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В GitHub добавлены среда разработки и система дискуссий

06.05.2020 22:27

На конференции GitHub Satellite, которая в этот раз проводится виртуально в online, представлено несколько новых сервисов:

  • Codespaces - полноценная встроенная среда разработки, позволяющая напрямую через GitHub участвовать в создании кода. Среда основана на открытом редакторе кода Visual Studio Code (VSCode), который запускается в браузере. Кроме непосредственно написания кода предоставляются такие возможности, как сборка, тестирование, отладка, развёртывание приложений, автоматическая установка зависимостей и настройка SSH-ключей. Среда пока находится в стадии ограниченного бета-тестирования с доступом после заполнения заявки.
  • Discussions - система дискуссий, позволяющая обсуждать различные смежные темы в диалоговой форме, чем то напоминающей Issues, но в отдельном разделе и с древовидным контролем ответов.
  • Code scanning - обеспечивает сканирование каждой операции "git push" на предмет потенциальных уязвимостей. Результат прикрепляется непосредственно к pull-запросу. Проверка выполняется с использованием движка CodeQL, анализирующего шаблоны с типовыми примерами уязвимого кода.
  • Secret scanning - теперь доступен и для приватных репозиториев. Сервис оценивает утечки конфиденциальных данных, таких как токены аутентификации и ключи доступа. Во время коммита сканер проверяет типовые форматы ключей и токенов, используемые 20 облачными провайдерами и сервисами, включая AWS, Azure, Google Cloud, npm, Stripe и Twilio.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2020-05-06...)
  2. OpenNews: Python опередил Java по числу проектов на GitHub
  3. OpenNews: GitHub преодолел рубеж в 100 млн репозиториев
  4. OpenNews: GitHub опубликовал статистику за 2017 год
  5. OpenNews: Проект VSCodium развивает полностью открытый вариант редактора Visual Studio Code
  6. OpenNews: Выпуск Eclipse Theia 1.0, альтернативы редактору кода Visual Studio Code
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52890-github
Ключевые слова: github
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Повидло19 (?), 22:35, 06/05/2020 [ответить]  
    		• –3 +/
    Ещё меньше кодеров будут думать.
     
  • 1.2, n1rdeks (ok), 22:38, 06/05/2020 [ответить]  
    		• –3 +/
    Всё завязывается на Microsoft. С одной стороны удобно, с другой - печально.
     
     
  • 2.3, Fyjy (?), 22:46, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Gitea тебе в зубы и Drone в руки, не завязывайся!
    Все же зависит от проектов и потребностей
    У меня вот на одних проектах Gitea+Drone на селф-хостингах, на других Gitlab с приватными репами на их(гитлаба) мощностях, на третьих открытый код и Github. Разные потребности и требования заказчиков, разные инструменты.
     
  • 2.4, Билл Гейтс (?), 22:48, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты подстраивайся той стороной, с которой удобно.
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:05, 06/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Оно только для JavaScript или есть поддержка нормальных языков?
    И как например там будет выглядет сборка и работа с зависимостями для C++?
     
     
  • 2.6, Павел Николаевич (?), 23:44, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    VSCode же все языки умеет - Go, JS, PHP, C, Python, Lua, Ruby...
    Он очень похож на SublimeText, только я вот второй день бьюсь, обвешиваясь плагинами, для одного и того же функционала есть по 10-20 плагинов дублирующих, один работает, второй не очень..
     
     
  • 3.7, Аноним (5), 23:58, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживает до какой степени? Простое редактирование с подсветкой синтаксиса есть и в веб редакторе от gitlab. Как там дела обстоят например с рефакторингом?
    В списке фитч указана сборка, тестирование, отладка. Как для C идет сборка? Как идет управление зависимостями? Как идет отладка и где вообще GDB будет запущен? Без возможности отладки ведь ничего серьезного написать не получится.

    Для VSCode все понятно это будет стоять у тебя локально. Но тут же они говорят что на компьютере вообще ничего не нужно и все в браузере будет.

     
     
  • 4.8, Аноним (8), 00:03, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Эта штука для написания ПО с другими применениями. В другом месте эта штука - очень Ок. Но не везде, да.
     

  • 1.9, Аноним (9), 01:03, 07/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Не в том направлении идут. Github не место для дискуссий!
     
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