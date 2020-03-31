Выпуск Eclipse Theia 1.0, альтернативы редактору кода Visual Studio Code

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|2.8, Аноним (8), 21:11, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кроме кода ещё есть фреймворки, ещё есть средства анализа, тестирования, сборки, деплоя и много чего ещё
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|2.25, Ordu (ok), 22:04, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, ты совершенно прав. Это началось как минимум с emacs'а, но поскольку emacs -- это клон какого-то там macs'а о котором я лишь пару раз слышал, видимо монстров вместо редакторов кода лепить стало модным очень давно.
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|1.3, some_name (?), 20:59, 31/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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То есть без жабаскрипта и нодеЖС сейчас никуда? Угораздило же кого-то ЯП для анимации снежинок в браузере на бэкэнд притащить.
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|2.6, Аноним (6), 21:07, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Поклажа бы для них казалась и легка: Да Electron все рвется в облака, Qt уж пятится назад, а Java тянет в воду. Кто виноват из них, кто прав - судить не нам; Да только воз и ныне там.
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|2.11, Lex (??), 21:31, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Более того, жабаскрипта с уродливым синтаксисом и тоннами синтаксического мусора аля плюсЫ
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|1.4, Аноним (6), 21:01, 31/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Код Theia написан на языке TypeScript... PhosphorJS... HTTP при помощи JSON-RPC через WebSockets или REST API. Бэкенд использует платформу Node.js и в при работе через Web запускается на внешнем сервере, а фронтэнд с интерфейсом загружается в браузере или... Electron...
> Напомним, что редактор Visual Studio Code построен с использованием наработок проекта Atom и платформы Electron, основанной на кодовой базе Chromium и Node.js
How Dare You!
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|1.5, анонкос (?), 21:05, 31/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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"и действующую в интересах сообщества".."применяется платформа Electron"
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|1.7, Аномномномнимус (?), 21:11, 31/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда уже кто-нибудь запилит IDEху для ведроида нормальную с поддержкой подключения к нормальному хосту с VSCode + Remote SSH
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|2.9, A.Stahl (ok), 21:19, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>IDEху для ведроида
Эти люди заняты портированием glxgears под TR-DOS. Как освободятся, так сразу начнут писать IDE под Андроид.
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|2.19, Антон (??), 21:51, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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господам предоставляется чудесная возможность выкатить достойную альтернативу богомерзкому яваскриптовому редактору.
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|1.18, Аноним (18), 21:49, 31/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Cloud
>Electron
>Node.js
жесть
>с доступом через web-браузер
на правильном движке от правильной корпорации
>Vendor Neutral
ну-ну
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|1.20, Аноним (20), 21:55, 31/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это отлично, а если поддерживаются нужные дополния, вообще супер. Только сайт их, что-то нихрена не открывается...
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|1.21, Весельчак У (?), 21:57, 31/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Бред полный и хайпожорство. Зачем мне использовать поделку под vscode. Если я могу использовать сам vscode?
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|3.27, Аноним (26), 22:27, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только насчет сниппетов в полноценной VS не проверял, в VS Code есть
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|1.23, Аноним (23), 22:03, 31/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>в качестве альтернативы visual studio code
>код написан на языке TypeScript
паук.жпг
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