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Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.6

15.06.2021 07:17

Представлен выпуск инструментария Tor 0.4.6.5, используемого для организации работы анонимной сети Tor. Версия Tor 0.4.6.5 признана первым стабильным выпуском ветки 0.4.6, которая развивалась последние пять месяцев. Ветка 0.4.6 будет сопровождаться в рамках штатного цикла сопровождения - выпуск обновлений будет прекращён через 9 месяцев или через 3 месяца после релиза ветки 0.4.7.x. Длительный цикл поддержки (LTS) обеспечен для ветки 0.3.5, обновления для которой будут выпускаться до 1 февраля 2022 года. Одновременно сформированы выпуски Tor 0.3.5.15, 0.4.4.9 и 0.4.5.9 в которых устранены DoS-уязвимости, позволяющие вызвать отказ в обслуживании клиентов onion-сервисов и релеев.

Основные изменения:

  • Добавлена возможность создания onion-сервисов на базе третьей версии протокола с аутентификацией доступа клиентов через файлы в каталоге 'authorized_clients'.
  • Для релеев добавлен признак, позволяющий оператору узла понять, что релей не включён в консенсус в процессе выбора серверами директорий (например, когда слишком много релеев на одном IP-адресе).
  • Обеспечена возможность передавать сведения о перегрузке в данных extrainfo, которые могут использоваться при балансировке нагрузки в сети. Передача метрики контролируется при помощи опции OverloadStatistics в torrc.
  • В подсистему защиты от DoS-атак добавлена возможность ограничения интенсивности соединений клиентов к релеям.
  • В релеях реализована публикация статистики о числе onion-сервисов на базе третьей версии протокола и объёме их трафика.
  • Из кода для релеев удалена поддержка опции DirPorts, которая не используется для данного типа узлов.
  • Проведён рефакторинг кода. Подсистема защиты от DoS-атак перемещена в менеджер subsys.
  • Прекращена поддержка старых onion-сервисов на базе второй версии протокола, который был объявлен устаревшим год назад. Полностью удаление кода, связанного со второй версией протокола ожидается осенью. Вторая версия протокола была разработана около 16 лет назад и из-за применения устаревших алгоритмов в современных условиях не может считаться безопасной. Два с половиной года назад в выпуске 0.3.2.9 пользователям была предложена третья версия протокола для onion-сервисов, примечательная переходом на 56-символьные адреса, более надёжной защитой от утечек данных через серверы директорий, расширяемой модульной структурой и использованием алгоритмов SHA3, ed25519 и curve25519 вместо SHA1, DH и RSA-1024.
  • Устранены уязвимости:
    • CVE-2021-34550 - обращение к области памяти вне выделенного буфера в коде для парсинга дескрипторов onion-сервисов на базе третьей версии протокола. Атакующий может через размещение специально оформленного дескриптора onion-сервиса инициировать крах любого клиента, попытавшегося обратиться к этому onion-сервису.
    • CVE-2021-34549 - возможность проведения атаки для вызова отказа в обслуживании релеев. Атакующий может сформировать цепочки с идентификаторами, вызывающими коллизии в хэш-функции, обработка которых приводит к большой нагрузке на CPU.
    • CVE-2021-34548 - релей мог выполнить спуфинг ячеек RELAY_END и RELAY_RESOLVED в наполовину закрытых потоках, что позволяло завершить поток, который был создан без участия данного релея.
    • TROVE-2021-004 - добавлены дополнительные проверки сбоев при обращении генератору случайных чисел OpenSSL (с вызываемой по умолчанию реализацией RNG в OpenSSL подобные сбои не проявляются).


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/no...)
  2. OpenNews: Выпуск Tor Browser 10.0.17 и дистрибутива Tails 4.19
  3. OpenNews: Обновление Tor с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Проект Tor опубликовал приложение для обмена файлами OnionShare 2.3
  5. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.5
  6. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55327-tor
Ключевые слова: tor
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  • 1.1, Аноним (1), 07:44, 15/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Powered by CIA
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 07:53, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Hated товарищем майором.
     
     
  • 3.16, n00by (ok), 09:25, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В ходе совместной операции США и Австралии приложение ANOM было разработано и распространено в преступной среде. Благодаря этому полицейские получили возможность мониторить закрытые чаты, в которых обсуждалась контрабанда наркотиков, отмывание денег и даже планирование убийств.

    https://www.bbc.com/russian/news-57399750

     
     
  • 4.18, OnTheEdge (ok), 09:35, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ANON, не пользуйся ANOM!
     
  • 2.12, hefenud (ok), 09:13, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не угадал, ванька
    Изначально создавался NRL, но сейчас это открытый проект не зависящий от изначальных создателей
    И, да NRL и CIA это совершенно разные организации
     
     
  • 3.19, Встанька (?), 09:40, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для вас — Иван, уважаемый
     
  • 3.20, pofigist (?), 09:48, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И, да NRL и CIA это совершенно разные организации

    Постоянно путаю кто из них организовал сеть секретных тюрем для тех кто верил в анонимность Тора?

     

  • 1.2, lockywolf (ok), 07:46, 15/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Несколько релеев на одном айпи адресе -- это как и зачем?
     
     
  • 2.3, Аноним (4), 07:52, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это нужно чтобы серые глазки тебя не увидели.
     
     
  • 3.7, lockywolf (ok), 08:44, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это нужно чтобы серые глазки тебя не увидели.

    И как это поможет?

     

  • 1.6, Аноним (6), 08:23, 15/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем оно лучше i2p?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 08:55, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проверено электроникой
     
  • 2.10, Я (??), 08:59, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно попроще, и больше приспособлено к работе в качестве прокси в клирнет.
     
  • 2.13, hefenud (ok), 09:18, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем томатный сок лучше жареной картошки?
    Они просто разные
    Tor создавался для неотслеживаемого посещения сайтов в клирнете, а i2p создавался для создания скрытой сети. И тот, и другой могут исполнять и вторые функции, но изначально на это не расчитан
     

  • 1.9, ryoken (ok), 08:56, 15/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Подскажите, Тор Браузер из их репы для Деба давно улетучился или просто не существовал? Есть ли какие-то способы именно браузер устанавливать нормальным образом (через пакетный менеджер), а не качать с сайта?
     
  • 1.15, Аноним (-), 09:25, 15/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть кто шарит в кодовой базе Jami (бывший Ring)и GNUnet? Они реализовывают по сути одно и тоже - децентрализованный peer-to-peer. У них кодовая база разная или одна и та же? Имеется в виду именно эта часть.
     
  • 1.17, YetAnotherOnanym (ok), 09:26, 15/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  с аутентификацией доступа клиентов через файлы в каталоге 'authorized_clients'

    А разве основная фишка тора не в том, что никто ни о ком ничего не знает, не записывает, не запоминает, и так далее?

     

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