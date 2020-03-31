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Выпуск Eclipse Theia 1.0, альтернативы редактору кода Visual Studio Code

31.03.2020 20:31

Организация Eclipse Foundation опубликовала первый стабильный выпуск редактора кода Eclipse Theia 1.0, созданного с целью предоставления по настоящему открытой альтернативы проекту Visual Studio Code. Редактор изначально развивается с оглядкой на полноценное использование как в форме приложения для рабочего стола, так и для запуска в облаке с доступом через web-браузер. Код написан на языке TypeScript и распространятся под свободной лицензией EPLv2. Проект развивается при участии компаний IBM, Red Hat, Google, ARM, Ericsson, SAP и Arduino.

Основные особенности:

  • Использование одной общей кодовой базы для сборки настольного и web-вариантов.
  • Поддержка разработки на JavaScript, Java, Python и других языках, для которых имеются серверные обработчики на основе протокола LSP (Language Server Protocol), которые берут на себя операции, связанные с разбором семантики языка. Применение LSP позволяет использовать более 60 существующих обработчиков, подготовленных для редакторов кода Visual Studio Code, Nuclide и Atom, в которых также применяется LSP.
  • Разработку Theia курирует организация Eclipse Foundation, предоставляющая нейтральную площадку, независящую от решений отдельных компаний и действующую в интересах сообщества.
  • Проект спроектирован максимально модульным, позволяет расширять или менять любую функциональность через дополнения.
  • Имеется возможность создания IDE-подобных продуктов на базе Theia путём подключения необходимых дополнений через перечисление их в файле package.json.
  • Поддержка протокола VS Code Extension, позволяющего подключать расширения, разработанные для Visual Studio Code.
  • Интегрированный полноценный эмулятор терминала, который автоматически обновляет соединение в случае перезагрузки страницы в браузере, не теряя полной истории работы.
  • Гибкая компоновка элементов интерфейса. Экранная оболочка основана фреймворке PhosphorJS, допускающем произвольные перемещения блоков (можно скрывать панели, изменять размер блоков и менять их местами).

Редактор построен на основе архитектуры фронтэнд/бэкенд, подразумевающей запуск двух процессов, один из которых отвечает за отрисовку интерфейса, а второй за внутреннюю логику. Процессы взаимодействуют с использованием HTTP при помощи JSON-RPC через WebSockets или REST API. Бэкенд использует платформу Node.js и в при работе через Web запускается на внешнем сервере, а фронтэнд с интерфейсом загружается в браузере. В случае настольного приложения оба процесса запускаются локально, а для создания самодостаточно приложения применяется платформа Electron.

Из ключевых отличий от Visual Studio Code называется: более модульная архитектура, предоставляющая больше возможностей для модификации; изначальная ориентация на запуск не только на локальной системе, но и в облаке; разработка на нейтральной площадке. Стоит отметить, что полностью открытый вариант редактора Visual Studio Code также развивает проект VSCodium, который включает только свободные компоненты, избавлен от привязки к бренду Microsoft и почищен от кода для сбора телеметрии.

Напомним, что редактор Visual Studio Code построен с использованием наработок проекта Atom и платформы Electron, основанной на кодовой базе Chromium и Node.js. Редактор предоставляет встроенный отладчик, инструменты для работы с Git, средства рефакторинга, навигации по коду, автодополнения типовых конструкций и контекстной подсказки. Visual Studio Code развивается компанией Microsoft как открытый проект, доступный под лицензией MIT, но официально предоставляемые бинарные сборки не тождественны исходным текстам, так как включают компоненты для отслеживания действий в редакторе и отправки телеметрии. Сбор телеметрии объясняется проведением оптимизации интерфейса с учётом реального поведения разработчиков. Кроме того, бинарные сборки распространяются под отдельной несвободной лицензией.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.eclipse.org/org/pr...)
  2. OpenNews: Доступен Jakarta EE 8, первый выпуск после передачи Java EE проекту Eclipse
  3. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Eclipse "Photon" с поддержкой языка Rust
  4. OpenNews: Компания Microsoft выпустила открытый редактор Visual Studio Code 1.0
  5. OpenNews: Первый релиз интегрированной среды разработки Eclipse Che
  6. OpenNews: Проект VSCodium развивает полностью открытый вариант редактора Visual Studio Code
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52645-theia
Ключевые слова: theia, eclipse, edit, ide
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, microsoft (?), 20:49, 31/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Опа, 16 стандарт да?
     
