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GitHub добавил поддержку отслеживания уязвимостей в проектах на языке Rust

24.09.2021 11:41

Компания GitHub объявила о добавлении поддержки языка Rust в каталог GitHub Advisory Database, в котором публикуются сведения об уязвимостях, затрагивающих проекты, размещённые на GitHub, а также выполняется отслеживание проблем в пакетах, связанных зависимостями с уязвимым кодом.

В каталог добавлена новая секция, позволяющая отслеживать появление уязвимостей в пакетах, содержащих код на языке Rust. В настоящее время предоставлены сведения о 318 уязвимостях в проектах на языке Rust. Ранее в каталоге была предоставлена поддержка репозиториев, в которых развиваются пакеты на базе Composer (PHP), Go, Maven (Java), npm (JavaScript), NuGet (С#), pip (Python) и RubyGems (Ruby).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2021-09-23...)
  2. OpenNews: GitHub запустил совместный проект для выявления уязвимостей в открытом ПО
  3. OpenNews: GitHub добавил средства информирования об уязвимостях в репозиториях
  4. OpenNews: GitHub ввёл в строй сервис для выявления уязвимостей в коде
  5. OpenNews: Уязвимость в GitHub Actions, допускающая подстановку команд
  6. OpenNews: GitHub устранил уязвимость, приводившую к подмене сеанса пользователя
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55863-rust
Ключевые слова: rust, security, github
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Обсуждение (52) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:44, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Подсвечивает unsafe, что-ли?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:48, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надеюсь он просто удаляет все репозитории в котором есть хотя бы одна строчка на расте.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:51, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    оуоуоу, чувак, остынь, calm down, take it easy
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:54, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это же MS теперь - переписывает на басике
     
  • 3.15, псевдонимус (?), 11:59, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой.
     
  • 3.47, bobr (?), 14:53, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Toxic
     
     
  • 4.55, не Максимушка Чириков (?), 15:49, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    feministic
     
  • 2.25, Аноним (25), 12:33, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    уязвимости и unsafe - совершенно разные вещи
    в rust блок unsafe{} означает всего лишь что, что программист явно указывает компилятору: "код внутри блока проверять не надо, я гарантирую это сам, вручную"
     
     
  • 3.30, Аноним (4), 12:42, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А теперь сложи  два плюс два…
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 13:09, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе Аноним выше обьяснил, но ты пока еще не понял.
    Тееб нужно написать что-то с unsafe и тогда ты поймешь в чем его суть.
     
  • 3.33, Alladin (?), 12:52, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    unsafe лишь говорит разрабу "эй, посмотри документацию к методу, обязательно! иначе все сломаешь"

    + unsafe разрешает то что в расте запрещено.

    хош безопасно?, делай умные обертки

     
  • 2.48, anonymous (??), 15:00, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    safety != security
     

  • 1.2, Аноним (4), 11:46, 24/09/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:49, 24/09/2021 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 3.16, псевдонимус (?), 11:59, 24/09/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 4.17, Аноним (5), 12:02, 24/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.19, псевдонимус (?), 12:08, 24/09/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 6.23, Аноним (5), 12:14, 24/09/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 7.32, псевдонимус (?), 12:51, 24/09/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (6)

  • 1.6, анонище (?), 11:49, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Казалось бы и причем тут мс?!
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:49, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственный низкоуровневый язык из списка. Це перемога!
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 11:55, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    а в каком месте он низкоуровневый?
     
     
  • 3.13, Жироватт (ok), 11:56, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В изначальном позиционировании как убийцу плюсов, но с мемокостылями
     
     
  • 4.22, Alladin (?), 12:10, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не знаю, на данный момент rust отлично заменяет C (без плюсов), от плюсов кашлять хочется..
     
  • 4.28, Аноним (4), 12:36, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ПОЗИЦИОНИРОВАНИИ, Карл! Позиционировании!
     
     
  • 5.39, Аноним (-), 13:39, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ПОЗИЦИОНИРОВАНИИ, Карл! Позиционировании!

    Судя по батхерту в новости - тебя "позиционировали" в разных позах злобные растоманы.

     
     
  • 6.42, Аноним (42), 14:28, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хуже они тут в комментах друг друга позиционируют и все никак невыпозиционируют. А всем остальным приходятся их позиционирования тут читать. Растоманы тут растпарады.

