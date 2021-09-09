Выпуск языка программирования Rust 1.55

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|2.5, user90 (?), 20:44, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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> недалёкого будущего
В том-то и дело. Сляпали - и так пойдет!))
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|3.36, Аноним (13), 21:40, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да никто не спорит что что-то где-то всегда может быть. Вот дум вообще не фотоаппарате запустили, и что?
powerpc64le, если я правильно понимаю, это POWER8 и новее. Сервера, кластеры и т.д. Кто туда в здравом уме bsd будет ставить. При официальной поддержке линукса. Ну, кроме ситуации "а вот смотрите что мы по приколу сделали".
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|1.15, Enamel (ok), 20:51, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну что сказать
Хороший релиз хорошего современного языка с хорошим синтаксисом.
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|2.77, BrainFucker (ok), 22:25, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> с хорошим синтаксисом.
Такой себе. У JavaScript и Python гораздо лучше. А из новых языков вон у Nim вроде норм.
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|1.17, Аноним (17), 20:51, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Неплохо, но утомляет его постоянно компилировать ради полутора в принципе заменимых библиотек. С svg только беда.
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|2.20, Enamel (ok), 20:54, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В плане, кого компилировать? Раст что ли?
На рабочем компе не нужно компилировать Раст
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|2.26, uis (ok), 21:09, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пользуюсь старой версией из принципа. Точнее уже форком старой версии.
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|3.33, Аноним (13), 21:33, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А в чем принцип если новая работает лучше старой? Назло кондуктору?
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|2.46, Аноним (46), 21:54, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем его самому собирать? rustup update скачает готовые бинари
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|2.67, Аноним (46), 22:14, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Жалко, но он слишком низкоуровневый. Но сахара со временем скорее всего будет все больше и больше
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|1.24, uis (ok), 21:08, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Компилятор увеличился на очередной гигабайт...
Он собирается дольше LibreOffice'а, а им ещё лису собирать
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|3.47, Хан (?), 21:54, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага канешн, когда LLVM успели переписать с C++ на ржавого?
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|4.59, Аноним (46), 22:05, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а при чем тут llvm. его никто в здравом уме не будет переписывать, потому что зачем
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|3.49, Хан (?), 21:56, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Goto нужен в глубоко вложенных циклах, без него что выпрыгнуть из вложенного цикла нужно такой костыль городить
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|4.74, лолшто (?), 22:23, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Такой?
int x_max = 50;
int y_max = 50;
int z_max = 50;
for (int x = 1; x <= x_max; x++)
{
for (int y = 1; y <= y_max; y++)
{
for (int z = 1; z <= z_max; z++)
{
if (z > 10)
{
x = x_max;
y = z_max;
break;
}
printf("%d %d %d\n", x, y, z);
}
}
}
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|5.75, Хан (?), 22:25, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Два верхних цикла с пустым телом? Дастишь фантастишь
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|1.50, Растофанатик (?), 21:56, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мне кажется я теряю веру в Раст. Окружающие говорят что дыры не зависят от языка, а зависят от программиста, который пишет на языке. Пожалуйста скажите что они не правы.
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|2.57, Аноним (46), 22:03, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К сожалению от языка тоже зависят. Вопрос в процентном соотношении этих дыр. и если можно автоматизировать отлов любой части это нужно делать. Статические анализаторы отчасти решают некоторые проблемы(и обязательно должны использоваться), но к сожалению некоторые они пропускают(например мутации итерируемых контейнеров)
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|2.58, Хан (?), 22:04, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В C++ если не писать в Си-стиле, юзать ООП ипользоваться STL, можно забыть и про утечки и про сегфолты и макаронный код
Но мамкиным хацкерам это не обьяснишь, они ждут серебрянную пуля из гвна
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|3.66, Аноним (46), 22:12, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В этом сообщении как раз вся мякотка. Можно писать. а можно не писать. А на ржавом нельзя не писать. И готовые зависимости что важно тоже так же написаны.
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|4.68, Хан (?), 22:15, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Базаришь? Скажи это unsafe где безопасность раста не работает
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|4.70, Хан (?), 22:19, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В чем смысл безопасности раста если взаимодействие с Си все в unsafe? По сути самый критичный к проблемам код
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|2.60, пох. (?), 22:05, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно неправы! Вы видели хоть одну дыру в коде на расте, например, в ядре линукса?
Или в той же openssl? Или вон в хроме? А в сишном коде - тыщи их!
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|2.79, Аноним (79), 22:30, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Rust помогает программеру писать корректный код. Но это не серебряная пуля. Головой думать всегда надо!
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