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Проект Tor представил реализацию на языке Rust, которая в будущем заменит вариант на Си

08.07.2021 21:40

Разработчики анонимной сети Tor представили проект Arti, в рамках которого ведётся работа по созданию реализации протокола Tor на языке Rust. В отличие от реализации на Си, которая вначале была спроектирована как SOCKS-прокси, а уже потом подогнана под другие потребности, Arti изначально развивается в форме модульной встраиваемой библиотеки, которую смогут использовать различные приложения. Работа ведётся уже более года с финансированием по программе грантов Zcash Open Major Grants (ZOMG). Код распространяется под лицензиями Apache 2.0 и MIT.

В качестве причин переписывания Tor на Rust называется желание добиться более высокого уровня защищённости кода за счёт использование языка, обеспечивающего безопасную работу с памятью. По оценке разработчиков Tor, как минимум половина всех отслеживаемых проектом уязвимостей будет исключена в реализации на Rust, если в коде не используются блоки "unsafe". Rust также даст возможность добиться более высокой скорости разработки, чем при использовании Си, за счёт выразительности языка и строгих гарантий, позволяющих не тратить время на двойные проверки и написание лишнего кода. Кроме того, при разработке нового проекта учитывается весь прошлый опыт разработки Tor, что позволит избежать известных архитектурных проблем, сделать проект более модульным и эффективным.

В текущем состоянии Arti уже может подключаться к сети Tor, обеспечивать взаимодействие с серверами директорий и создавать анонимизированные соединения поверх Tor с предоставлением прокси на основе протокола SOCKS. Разработку пока не рекомендуется использовать в рабочих системах, так как не все возможности по обеспечению конфиденциальности реализованы и не гарантируется обратная совместимость на уровне API. Первую версию клиента, соответствующую критериям безопасности, поддерживающую сторожевые узлы и изоляцию потоков, планируется выпустить в октябре.

В марте 2022 года ожидается первый бета-выпуск с экспериментальной реализацией встраиваемой библиотеки и оптимизациями производительности. Первый стабильный релиз, со стабильным API, CLI и форматом конфигурации, а также с проведением аудита, запланирован на середину сентября 2022 года. Данный выпуск будет пригоден для начального использования обычными пользователями. В конце октября 2022 года ожидается обновление 1.1 с поддержкой подключаемого транспорта и бриджей для обхода блокировок. Поддержка onion-сервисов намечена на выпуск 1.2, а достижение паритета с клиентом на языке Си ожидается в выпуске 2.0, сроки для которых пока не определены.

В дальнейшем разработчики прогнозируют постепенное уменьшение активности, связанной с разработкой кода на Си, и увеличение времени, уделяемого редакции на Rust. Когда реализация на Rust достигнет уровня, способного заменить вариант на Си, разработчики прекратят добавление новых возможностей в реализацию на Си и через какое-то время полностью прекратят её поддержку. Но это наступит не скоро, и пока реализация на Rust не достигнет уровня полноценной замены разработка клиента и релея Tor на Си будет продолжена.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/an...)
  2. OpenNews: Выпуск Tor Browser 10.5
  3. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.6
  4. OpenNews: Проект Tor опубликовал приложение для обмена файлами OnionShare 2.3
  5. OpenNews: В Brave выявлена утечка через DNS сведений об открываемых в Tor-режиме onion-сайтах
  6. OpenNews: Вторая редакция патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55461-tor
Ключевые слова: tor, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:01, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец-то прислушались к комментатором на опеннет!
     
  • 1.2, Ненавижу SJW (?), 22:01, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну сейчас начнётся...
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:02, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я чуть не подавился своим смузи. Вот бы Tor на Redox. Самая защищенная система в мире!
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:03, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему они не прислушались ко мне и не переписали Tor на Pascal?
     
     
  • 2.9, Аноним (3), 22:10, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто те что за Rust заплатили больше.
     
     
  • 3.10, Аноним (4), 22:12, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот бы китайцы скинулись по рублю и задонатили за переписание ядра Linux на Pascal..
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 22:15, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно по рублю? Уверен?
     

  • 1.5, Аноним (3), 22:05, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Но это наступит не скоро, и пока реализация на Rust не достигнет уровня полноценной замены разработка клиента и релея Tor на Си будет продолжена.

    Главное предложение этой новости в самом конце.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:06, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и так очевидно, что быстро только зайцы плодятся
     
     
  • 3.8, Аноним (3), 22:08, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому redox будет готов для десктопа через тридцать лет.
     

  • 1.7, Аноним (6), 22:07, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная новость, очередной плюсик в общее здравомыслие
     
  • 1.12, Rustoman (?), 22:15, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Rust! Rust! Rust!
     
  • 1.13, Аноним (13), 22:17, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    8 комментариев и никто не устроил истерику, опеннет диградирует
     
  • 1.14, псевдонимус (?), 22:17, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пропал дом... В будущем видимо только криминал в виде ботнетов:-(((((
     
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