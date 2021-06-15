Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.6

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|3.16, n00by (ok), 09:25, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В ходе совместной операции США и Австралии приложение ANOM было разработано и распространено в преступной среде. Благодаря этому полицейские получили возможность мониторить закрытые чаты, в которых обсуждалась контрабанда наркотиков, отмывание денег и даже планирование убийств.
https://www.bbc.com/russian/news-57399750
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|2.12, hefenud (ok), 09:13, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не угадал, ванька
Изначально создавался NRL, но сейчас это открытый проект не зависящий от изначальных создателей
И, да NRL и CIA это совершенно разные организации
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|3.20, pofigist (?), 09:48, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И, да NRL и CIA это совершенно разные организации
Постоянно путаю кто из них организовал сеть секретных тюрем для тех кто верил в анонимность Тора?
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|2.10, Я (??), 08:59, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оно попроще, и больше приспособлено к работе в качестве прокси в клирнет.
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|2.13, hefenud (ok), 09:18, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чем томатный сок лучше жареной картошки?
Они просто разные
Tor создавался для неотслеживаемого посещения сайтов в клирнете, а i2p создавался для создания скрытой сети. И тот, и другой могут исполнять и вторые функции, но изначально на это не расчитан
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|1.9, ryoken (ok), 08:56, 15/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Подскажите, Тор Браузер из их репы для Деба давно улетучился или просто не существовал? Есть ли какие-то способы именно браузер устанавливать нормальным образом (через пакетный менеджер), а не качать с сайта?
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|1.15, Аноним (-), 09:25, 15/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть кто шарит в кодовой базе Jami (бывший Ring)и GNUnet? Они реализовывают по сути одно и тоже - децентрализованный peer-to-peer. У них кодовая база разная или одна и та же? Имеется в виду именно эта часть.
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|1.17, YetAnotherOnanym (ok), 09:26, 15/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> с аутентификацией доступа клиентов через файлы в каталоге 'authorized_clients'
А разве основная фишка тора не в том, что никто ни о ком ничего не знает, не записывает, не запоминает, и так далее?
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