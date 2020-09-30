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GitHub ввёл в строй сервис для выявления уязвимостей в коде

30.09.2020 22:52

GitHub объявил о доступности для всех пользователей сервиса Code scanning, который ранее предлагался только участникам ограниченной программы тестирования новых экспериментальных возможностей. Сервис обеспечивает сканирование каждой операции "git push" на предмет потенциальных уязвимостей. Результат прикрепляется непосредственно к pull-запросу. Проверка выполняется с использованием движка CodeQL, анализирующего шаблоны с типовыми примерами уязвимого кода (CodeQL позволяет сформировать шаблон уязвимого кода для выявления наличия подобной уязвимости в коде других проектов).

За время бета-тестирования сервиса в ходе сканироваиня около 12 тысяч репозиториев было выявлено более 20 тысяч проблем с безопасностью, среди которых были и серьёзные проблемы, приводящие к удалённому исполнению кода и подстановке SQL-запросов. 72% из найденных проблем были выявлены на стадии рассмотрения pull-запроса, до его принятия, и исправлены менее чем за 30 дней (для сравнения общая статистика по индустрии показывает, что лишь 30% уязвимостей устраняется менее чем за месяц после обнаружения).



  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2020-09-30...)
  2. OpenNews: В GitHub добавлены среда разработки и система дискуссий
  3. OpenNews: GitHub запустил совместный проект для выявления уязвимостей в открытом ПО
  4. OpenNews: Анализ утечек конфиденциальных данных через репозитории на GitHub
  5. OpenNews: GitHub запустил сервисы финансовой поддержки и информирования об уязвимостях
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53814-github
Ключевые слова: github, codeql
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Анонимно (ok), 22:55, 30/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    Код от Microsoft будет анализироваться?)
     
  • 2, Sunderland93 (ok), 22:58, 30/09/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    А всё хоронили Github после покупки оного Майкрософтом. Да он сейчас живее чем когда либо!
     
  • 3, Аноним (3), 23:01, 30/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    Круто, кстати, но, это лишь говорит о том, что разрабы в массе своей ленивые свиньи, которым совершенно наплевать на свой код и на пользователей. Если МС хочет растолкать это болото, я не против, пусть недовольные валят в svn.
     
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