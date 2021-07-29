Выпуск языка программирования Rust 1.54

Опубликован релиз языка системного программирования Rust 1.54, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки). Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io. Основные новшества: Добавлена возможность использования внутри атрибутов макросов, напоминающих функции (процедурные макросы и макросы, созданные при помощи макроса "macro_rules!"). От функций подобные макросы отличаются символом "!" после имени (macro!(...)) и подстановкой исходного текста макроса вместо генерирования вызова функции. Вызов макросов внутри атрибутов может оказаться полезным для включения в документирующие комментарии содержимого из других файлов. Например, для вставки содержимого файла README и результата выполнения скрипта можно указать: #![doc = include_str!("README.md")] #[path = concat!(env!("OUT_DIR"), "/generated.rs")] mod generated;

Стабилизированы встроенные в компилятор функции (Intrinsics) для платформы wasm32, позволяющие использовать инструкции SIMD в WebAssembly. Большая часть функций, таких как v128_bitselect, доступны в режиме "safe", но некоторые функции работающие с указателями (например, v128_load) остаются "unsafe".

Возвращено применение по умолчанию инкрементальной компиляции, позволяющей пересобирать только изменившиеся части кода, что позволяет значительно сократить время сборки проекта при повторной компиляции после внесения мелких правок. Инкрементальная компиляция была отключена в выпуске 1.52.1 из-за выявления скрытых ошибок, всплывших после добавления дополнительной проверки загрузки данных из дискового кэша.

В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы: BTreeMap::into_keys

BTreeMap::into_values

HashMap::into_keys

HashMap::into_values

arch::wasm32

VecDeque::binary_search

VecDeque::binary_search_by

VecDeque::binary_search_by_key

VecDeque::partition_point В cargo-tree добавлены опции: "--prune <spec>" для удаления пакета из графа зависимостей, "--depth" для вывода только элементов заданного уровня вложенности в дереве зависимостей, "--edges no-proc-macro" для скрытия зависимостей процедурных макросов.



