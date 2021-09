GitHub добавил поддержку отслеживания уязвимостей в проектах на языке Rust

2.12 , Аноним ( 11 ), 11:55, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – а в каком месте он низкоуровневый?

3.13 , Жироватт ( ok ), 11:56, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В изначальном позиционировании как убийцу плюсов, но с мемокостылями

4.22 , Alladin ( ? ), 12:10, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не знаю, на данный момент rust отлично заменяет C (без плюсов), от плюсов кашлять хочется..

4.28 , Аноним ( 4 ), 12:36, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – ПОЗИЦИОНИРОВАНИИ, Карл! Позиционировании!

5.39 , Аноним ( - ), 13:39, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ПОЗИЦИОНИРОВАНИИ, Карл! Позиционировании! Судя по батхерту в новости - тебя "позиционировали" в разных позах злобные растоманы.

6.42 , Аноним ( 42 ), 14:28, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хуже они тут в комментах друг друга позиционируют и все никак невыпозиционируют. А всем остальным приходятся их позиционирования тут читать. Растоманы тут растпарады. Если вам так нравится раст собиретесь где-нибудь по тихому и позиционируйте там другу друга по-очереди.

3.20 , Alladin ( ? ), 12:09, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Наверное в том месте что по итогу сплошной ассемблер?

4.41 , n00by ( ok ), 14:20, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Наверное в том месте что по итогу сплошной ассемблер? Машинный код, как и в других компилируемых языках. Ассемблер -- это другое. Низкоуровневым программистам (или программистам низкого уровня?) не понятное.

2.26 , Аноним ( 4 ), 12:35, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И сколько уже микроконтроллеров запрограммировали и выпустили в прод на расте? А я тебе даже отвечу ни одного.

3.35 , inferrna ( ok ), 13:08, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ПК у тебя, стало быть, высокоуровневый.

4.43 , Аноним ( 42 ), 14:29, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Иди учи матчасть.

3.40 , Alladin ( ? ), 14:01, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Esp, Avr, Arm, Плис? Все это поддерживается и работает на расте, более я не осведомлен или не пробовал (перечисленное ок)

4.44 , Аноним ( 42 ), 14:32, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Где результат этой работы? GCC тоже все поддерживает и много кто с ним работает.

5.51 , Alladin ( ? ), 15:35, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Берешь открываешь инет (официальный сайт, любительские сайты, статьи) или заходишь в телего группу rust embedded и спрашиваешь о том что надо