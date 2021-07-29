The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск языка программирования Rust 1.54

29.07.2021 22:07

Опубликован релиз языка системного программирования Rust 1.54, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Основные новшества:

  • Добавлена возможность использования внутри атрибутов макросов, напоминающих функции (процедурные макросы и макросы, созданные при помощи макроса "macro_rules!"). От функций подобные макросы отличаются символом "!" после имени (macro!(...)) и подстановкой исходного текста макроса вместо генерирования вызова функции. Вызов макросов внутри атрибутов может оказаться полезным для включения в документирующие комментарии содержимого из других файлов. Например, для вставки содержимого файла README и результата выполнения скрипта можно указать: 
    
   #![doc = include_str!("README.md")]


   #[path = concat!(env!("OUT_DIR"), "/generated.rs")]
   mod generated;
  • Стабилизированы встроенные в компилятор функции (Intrinsics) для платформы wasm32, позволяющие использовать инструкции SIMD в WebAssembly. Большая часть функций, таких как v128_bitselect, доступны в режиме "safe", но некоторые функции работающие с указателями (например, v128_load) остаются "unsafe".
  • Возвращено применение по умолчанию инкрементальной компиляции, позволяющей пересобирать только изменившиеся части кода, что позволяет значительно сократить время сборки проекта при повторной компиляции после внесения мелких правок. Инкрементальная компиляция была отключена в выпуске 1.52.1 из-за выявления скрытых ошибок, всплывших после добавления дополнительной проверки загрузки данных из дискового кэша.
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы:
  • В cargo-tree добавлены опции: "--prune <spec>" для удаления пакета из графа зависимостей, "--depth" для вывода только элементов заданного уровня вложенности в дереве зависимостей, "--edges no-proc-macro" для скрытия зависимостей процедурных макросов.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: Представлена реализация Tor на языке Rust, которая в будущем заменит вариант на Си
  3. OpenNews: Вторая редакция патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust
  4. OpenNews: Для ядра Linux предложен драйвер GPIO, написанный на Rust
  5. OpenNews: Выпуск Rust 1.53. Google профинансирует добавление поддержки Rust в ядро Linux
  6. OpenNews: Представлена библиотека Aya для создания eBPF-обработчиков на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55563-rust
Ключевые слова: rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, FortyTwo (ok), 22:20, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В разряд стабильных переведена новая порция API

    Счачстье то какое!

     
     
  • 2.11, НяшМяш (ok), 22:36, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Где бы взять запасную печень, что не релиз, так праздник.
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:21, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Инкрементальная компиляция была отключена в выпуске 1.52.1 из-за выявления скрытых ошибок

    Теперь не только безопасная работа с памятью, но и безопасная компиляция.

     
     
  • 2.40, Аноним (40), 23:06, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Друг, безопасности памяти в коде и отсутствие уязвимостей в принципе - принципиально разные вещи, второе нельзя достигнуть, но лучше всё же жить без первого
     

  • 1.10, Аноньимъ (ok), 22:35, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Вызов макросов внутри атрибутов может оказаться полезным для включения в документирующие комментарии содержимого из других файлов. Например, для вставки содержимого файла README и результата выполнения скрипта можно указать

    Что-то я непронял совсем что тут происходит и зачем это нужно.
    Макрос в коде меняет файл с кодом или что тут происходит?

     
     
  • 2.19, Dzen Python (ok), 22:45, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне больше интересно, зачем вставлять в .rs файл содержимое .md файла.

    Стандартный хедер "этот файл под лиценцией {0}, писан {1}, email {2}" может вставить даже не самая продвинутая IDE. Далее по идее ридми.тхт и комментарии должны наоборот, из src-файлов ИЗвлекаться, и на их основе генерироваться нормальная человеческая документация + файл ридми.

    Также мне реально стало интересно, зачем пихать в .rs файл вывод .[скрипт].

    Вот тут действительно, непонятно. Хотелось бы увидеть хотя бы три сценария использования, где это не натягивание совы на глобус, а глобуса - в попугая

     
     
  • 3.21, Аноньимъ (ok), 22:48, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Далее по идее ридми.тхт и комментарии должны наоборот, из src-файлов ИЗвлекаться, и на их основе генерироваться нормальная человеческая документация + файл ридми.

    Вот и я раньше так думал, а теперь не понимаю что происходит. Может нам опытные растенианци объяснят.

     
  • 2.26, Аноним (26), 22:56, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие утечки памяти, при чем тут ковид?
     

  • 1.15, Дмитрий (??), 22:40, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А когда перепишут Rust на Rust'e?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 22:43, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Он уже на расте.
     
  • 2.27, Аноним (27), 22:56, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вам к доктору.
     

  • 1.22, Кир (?), 22:52, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > макросов, напоминающих функции (процедурные макросы и макросы, созданные при помощи макроса "macro_rules!"). От функций подобные макросы отличаются символом "!" после имени (macro!(...)) и подстановкой исходного текста макроса вместо генерирования вызова функции

    Они наконец изобрели inline-функции? %D

     
     
  • 2.24, Аноним (26), 22:54, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В каком смысле? Инлайн давно есть
     
  • 2.29, Кир (?), 22:56, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Или, слава ржавчине, они изобрели #define? Непонятненько...
     
     
  • 3.32, Аноним (26), 22:58, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Макросы C - худшие макросы ever, не надо их тут вспоминать, пожалуйста
     

  • 1.23, Аноним (26), 22:53, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Постепенно углубляюсь в этот язык, кайфую
    После C/C++ совсем сказка, море возможностей и удобств, при этом высокая производительность

    Советую всем, даже кого C/C++ держит и точно не отпустит. С разбором Раста приходит большее понимание, как лучше писать код вообще.

     
     
  • 2.28, Аноньимъ (ok), 22:56, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лисп попробуйте, схему какуюнить, Racket например.
    Много почерпнёте.
     
     
  • 3.35, Аноним (40), 23:03, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо за рекомендацию!
    К сожалению, как-то так складывается, что не перевариваются скобочные языки с фп в чистом виде. А вот элементы фп в других языках - приятное дополнение к их возможностям.
     
  • 2.31, Кир (?), 22:57, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Углубляйся. Даже, можно сказать, погружайся! Смотри только, метаном не задохнись.
     
     
  • 3.34, Аноним (40), 23:00, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Метаном пованивает, когда возвращаюсь C/C++
    После Раста весьма прискорбное занятие.
     
     
  • 4.39, Кир (?), 23:05, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ты просто не переоделся после погружений в раст.
     
  • 2.38, Кир (?), 23:05, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вообще, хочешь совет? Если хочешь реально посмотреть на программирование с новой стороны, попробуй Haskell. Очень интересная, хотя и временами мозговыносящая штука.
     

  • 1.33, Аноним (33), 23:00, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Расчехлил попкорновый клондайк.
     
  • 1.36, Аноним (36), 23:03, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не слышно возгласов растофилов, грозящихся переписать все и вся на расте
     
  • 1.37, Аноним (40), 23:04, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что с комментами? Замечаю, что они свободно скачут между ветками
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру