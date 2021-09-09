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Выпуск языка программирования Rust 1.55

09.09.2021 19:14

Опубликован релиз языка системного программирования Rust 1.55, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Основные новшества:

  • В пакетном менеджере Cargo реализована возможность объединения дубликатов ошибок и предупреждений, возникающих во время сборки. При выполнении таких команд как "cargo test" и "cargo check --all-targets", приводящих к многократной сборке пакета с разными параметрами, пользователю теперь показывается сводная информация о возникновении повторяющейся проблемы, вместо отображения нескольких одинаковых предупреждений при повторной сборке одного и того же файла. 
    
   $ cargo +1.55.0 check --all-targets
       Checking foo v0.1.0
   warning: function is never used: 'foo'
   --> src/lib.rs:9:4
     |
   9 | fn foo() {}
     |    ^^^
     |
     = note: '#[warn(dead_code)]' on by default

   warning: 'foo' (lib) generated 1 warning
   warning: 'foo' (lib test) generated 1 warning (1 duplicate)
       Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.84s
  • Код для разбора чисел с плавающей запятой в стандартной библиотеке переведён на использование более быстрого и точного алгоритма Эйзеля-Лемира, применение которого решило некоторые ранее наблюдаемые проблемы с округлением и разбором чисел с очень большим числом цифр.
  • Стабилизирована возможность указания незакрытых диапазонов в шаблонах ("X.." интерпретируется как диапазон, который начинается со значения X и заканчивается максимальным значением целого типа): 
    
   match x as u32 {
         0 => println!("zero!"),
         1.. => println!("positive number!"), 
   }
  • Расширены варианты ошибок, охватываемые списком std::io::ErrorKind (классифицирует ошибки по категориям, таким как NotFound и WouldBlock). Раньше, ошибки не подпадающие под имеющиеся категории, попадали в категорию ErrorKind::Other, которая также применялась для ошибок в стороннем коде. Теперь для не подпадающих под имеющиеся категории ошибок создана отдельная внутренняя категория ErrorKind::Uncategorized, а категория ErrorKind::Other ограничена только ошибками, возникающими не в стандартной библиотеке (функции стандартной библиотеки, возвращающие io::Error, больше не используют категорию ErrorKind::Other).
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы и реализации типажей:
  • Признак "const", определяющий возможность использования в любом контексте вместо констант, применён в методе str::from_utf8_unchecked.
  • Реализован третий уровень поддержки для платформы powerpc64le-unknown-freebsd. Третий уровень подразумевает базовую поддержку, но без автоматизированного тестирования, публикации официальных сборок и проверки возможности сборки кода.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.54
  3. OpenNews: Уязвимость в сетевых библиотеках языков Rust и Go, позволяющая обойти проверку IP-адресов
  4. OpenNews: Представлена реализация Tor на языке Rust, которая в будущем заменит вариант на Си
  5. OpenNews: Вторая редакция патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust
  6. OpenNews: Представлена библиотека Aya для создания eBPF-обработчиков на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55775-rust
Ключевые слова: rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (54) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Herman (?), 20:41, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Язык недалёкого будущего. Отлично развивается!
     
     
  • 2.5, user90 (?), 20:44, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    > недалёкого будущего

    В том-то и дело. Сляпали - и так пойдет!))

     

  • 1.13, Аноним (13), 20:49, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    FreeBSD на PowerPC?
    В природе есть такие реальные конфигурации?
     
     
  • 2.27, uis (ok), 21:11, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Даже гента на powerpc существует.
     
     
  • 3.36, Аноним (13), 21:40, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да никто не спорит что что-то где-то всегда может быть. Вот дум вообще не фотоаппарате запустили, и что?
    powerpc64le, если я правильно понимаю, это POWER8 и новее. Сервера, кластеры и т.д. Кто туда в здравом уме bsd будет ставить. При официальной поддержке линукса. Ну, кроме ситуации "а вот смотрите что мы по приколу сделали".
     
     
  • 4.43, Аноним (43), 21:52, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть же воркстейшены от Raptor CS
     
  • 4.53, Растофанатик (?), 21:58, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как 20 лет на сервер поставили FreeBSD так она там и стоит.
     

  • 1.15, Enamel (ok), 20:51, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну что сказать
    Хороший релиз хорошего современного языка с хорошим синтаксисом.
     
     
  • 2.39, Хан (?), 21:48, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жирнишь
     
  • 2.77, BrainFucker (ok), 22:25, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > с хорошим синтаксисом.

    Такой себе. У JavaScript и Python гораздо лучше. А из новых языков вон у Nim вроде норм.

     

  • 1.17, Аноним (17), 20:51, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неплохо, но утомляет его постоянно компилировать ради полутора в принципе заменимых библиотек. С svg только беда.
     
     
  • 2.20, Enamel (ok), 20:54, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В плане, кого компилировать? Раст что ли?
    На рабочем компе не нужно компилировать Раст
     
     
  • 3.25, uis (ok), 21:09, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Какой оптимистичный взгляд на мир
     
  • 2.26, uis (ok), 21:09, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пользуюсь старой версией из принципа. Точнее уже форком старой версии.
     
     
  • 3.33, Аноним (13), 21:33, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А в чем принцип если новая работает лучше старой? Назло кондуктору?
     
  • 2.46, Аноним (46), 21:54, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем его самому собирать? rustup update скачает готовые бинари
     

  • 1.18, zo0M (ok), 20:52, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уррра!!!
    Жалко, синтаксис не как у Python.
     
     
  • 2.67, Аноним (46), 22:14, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жалко, но он слишком низкоуровневый. Но сахара со временем скорее всего будет все больше и больше
     
     
  • 3.73, Хан (?), 22:23, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Примерно как C# только без виртуальной машины
     

  • 1.23, slava_kpss (ok), 21:08, 09/09/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 21:23, 09/09/2021 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 3.31, Enamel (ok), 21:31, 09/09/2021 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
  • 3.34, Аноним (-), 21:34, 09/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.30, Аноним (30), 21:26, 09/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.32, Аноним (13), 21:31, 09/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.37, Аноним (-), 21:41, 09/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (6)

  • 1.24, uis (ok), 21:08, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Компилятор увеличился на очередной гигабайт...
    Он собирается дольше LibreOffice'а, а им ещё лису собирать
     
  • 1.29, Аноним (29), 21:24, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спасибо за руст! Отличный руст!
     
  • 1.35, hohax (?), 21:36, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо переписать раст на раст.
     
     
  • 2.41, Аноним (46), 21:51, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    конпелятор давно на хрусте
     
     
  • 3.47, Хан (?), 21:54, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага канешн, когда LLVM успели переписать с C++ на ржавого?
     
     
  • 4.52, Растофанатик (?), 21:57, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы все врёте!
     
  • 4.59, Аноним (46), 22:05, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а при чем тут llvm. его никто в здравом уме не будет переписывать, потому что зачем
     

  • 1.38, Аноним (38), 21:46, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Карго культ в действии... прорыва нет но вы держитесь
     
  • 1.42, Хан (?), 21:51, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без ООП это лучший язык для хэллоуворлдов
     
     
  • 2.45, Неиллюзорная Машина Локалхоста (?), 21:54, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там ещё и goto нет!
     
     
  • 3.49, Хан (?), 21:56, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Goto нужен в глубоко вложенных циклах, без него что выпрыгнуть из вложенного цикла нужно такой костыль городить
     
     
  • 4.69, Аноним (46), 22:19, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В расте оно есть https://doc.rust-lang.org/rust-by-example/flow_control/loop/nested.html
     
     
  • 5.72, Хан (?), 22:21, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Глянул синтаксис и глаза заболели
     
  • 4.74, лолшто (?), 22:23, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такой?

    int x_max = 50;
    int y_max = 50;
    int z_max = 50;

    for (int x = 1; x <= x_max; x++)
    {
        for (int y = 1; y <= y_max; y++)
        {
            for (int z = 1; z <= z_max; z++)
            {
                if (z > 10)
                {
                    x = x_max;
                    y = z_max;
                    break;
                }

                printf("%d %d %d\n", x, y, z);
            }
        }
    }

     
     
  • 5.75, Хан (?), 22:25, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Два верхних цикла с пустым телом? Дастишь фантастишь
     
  • 5.76, Хан (?), 22:25, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Синтетический код
     

  • 1.50, Растофанатик (?), 21:56, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мне кажется я теряю веру в Раст. Окружающие говорят что дыры не зависят от языка, а зависят от программиста, который пишет на языке. Пожалуйста скажите что они не правы.
     
     
  • 2.56, Аноним (56), 22:03, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ищи единомышленников на Stack Overflow.
     
  • 2.57, Аноним (46), 22:03, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению от языка тоже зависят. Вопрос в процентном соотношении этих дыр. и если можно автоматизировать отлов любой части это нужно делать. Статические анализаторы отчасти решают некоторые проблемы(и обязательно должны использоваться), но к сожалению некоторые они пропускают(например мутации итерируемых контейнеров)
     
     
  • 3.64, морошка ягодка такая (?), 22:10, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в расте без приседаний получится менять текущий итератор?

    Скиньте код, пожалуйста?

     
  • 2.58, Хан (?), 22:04, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В C++ если не писать в Си-стиле, юзать ООП ипользоваться STL, можно забыть и про утечки и про сегфолты и макаронный код

    Но мамкиным хацкерам это не обьяснишь, они ждут серебрянную пуля из гвна

     
     
  • 3.66, Аноним (46), 22:12, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом сообщении как раз вся мякотка. Можно писать. а можно не писать. А на ржавом нельзя не писать. И готовые зависимости что важно тоже так же написаны.
     
     
  • 4.68, Хан (?), 22:15, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Базаришь? Скажи это unsafe где безопасность раста не работает
     
  • 4.70, Хан (?), 22:19, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чем смысл безопасности раста если взаимодействие с Си все в unsafe? По сути самый критичный к проблемам код
     
  • 2.60, пох. (?), 22:05, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно неправы! Вы видели хоть одну дыру в коде на расте, например, в ядре линукса?
    Или в той же openssl? Или вон в хроме? А в сишном коде - тыщи их!

     
     
  • 3.62, Хан (?), 22:10, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет кода, нет дырей...
     
  • 2.79, Аноним (79), 22:30, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rust помогает программеру писать корректный код. Но это не серебряная пуля. Головой думать всегда надо!
     

  • 1.78, Аноним (78), 22:30, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хороший язык, с С++ конечно же переходить не буду
     

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