    Если вам так нравится раст собиретесь где-нибудь по тихому и позиционируйте там другу друга по-очереди.

     
  • 3.20, Alladin (?), 12:09, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное в том месте что по итогу сплошной ассемблер?
     
     
  • 4.41, n00by (ok), 14:20, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Наверное в том месте что по итогу сплошной ассемблер?

    Машинный код, как и в других компилируемых языках. Ассемблер -- это другое. Низкоуровневым программистам (или программистам низкого уровня?) не понятное.

     
  • 2.26, Аноним (4), 12:35, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И сколько уже микроконтроллеров запрограммировали и выпустили в прод на расте? А я тебе даже отвечу ни одного.
     
     
  • 3.35, inferrna (ok), 13:08, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ПК у тебя, стало быть, высокоуровневый.
     
     
  • 4.43, Аноним (42), 14:29, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Иди учи матчасть.
     
  • 3.40, Alladin (?), 14:01, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Esp, Avr, Arm, Плис?

    Все это поддерживается и работает на расте, более я не осведомлен или не пробовал (перечисленное ок)

     
     
  • 4.44, Аноним (42), 14:32, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Где результат этой работы? GCC тоже все поддерживает и много кто с ним работает.
     
     
  • 5.51, Alladin (?), 15:35, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Берешь открываешь инет (официальный сайт, любительские сайты, статьи)

    или заходишь в телего группу rust embedded и спрашиваешь о том что надо

     

  • 1.9, Жироватт (ok), 11:50, 24/09/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.14, псевдонимус (?), 11:58, 24/09/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.18, Alladin (?), 12:04, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Скорее тупо гоняют проекты через clippy, miri test, ...

    clippy это всего лишь правила хорошего тона.
    miri test это действительно проверки unsafe кода в виртуальной машине и также статически во время компиляции.

    Ничего сверх в этом нет.

     
     
  • 2.24, Ordu (ok), 12:30, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По ссылке тыкни. Если лень в новости искать, то вот она: https://github.com/advisories?query=ecosystem%3Arust
    Там подборочка CVE.
     
  • 2.27, Аноним (25), 12:35, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    нед. даже абсолютно корректный код (и не только на rust) может быть уязвим
    например, сливает данные, или выдаёт излишние привилегии
     
     
  • 3.34, Alladin (?), 12:56, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    автор че куришь?)

    слив данных или лишние привилегии это не уязвимости, это лишь последствия уязвимостей или даже последствия плохой идеологияеской части проекта и все..

     
  • 3.45, Аноним (42), 14:33, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем тогда нужен это плохо спроектированный язык с ужасным синтаксисом. Если это просто Эскобар?
     
     
  • 4.52, Alladin (?), 15:36, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пабло эскобар?)

    А синтаксис отличный если знать что значит каждый символ, если что.

     

  • 1.29, Аноним (29), 12:37, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Этот недо список только играют наруку хакерам и всяким службам США. Такое нельзя показывать всем, это подрыв безопасности проектов для разработчиков от мелкомягких. Как всегда только ращрушают и ломают все!
     
     
  • 2.31, Аноним (4), 12:43, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это хакерам не надо показывать свои списки
     

  • 1.46, Аноним (46), 14:52, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В ржавом языке уязвимостей нету!
     
     
  • 2.50, Аноним (50), 15:31, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Основные уязвимости в головах раста/пайтон фанбоев. Таки да.
     

  • 1.49, Led (ok), 15:06, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Астанвитесь! Хватить издеваться над растохейтерами - из них уже всё г-но изошло, уже жёлчь заканчивается!
     
     
  • 2.53, Alladin (?), 15:39, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы остановить, надо всеголишь... заблочить анонимусов на opennet:)
     

  • 1.54, Аноним (54), 15:48, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну теперь то наркоманы поплывут со стыда. Не успели включить а уже 318 уязвимостей.

    Оперативненько. "Качественно" работаете

     
  • 1.56, Аноним (54), 15:52, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но у растоманов это конечно же другое. Это не раст, это всё сишечка.

     
  • 1.57, Анонн (?), 15:55, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно почему в списке языков нет с и с++?
    Туда вполне могли бы попадать всякие libssl, ImageMagick, всякие ядра и прочая инфраструктурная лабуда.
    Или бояться что unsigned long на счетчике переполнится?
     

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