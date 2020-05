В GitHub добавлены среда разработки и система дискуссий

1.1 , Повидло19 ( ? ), 22:35, 06/05/2020 [ответить] –3 + / – Ещё меньше кодеров будут думать.

1.2 , n1rdeks ( ok ), 22:38, 06/05/2020 [ответить] –3 + / – Всё завязывается на Microsoft. С одной стороны удобно, с другой - печально.

2.3 , Fyjy ( ? ), 22:46, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Gitea тебе в зубы и Drone в руки, не завязывайся!

Все же зависит от проектов и потребностей

У меня вот на одних проектах Gitea+Drone на селф-хостингах, на других Gitlab с приватными репами на их(гитлаба) мощностях, на третьих открытый код и Github. Разные потребности и требования заказчиков, разные инструменты.

2.4 , Билл Гейтс ( ? ), 22:48, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ты подстраивайся той стороной, с которой удобно.



1.5 , Аноним ( 5 ), 23:05, 06/05/2020 [ответить] + / – Оно только для JavaScript или есть поддержка нормальных языков?

И как например там будет выглядет сборка и работа с зависимостями для C++?

2.6 , Павел Николаевич ( ? ), 23:44, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – VSCode же все языки умеет - Go, JS, PHP, C, Python, Lua, Ruby...

Он очень похож на SublimeText, только я вот второй день бьюсь, обвешиваясь плагинами, для одного и того же функционала есть по 10-20 плагинов дублирующих, один работает, второй не очень..

3.7 , Аноним ( 5 ), 23:58, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поддерживает до какой степени? Простое редактирование с подсветкой синтаксиса есть и в веб редакторе от gitlab. Как там дела обстоят например с рефакторингом?

В списке фитч указана сборка, тестирование, отладка. Как для C идет сборка? Как идет управление зависимостями? Как идет отладка и где вообще GDB будет запущен? Без возможности отладки ведь ничего серьезного написать не получится. Для VSCode все понятно это будет стоять у тебя локально. Но тут же они говорят что на компьютере вообще ничего не нужно и все в браузере будет.

4.8 , Аноним ( 8 ), 00:03, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Эта штука для написания ПО с другими применениями. В другом месте эта штука - очень Ок. Но не везде, да.



1.9 , Аноним ( 9 ), 01:03, 07/05/2020 [ответить] + / – Не в том направлении идут. Github не место для дискуссий!