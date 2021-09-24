GitHub добавил поддержку отслеживания уязвимостей в проектах на языке Rust

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|2.4, Аноним (4), 11:48, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Надеюсь он просто удаляет все репозитории в котором есть хотя бы одна строчка на расте.
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|2.25, Аноним (25), 12:33, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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уязвимости и unsafe - совершенно разные вещи
в rust блок unsafe{} означает всего лишь что, что программист явно указывает компилятору: "код внутри блока проверять не надо, я гарантирую это сам, вручную"
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|4.36, Аноним (36), 13:09, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебе Аноним выше обьяснил, но ты пока еще не понял.
Тееб нужно написать что-то с unsafe и тогда ты поймешь в чем его суть.
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|3.33, Alladin (?), 12:52, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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unsafe лишь говорит разрабу "эй, посмотри документацию к методу, обязательно! иначе все сломаешь"
+ unsafe разрешает то что в расте запрещено.
хош безопасно?, делай умные обертки
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|4.22, Alladin (?), 12:10, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не знаю, на данный момент rust отлично заменяет C (без плюсов), от плюсов кашлять хочется..
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|5.39, Аноним (-), 13:39, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ПОЗИЦИОНИРОВАНИИ, Карл! Позиционировании!
Судя по батхерту в новости - тебя "позиционировали" в разных позах злобные растоманы.
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|6.42, Аноним (42), 14:28, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хуже они тут в комментах друг друга позиционируют и все никак невыпозиционируют. А всем остальным приходятся их позиционирования тут читать. Растоманы тут растпарады.
Если вам так нравится раст собиретесь где-нибудь по тихому и позиционируйте там другу друга по-очереди.
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|4.41, n00by (ok), 14:20, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Наверное в том месте что по итогу сплошной ассемблер?
Машинный код, как и в других компилируемых языках. Ассемблер -- это другое. Низкоуровневым программистам (или программистам низкого уровня?) не понятное.
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|2.26, Аноним (4), 12:35, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И сколько уже микроконтроллеров запрограммировали и выпустили в прод на расте? А я тебе даже отвечу ни одного.
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|3.40, Alladin (?), 14:01, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Esp, Avr, Arm, Плис?
Все это поддерживается и работает на расте, более я не осведомлен или не пробовал (перечисленное ок)
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|4.44, Аноним (42), 14:32, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Где результат этой работы? GCC тоже все поддерживает и много кто с ним работает.
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|5.51, Alladin (?), 15:35, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Берешь открываешь инет (официальный сайт, любительские сайты, статьи)
или заходишь в телего группу rust embedded и спрашиваешь о том что надо
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|1.18, Alladin (?), 12:04, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Скорее тупо гоняют проекты через clippy, miri test, ...
clippy это всего лишь правила хорошего тона.
miri test это действительно проверки unsafe кода в виртуальной машине и также статически во время компиляции.
Ничего сверх в этом нет.
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|2.27, Аноним (25), 12:35, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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нед. даже абсолютно корректный код (и не только на rust) может быть уязвим
например, сливает данные, или выдаёт излишние привилегии
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|3.34, Alladin (?), 12:56, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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автор че куришь?)
слив данных или лишние привилегии это не уязвимости, это лишь последствия уязвимостей или даже последствия плохой идеологияеской части проекта и все..
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|3.45, Аноним (42), 14:33, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем тогда нужен это плохо спроектированный язык с ужасным синтаксисом. Если это просто Эскобар?
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|4.52, Alladin (?), 15:36, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пабло эскобар?)
А синтаксис отличный если знать что значит каждый символ, если что.
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|1.29, Аноним (29), 12:37, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Этот недо список только играют наруку хакерам и всяким службам США. Такое нельзя показывать всем, это подрыв безопасности проектов для разработчиков от мелкомягких. Как всегда только ращрушают и ломают все!
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|1.49, Led (ok), 15:06, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Астанвитесь! Хватить издеваться над растохейтерами - из них уже всё г-но изошло, уже жёлчь заканчивается!
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|2.53, Alladin (?), 15:39, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы остановить, надо всеголишь... заблочить анонимусов на opennet:)
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|1.54, Аноним (54), 15:48, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну теперь то наркоманы поплывут со стыда. Не успели включить а уже 318 уязвимостей.
Оперативненько. "Качественно" работаете
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|1.57, Анонн (?), 15:55, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно почему в списке языков нет с и с++?
Туда вполне могли бы попадать всякие libssl, ImageMagick, всякие ядра и прочая инфраструктурная лабуда.
Или бояться что unsigned long на счетчике переполнится?
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