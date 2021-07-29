Выпуск языка программирования Rust 1.54

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|1.5, Аноним (5), 22:21, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Инкрементальная компиляция была отключена в выпуске 1.52.1 из-за выявления скрытых ошибок
Теперь не только безопасная работа с памятью, но и безопасная компиляция.
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|2.40, Аноним (40), 23:06, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Друг, безопасности памяти в коде и отсутствие уязвимостей в принципе - принципиально разные вещи, второе нельзя достигнуть, но лучше всё же жить без первого
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|1.10, Аноньимъ (ok), 22:35, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Вызов макросов внутри атрибутов может оказаться полезным для включения в документирующие комментарии содержимого из других файлов. Например, для вставки содержимого файла README и результата выполнения скрипта можно указать
Что-то я непронял совсем что тут происходит и зачем это нужно.
Макрос в коде меняет файл с кодом или что тут происходит?
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|2.19, Dzen Python (ok), 22:45, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне больше интересно, зачем вставлять в .rs файл содержимое .md файла.
Стандартный хедер "этот файл под лиценцией {0}, писан {1}, email {2}" может вставить даже не самая продвинутая IDE. Далее по идее ридми.тхт и комментарии должны наоборот, из src-файлов ИЗвлекаться, и на их основе генерироваться нормальная человеческая документация + файл ридми.
Также мне реально стало интересно, зачем пихать в .rs файл вывод .[скрипт].
Вот тут действительно, непонятно. Хотелось бы увидеть хотя бы три сценария использования, где это не натягивание совы на глобус, а глобуса - в попугая
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|3.21, Аноньимъ (ok), 22:48, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Далее по идее ридми.тхт и комментарии должны наоборот, из src-файлов ИЗвлекаться, и на их основе генерироваться нормальная человеческая документация + файл ридми.
Вот и я раньше так думал, а теперь не понимаю что происходит. Может нам опытные растенианци объяснят.
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|1.22, Кир (?), 22:52, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> макросов, напоминающих функции (процедурные макросы и макросы, созданные при помощи макроса "macro_rules!"). От функций подобные макросы отличаются символом "!" после имени (macro!(...)) и подстановкой исходного текста макроса вместо генерирования вызова функции
Они наконец изобрели inline-функции? %D
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|2.29, Кир (?), 22:56, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Или, слава ржавчине, они изобрели #define? Непонятненько...
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|3.32, Аноним (26), 22:58, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Макросы C - худшие макросы ever, не надо их тут вспоминать, пожалуйста
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|1.23, Аноним (26), 22:53, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Постепенно углубляюсь в этот язык, кайфую
После C/C++ совсем сказка, море возможностей и удобств, при этом высокая производительность
Советую всем, даже кого C/C++ держит и точно не отпустит. С разбором Раста приходит большее понимание, как лучше писать код вообще.
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|3.35, Аноним (40), 23:03, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо за рекомендацию!
К сожалению, как-то так складывается, что не перевариваются скобочные языки с фп в чистом виде. А вот элементы фп в других языках - приятное дополнение к их возможностям.
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|2.31, Кир (?), 22:57, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Углубляйся. Даже, можно сказать, погружайся! Смотри только, метаном не задохнись.
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|3.34, Аноним (40), 23:00, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Метаном пованивает, когда возвращаюсь C/C++
После Раста весьма прискорбное занятие.
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|4.39, Кир (?), 23:05, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ты просто не переоделся после погружений в раст.
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|2.38, Кир (?), 23:05, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вообще, хочешь совет? Если хочешь реально посмотреть на программирование с новой стороны, попробуй Haskell. Очень интересная, хотя и временами мозговыносящая штука.
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|1.36, Аноним (36), 23:03, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не слышно возгласов растофилов, грозящихся переписать все и вся на расте
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