  • 1.2, Ананимас008 (?), 20:57, 31/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Казалось бы редактор кода, а лепят каких-то монстров
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 21:11, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кроме кода ещё есть фреймворки, ещё есть средства анализа, тестирования, сборки, деплоя и много чего ещё
     
  • 2.25, Ordu (ok), 22:04, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, ты совершенно прав. Это началось как минимум с emacs'а, но поскольку emacs -- это клон какого-то там macs'а о котором я лишь пару раз слышал, видимо монстров вместо редакторов кода лепить стало модным очень давно.
     

  • 1.3, some_name (?), 20:59, 31/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То есть без жабаскрипта и нодеЖС сейчас никуда? Угораздило же кого-то ЯП для анимации снежинок в браузере на бэкэнд притащить.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:07, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Поклажа бы для них казалась и легка: Да Electron все рвется в облака, Qt уж пятится назад, а Java тянет в воду. Кто виноват из них, кто прав - судить не нам; Да только воз и ныне там.
     
  • 2.11, Lex (??), 21:31, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Более того, жабаскрипта с уродливым синтаксисом и тоннами синтаксического мусора аля плюсЫ
     

  • 1.4, Аноним (6), 21:01, 31/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Код Theia написан на языке TypeScript... PhosphorJS... HTTP при помощи JSON-RPC через WebSockets или REST API. Бэкенд использует платформу Node.js и в при работе через Web запускается на внешнем сервере, а фронтэнд с интерфейсом загружается в браузере или... Electron...
    > Напомним, что редактор Visual Studio Code построен с использованием наработок проекта Atom и платформы Electron, основанной на кодовой базе Chromium и Node.js

    How Dare You!

     
  • 1.5, анонкос (?), 21:05, 31/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    "и действующую в интересах сообщества".."применяется платформа Electron"
     
  • 1.7, Аномномномнимус (?), 21:11, 31/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже кто-нибудь запилит IDEху для ведроида нормальную с поддержкой подключения к нормальному хосту с VSCode + Remote SSH
     
     
  • 2.9, A.Stahl (ok), 21:19, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >IDEху для ведроида

    Эти люди заняты портированием glxgears под TR-DOS. Как освободятся, так сразу начнут писать IDE под Андроид.

     

  • 1.14, aelooyeo (?), 21:37, 31/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Эклипс недостаточно тормозит и его переписали на жабоскрипт???!!!
     
     
  • 2.19, Антон (??), 21:51, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    господам предоставляется чудесная возможность выкатить достойную альтернативу богомерзкому яваскриптовому редактору.
     

  • 1.15, Аноним (15), 21:40, 31/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как такая болезнь называется-то? ;)
     
  • 1.16, Аноним (16), 21:44, 31/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чет бинарей не нашел нигде, только образ для докера
     
  • 1.17, Аноним (17), 21:46, 31/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ай Дениска, ай молодец
     
  • 1.18, Аноним (18), 21:49, 31/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Cloud
    >Electron
    >Node.js

    жесть

    >с доступом через web-браузер

    на правильном движке от правильной корпорации

    >Vendor Neutral

    ну-ну

     
  • 1.20, Аноним (20), 21:55, 31/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это отлично, а если поддерживаются нужные дополния, вообще супер. Только сайт их, что-то нихрена не открывается...
     
  • 1.21, Весельчак У (?), 21:57, 31/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Бред полный и хайпожорство. Зачем мне использовать поделку под vscode. Если я могу использовать сам vscode?
     
     
  • 2.24, proninyaroslav (ok), 22:04, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как минимум разбавляет монополию микрософта
     

  • 1.22, Аноним (22), 22:02, 31/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Майковский intellisence для крестов работает?
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 22:24, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работает, как в полноценной VS
     
     
  • 3.27, Аноним (26), 22:27, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только насчет сниппетов в полноценной VS не проверял, в VS Code есть
     

  • 1.23, Аноним (23), 22:03, 31/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >в качестве альтернативы visual studio code
    >код написан на языке TypeScript

    паук.жпг

     

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