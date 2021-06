Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.6

2.4 , Аноним ( 4 ), 07:53, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Hated товарищем майором.

3.16 , n00by ( ok ), 09:25, 15/06/2021 В ходе совместной операции США и Австралии приложение ANOM было разработано и распространено в преступной среде. Благодаря этому полицейские получили возможность мониторить закрытые чаты, в которых обсуждалась контрабанда наркотиков, отмывание денег и даже планирование убийств. https://www.bbc.com/russian/news-57399750

4.18 , OnTheEdge ( ok ), 09:35, 15/06/2021 ANON, не пользуйся ANOM!

2.12 , hefenud ( ok ), 09:13, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не угадал, ванька

Изначально создавался NRL, но сейчас это открытый проект не зависящий от изначальных создателей

И, да NRL и CIA это совершенно разные организации

3.19 , Встанька ( ? ), 09:40, 15/06/2021 для вас — Иван, уважаемый

3.20 , pofigist ( ? ), 09:48, 15/06/2021 > И, да NRL и CIA это совершенно разные организации Постоянно путаю кто из них организовал сеть секретных тюрем для тех кто верил в анонимность Тора?