (7), 22:24, 21/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    Raspidorast
     
  • 1.8, Аноним (8), 22:25, 21/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    Эх, как раньше все было просто. "Хочешь разбогатеть - придумай религию". Сейчас же, "хочешь разбогатеть - придумай новый ЯП, менеджер пакетов к нему, систему сборки, организуй целое Foundation под него..."
    И, блин, все-равно чего-то не хватает для успеха.
    Понять бы, чего...
    Наверное, нужно еще замутить свою ОС, где сама ОС и все приложения будут собираться на этом ЯП!
    Хотя, нет, было уже, не помогло...
    Таки авторам нужно забить на все, и пойти создавать свою религию. :)
     

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