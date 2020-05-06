В GitHub добавлены среда разработки и система дискуссий

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|1.2, n1rdeks (ok), 22:38, 06/05/2020 [ответить]
|–3 +/–
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Всё завязывается на Microsoft. С одной стороны удобно, с другой - печально.
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|2.3, Fyjy (?), 22:46, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Gitea тебе в зубы и Drone в руки, не завязывайся!
Все же зависит от проектов и потребностей
У меня вот на одних проектах Gitea+Drone на селф-хостингах, на других Gitlab с приватными репами на их(гитлаба) мощностях, на третьих открытый код и Github. Разные потребности и требования заказчиков, разные инструменты.
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|1.5, Аноним (5), 23:05, 06/05/2020 [ответить]
|+/–
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Оно только для JavaScript или есть поддержка нормальных языков?
И как например там будет выглядет сборка и работа с зависимостями для C++?
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|2.6, Павел Николаевич (?), 23:44, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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VSCode же все языки умеет - Go, JS, PHP, C, Python, Lua, Ruby...
Он очень похож на SublimeText, только я вот второй день бьюсь, обвешиваясь плагинами, для одного и того же функционала есть по 10-20 плагинов дублирующих, один работает, второй не очень..
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|3.7, Аноним (5), 23:58, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поддерживает до какой степени? Простое редактирование с подсветкой синтаксиса есть и в веб редакторе от gitlab. Как там дела обстоят например с рефакторингом?
В списке фитч указана сборка, тестирование, отладка. Как для C идет сборка? Как идет управление зависимостями? Как идет отладка и где вообще GDB будет запущен? Без возможности отладки ведь ничего серьезного написать не получится.
Для VSCode все понятно это будет стоять у тебя локально. Но тут же они говорят что на компьютере вообще ничего не нужно и все в браузере будет.
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|4.8, Аноним (8), 00:03, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Эта штука для написания ПО с другими применениями. В другом месте эта штука - очень Ок. Но не везде, да.
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|1.9, Аноним (9), 01:03, 07/05/2020 [ответить]
|+/–
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Не в том направлении идут. Github не место для дискуссий!
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